الأكاديميّ المثقَّف أمام امتحان اللّحظة: بين إعادةِ بناء الأفق، والنكوصِ إلى سرديّة مسدودة الأفق

ما زال سؤال دور المثقَّف في الشأن العامّ مركزيًّا في مختلف الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة والتاريخيّة. وينطلق تعريف المثقَّف، أصلًا، من مسؤوليّته في إبداء الرأي والانخراط والتأثير في القضايا العامّة؛ غير أنّ اللحظات التاريخيّة الصعبة تُعوِّل أكثر على هذا الدَّور. فالمثقَّف قد يشتبك مع اللحظات التاريخيّة من أجل تصويب الأسئلة، وتقدير الحالة، وطرح اجتهادات يرى أنّها قد تُنقذ "صُنّاع القرار" من متاهاتٍ لا تقرأ اللحظة، متاهاتٍ تنشأ من ذعر اللحظة أكثر ممّا تنشأ من قراءتها.

يدخل المثقف للمشهد السياسي في حالات الذعر هذه لكي ينقذ السياسة من معناها الضيق والإداري، لأن لحظة الإبادة الممتدة، هي ليست مجرد لحظة صعبة، بل هي لحظة تعبث بكلّ المفاهيم والجدليّات السياسيّة التي عهدناها. في هذه اللحظة، يُتوقّع من المثقَّف أن يحذّرنا من النكوص إلى سرديّات سياسية نلجأ إليها لأنّنا نعرفها ونعتقد أنّنا نتقن أدواتها، لا لأنّها تمسك باللحظة وتلتحم في زعزعاتها بحثًا عن مَوْقَعَتها الجديدة فيها. الإبادة والعالَم الذي يتشكّل بعدها ليسا مجرَّد لحظة تاريخيّة أشدّ قسوة من سابقتها، بل هما لحظة تتطلّب فَهمًا مختلفًا لِما اعتدنا أن نفعله سابقًا، لا لِما علينا أن نفعله لاحقًا فحسْب.

اعتدنا، منذ بدء انخراطنا في العمل السياسيّ والثقافيّ، أن نستخدم عبارة "في هذه اللحظة التاريخية"؛ إذ إنّ تاريخ شعبنا مليء باللحظات الفاصلة، لكنّنا لم نَعِ قوّة تعبير "هذه اللحظة التاريخيّة" إلّا حين انقضّت علينا الأخيرة، في تجسيد لا غموضَ فيه لسرديّة استعمار تعيدنا إلى أسئلتها الأولى. مشكلة اللحظة ليست في ارتباكها، بل في شدّة وضوحها. عبء اللحظة لا يكمن في حجمِ ما وقع من دمار وضحايا ومحو وشرّ فحسب، بل في أنّها تطلب منّا مقياسًا جديدًا لحسابات الفاعليّة السياسيّة وتأثيرها وتكلفتها. عبء اللحظة يكمن في أنّها وضعت تحت السؤال، الكثيرَ ممّا اعتدنا أن نفهمه ونفعله. بعبارة أخرى، اللحظة ليست لحظة الكارثة فقط، وإنّما هي بالأساس لحظة أثر الكارثة المعرفيّ والسياسيّ.

نحن كذلك لم نَعِ الجملة "خَرْجكم القِلِّة" (أي تستحقّون حالة فيها ندرة من الطعام)، التي كانت أمّهاتنا يقلنها لنا باللهجة الفلسطينيّة العامّيّة حين كنّا نرفض إتمام تناول كلّ محتوى وجبة الطعام التي في صحننا، إلّا حين جاءت لحظة الإبادة. هذه اللحظة قد تعيد شعبنا إلى بناء المخيّمات التي - على ما يبدو - قد لا تكون بنفس "جودة" المخيّمات التي بنتها لنا وكالة غوث اللاجئين، إذ حتّى الأخيرة أصبحت مهدَّدة بالمحو، كأحد تجسيدات العودة إلى جذور الصراع وأشكاله الأولى. هذه اللحظة مرشَّحة لأمرَيْن: إمّا إعادة سلوكنا في ظلّ النكبة كمهزومين يقبلون شروط المنتصر، وإمّا استيعاب التحوُّلات جميعها، لا تلك المتعلّقة بالفاشيّة الإباديّة لدى المجتمع الإسرائيليّ فحسْب، بل كذلك تلك المتعلّقة بالزعزعات الكبيرة التي تخوضها إسرائيل وموقعها في العالم. فثمّة تحوُّلات عميقة في النظرة إلى إسرائيل، وإلى ما جرى ويجري في غزّة، وإلى اللغة التي جرى من خلالها تبرير ما لا يمكن تبريره. وبغضّ النظر عن سرعة هذه التحوُّلات واستقرارها، فإنّ الأهمّ أنّ المجال الأخلاقيّ والسياسيّ العالميّ لن يبقى على ما هو عليه.

