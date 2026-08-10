يمكننا مواصلة رؤية السياسة العربيّة على أنها أربعة أطر، وإلى القائمة الوحدويّة على أنها محصّلة الجمع بين هذه الأطر في قائمة انتخابيّة تتأسس عليها إرادة شعبنا هنا. هذا يعني أن نرى الأطر الأربعة محور السياسة العربيّة، يقترع الجمهور لها بهذه النسبة أو تلك، ويمتنع الممتنعون، ويذهب البعض إلى أحزاب صهيونية. وهو ما كان في غالبية الوقت، وتكرّر من جولة إلى جولة، سوى في السنوات الأخيرة التي شهدت جهودًا لتشكيل قائمة انتخابيّة واحدة تصير كتلة برلمانية كبيرة على حساب معسكر اليمين الفاشيّ. بمعنى أن التنظيمات التي تخوض الانتخابات هي "مركز" العمليّة السياسيّة، وهي التي تستأثر بالنقاشات. في هذا الإطار نشأت التحالفات، وفي هذا الإطار حصلت الخصومات. وفي هذا الإطار تجتهد لجنة الوفاق حاليًّا لترتيب قائمة ائتلافيّة ثلاثيّة من "الجبهة" و"التجمّع" و"التغيير". ولأننا حيال تعثّر الجهود ومراوحتها في مكانها، رأيت أن أثبت هنا طرحًا مغايرًا في التعامل مع السياسة العربيّة ومع جولة الانتخابات الوشيكة؛ لأن في الصيغة الحالية اختزالًا للسياسة وهدرًا لما توفّره من موارد.

في هذه المرحلة من المواجهة بين المجتمع الوافد إلى فلسطين للسيطرة عليها وبين شعبها، تقف كتلتان بشريّتان مقابل بعضهما، وليس في الجولة الانتخابيّة، حيث يُشارك ربع الشعب الفلسطينيّ تقريبًا، بينما الباقون ممنوعون من ذلك، لكنهم مضطرون للمواجهة بطرق أخرى أكثر دمويّة، وصولًا إلى الاقتلاع والإبادة. بمعنى أنه سيكون من الخطأ أن نخوض الانتخابات على أنها بين أحزاب عربيّة وعربيّة يهودية وبين أحزاب صهيونيّة. في هذه الحالة، سيظلّ الإنجاز الانتخابيّ على مقدار قوّة أربعة أطر سياسيّة في أوساط ربع الشعب الفلسطينيّ. وعليه، أقترح أن نرى إلى الجولة الانتخابيّة جولة كل هذا الربع ضد القوى السياسيّة في مجتمع الثكنة الإسرائيليّ. بل هي بين كل هذا الربع ومَن يتحالف معه ومع روايته للمواجهة من مجتمع الثكنة. ومن هنا ضرورة رؤية الجمهور الذي اعتاد أن يذهب إلى صناديق الاقتراع والجمهور الذي لا يذهب. علينا أن نرى إلى الشركاء اليهود المحتملين ممّن يتّفقون على رواية الفلسطينيين للتاريخ وللمواجهة التي تفرضها هذه الحكومة والحكومات قبلها.

إن استبدال مركز السياسة العربيّة، من خلال إحلال المجتمع الفلسطيني كلّه الذي يحقّ له المشاركة في الانتخابات بدل الأطر السياسيّة الأربعة كمركز، من شأنه أن يفتح أفقًا جديدًا أمام الفاعلين السياسيين المؤطّرين أو غير المؤطّرين. لأن المسألة تعني الجميع بالافتراض، ومن غير المنصف أن تستأثر الأحزاب بالتمثيل وتتمحور عليه، بدل أن يكون الجهد هو تجنيد أكبر طاقة انتخابيّة من "الربع الفلسطينيّ"، وهذا ممكن في حال رفضنا مبدأ اختزال السياسة بالأطر الفاعلة، ووسّعنا مفهومها لتشمل أناسًا غير محزّبين، لكنهم فاعلون وبقوة في الحيز العام، وأطرًا نشأت في السنوات الأخيرة مثل حركة "نقف معًا/لكلّنا مكان" (ترجمة حرّة). مثل هذا التوجّه سيفتح السياسة العربيّة على الربع الفلسطيني كلّه، وعلى حلفاء له في المجتمع الإسرائيليّ (ومنهم مَن يتبنّى خطًا سياسيًّا مشرّفًا قياسًا بمنصور عباس وأمثاله).

