أقرأ في الآونة الأخيرة كتابات فلسطينية كثيرة تنطلق من حرص حقيقي على إعادة بناء المجال السياسي الفلسطيني، وعلى إبقاء الحوار ممكنًا بين التيارات المختلفة، وتحذّر في الوقت نفسه من "الطهرانية"، ومن تحوّل الاختلاف السياسي إلى إقصاء. أقدّر هذا الحرص، وأعتقد أن الحوار بين أبناء الشعب الواحد وبناته ضرورة، خصوصًا في لحظة نعيش فيها تفككًا وخوفًا وانسدادًا سياسيًا بهذا الحجم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

لكنني أتوقف عند التشخيص نفسه: لماذا نفترض أصلًا أن "الطهرانية" هي الخطر الذي يتهددنا؟

نحن فلسطينيون ولسنا طهرانيين، ولم تكن مشكلتنا يومًا غباءً سياسيًا أو عجزًا عن فهم التعقيد، حتى يُفترض بنا اليوم أن نعيش في خوف دائم من الانزلاق إلى "الطهرانية". ولم تكن هويتنا يومًا قائمة على هوس بالنقاء العرقي أو الديني، فتاريخنا الاجتماعي والسياسي يقول شيئًا مختلفًا. ولذلك أخشى أن يتحول التحذير من "الطهرانية" إلى خوف من وضع الحدود، ومن تسمية الأشياء بأسمائها، ومن التمسك بموقف أخلاقي وسياسي واضح.

ليس كل تمسّك بالمبدأ طهرانية، وليس كل رسم حدود وتأكيد عليها إقصاءً، بل أحيانًا يكون التمسك بالمبادئ ورسم الحدود أمرًا ضروريًا لكي يبقى للخطاب وللكلمات معنى، فلا تتسع للشيء ونقيضه وتصبح، في النهاية، بلا معنى.

والسؤال الأهم بالنسبة إلي هو: ما هي البوصلة؟

البوصلة هي الحقيقة والصدق، لا الصورة التي نريد أن نظهر بها، ولا نظرة الآخر إلينا، ولا حتى الخوف، مهما كان حقيقيًا ومفهومًا.

علينا أن نفهم الخوف الفلسطيني، لكن علينا أيضًا أن نميز بين أشكاله. خوف من عاش النكبة وحمل تجربة الاقتلاع والفقد ليس هو خوف الإنسان في غزة الذي يعيش تهديدًا مباشرًا للحياة والبيت والعائلة، وليس هو خوف الفلسطيني في الداخل من الملاحقة أو خسارة العمل والمكانة أو من العنف والجريمة. هذه المخاوف كلها حقيقية، لكنها ليست متطابقة.

والأهم أن الخوف يمكن أن يفسر موقفًا، لكنه لا يستطيع وحده أن يحدد صحته.

يمكننا أن نفهم ما يدفع الإنسان الخائف إلى الاندماج أو الصمت أو التكيّف مع الواقع وما تفرضه الدولة، أو التمسك بأداة سياسية يعرفها، لكنّ فهم ما يقف وراء هذا الاختيار لا يجعله بالضرورة مشروعًا تحرريًا، ولا حتى مشروعًا سياسيًا منطقيًا يحمل خطابًا ورؤية متماسكة للمستقبل؛ ففهم الظروف التي أنتجت موقفًا ما شيء، وفحص الموقف نفسه وما يقترحه علينا بوصفه أفقًا سياسيًا شيء آخر.

وهنا أجد أن ما طرحه فرانز فانون مهم جدًا، فالاستعمار لا يسيطر فقط على الأرض والجسد والمؤسسات، بل يدخل أيضًا إلى وعي المستعمَر، إلى حدّ أن علاقته بذاته قد تتشكّل عبر الحضور الدائم للمستعمِر في وعيه، كأنّ الذات لا تصل إلى نفسها مباشرة، بل تمرّ عبر نظرة المستعمِر إليها.

وفي أثناء قراءتي كتاب ديفيد غريبر "يوتوبيا القواعد: عن التكنولوجيا والغباء والمتع الخفية للبيروقراطية" الصادر عام 2015، وجدت في مفهوم "العمل التأويلي" أداة تساعدني على فهم ما يحدث داخل مجتمعنا. ففي العلاقات الاستعمارية، حيث تكون علاقات القوة غير متكافئة، لا يتوزع عبء الفهم بالتساوي، إذ يضطر الطرف الأضعف إلى بذل جهد أكبر لفهم الطرف الأقوى؛ لغته، ومخاوفه، ورغباته، وما الذي يغضبه؟ وكيف يفكر؟ وكيف يمكن أن يتصرف؟ أما صاحب القوة فيتمتع، بدرجة أكبر، برفاهية ألّا يفهم. ويشير غريبر إلى أن علاقات العنف البنيوي تُنتج أيضًا عدم تكافؤ في المخيّلة نفسها؛ فيقع العمل التأويلي، في الغالب، على من يوجدون في الموقع الأدنى داخل علاقات القوة، فيما يُعفى منه بدرجة أكبر من يحتلون موقع الهيمنة.