ثمّة أصوات مثقَّفين كبار، وقيادات طلّابيّة، وحركات يساريّة، ومنظَّمات حقوقيّة، ومجموعات مدنيّة، باتت تدافع بجرأة عن القضيّة الفلسطينيّة، فيما تتعرّض الصهيونيّة نفسها، في قِطاعات واسعة من هذا المجال، إلى مساءلة كانت في عداد المحرّمات قبل هذه اللحظة.

إنّ انشغال أحزابنا داخل مناطق الـ48 وبعض الأكاديميّين بانتخابات الكنيست الإسرائيليّ ضمن السرديّات القديمة للتأثير، وضمن حالة الفزع والذعر من "الكارثة القادمة" -وكأنّنا نريد أن نتجنّب الكارثة القادمة ولسنا في عمقها - هو مؤشّر إلى أنّنا نقرأ اللحظة مذعورين. ليس موضوعنا مقاطعة الكنيست، ولا نوافق مع البعض ممّن وقفوا صامتين خلال سنوات الإبادة ويأتون اليوم للمزايدة على الأحزاب. ونحن - كاتبتَيْ هذا المقال - في الأصل ناشطتان وفاعلتان حزبيّتان. لكن انغماس بعض أكاديميّينا في هذا الموضوع هو إشارة أعمق إلى الهزيمة النفسيّة التي نعيشها؛ لا لأنّ الانتخابات والمشاركة البرلمانية خارج الأسئلة الملحّة، بل لأنّ عودتنا السريعة إلى السؤال الانتخابيّ قد تكشف عجزنا عن طرح السؤال الذي تفرضه اللحظة قبل سؤال التمثيل: ما الذي تغيّر في موقعنا، وفي علاقتنا بإسرائيل وبالمجتمع الإسرائيليّ بعد الإبادة؟ ما الذي تغيّر في علاقتنا بشعبنا بعد الإبادة؟ ماذا تغير في موقَعَتِنا في جغرافيا الصراع بعد أن عادت أسرائيل إلى عمليّة محو تُخطّط لأن تكون نهائيّة للجغرافيا والتاريخ؟ هل نحن نذهب إلى الانتخابات فعلًا كمواطنين يريدون أن يؤثّروا في نظام إباديّ وأمام مجتمع أصبحت الإبادة والتطبيع معها جزءًا من تكوينه النفسيّ والهُويّاتيّ المقبل؟ هل يمكن للمبيد والمباد الآن أن يكوّنا علاقة مواطَنة حتّى في وضعها الشكليّ الذي كان قائمًا قبل السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر (2023)؟ هل الإبادة هي من الحالات التي تتيح استكمال جدليّات التناقض بين الديمقراطيّة واليهوديّة، التي بنينا عليها سياسات المواطَنة؟ يبدو الخطاب الحزبيّ مرتبكًا بين خطاب المواطَنة/ التأثير، وخطاب المهزومين في الحرب/ النجاة؛ فهو يناور ويختار مرّةً أن نكون مواطنين يريدون أن يؤثّروا، وتارةً أن نكون رعايا وأعداء مهزومين يريدون أن ينجوا.

