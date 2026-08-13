تاريخيًا، كان اتجاه المقاطعة/الامتناع والتيار الديمقراطي الوطني المشارك في الانتخابات، ابتداءً من الحزب الشيوعي وانتهاءً بالتجمع الوطني الديمقراطي، حليفين موضوعيًا وفعليًا، يواجهان سياسيًا نفس العدو المتمثل عمومًا بالمؤسسة الحاكمة العنصرية بظلمها التاريخي وقمعها اليومي، ويتصديان لأحزابها الصهيونية وذيولها العربية التي تمثلت، حتى فترة قريبة، بالقوائم العربية التابعة لـ"مباي" وحزب العمل.

وقد بينت في مقال سابق، من خلال تتبع دالة التصويت في مجتمعنا الفلسطيني، ارتباط ازدياد نسبة التصويت للأحزاب والقوائم الوطنية بارتفاع نسبة المقاطعة/الامتناع، وليس بارتفاع نسبة التصويت، وذلك بوصفهما وليدي رحم مشترك، وهو مستوى الوعي السياسي بين جماهيرنا، الذي كلما تطور ارتفعت نسبة المقاطعة/الامتناع بالتوازي مع ارتفاع نسبة التصويت للأحزاب الوطنية. فعندما راوحت نسبة التصويت 90% في انتخابات 49، 51، 55، حصلت هذه القوائم، التي انحصرت بالحزب الشيوعي في حينه، على عضوين إلى ثلاثة أعضاء كنيست فقط، وعندما انخفضت نسبة التصويت إلى 52-55% في 2006-2009، ارتفع تمثيل القوائم الوطنية إلى 10-11 مقعدًا، رغم نزولها بثلاث قوائم انتخابية.

بمعنى أن اتجاه المقاطعة/الامتناع، حتى عندما كان سلوكًا فطريًا يعبر عن رفض التسليم بالواقع السياسي، وعدم الاكتراث والمراهنة على انتخابات الكنيست الإسرائيلي وترجي الحلول منها لقضايانا اليومية والوطنية، لم يتعادَ مع تيار المشاركة المتمثل في الأحزاب الوطنية، وعندما تحول هذا الاتجاه، أو جزء منه، إلى تيار سياسي منظم تمثل في أبناء البلد والحركة الإسلامية الشمالية لاحقًا، لم تكن معركته مع الأحزاب والقوائم الوطنية، بل ظلت بوصلته واضحة، وركز على محاربة الأحزاب الصهيونية وذيولها، داعيًا إلى كنسها من الشارع العربي.

نورد هذا الكلام للتمييز بين أجندتين: أجندتنا كجماهير وطنية، التي لم ولن ترى في المشاركة في انتخابات الكنيست ورفع نسبة التصويت بين العرب هدفًا مجردًا، بل وسيلة نضالية يعتمدها من أراد ويهملها من أراد، استنادًا إلى قناعاته السياسية، في كفاحه من أجل تحقيق أهداف جماهيرنا وشعبنا اليومية والوطنية، ولا يفسد الخلاف حولها العمل المشترك في سائر الميادين من أجل تحقيق نفس الأهداف، كما لا يقوض الوحدة الوطنية المتجسدة في هيئاتنا القيادية، وعلى رأسها لجنة المتابعة.

أما الأجندة الثانية، فهي أجندة "معاهد الاستشراق" و"مؤسسات التعايش" ودوائر الأسرلة المختلفة، المدعومة أوروبيًا وأميركيًا، وحملاتها التي تظهر تارة بصيغة "خلي الصوت يقرر"، وطورًا بصيغة "قربت.."، والتي تتعامل معنا كاحتياطي أصوات وظيفته ترجيح كفة "اليسار"، أو ما كان يسمى "يسارًا صهيونيًا" ويُعرف اليوم باليمين العلماني، وهي ذاتها التي باعتنا شعار "التأثير" وأوقعتنا في منزلق خطير، كاد يودي بما راكمته جماهيرنا من رصيد ومكتسبات على مدى عقود من الزمن.

هذه الأجندة، المعززة بالأموال وجوقات المطبلين والمروجين من أكاديميين وصحافيين وناشطي مجتمع مدني، باتت تتحكم بوحدتنا وفرقتنا، وتقبض على تحالفاتنا وانقساماتنا، وتخضعها لمقتضيات وحاجات ذاك المعسكر الإسرائيلي (اليمين العلماني)، الذي إذا ما احتاج "مشتركة" صارت "مشتركة"، أو كادت أن تصير، وإذا ما أرادنا أفرادًا منقسمين كان له ذلك أيضًا. هذا ما يفسر سلوك منصور عباس وتقلب موقفه بين "المشتركة" و"التقنية" و"اللا تقنية"، وصولًا إلى السقوط في مستنقع التحالف مع سجالوفيتش، ليحظى بشرعية المشاركة في الائتلاف الحكومي المأمول.

الغريب أن "فوروم" أكاديميًا مثل "منتدى الكرمل"، الذي يحاول أن ينأى بنفسه عن هذا التوجه، ويحرص على الظهور بمظهر الحياد القائم على القاعدة الوطنية العريضة، نراه يقع في فخ هذه الأجندة، ليس بدعوة منصور عباس للجلوس على منصته والظهور بمظهر النجم الذي لا ينازعه أحد، وذلك بعد، ورغم، سقطته التي لا تغتفر بالتحالف مع سجالوفيتش، والتي من المفترض أن تضعه في مكان آخر تمامًا، بل بإسقاط دعوة ممثل عن اتجاه المقاطعة أيضًا، رغم ظهورها في عنوان الندوة: "المشاركة في الانتخابات بين قائمة أو قائمتين والمقاطعة.."، وهو ما يعني تفضيلًا واضحًا للأجندة التي ترى في التصويت غاية بحد ذاتها ترجح كفة المشارك فيه على أي كفة أخرى، وترى في جماهيرنا احتياطي أصوات يجب التحكم فيها وترتيبها وفق احتياجات معسكر اليمين العلماني، الذي سينقذنا، هو ومنصور عباس ومن وراءهم، من اليمين الديني الاستيطاني الذي يقوده نتنياهو.