عن الانتخابات والسيناريوهات غير المُستحبّة: إنها ساعة الحقيقة التي تكشف كلّ وهم أو تقصير

هناك ميل غريزيّ في الإنسان للذهاب وراء أمنياته أو ما هو خير له. وهكذا في السياسة، أيضًا. السياسيون ومن ورائهم الناس يفرضون فرضيّات تتناسب مع رغباتهم ويراهنون عليها. هو نمط نراه حاضرًا في السياسة العربيّة عندنا وفي السجال الانتخابيّ الحالي. فالسجال مؤطّر في إطار إمكانيّة إلحاق هزيمة بائتلاف اليمين الحالي، وما سيأتي بعد ذلك ما أحلاه! بل هناك رهانات أكثر تفصيليّة عند البعض لجهة أن استبدال الائتلاف بمعسكر مناهض له سيشكّل انفراجًا للمواطن العربي وفرصة لإشراكه في الحكم (هكذا تسوّق الموحّدة انشقاقها عن شعبها)! أو أن بعضنا يعتقد واهمًا بإمكانية "التأثير" بعد الانتخابات لأن هناك مَن وعده كما وعد الإنجليز الشريف حسين، فانتهى به الأمر إلى منفاه في قبرص خائبًا ذليلًا! سيصحّ الحال وتصحّ السياسة قليلًا لو خرجنا من إطار الأمنيات إلى واقعيّة سياسيّة عقلانيّة، وهي تقوم على تخيّل سيناريوهات ممكنة الحصول ووضع خطط عمل وخطط بديلة. فما هي السيناريوهات الممكنة في هذه الانتخابات وماذا عسانا فاعلين؟ سأحاول استشراف ما هو ممكن الحصول باقتضاب واقتراح ما هو لازم للتعاطي مع ما سينشأ هنا.

ـ هناك سيناريو ممكن بدرجة معقولة ألّا تجري الانتخابات إذا تأكّد لليمين أنه سيخسرها. قد يلجأ إلى إشعال حرب محدودة أو شاملة ـ ولديه عدّة جبهات جاهزة من ناحيته. أو قد يلجأ إلى التصعيد في الضفّة ودفع الأمور نحو انتفاضة ثالثة. والضفّة مُخترقة في نسيجها وفي قياداتها. أو قد يلجأ إلى التصعيد ضد الفلسطينيين في إسرائيل نحو اشتباك مباشر على غرار أيّار 2021. الخطاب الذي يؤسّس لمثل هذه المنعطفات حاضر بقوّة في الحيّز العام ولدى قواعد اليمين الفاشيّ. لم يبقَ سوى إشعال الفتيل في مجتمع الثكنة فيستجيب على الطريقة البافلوبيّة. يُمكن رفع درجة حالة الطوارئ من ليلة إلى ضحاها وتأجيل الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى سلطة أمر واقع بصلاحيّات لا تُبقي أي أثر من الإجراء الديمقراطي في مجتمع الثكنة.

ـ هناك سيناريو آخر، وهو أن اليمين لن يُهزم في الانتخابات. وهذا احتمال جدّيّ، خاصة أننا في ظلّ حالة فاشية واستعمار مُعلنة. عادةً ما فشلت مجتمعات في مثل هذه الحالات في العودة من هذا المنزلق إلى جادة الصواب ـ إذا كان هناك شيء كهذا في إسرائيل! انتظام اليمين وإمساكه بزمام السُلطة يُعطيه أوراق لعب كبيرة، خاصة لجهة تزوير نتائج الانتخابات أو تعطيلها، وليس في المجتمع العربي وحده. الإبقاء على دولة الرفاه وتقديماتها للمتديّنين والمستوطنين يمنحه أفضليّة، سيّما أنهما جماعتان تقترعان بنسبة تقارب المئة بالمئة.

ـ هناك سيناريو أن يتعايش المناهضون لنتنياهو بعد الانتخابات مع أجزاء من الائتلاف الحالي أو التشكيلات القائمة فيه (الليكود مثلًا) في إطار ائتلاف تكتّل قومي. هكذا كان في الأزمات والثمانينيات أيّام الأزمة الاقتصاديّة. وهكذا قد يكون في هذه المرحلة التي تُعتبر في أعين نُخب هنا ونُخب يهودية في العالم مأزقًا غير مسبوق للدولة اليهودية. سيبدأ ضغط عالمي من الجاليات اليهودية ومن غيرها لإقامة حكومة تكتّل يهوديّة ترمّم صورة إسرائيل وتمنحها اعتمادًا جديدًا في الحلبة الدولية، خاصة بعد حرب الإبادة على غزة وتبعاتها. أرجّح أن هذا ما ستفعله حكومة برئاسة آيزنكوت لو أقيمت. بالتأكيد لن تُسارع إلى الاشتغال بأوهام بيضة القبان عند منصور عباس.

