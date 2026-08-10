في كل موسم انتخابي، يعود السؤال ذاته ليطرح نفسه بإلحاح: كيف يمكن للناخب/ة العربي/ة اتخاذ قرار واعٍ في ظل ضبابية البرامج وتكرار الخطاب السياسي؟ نحن أمام مشهد انتخابي تتشابه فيه خطابات معظم الأحزاب العربية إلى حدّ يربك الناخب/ة، ويجعل عملية الاختيار أقرب إلى التخمين منها إلى التقييم. وفي ظل هذا التشابه، يصبح الكشف عن البرامج التفصيلية ضرورة لا يمكن تجاهلها.

لم يعد مقبولًا أن نُستدعى إلى صناديق الاقتراع دون أن نُمنح الحد الأدنى من الوضوح السياسي. الأحزاب العربية تطلب أصواتنا، لكنها لا تقدّم ما يكفي من رؤية أو خطة أو تمايز. في دورة انتخابية تتقارب فيها الخطابات إلى حدّ الذوبان، يصبح السؤال مشروعًا: كيف نمنح شرعية التمثيل لمن لا يكشف برنامجه؟

منذ أن مُنحتُ حق الاقتراع وأنا أتعامل مع التصويت باعتباره فعلًا مسؤولًا، لا مجرّد واجب مدني. أبحث عن الحزب الذي يمثلني، عن المرشح الذي يحمل صوتي، عن البرنامج الذي يعكس قضيتي. لكن في هذه الدورة الانتخابية، أجد نفسي أمام مشهد سياسي بلا ملامح واضحة، ما يجعل الحاجة إلى برامج مفصّلة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وتزداد هذه الحاجة إلحاحًا في ظل التطورات الأخيرة، وعلى رأسها فشل لجنة الوفاق في بناء قائمة عربية مشتركة. هذا الفشل لا ينعكس فقط على شكل الخارطة الحزبية، بل يهدّد أيضًا نسب المشاركة في الانتخابات. فغياب القائمة المشتركة، التي شكّلت في دورات سابقة إطارًا جامعًا ورافعة معنوية وسياسية، قد يدفع شريحة من الناخبين إلى العزوف، إمّا إحباطًا أو احتجاجًا أو فقدانًا للثقة بجدوى العمل البرلماني. إن تراجع المشاركة ليس مجرد رقم في صناديق الاقتراع، بل مؤشر خطير على تآكل الثقة بالتمثيل السياسي العربي، وهو ما يستدعي من الأحزاب مضاعفة الجهد في تقديم برامج واضحة تعيد للناخبين شعورهم بأن صوتهم ما زال قادرًا على التأثير.

برنامجي حتى الآن هو أنني أخطط لممارسة حقي في الاقتراع يوم الانتخابات. أؤمن بأن السياسة تؤثر مباشرة في حياتنا اليومية، ولذلك أبلور مواقفي السياسية وأعيد النظر فيها بعمق منذ اللحظة التي مُنحت فيها حق الاقتراع. لا أنتمي إلى أي حزب، لكنني دائمًا مارست هذا الحق في الانتخابات البرلمانية والمحلية. في كل جولة انتخابية، أتفحص بجدّية الحزب العربي الذي أراه الأقرب إلى تمثيل مواقفي، وذلك عبر مراجعة نشاطه، وطروحاته، وأدائه، ومرشّحيه. أختار من أقتنع بقدرته على حمل آرائي ونقلها وحماية حقوقي المدنية في برلمان الدولة، وعندها أشعر أن البرلماني العربي هو ممثلي الحقيقي في الكنيست.

في هذه الدورة الانتخابية، تبدو الفوارق غير واضحة بين معظم الأحزاب العربية ككتل، وبين معظم المرشحين كأفراد، وكأن الجميع متشابهون في الخطاب والممارسة. ولإبراز خصوصية كل حزب وكل مترشح/ة، أتوقع من الأحزاب ومن مرشحيها أن ينشروا خطط عمل مفصّلة، واضحة، صريحة وهادفة، كي أقرأ وأتمعّن وأفحص وأقارن وأقيّم، ثم أختار.

أريد أن أعرف ما هي خطة العمل الشمولية لكل حزب ولكل مترشح/ة، وما هي آليات التنفيذ التي سيعتمدونها. يهمني الاطّلاع على القضايا الجوهرية التي سيُعمل عليها في الفترة القادمة، وعلى كيفية توظيف المعرفة بالقوانين وبالشخصيات البرلمانية الفاعلة لضمان خدمة هذه القضايا عبر أفضل الاستراتيجيات المتاحة: العمل البرلماني، واستخدام القوانين، وتجنيد الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. كما أود أن أحصل على مقترح واضح حول مساهمة الحزب والمترشح/ة في تحسين وضعنا، نحن الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، خلال فترة انتخابه/ا.

من المهم أن تتضمن المنشورات أيضًا خططًا للتصدي لسياسات الأحزاب والبرلمانيين الذين يعملون على الإضرار بنا، إذ إن خططهم معلنة وواضحة ومقسّمة إلى مراحل، ونعرف غالبًا المرحلة التي بلغتها كل خطة، مثل تهويد الدولة، والاستيلاء على الأراضي، والاستيطان، والمحافظة على حالة الحرب، والتضييق في سوق العمل، وغيرها. أريد أن أعلم بوجود خطة استراتيجية واضحة لكل حزب عربي، وربما لكل مترشح/ة، لمواجهة هذه السياسات، مع وضع مؤشرات للنجاح، سواء في ردع الإساءة أو في تحسين الوضع القائم.

أحتاج إلى قراءة هذه الخطط الآن كي أطمئن إلى أن نشاط أعضاء الكنيست العرب المستقبليين لن يقتصر على ردود فعل فورية تجاه ما يقوم به البرلمانيون اليهود، بل سيكون هناك فعل مبادر، فردي أو جماعي، من حزب واحد أو من عدة أحزاب عربية، أو من عدة برلمانيين عرب وغير عرب، يعملون وفق برنامج واحد لصالح الجمهور العربي.

إن شرعية التمثيل لا تُمنح تلقائيًا، بل تُكتسب عبر الوضوح والالتزام والقدرة على تقديم برنامج قابل للتنفيذ. اكشفوا خططكم، قدّموا رؤاكم، وامنحونا ما نحتاجه لنختار بوعي. فصوت الناخب/ة ليس هبة، بل مسؤولية، ولن يُمنح بلا رؤية.

لا نريد خطابات عامة ولا وعودًا معلّقة في الهواء. نريد خططًا، وآليات، ومؤشرات نجاح، ورؤية سياسية واضحة. إن لم تقدّموا تمايزًا حقيقيًا بينكم، فلن نتمكّن من الاختيار على أساس واعٍ. اكشفوا برامجكم حتى نمنح أصواتنا.

في نهاية المطاف، أنا وغيري من الناخبين الفلسطينيين لا نبحث عن حزب مثالي ولا عن مرشح خارق، بل عن ممثلين صادقين يمتلكون برنامجًا واضحًا وإرادة تنفيذية. نشر البرامج ليس مجرد خطوة انتخابية، بل هو تعبير عن احترام الناخبين وعن جدية التمثيل. احترموا وعينا قبل أن تطلبوا ثقتنا. انشروا البرامج المفصّلة، وانشروا أيضًا ملخصاتها، وليختر كل صاحب حق اقتراع الصيغة التي يريد الاطلاع عليها. ساهموا في أن نخرج للتصويت بقناعة واحترام لصوتنا وللحزب وللمترشحين عنه.