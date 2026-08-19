في ظل تصاعد الاحتقان بين تركيا وإسرائيل، تعد الساحة السورية واحدة من أبرز ساحات اختبار حدود النفوذ بين الطرفين، خصوصًا مع توسع الحضور التركي في الملف السوري، وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، إلى جانب سعي دمشق إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما وضع إسرائيل أمام واقع أمني مختلف عن المرحلة التي اعتادت فيها العمل داخل سورية من دون قيود إقليمية مؤثرة.

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وفي هذا السياق، جاء القصف الإسرائيلي لقاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب في 18 آب/ أغسطس 2026، بعدما ربطت إسرائيل الموقع بخطط لنشر قوات وقدرات تركية فيه. وأعلن مكتب بنيامين نتنياهو أن دمشق كانت على وشك الإخلال بتفاهمات أمنية قائمة عندما سمحت بهذا الانتشار، وأن إسرائيل حذرتها مرارًا من أن تمركز قوات تركية في قاعدة سورية سيشكل تهديدًا لأمنها. ويكشف ذلك أن جوهر الخلاف يتعلق بطبيعة الحضور التركي، وما إذا كان سيتحول إلى بنية عسكرية دائمة تغير التوازنات التي استندت إليها حرية الحركة الإسرائيلية داخل سورية خلال السنوات الماضية.

ولا تمثل ضربة أبو الظهور حادثة منفصلة، إذ سبقتها خلال عام 2025 ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد سورية كانت تركيا تدرس استخدامها، من بينها قاعدة T4 ومطار حماة ومواقع في تدمر، في وقت كانت فيه أنقرة ودمشق تبحثان توسيع التعاون في مجالات تدريب الجيش، واستخدام القواعد الجوية، ونشر وسائل الدفاع الجوي وقدرات المراقبة.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الاستهدافات الإسرائيلية ضمن سياسة أوسع تهدف إلى منع انتقال التعاون السوري التركي من مستوى الدعم والتدريب إلى منظومة دفاعية مستقرة ترفع كلفة التدخل الإسرائيلي، وتمنح دمشق أدوات أوسع لحماية مؤسساتها ومجالها الجوي. وهنا تبرز المقارنة مع نمط الاستهدافات الإسرائيلية للتموضع الإيراني خلال حكم الأسد، حين سعت إسرائيل إلى منع تحوله من حضور متفرق إلى بنية عسكرية مستقرة داخل سورية.

وتفيد المقارنة مع الحالة الإيرانية في فهم المنطق الإسرائيلي، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف طبيعة الفاعلين والسياق. فقد تعاملت إسرائيل مع الوجود الإيراني في سورية باعتباره مشروعًا عسكريًا معاديًا، ولذلك تبنت سياسة استهداف متواصل لمنع تثبيت هذا الوجود. أما في الحالة التركية، فتتعامل إسرائيل مع دولة إقليمية تملك جيشًا نظاميًا وعلاقات رسمية مع دمشق، ويرتبط حضورها المحتمل بتدريب القوات السورية، وإعادة تأهيل القواعد وتطوير الدفاع الجوي والمراقبة.

ومع ذلك، يظهر قدر من الاستمرارية في المنطق الإسرائيلي نفسه، إذ تسعى إسرائيل إلى التدخل في مرحلة مبكرة لمنع تشكل واقع عسكري جديد يصبح تفكيكه لاحقًا أكثر صعوبة وكلفة، وهو ما يجعل الاستهدافات الحالية أقرب إلى سياسة وقائية هدفها منع ترسخ بنية عسكرية تركية داخل سورية قبل تحولها إلى أمر واقع.

لماذا تضرب إسرائيل هذه المواقع؟

يمكن تفسير الاستهدافات الإسرائيلية للمواقع المرتبطة بالحضور التركي في سورية من خلال خمسة اعتبارات رئيسية، تندرج جميعها ضمن التحول الذي طرأ على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر، والقائم على المبادرة المبكرة ومنع تشكل التهديدات قبل تحولها إلى قدرات مستقرة يصعب التعامل معها لاحقًا.

أولًا: الحفاظ على حرية العمل العسكري الإسرائيلي

تنظر إسرائيل إلى أي وجود تركي مزود برادارات أو منظومات دفاع جوي أو مراكز قيادة وسيطرة باعتباره عاملًا قد يغير البيئة العملياتية التي اعتاد سلاح الجو الإسرائيلي العمل فيها داخل سورية، لأن تشغيل هذه القدرات لا يضيف عائقًا تقنيًا فقط، وإنما يجعل أي ضربة مستقبلية مرتبطة باحتمال الاحتكاك بقوات تركية، وهو ما يضيف إلى القرار العسكري حسابات سياسية تتصل بالعلاقة المباشرة مع أنقرة، واحتمالات التصعيد بين دولتين تملكان قدرات عسكرية كبيرة.