وهنا يأتي دَوْر المثقَّف، هنا تحديدًا نحتاجه. نحتاج أن يوضّح لنا اللحظة، أن يسهم في توضيح معناها، أن يساعدنا على تعريف أنفسنا كذوات سياسيّة: من نحن؟ مواطنون أَم أعداء؟ نريد أن ننجو أَم نريد أن نؤثّر؟ في الحالة التقليديّة، وظيفة المثقَّف - والمثقَّف الفلسطينيّ على وجه التحديد - أن يقف موقفًا نقديًّا من الفاعليّة السياسيّة التي تتحكّم بنخبته السياسيّة، أن يَسْبر غور الالتباس. نحن لا نقول إنّ عليه أن "يرشّدها" أوّلًا، لأنّه لم يحظَ بتخويل من أحد للقيام بذلك؛ فالمثقَّف والأكاديميّ ليس وصيًّا ولا مختارًا. وبخلاف قيادات الأحزاب، هو غير منتخَب ولم يحصل على تخويل إلّا من ضميره. وبالتالي، واجبه أن يقدّم إسهاماته واجتهاداته المتحرّرة من اعتبارات الأحزاب وقياداتها، دون نَفَس وصائيّ ودون أن يظهر وكأنّه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، تحقيقًا للدَّوْر الوصائيّ وكجزء من إدارة علاقات عامّة.

وظيفة المثقَّف ليست أن يقود نشاطات انتخابيّة تَفُوقه الأحزاب قدرةً على تنظيمها وتنفيذها. وظيفته مناقضة لذلك تمامًا. المثقَّف مكلَّف بأن يقدّم اجتهادات متحرّرة من الاعتبارات الحزبيّة والسياسيّة الضيّقة وَ "القذرة" التي تعتقد الأحزاب أحيانًا (تعتقد فقط) أنّها مضطرّة إليها، وهي تقوم بذلك متحرّرة أحيانًا من كلّ اعتبار آخَر، ظنًّا منها أنّها السباحة التي تتقنها، وأنّ هذا هو بحرها الطبيعيّ. وكلّما حاولت أو قامت الأحزاب بالفصل الغليظ بين الكلفة الأخلاقيّة والسياسيّة، فإنّ من واجب المثقَّف أن يقوم بتذكيرها بتكلفة هذا الفصل. من مسؤوليّته أن يقوم بتوضيح تكلفة هذا الفصل السياسيّة لا الأخلاقيّة فحسْب. لكنّنا نرى أنّ بعض الأكاديميّين يغوصون في التنظير للفصل بين الأخلاق والسياسة، ويؤكّدون على ذلك أثناء الإبادة - التي لا زلنا في خضمّها - وكأنّ الأحزاب غارقة ومكبَّلة في الاعتبارات الأخلاقيّة لسياساتها. وظيفة المثقَّف هي أن يكون قادرًا على النظر أبعد من الضرورة التي تحكم السياسة اليوميّة، وأن يحافظ على الأسئلة التي قد تُضطرّ السياسة، بحكم خوفها ومصالحها وضغوطها، إلى تأجيلها أو إسقاطها. فالمثقَّف لا يملك أن يقرّر عن المجتمع، لكنّه يستطيع أن يذكّره بأنّ ما يبدو ضروريًّا في لحظةٍ ما ليس بالضرورة هو كلّ ما هو ممكن، وأنّ ما يبدو واقعيًّا ليس دائمًا مرادفًا لِما ينبغي أن يكون أفقًا لنا.

برأينا، الصوت الذي يأتي به بعض الأكاديميّين في الشهور الأخيرة مناقض لِما نحتاجه في هذه اللحظة المهولة والمرعبة في الامتحان الذي تجسّده. فالأحزاب لا تحتاج إلى مثقَّف يقترح عليها الطريقة "المثلى" لتوزيع الكراسي بينها؛ فهي أخبر منه في هذه المناورات. وكذلك لا تحتاج إلى من يساعدها في الانغماس في انتخابات الكنيست الإسرائيليّ؛ فهي أصلًا منغمسة إلى العمق، ولم ترَ في السياسة، خلال إبادة لم يشهد العالَم مثيلًا لها، إلّا الانتخابات، حتّى الدعوة إلى حِوار وطنيّ شامل يستنهض الهمم ويستنهض قراءات صحيحة للحظة مَهولة بَدَتْ مَهَمّة مستحيلة أو ربّما غير ضروريّة. الأحزاب لا تحتاج إلى من يخيفها من الواقع السياسيّ؛ فالفاشيّة الإسرائيليّة نجحت بذلك من أوّل يوم، إلى درجة تثير الدهشة وَ "الانبهار". وذاك "انبهار" ناتج إمّا عن فائق قدرتها وإمّا عن فائض هشاشتنا.

