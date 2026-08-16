خلال مكوثي عدة أيام في إسبانيا في رحلة سياحية، لفت انتباهي مشهد تكرر أمامي كثيرًا حتى لم يعد استثناءً: أناس يعبرون الشارع أحيانًا والضوء الأحمر للمشاة لا يزال مضاءً. انتبهت إلى أنه إذا كان الشارع خاليًا والسيارات بعيدة بما يكفي لعبور آمن، فالناس يعبرون. في البداية ظننت أنني أمام مخالفة واحدة عابرة، لكن الأمر تكرر مرات كثيرة وفي مختلف المدن، وليس في واحدة منها فقط، ويمارسه الناس من مختلف الأجيال.

الفكرة هنا ليست الدعوة إلى مخالفة قوانين السير والحذر على الطرق، ولا إلى تحويل الشوارع إلى فوضى، بل إلى السؤال عن روح القانون والغاية منه. وتبيّن، حسب دراسة لإدارة المرور الإسبانية، أن نحو 40% من الناس يعترفون بأنهم يعبرون بالأحمر بصورة متكررة.

إشارة المرور وُضعت لحماية الإنسان وتنظيم حركته، وليس لإجباره على الوقوف بلا معنى. فإذا كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والشارع خاليًا تمامًا، ولا توجد سيارات قريبة في الأفق، فما الذي يتحقق من وقوف إنسان أمام الضوء الأحمر دقائق طويلة بانتظار الضوء الأخضر؟ هل تتحقق السلامة، أم يتحول احترام القانون إلى طقس منفصل عن الغاية التي وُضع من أجلها؟

ما رأيته أوحى لي بأن مساحة من القرار تُترك للإنسان نفسه، بمعنى أنك شخص عاقل، ترى الطريق وتقدّر المسافة والخطر وتتحمل مسؤولية قرارك. والشرطة، في مثل هذه الحالات، ليست متربصة خلف زاوية تنتظر اللحظة التي تضع فيها قدمك على الشارع كي تسجل لك مخالفة. هذا لا يلغي القانون، ولكنه يجعله مرنًا.

أما عندنا، فقد ترسخت علاقة مختلفة مع القانون. نقف أمام الإشارة الحمراء في شارع خالٍ تمامًا، ليس لأننا مقتنعون بأن العبور يشكل خطرًا، بل لأننا نخشى أن يكون الشرطي مختبئًا في مكان ما، ينتظر اللحظة كي يظهر ويسجل لك غرامة مالية.

هنا يبدأ ما يمكن تسميته "القانون الجاف"، الذي ينفصل تطبيقه عن سببه، وعن الظروف، وعن العقل، ويصبح تنفيذ النص غاية بحد ذاتها.

القانون الجاف يقول لك: هنالك نص وقد خالفته، وعليك أن تدفع.

بهذا المنطق يتحول الشرطي من موظف مهمته حماية الجمهور وخدمته إلى صياد مخالفات، بحيث يصبح تسجيل الغرامة هو "الإنجاز"، وليس منع الخطر. وقد يصل الأمر إلى أن يشعر المواطن بأن الشرطي لا ينتظر منه أن يكون مسؤولًا، بل ينتظر منه أن يخطئ كي يعاقبه.

هذا لا يقتصر على إشارات المرور. إنه نهج في الحكم والإدارة. تستطيع المؤسسة أن تطبق التعليمات بطريقة تجعل المواطن يشعر بأن الدولة موجودة لتنظيم حياته وتسهيلها، وتستطيع أن تطبق التعليمات نفسها بطريقة تجعله يشعر بأنها موجودة لمعاقبته.

هنالك فرق كبير بين أن تقول للإنسان إن القانون وُجد لكي يحميك، وبين أن تقول له: "القانون يتربص بك لمعاقبتك".

المشكلة تصبح أخطر عندما لا تتوقف المسألة عند الغرامة، بل عندما يضاف إليها الإذلال. فالمشهد الذي انتشر على وسائل التواصل لتخريب حفل زفاف في أم الفحم بسبب شبهة في إطلاق نار، كما يبدو، واعتقال فتى وإسقاطه أرضًا وضربه خلال اعتقاله في البعينة نجيدات، وتسجيل مخالفات في مجد الكروم لشبان وضعوا أذرعهم على النافذة خلال القيادة! هنا يُطرح السؤال: إذا كان الهدف توقيف أحدهم لارتكابه مخالفة تتعلق بإطلاق نار في عرس أو لعدم ارتداء خوذة على دراجة، فلماذا يتحول الأمر من معالجة مخالفة إلى تخريب حفل زفاف وترهيب جميع الحضور؟ ولماذا الاعتداء على الفتى بالضرب؟

حتى لو كانت هنالك مخالفة، فهناك فرق بين تطبيق القانون واستعراض القوة، وبين تسجيل مخالفة تشرح الخطر، وتطلب الالتزام، وتنتهي المسألة. أما أن تتحول المخالفة إلى مناسبة لإهانة الناس وتخريب الأفراح واستعراض القوة، فهنا لم يعد الهدف تطبيق القانون، بل إذلال الناس.

القانون الجاف يبدو قانونيًا في شكله، ولكنه عقابي وانتقامي في روحه.

معاقبة الناس باسم النظام، وإرهاقهم بالغرامات باسم القانون، وجعلهم يخافون من الشرطي أكثر مما يشعرون بالأمان بوجوده، ثم الادعاء أن كل شيء يجري وفق القوانين.

المجتمع السليم لا يُقاس بعدد المخالفات التي سجلتها الشرطة، بل بمدى شعور الناس بأن الشرطة موجودة لحمايتهم. ولا تُقاس هيبة القانون بمقدار الخوف منه، بل بمقدار اقتناع الناس بعدالته وضرورته وبطريقة تطبيقه.

حماية الإنسان هي سبب وجود القانون أصلًا.

والسؤال ليس: هل نطبق القانون أم لا؟

بالطبع نطبقه، وهذا ضروري، ولكن السؤال الحقيقي هو: هل الغاية حماية الناس أم اصطيادهم ومعاقبتهم؟

القانون الذي يمنع الخطر ويحمي الناس ضرورة، أما القانون الذي يتحول إلى عصا...

الشرطة التي تمنع الإنسان من تعريض نفسه والآخرين للخطر تؤدي واجبها، أما الشرطة التي تنتظر الإنسان على غلطة كي تتعامل معه كفريسة، فقد ابتعدت عن جوهر وظيفتها.

نحن بحاجة إلى قوانين لضبط مختلف جوانب حياتنا، وأن تكون روح القانون هي السائدة، وأن تُطبّق على الجميع بهدف حماية الناس، وأن تكون وسيلة تطبيقه قائمة على احترام كرامة الإنسان.

أما حين تصبح العقوبة أهم من الإنسان، فلا يعود السؤال إن كان القانون قد طُبّق بحذافيره، بل إن كان قد بقي من العدالة شيء خلال هذا التطبيق.