وهنا أرى تقاطعًا مهمًا بين غريبر وفانون: ذلك أنّ علاقتنا بالمستعمِر والانشغال بفهمه قد تصبح سابقة، أحيانًا، لعلاقتنا بأنفسنا.

وأعتقد أن هذا "العمل التأويلي" حاضر بقوة في جزء من خطابنا السياسي الفلسطيني في الداخل، فكثير من الخطابات التي أقرأها وأسمعها تبدو لي مشدودة، بدرجة لافتة، إلى الآخر اليهودي: إلى فهمه ومخاوفه، وما يستطيع سماعه، وكيف نخاطبه؟ ونحافظ على الشراكة معه؟ وحتى كيف ينبغي أن نتحدث كي لا يرانا إقصائيين أو "طهرانيين"؟ المشكلة ليست في معرفة الآخر، بل في أن تصبح نظرته ومتطلباته مرجعية ننظّم من خلالها خطابنا نحن، فعندها نحن لا نهدر طاقة هائلة في فهمه فحسب، بل نخاطر بأن نبتعد عن السؤال الأهم: ماذا نريد نحن؟ وكيف نفهم واقعنا واحتياجات شعبنا من موقعنا نحن، لا من خلال عين الآخر؟

لهذا أرى أهمية وجود مساحات فلسطينية داخلية، ليس بحثًا عن نقاء عرقي أو ديني، ولا رفضًا للحوار والعمل المشترك مع اليهود، بل لأننا نحتاج إلى أماكن نستطيع فيها، ولو مؤقتًا، أن نتوقف عن شرح أنفسنا للآخر، وأن نوجّه طاقتنا إلى فهم مجتمعنا وما يجري داخله وفي شعبنا: في أراضي الـ48، وفي غزة، والضفة، والقدس، والشتات؛ إلى فهم مخاوفنا، وأدواتنا، وأولوياتنا، وما نريده نحن.

فليست كل مساحة مطالبة بأن تكون مساحة مشتركة.

والشراكة ليست هدفًا بحد ذاتها، والسؤال دائمًا هو: شراكة حول ماذا؟ ولأي مشروع؟ ومن يحدد أولوياتها؟ وهل تعترف أصلًا بعلاقة القوة غير المتكافئة التي يدخل منها الطرفان إلى الغرفة؟

وهنا تأتي غزة

بالنسبة إلي، الإبادة في غزة ليست ملفًا يضاف إلى بقية ملفات السياسة، إذ هناك أحداث تدخل التاريخ فتغيّر معنى كل ما يأتي بعدها، والنكبة كانت حدثًا من هذا النوع. تمسُّك الفلسطينيين بحقيقة النكبة وبذاكرتها وبأسماء القرى وبالرواية لم يكن طهرانية أو عجزًا عن تجاوز الماضي، بل كان طريقة لمقاومة المحو، ومنع رواية المنتصر من أن تصبح الحقيقة الوحيدة.

فالوعي بالنكبة المستمرة ليس مجرد تمسّك بالماضي؛ إنها حقيقة تساعدنا على مواجهة المحو، وعلى التأكد من أننا موجودون، وأن لنا انتماءً وطنيًا وهوية وذاكرة وتاريخًا. وهي تساعدنا أيضًا على أن نتذكر من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وكيف تشكّل واقعنا؟ وما هو موقعنا داخل علاقات القوة المفروضة علينا؟ وأين نقف؟ بهذا المعنى، تبقى النكبة إحدى البوصلات التي تمنعنا من الضياع.

وأعتقد أن الإبادة في غزة تضعنا أمام مسؤولية مشابهة.

إذا لم يستطع حدث بهذا الحجم أن يعيد ترتيب أولوياتنا وأدواتنا وتحالفاتنا وتعريفاتنا، فما الذي يستطيع؟

وقف الإبادة، والتمسك بحقيقتها، والمطالبة بحماية شعبنا، والمطالبة بالعدالة والمحاسبة، لا يمكن أن تصبح ملفات نضعها إلى جانب الانتخابات أو إسقاط حكومة أو الحفاظ على شراكة سياسية.

وأعتقد أن غزة تلزمنا أيضًا بإعادة التفكير في معنى الانتماء.

بعد الإبادة في غزة، لا بد أن يصبح أحد أسئلتنا الأولى متعلقًا بالموقف الأخلاقي والإنساني منها: هل نتمسك بإنسانية الضحايا ونرفض ممارسات نزع إنسانيتهم؟ وهل نضع في مقدمة مطالبنا وقف الإبادة، وكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عنها؟

لم يعد يكفيني بعد غزة أن يُعرَّف الفلسطيني فقط بمن وُلد فلسطينيًا. الفلسطيني هو بالطبع ابن شعب أصلي له أرض وتاريخ وذاكرة وحقوق لا يمكن محوها، لكنّ فلسطين ليست فقط هوية موروثة؛ إنها أيضًا قضية وموقف سياسي وأخلاقي يمكن للإنسان أن يختار الانتماء إليهما.