لا تبرِّر اللحظةُ موضوعيًّا - باعتقاد هذا المقال - هذا الانغماسَ الانتخابيَّ المذعور والمرتبك. يقول ذلك مَن يعي أهمّيّة سقوط حكومة الإبادة، ومهندسها الأوّل نتنياهو، أوّلًا وأساسًا انتقامًا لغزّة، وثانيًا انتقامًا لغزّة، وثالثًا انتقامًا لغزّة، وبعدها فليَضَعْ من يريد أن يضع أسبابًا أخرى لا نقلّل أبدًا من أهمّيّتها. التخلّص من حكومة الإبادة هو ضرورة وطنيّة فلسطينيّة عامّة لا تتعلّق أساسًا بالفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر، لكن هذا أوّلًا، لا يبرّر أن نسكت سنوات الإبادة، ثم نملأ الدنيا ضجيجًا ومنتديات ومقالات بسبب الانتخابات. كما أنّه ثانيًا، لا يبرّر إجهاض مظاهرة سخنين، والذهابَ إلى تل أبيب لهاثًا أمام الشارع الإسرائيليّ نطلب منه أخذ استراحة من مسعاه لشرعنه الإبادة والانضمام إلينا و"التضامن" معنا في تل أبيب، كما أنّه ثالثًا، وهو الأهم، لا يبرر إعادة تأهيل هذا "اليسار". الانتخابات سؤال يأخذ معناه السياسيَّ ضمن سرديّة أكبر تنطلق من الإبادة كحقيقة استعماريّة علينا أن نواجهها دون إنكار سرديّاتنا السابقة. والانتخابات هي سؤال استلاب وإبادة سياسيّة إذا وقفت كسرديّة قائمة بحدّ ذاتها مختصِرة السياسة إلى محاذيرها واعتباراتها. السؤال ليس رفع نسبة التصويت، بل هو: هل نحن نَتَعامل مع ذلك ضمن معادلة مراكَمة قوّة في وجه مجتمع وحالة إباديّة، وضمن لحظة يعيد العالَـمُ فيها التفكير في إسرائيل وخطورتها ودَوْرها العالميّ لا دَوْرها الاستعماريّ "الداخليّ" فقط، أم أنّنا نتعامل مع ذلك كجزء من تفصيل داخل دولة إباديّة؟ والسؤال هو كيف يحمينا المثقّف من التخلّص من حكومة إباديّة دون الوقوع في فخ إعادة شرعنه وتأهيل "اليسار" والمجتمع الإسرائيليين. بعض الإجابة كامن في طريقة التعاطي مع حزب لبس قائده رداءً صهيونيًّا، رداءً خلعناه بعد أن فُرِض علينا قسرًا في العَقْدين الأوّل والثاني من قيام "الدولة اليهوديّة"، حين بقينا أيتامًا دون نُخَبنا، ودون أهلنا، ودون قرانا ومدننا، معزولين عن أفقنا الفلسطينيّ والعربيّ والإسلاميّ، حين نكَبَتْنا إسرائيل وفرضت علينا أحكامها العسكريّة وكان معظم أهلنا أمّيّين لا يقرأون. لكن قصة الداخل منذ ذلك الحين هي تماماً قصّة محاولات الخروج من حالة قبول شروط الهزيمة، وها هو عبّاس يحاول إعادتنا إليها.