ليست المرّة الأولى التي أقترح هذه الصيغة على قيادات الأطر عندنا. فقد قدّمت مقترحات بهذه الروح لقيادات من مختلف الانتماءات ولشخصيّات وازنة وفاعلة في السياسة العربيّة. وقد رأيت هنا أن أصيغها كمقال أشارك الناس فيه، للقول بوجود أفكار جديدة من شأنها أن تفتح السياسة، والأهمّ نتائج الانتخابات، لإنجازات غير مسبوقة. وهو ما أثق بحصوله في حال ذهب المعنيون بهذا الاتجاه: شراكة انتخابيّة حقيقيّة بين الأطر الأربعة الفاعلة وأوساط من الحكم المحليّ والوسط الأكاديمي ونشطاء المجتمع المدني واللجان الشعبيّة والفاعلين في مدنهم وقُراهم. قائمة انتخابيّة تمثّل هذه القطاعات من شأنها أن تنجح في استقطاب غالبيّة الناس من "الربع الفلسطينيّ". تزيد احتمالات ذلك كلّما كانت الحملة الانتخابيّة مدروسة ومهنيّة، وليست رُقعًا على رُقع، كما تسير حتّى الآن. لمثل هذه القائمة قيمة إضافيّة، وهي فتح الباب أمام أفضل أبناء وبنات شعبنا كمرشّحين ومرشّحات في القائمة.

أمر آخر أردت الإشارة إليه في هذا الموضوع هو "النزعات" المستحكمة في ثقافتنا السياسيّة. إضافة إلى كون السياسة تُختزل في أربعة أطر حزبيّة، فهي أسيرة نزعة الحفاظ على ما هو موجود من خلال غياب الاستعداد لأيّ تجديد في شكل الاصطفاف. لكن هناك، في رأينا، ما هو أخطر، وهو العمل وفق فرضيّة تحقيق الحدّ الأدنى من الإنجاز الانتخابيّ ـ ستة مقاعد مثلًا، حتى لو كانت الطاقة الانتخابيّة عشرة مقاعد ـ كما هو الوضع الآن. ويتّضح أن "لجنة الوفاق" تعمل وفق هذه الفرضيّة، رافضة هي والأحزاب تحدّي الذات ووضع هدف آخر قابل للتحقيق للقائمة الانتخابيّة. إنها نزعات تحدّ من السياسة ومن تحويلها إلى مورد كبير في أيدي "الربع الفلسطينيّ".

أعرف أن الفارق كبير بين إنتاج الأفكار وبين تنفيذها؛ بينها كما تتبلور وتتدحرج وبين استعداد المعنيين لتبنّيها ووضعها قيد التنفيذ. لكن تخيّلوا قائمة "عظيمة" من 17 مقعدًا أو 20؟ تخيّلوا أن حول القائمة خلايا استشاريّة وإدارية تناهز 200 شخص من خيرة بنات وأبناء شعبنا من حيث القدرات والكفاءات؟ تخيّلوا كيف ستتغيّر السياسة من سياسة "مقهورين" يبحثون عن الحدّ الأدنى إلى أناس مقتدرين يعبّرون عن إرادة جامعة للربع الفلسطينيّ، ويزيدون من قدرته على المواجهة في ظلّ نظام فاشيّ وحروب متتالية ليست في الهواء، بل على كلّ الشعب الذي ننتمي إليه؟ صحيح أنني من مستهلكي الاستطلاعات تحليلًا، وأراهن عليها ككاشفة للاتجاهات في الرأي العام، لكنني سأجزم هنا من دون استطلاع للرأي أن قائمة كالتي أطرحها هنا ـ حتى لو كانت ثلاثيّة فقط ـ ستحقّق إنجازًا انتخابيًّا، لكنها، الأهمّ، ستبني المداميك الأولى للإرادة الجامعة. وغيابها يُفضي إلى تحجيم السياسة وتضييق حدودها وإلى بروز نزعات وهم "التأثير من الداخل"!