بهذا المعنى، كل من اختار الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتمسك بحقه في الحياة والحرية والتحرر، ورفض الإبادة ونزع الإنسانية وطالب بالمحاسبة عليها، اختار أن يقف في موقع فلسطين.

وهذا لا يلغي الهوية الفلسطينية، بل يرفض اختزالها في الدم أو العرق أو الدين.

نحن نعيش داخل دولة جعلت الأصل القومي والديني والعرقي محددات مركزية للانتماء والقوة والحقوق، ولا أريد أن نستدخل المنطق نفسه، ثم نقلب اتجاهه ونعتقد أننا تحررنا منه، لا يمكن أن يكون مشروع التحرر الفلسطيني إعادة إنتاج للمنطق الذي نقاومه مع تبديل المواقع.

بعد غزة، لا يكفي أن أسأل الإنسان: من أنت؟ يجب أن أسأله أيضًا: أين وقفت أمام الإبادة في غزة؟

وهنا يصبح التمسك بالإنسانية جزءًا من البوصلة الفلسطينية نفسها، لا شيئًا يناقضها.

ولهذا أيضًا لا أريد أن تصبح الصورة بوصلة خطابنا.

المطلوب منا هو الالتزام بالحقيقة والصدق، لا شيء آخر.

نحن لسنا أصحاب جريمة نحتاج إلى إخفائها ثم الانشغال بإدارة صورتنا أمام العالم. إذا وقع ظلم داخل مجتمعنا فعلينا أن نسميه، وإذا أخطأنا فعلينا أن نعترف، وإذا ارتكبت المنظومة الاستعمارية جريمة فعلينا أن نسميها باسمها، وأن لا نساهم، بوعي أو من دون وعي، في مساعدتها على طمس الجريمة أو التنصل من المسؤولية والعدالة والمحاسبة.

الحقيقة قبل الصورة

لا أريد أن ننشغل بالسؤال: كيف سنبدو؟ هل سنبدو راديكاليين أكثر مما ينبغي؟ هل سيصفنا الآخر بالإقصاء أو بالطهرانية؟ لأن الانشغال المفرط بهذه الأسئلة يعيدنا إلى العمل التأويلي نفسه: أن نرتب خطابنا من خلال نظرة الآخر، بدل أن ننطلق أولًا من حقيقة ما يحدث ورصد احتياجات شعبنا.

أريد حوارًا فلسطينيًا واسعًا، وأريد أن تبقى أبواب المراجعة والعودة مفتوحة، لكنّ الحوار ليس بوصلة بحد ذاته، والشراكة ليست بوصلة، والخوف ليس بوصلة، وحتى الهوية إذا اختُزلت في الأصل وحده ليست بوصلة.

البوصلة هي الحقيقة والصدق والتمسك بالإنسانية.

وربما جزء من التحرر اليوم هو أن نستعيد الطاقة التي تستنزفها علاقات القوة: أن نتوقف قليلًا عن سؤال أنفسنا كيف يرانا الآخر؟ وماذا سيفهم منا؟ وما الذي سيقبله؟ وأن نعيد هذه الطاقة إلى أنفسنا وإلى شعبنا.

وهنا، على الآخر الذي ينادي بالشراكة ويؤمن بها، أن يتحمل هو أيضًا العمل الذي يقع عليه: أن يسعى إلى فهم الفلسطيني، وأن يواجه جهله، وأن يراجع موقعه داخل علاقات القوة. فلا يمكن أن تصبح معالجة جهل صاحب القوة مسؤولية إضافية ملقاة على الطرف الفلسطيني، كما أن عليه أن يحترم حدود المساحة الفلسطينية، وأن لا يتدخل أو يحاول إملاء الموقف على الطرف الفلسطيني، وخصوصًا حين يكون موقفه نفسه قائمًا على نقص في المعرفة أو في فهم التجربة الفلسطينية. وإن الشراكة التي لا تعترف بهذه الحدود، ولا بتفاوت مواقع القوة قد تتحول بسهولة من شراكة إلى إعادة إنتاج للهيمنة بصيغة أكثر لطفًا.

الوعي بالنكبة المستمرة، والتمسك بحقيقة الإبادة في غزة يساعداننا على أن لا نضيع وسط الخوف والحسابات السياسية وضغط الآخر، فالحقيقة لا تمنحنا دائمًا خطة سياسية جاهزة، لكنّها تساعدنا على أن نتذكر من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وكيف تشكّل واقعنا؟ وما هو موقعنا داخل علاقات القوة المفروضة علينا؟ وما الذي لا يجوز لنا أن نسمح بمَحوه؟

نحن بحاجة إلى الحوار، بالتأكيد، ونحتاج إلى الاختلاف والمراجعة والتحالفات، لكنّنا قبل كل ذلك نحتاج إلى أن لا نضيع.

وفي اللحظات التي لا نعرف فيها الطريق، قد لا تمنحنا الحقيقة الإجابة عن كل سؤال، لكنها تمنحنا شيئًا لا يقل أهمية:

أن نعرف من نحن؟ وأين نقف؟