اليوم يرتدي هذا الحزب رداءه هذا ويحصل على "شرعيّة"، ومجتمعنا "يحتفي" بأكبر عدد من "الناجحين"، المتعلّمين وذوي المهن المستقلّة وذوي الكفاءات. نحن لم نقضِ على الأمّيّة فقط، بل أصبحت نسبة الأكاديميّين لدينا عالية جدًّا، ونحو 50% منّا يعيشون فوق خطّ الفقر بمعاييره الأوروبيّة. لكن هذه التحوُّلات، على أهمّيّتها، تضعنا أمام سؤال مختلف: ماذا فعلنا بهذه الموارد التي راكمناها؟ وهل تحوَّلَ التقدُّم الاجتماعيّ والتعليميّ إلى قدرة موازية على إعادة تعريف موقعنا السياسيّ، أم إنّنا طوّرنا أدواتنا داخل الأفق نفسه، بينما ما فتئت إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية تسد الأفق؟

أجل، تفشّي الجريمة المنظَّمة داخلنا وتفكُّكُنا المجتمعيّ يحتّمان تدخُّلًا واشتباكًا يوميًّا من المثقَّفين. ولكن لا شعبنا، ولا حركتنا الوطنيّة فلسطينيًّا، ولا مجتمعنا، ولا أحزابنا في الداخل، بحاجة إلى من يقف على يمينها. ففي لحظةِ تراجُع الأحزاب وانحسار الشعور بالقدرة على التغيير، وفي لحظة خوف الأحزاب والمجتمع، وفي لحظة إمعان الداخل في حماية "خصوصيّته اللعينة"، يُتوقَّع من المثقَّف أن يحمي البوصلة، أو بالأحرى أن يعيد تحريكها لأنّها انحرفت، وأن يسهم في تشكيل نقطة مرجعيّة أخلاقيّة وسياسيّة. في لحظة الإبادة الممتدة، نحن بحاجة لتفكير مختلف.

وربّما يكون هذا هو الاختبار الأصعب للمثقَّف في هذه اللحظة: أن يعرف أنّ الخوف الذي يُحْدِق بنا حقيقيّ، وأنّ التهديدات التي تواجه مجتمعنا ليست متخيَّلة، وأنّ الانتخابات والكنيست والأحزاب ليست تفاصيل يمكن ببساطةٍ تجاوزها؛ لكنّه، في الوقت نفسه، عليه ألا يسمح لهذا الواقع بأن يتحوّل من معطى يجب التعامل معه إلى أفق يحكم كلّ ما يمْكن التفكير فيه. فحين يحدث ذلك، تصبح السياسة أمرًا فائضًا عن الحاجة. عندما تُوجِّهُنا استطلاعات الرأي المشيرة إلى رغبة الشارع بالاندماج، وكأنّها رغبة حرّة وأصيلة، وليست نتاج فشلنا، نحن الحزبيّين، في إنتاج أفق بديل - وهو دَوْرها في الواقع الصعب - فلا حاجة إذًا إلى السياسة، ولنكتفِ باستطلاعات الرأي، ولنتجاهل أنّ "الرأي العامّ" لا يَنتج فقط عبْر شروط الواقع المادّيّ، بل يَنتج كذلك عبْر قوّة السياسة في فرض تصوُّرات لفاعليّة سياسيّة مختلفة ولبدائل.

وهنا تصبح حماية البوصلة أكثر من مجرّد اتّخاذ موقف سياسيّ من هذا الحزب أو ذاك، وتصبح أكثر بكثير من أن نُضيّقها إلى مسألة إنتخابيّة. إنّها حماية القدرة على التمييز بين ما تفرضه اللحظة علينا، وما نختاره نحن لأنّنا فقدنا القدرة على تخيُّل بديل. وهذه، في رأينا، إحدى أهمّ وظائف المثقَّف: لا أن يقدّم إجابة جاهزة، بل أن يمنع الذعر من تحديد الأسئلة وطرح إجاباتها.

نكتب مقالنا في هذا اليوم تحديدًا، لأنّنا قرأنا دعوة وجّهها إلى الجمهور "منتدى الكرمل". ففي حين نجحت الأحزاب وأخيرًا في الافتكاك من الموحَّدة بصيغتها الصهيونيّة، رغم المدّ "الشعبويّ" داخل مجتمعنا الذي سعى إلى فرضها، وفي حين يكاد منصور عبّاس يتحالف مع يوآف سيغالوفيتش، يقوم "منتدى الكرمل" بدعوته إلى جلسة حِوار تعيد شَرْعَنَة وجوده. يُفترض بمنتدياتنا، ولا سيّما تلك التي يقوم عليها الأكاديميّون، أن تكون مكانًا لمراجعة نقديّة لأنفسنا ولأحزابنا ولحركتنا الوطنيّة، لا أن تسهم في تكريس التراجع ودفعنا إلى أقصى تخاذلنا.