ـ في سيناريو أبعد قليلًا، سنفترض أن أيّ حكومة قادمة في إسرائيل لن تُغيّر من سياسات الحرب على الجبهات كلّها، لا سيّما في فلسطين. وهو سيناريو ممكن بدرجة كبيرة لأن التشكيلات المناهضة لنتنياهو تعدم رؤيا سياسيّة مغايرة وبديلة لسياسات نتنياهو. كما أنها لا تريد فكّ الارتباط مع قوى العولمة التي تقود الحروب في العالم حاليًّا. أمّا إذا بقي اليمين في الحكم فإننا سنفترض أنه سيصعّد على كلّ الجبهات لأنه سيعتبر نتائج الانتخابات تفويضًا للقيام بذلك. ولديه نص ديني وخطاب مسيحانيّ يبرّر له كل شيء!

في كلّ هذه السيناريوهات تنتفي إمكانيات "التأثير" أو المشاركة العربيّة، وتتبخّر أحاديث منصور عباس وأوهامه عن ميزانيات و"دفع الضرر" لأنها كلّها تدخل في إطار الرغبات والتمنيّات. نقول هذا والأمور في إسرائيل لا تتحدّد في انتخابات، وإن بدا كذلك، بل وفق أحكام تموضعها ضمن المنظومة الغلوبالية وحروبها وصراعاتها، وبالذات ضمن المحور الأميركي ومشاريعه. وعليه، أقترح علينا كنُخب أو سياسيين أن نتواضع عندما نتحدّث عن أثرنا الانتخابيّ في هذه المرحلة، وأقترح على الذين يعيّشون الناس على الوهم أن يكفّوا عن ذلك. أمّا الذين يشقّون الصفّ ويفكّكون مجتمعهم ركضًا وراء السراب الانتخابيّ فقد نفقدهم بعد الانتخابات ولا نجدهم.

كل سيناريو من التي أوردتها له انعكاسات على حياتنا كعرب فلسطينيّين، وكلّها انعكاسات جذريّة إذا صحّ التعبير. وعليه، فإن مفهوم خوض الانتخابات في "الزمن الفاشي" مختلف عمّا كان عليه أيّام السياسة الباحثة عن "تسوية" لمسألة فلسطين، لأن الوضع الآن أكثر سيولة لجهة انتهاء السياسة والانعطاف إلى العنف في مجتمع الثكنة نفسه، وليس فقط تجاه فلسطين. في هذه الحالة سنجد أنفسنا أمام "الحقيقة"، وهي أننا في صراع وجود وليس في مناورات سياسيّة و"مواطنة" وتأثير وشراكة. لقد أدرك أهلنا هذه الحقيقة بناءً على إشارات طالعة من الواقع، ومن هنا مطالبتهم النُخب والقيادات بالوحدة والاصطفاف ككتلة سياسيّة وإرادة ورواية وهويّة واحدة في وجه المستقبل على السيناريوهات التي يحملها معه. هذا هو مطلب الناس الذين لن يغفروا للنُخب ولا للأطر السياسيّة، لا في حالة توهّمها كمنصور عباس ورهطه ولا في حال إهدار الطاقات والفرص في مماحكات حول مقعد أو نصف مقعد. مهما يكن السيناريو الأوفر حظًّا، فإن أهلنا يتمنّون نُخبًا وقيادات موحّدة لتواجه مصيرها مع آيزنكوت أو مع نتنياهو أو مع الاثنين معًا. في حالة الحقيقة لن يبقى لنا إلّا أنفسنا. وهذا يعني قائمة وحدويّة شاملة تواجه الفاشية والحروب الحاليّة والآتية. ويعني إرادة سياسيّة تعزّز لُحمة الناس وتوحّد كلمتها وتشدّ أزرها وتعزّز من تعاضدها وتضامنها. هذا صحيح في حال تمّ استبدال حكومة الإبادة، وصحيح في حال جاءت مكانها حكومة أخرى. لأنني لا أرى أن السياسات الكُبرى ستتغيّر في المدى المنظور. أرجو أن يكون في الثلاثيّة ما يكفي من الحِكمة كي يُذلّلوا الصعاب، وأتمنى أن يكون في "الموحّدة" ما يكفي من زُلم تقول لمنصور عباس: كفاك عبثًا ولهوًا، هذه ساعة الحقيقة!