ثانيًا: الحدّ من قدرة سورية على حماية مجالها الجوي

تنظر إسرائيل بقلق إلى أي تعاون تركي يمكن أن يوفر لدمشق منظومات دفاع جوي ورادارات وقدرات مراقبة متقدمة، لأن تشغيل هذه المنظومات قد يزيد قدرة سورية على حماية منشآتها العسكرية، ويجعل العمليات الجوية الإسرائيلية أكثر تعقيدًا وكلفة.

ثالثًا: ضبط مسار إعادة بناء الجيش السوري

لا يقتصر الاهتمام الإسرائيلي على القدرات التي قد تحصل عليها دمشق في المدى القريب، وإنما يمتد إلى طبيعة الجيش الذي يجري بناؤه بعد سقوط نظام الأسد، ونوعية تسليحه وعقيدته وشركائه العسكريين، ولذلك تسعى إسرائيل إلى التأثير في حدود إعادة بنائه، ومنع نشوء مؤسسة عسكرية ترتبط بتركيا بطريقة تمنح دمشق استقلالًا أوسع في خياراتها الأمنية.

رابعًا: ضرب البنية العسكرية قبل اكتمالها

تفضل إسرائيل استهداف المدارج والمنشآت والمستودعات في مرحلة الإعداد، لأن تعطيل الموقع قبل وصول قوات تركية أو تشغيل منظومات متقدمة يقلل مخاطر المواجهة المباشرة مع أنقرة. أما استهداف موقع يعمل فيه جنود أتراك بالفعل، فقد يرفع كلفة الضربة ويفتح المجال أمام رد تركي مباشر.

خامسًا: رسم حدود الدور التركي في سورية

تتعامل إسرائيل مع مرحلة ما بعد الأسد باعتبارها مرحلة لإعادة توزيع النفوذ الإقليمي، وترى أن توسع الدور التركي من التدريب والدعم إلى الشراكة العسكرية المباشرة قد يمنح أنقرة تأثيرًا واسعًا في بنية الجيش السوري وانتشاره وقدراته. لذلك، تحمل الضربات والتحذيرات رسالة مبكرة مفادها أن إسرائيل ستسعى إلى منع أي حضور تركي يتحول إلى قيد مباشر على قدرتها على العمل داخل سورية، بما يضع أسس قواعد اشتباك جديدة بين الطرفين.

العامل الأميركي وحدود الحركة الإسرائيلية

تحتل الولايات المتحدة موقعًا مركزيًا في هذا الملف، لأنها ترتبط بعلاقات مباشرة مع الأطراف الثلاثة، إسرائيل وتركيا وسورية، وتملك بحكم هذا الموقع قدرة على التأثير في حدود الحركة بينها ومنع انتقال الاحتكاك إلى مواجهة أوسع. فأي صدام مباشر بين إسرائيل وتركيا قد يضع واشنطن أمام أزمة بين شريكين إستراتيجيين، في وقت تسعى فيه أيضًا إلى الحفاظ على قنواتها وعلاقاتها مع دمشق، ولذلك تحتاج إسرائيل في العمليات التي قد تمس قوات تركية أو تفتح مسار تصعيد إقليمي إلى مراعاة الموقف الأميركي، وهو ما يفسر الإشارات الإسرائيلية إلى حالات عارضت فيها واشنطن تنفيذ ضربات معينة، أو دفعت إلى ضبط نطاقها قبل أن تسمح لاحقًا بهامش أوسع للتحرك.

ويكشف ذلك الفارق بين امتلاك القدرة العسكرية وامتلاك حرية استخدامها، فالتفوق العملياتي الإسرائيلي لا يلغي القيود السياسية التي تظهر عندما تمس الضربة مصالح أميركية أوسع أو تهدد بإشعال مواجهة يصعب احتواؤها. وتبرز هذه المسألة خاصة في سورية، لأن استهداف قوات تركية مباشرة قد يحول الاحتكاك الإسرائيلي التركي من تنافس على النفوذ إلى مواجهة عسكرية، ولذلك يؤثر الموقف الأميركي في توقيت العمليات ونطاقها، وفي رسم السقف الذي تستطيع إسرائيل التحرك تحته من دون دفع الأحداث إلى مستوى يهدد الترتيبات الإقليمية الأوسع.

ختامًا، يتضح من هذا المسار أن ما يجري في سورية يمثل جزءًا من صراع آخذ في التصاعد بين تركيا وإسرائيل على النفوذ الإقليمي، ويتخذ أشكالًا مختلفة وفق الساحات والملفات. وفي الحالة السورية يتركز هذا الصراع على طبيعة الحضور العسكري، وحدود إعادة بناء القوة السورية وهوية الشركاء القادرين على التأثير في ميزان القوة داخلها. لذلك، لا تبدو الضربات الإسرائيلية مجرد رد على تحركات عسكرية محددة، بل إنها تعكس محاولة أوسع لاحتواء تمدد النفوذ التركي ومنع تحوله إلى عنصر يعيد تشكيل البيئة الإقليمية على نحو يقلص هامش المكانة والحركة الإسرائيلية.