والمسألة هنا، بالنسبة لنا، لا تقتصر على دعوة شخص إلى جلسة حِوار. فالحِوار، في ذاته، ليس هو المشكلة، والاختلاف السياسيّ ليس سببًا لإلغاء أيّ صوت. المشكلة تبدأ حين تتحوّل مِساحة يُفترَض أن تكون مِساحةَ نقدٍ ومساءَلةٍ إلى مِساحة لإعادة ترتيب الشرعيّة السياسيّة، من دون أن ننتبه إلى أنّ مجرَّد منح بعض المواقف منصّةً أكاديميّة أو فكريّة يمكن أن يؤدّي وظيفة تتجاوز الحِوار نفسه. فالشرعيّة لا تُنتَج بالانتخابات فقط ولا تُسحب من خلالها فقط؛ بل إنّها تُبنى أيضًا في اللغة التي نستخدمها، وفي المنابر التي نمنحها، وفي ما نقرّر أنّه يستحقّ أن يُسمع بوصفه جزءًا طبيعيًّا من المجال السياسيّ. وهذا ما يجعل دَوْر المثقَّف في هذه اللحظة أكثر خطورة. فحين تكون الأحزاب نفسها تحت ضغط الخوف والحسابات الانتخابيّة، لا ينبغي أن تتحوّل المنابر التي يُفترَض أن تكون أكثر استقلالًا عنها إلى مِساحة أخرى تعيد إنتاج الحسابات نفسها.

الكثير من المثقَّفين نشروا على صفحاتهم اقتراحات لتشكيل القائمة الانتخابيّة للتجمُّع والجبهة والتغيير. في حقيقة الأمر، الأحزاب ليست بحاجة إلى هذه الخدمة، وليست بحاجة إلى "منتدى الكرمل" لينظّم لها هذه الحِوارات كي يُشَرْعِنَ ما هو غير شرعيّ ومن هو غير شرعيّ. تقتضي المناسَبة، في أعقاب أسئلة كثيرة وصلت إلينا، أن نوضّح أنّه لا صلة لهذا المنتدى بمدى الكرمل [1].

في أحد لقاءاته دعا "منتدى الكرمل" منصور عبّاس إلى جلسة حِوار. آنذاك، رأينا أنّ على المثقَّفين أن ينأَوْا بأنفسهم عن هذا الانغماس في "قذارة السياسة"، ولكنّنا لم نكتب كي لا نُزايد على أحد. ولا نقول إنّ عليهم أن ينأَوْا بأنفسهم عن اللحظة وعن السياسة؛ فواجبهم أوّلًا أن يشتبكوا معها، وثانيًا ألّا يكونوا مثاليّين وبعيدين عن الواقع. ولكنّهم، وبحكم تعريفهم، عليهم فرض قراءتهم النقديّة في لحظة قد نقول إنّها لحظة هشاشة، وقد نقول إنّها لحظة تخاذُلٍ أمام امتحان تاريخيّ.

ما قام به "منتدى الكرمل" سابقًا في تعزيز شَرْعَنة صوت منصور عبّاس، وحين دار النقاش بشأن إقامة القائمة الرباعيّة، لم يكن مبرَّرًا، وكذلك ولم يكن مبرَّرًا سلوكُ أحزابنا الوطنيّة. ولكن ما يقوم به حاليًّا من تعزيز لشرعيّة خطابه - بعد أن افتكّت منه الأحزاب في أعقاب صراعات مريرة داخلها - [2] هو برأينا خطير.

