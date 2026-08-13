منذ فترة طويلة، يقود عضو الكنيست عن الليكود، موشيه سعدة، حملة متواصلة حول حضور العرب في مهنة الطب. بدأ بالتحريض على عددهم ونسبتهم داخل الجهاز الصحي، وانتقل إلى القبول في كليات الطب والدعم الذي تقدمه الدولة للطلاب، ليصل إلى الفكرة التي يريد تثبيتها: لا يجوز، وفق منطقه، أن يتمتع من لم يخدم بالفرص نفسها التي يحصل عليها من أدى الخدمة. وقد وصل السجال إلى حد أن رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية خرج برسالة علنية، يفنّد فيها ادعاءات سعدة حول وجود تفضيل للعرب في القبول لدراسة الطب أو في حضورهم داخل المستشفيات.

كان من الممكن التعامل مع الأمر باعتباره حملة أخرى لنائب ليكوديّ ضد العرب، لولا عودة خطاب اشتراط الحقوق بالواجبات والخدمة إلى الواجهة، ولولا أن الطب عاد هذا الأسبوع من مكان آخر تمامًا، في حادثة التجني على ممرضين عرب في مستشفى "رمبام"، بنكهة واضحة من الفوقية اليهودية وامتحان الولاء.

غلعاد إردان، الوزير والسفير السابق وأحد أبرز وجوه الليكود طوال عقود، أعلن قبل أيام انشقاقه وتأسيس حزب جديد مع يولي إدلشتاين. وفي أول عرض تقريبًا لمشروعه السياسي، وضع في مركزه "الخدمة للجميع"، واقترح سن "قانون أساس: الخدمة"، الذي يُلزم كل مواطن بالخدمة العسكرية أو الوطنية. ولشرح الظلم الذي يريد القانون معالجته، لم يختر إردان الحريديين وحدهم، بل قال في أول تصريح له إنه "لا يعقل أن يبدأ شاب من أم الفحم دراسته الجامعية في سن الثامنة عشرة، فيما لا يستطيع شاب من ’أوفاكيم’ فعل ذلك إلا بعد ثلاث سنوات من الخدمة العسكرية".

اختيار أم الفحم لم يكن هامشيًا، ووضعها إلى جانب حملة سعدة على دراسة الطب يكشف تحولًا يستحق التوقف عنده، خصوصًا بعدما أصبحت "الخدمة للجميع" موضوعًا يحظى بإجماع واسع في السياسة الإسرائيلية، من غادي آيزنكوت إلى نفتالي بينيت وغلعاد إردان، وطبعًا أفيغدور ليبرمان، صاحب معادلة "لا مواطنة بدون ولاء".

فالأطباء العرب كانوا طوال سنوات النموذج الأكثر نجاحًا للاندماج دون أسرلة، إذ وصلوا إلى مكانة مهنية واجتماعية عالية، وأصبح حضورهم في المستشفيات جزءًا طبيعيًا من الجهاز الصحي، من دون المرور بالجيش أو الخدمة، ومن دون أن تكون الخدمة شرطًا لدراسة الطب. وهذا تحديدًا ما بدأ يتحول، في ظل أزمة التجنيد، من قصة نجاح إلى سؤال عن "العدالة" للأكثرية، أو بالأصح عن امتياز الأكثرية في تحديد شروط المساواة: كيف يصل العربي إلى المكانة نفسها ويتمتع بالفرصة نفسها، بينما يبدأ اليهودي حياته المدنية بعد سنوات من الخدمة؟

هذا السؤال لم ينشأ أصلًا بسبب العرب، بل من أزمة تجنيد الحريديين، والحرب والحاجة المتزايدة إلى القوى البشرية، التي فجّرت داخل المجتمع اليهودي خلافًا حول المساواة في تحمّل العبء، لكن ما إن تتحول الإجابة من تجنيد الحريديين إلى "الخدمة للجميع"، حتى يصبح إدخال العرب إلى المعادلة نتيجة سياسية شبه تلقائية.