نحن نعيش لحظة علينا فيها مساءلة الطريقة التي تتشكّل بها الشرعيّة، في لحظة تعيد فيها غزّة ترتيب كثير من المسلَّمات الأخلاقيّة والسياسيّة في العالم، وهي تحتّم علينا أن نسأل: أيّ موقع سياسيّ نريد أن يصبح قابلًا للحياة بعد هذه اللحظة؟ وأيّ مواقع نرفض أن تعود إلى المجال السياسيّ تحت عناوين جديدة؟

وهنا على وجه التحديد نرى أنّ مسؤوليّة المثقَّف تتجاوز تقديم "النصيحة" للأحزاب. فالمثقَّف لا يملك أن يقرّر من يدخل الانتخابات ومن لا يدخلها، ولا يملك أن يمنح نفسه حقّ تمثيل المجتمع. لكنّه يستطيع أن يرفض أن تصبح الضرورة الانتخابيّة معيارًا وحيدًا للحكْم على الخيارات السياسيّة. ويستطيع - وهذا هو الأهمّ - أن يحافظ على الذاكرة السياسيّة للّحظة: أن يذكّرنا بما كشفته، وبما جعلته غير قابل للعودة إلى ما كان عليه، وبأنّ بعض التحوُّلات لا يجوز أن تُمحى لمجرّد أنّ دورة انتخابيّة جديدة بدأت.

ختامًا، نقول إنّ دَوْر الأكاديميّين تقديم إسهاماتهم النقديّة بتواضع، لكن بعناد كذلك. الأكاديميّون لا يملكون تخويلًا إلّا من ضمائرهم، ليسوا "مخاتير" ولا وسطاء. ورغم انتقادنا لفكرة وجود "لجنة وفاق" بين أحزاب يُفترَض أنّها تعيش حالة القلق والهمّ الجماعيّ نفسها، ويُفترض أنّها قادرة على الموازَنة بين اعتباراتِها الحزبيّة الصغيرة وأهمّيّةِ إعلاء صوتٍ فلسطينيّ قويّ، ورغم وعينا أنّ هذا يضرب أكثر فأكثر هيبة الأحزاب، نحن نميّز بين دَوْر هذه اللجنة وما يفعله آخرون يدخلون المشهد عنوة، وتتساهل معهم الأحزاب ضعفًا لا قناعة. هؤلاء عليهم، أن يختاروا موقعهم بوضوح: إمّا أن ينخرطوا في تلك الأحزاب إذا كانوا قلقين على التمثيل في الكنيست، وإمّا أن يكونوا "على يسار" الأحزاب، قوّة نقديّة، في وضع يغري الأحزاب على نحوٍ مستمرّ في الاستكانة والانحناء نحو اليمين. وربّما كان الوصف "اليسار" غير موفَّق، لأنّ المسألة في جوهرها ليست أين يقف المثقَّف بالنسبة إلى الحزب، بل ما الذي يحاول أن يحميه، وكيف يحمي السياسة من التلاشي حين تعتقد أنّها "تنجو".

في اللحظات التي نحن بصددها، ليست مَهَمّة المثقَّف أن يساعد السياسة على العمل بأدواتها القديمة بكفاءة أكبر، بل دوره الحقيقيّ أن يفتح لها أفقًا لم تَعُدْ أدواتها القديمة قادرة على رؤيته. إذا لم يَقُمْ بذلك، فنحن نخسر مرّتَيْن: مرّةً لأنّ المثقَّف لم يَقُمْ بدَوْره، ومرّة أخرى لأنّه أعاق السياسة في أن تكتشف هي بنفسها أخطاءها. لربّما هذه هي الـمَهَمّة الأكثر تواضعًا والأكثر صعوبة في آن: ألّا ندّعي أنّنا نعرف الطريق، وفي الوقت نفسه ألّا نسمح للخوف المذعور بأن يقنعنا بأنّ الطريق الوحيد هو الطريق الذي اعتدناه.

[1] إحدى كاتبتَيْ هذا المقال هي المديرة العامّة لمدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة. ولكنّها تشارك في كتابة هذه المقالة بصفتها سياسيّة وأكاديميّة، لا بصفتها الوظيفيّة مديرةً عامّة لمدى الكرمل.

[2] نحن مطّلعات على ما دار داخل حزبنا تحديداً (نحن - كاتبتَيْ هذا المقال - عضوتان في التجمُّع الوطنيّ الديمقراطيّ).