وهنا تكمن أهمية وخطورة مشروع سعدة، فهو لا يقترح إرسال جميع العرب إلى الجيش، بل يقترح خدمة عسكرية لمن يختاره الجيش، وخدمة وطنية أو مدنية للبقية، بما يشمل العرب، مع أطر تلائم خصوصيتهم ويمكن أن تكون في الصحة والتعليم والرفاه داخل مجتمعهم، علمًا أن الجيش نفسه لا يخلو من الأطباء والممرضين. أي أن خصوصية العرب لا تلغي واجب الخدمة، بل تصبح طريقة تطبيقه.

ومن هذه النقطة يصبح خطاب منصور عباس جزءًا من الإجماع الذي يتشكل ضد العرب، ليس لأن عباس يدعو إلى التجنيد الإجباري، فهو لا يفعل، وإنما لأن الخطاب الذي يطرحه حول خدمة مدنية طوعية ومجتمعية تلائم خصوصية العرب، وتعود على الشباب بالحقوق والمنافع، يلتقي عند نقطة أساسية مع ما يقوله سعدة وإردان وليبرمان وغيرهم: القبول بأن الخدمة يمكن أن تصبح جزءًا من العلاقة بين العربي والدولة.

الفارق أن عباس يريدها طوعية، بينما يريدها الآخرون إلزامية. لكنه، بدل أن يقف خارج المعادلة ويرفض أصل اشتراط الحقوق بالخدمة، يدخل إليها ويطالب بتطويعها لتناسب المجتمع العربي. وهنا يصبح خطابه، حتى وإن انطلق من غايات مختلفة، جزءًا من إجماع إسرائيلي آخذ في الاتساع، لا يسأل بعد اليوم إن كان العرب سيخدمون، بل كيف سيخدمون؟

وهذا هو الخطر في نقل النقاش العربي من رفض اشتراط الحقوق بالخدمة إلى التفاوض على "الخدمة الملائمة لنا". فخصوصية المجتمع العربي لم تعد بالضرورة نقيضًا لمشروع "الخدمة للجميع"، بل يمكن أن تصبح أداة لتطبيقه: خدمة داخل البلد، في المدرسة أو المستشفى أو مؤسسات المجتمع، وبلا سلاح إذا اقتضى الأمر. كل ما يحتاجه الطرف الإسرائيلي لاحقًا هو تحويلها من طوعية إلى إلزامية، ومن خيار إلى واجب.

ويحدث هذا كله قبيل انتخابات قد تصبح فيها أصوات الأحزاب العربية ضرورية لتشكيل حكومة بديلة؛ لذلك لا يكفي الحديث عن "التأثير" من زاوية ما سيحصل عليه العرب مقابل دخول الحكومة. الطرف الآخر هو واضع الشروط، وفي الوقت الذي يصبح فيه شعار "الخدمة للجميع" جزءًا من المنافسة الانتخابية الإسرائيلية، يصبح مشروعًا السؤال إن كانت الخدمة ستدخل لاحقًا في ثمن الشراكة السياسية.

ليست هناك ضرورة لوجود صفقة مكتوبة بعنوان "التجنيد مقابل التأثير"، بل يكفي أن تلتقي الحاجتان: أحزاب عربية تريد الانتقال من المعارضة إلى التأثير في الحكومة كمشروع يعرّف الفعل السياسي برمته، ونظام سياسي يبحث عن توسيع دائرة الخدمة وترسيخ مبدأ أن الحقوق والامتيازات مرتبطة بها.

لهذا، فإن الطب ليس تفصيلًا في القصة، بل المكان المثالي لاختبار المعادلة الجديدة.

فالطبيب العربي جسّد لسنوات إمكانية الوصول إلى أعلى درجات المكانة المهنية على أساس الكفاءة، من دون المرور ببوابة الخدمة. واليوم يبدأ السؤال الإسرائيلي بالانقلاب: ليس فقط هل هو مؤهل ليصبح طبيبًا، بل هل من العدل أن يحصل على الفرصة نفسها من دون أن يخدم؟

وهنا لا يعود الطبيب العربي مجرد نموذج للنجاح، بل يصبح المحطة الأولى في امتحان جديد: ليس امتحان الكفاءة، وإنما امتحان الولاء.

ومن يقبل اليوم بأن تكون الخدمة معيارًا لاستحقاق سياسي، قد يجد نفسه غدًا يناقش أي حقوق أخرى يجوز اشتراطها بالخدمة.