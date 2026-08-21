علينا أن نقرّ ونعترف بأن السؤال "لماذا نذهب إلى الانتخابات؟" له ما يستدعيه، ولو من قبيل أننا ينبغي ألّا تكون مشاركتنا في الانتخابات من قبيل العادة أو تحصيل حاصل. فالأوضاع السياسيّة، خاصة غياب أي حديث عن حلول وحضور العنف بقوة حدّ الإبادة، توجب مناقشة السؤال، وعلى الذين يترشّحون في قوائمهم أن يُجيبوا عليه. فهم ملزمون أكثر من غيرهم بالإجابة، وسأترك لهم المهمّة وآخذ على عاتقي أن أجيب إجابتي الشخصيّة.

في هذه المرحلة ـ ومثلها في الجولات الأخيرة ـ لا ننتخب برنامجًا سياسيًّا ولا نهجًا ولا خارطة طريق، لأن الفاشيّة لا تترك مجالًا لمثل هذه الأشياء على أهميّتها في وضع ديمقراطي معقول. وفي رأيي أن نقطة التعاطي مع الانتخابات ينبغي أن تكون هذه ولا شيء غيرها: كيفيّة مواجهة الحالة الفاشية وكيفيّة ملاءمة السياسة كمورد للردّ عليها. من هنا، فإن من أهم أوجه المشاركة في الانتخابات هذه المرة التأكيد على "لا" كبيرة في وجه الفاشيين. هي فرصة كي تقول الضحيّة للجلاد "كفى". وهذا ليس فعلًا شكليًّا، بل هو فعل جوهريّ بالنسبة لجماعة مثلنا مُنعت من روايتها ومن حقّ التعبير ردحًا غير قصير. في إدلاء الناس بأصواتهم فعل مقاوم يقول "لا" واضحة لمنظومة سياسيّة بهذه القسوة. نحن ملزمون بذلك تجاه أنفسنا وضحايانا نتيجة الفاشية وجرائمها. في هذا الشأن بالذات أستصغر الذين يستنكفون عن إعلان هذه الـ"لا" في وجه منظومة فاشية بحجج وذرائع. ولا أفهم لماذا يبخلون على شعبهم بهذه الـ"لا"، وهي فعل قليل الكلفة وواجب من ناحية أخلاقيّة، وليس فقط من الناحية السياسيّة. أن تقول "لا" للفاشيين في مثل ظروفنا هو أضعف الإيمان.

أمّا أهمّ ما يستدعي المشاركة في الانتخاب فيتّصل بأهمّيّة أن يكون لشعبنا هنا قيادة مُنتخبة وشرعيّة تقود الناس في المرحلة المقبلة. صحيح أن بعضنا شغوف، كمرض هجاسيّ، بـ"قتل" القيادات كجزء من نفسيّة المقهورين، وصحيح أن علاقة الناس بالقيادات ليست مُثلى وأن بعض القيادات تُخيّبنا من حين إلى حين، ومع هذا، من المهمّ في ظلّ وضع فاشيّ ـ وهذا هو السياق ـ أن يكون لنا قيادة مُنتخبة، وبالذات بسبب ما يُمكن أن ينشأ من سياسات عُسفيّة عنيفة في المرحلة المقبلة. وجود قيادة في علم النفس السياسي يعني وجود نوع من الرادع أو الكابح. وهذا مهمّ بحدّ ذاته في الوقوف أمام الفاشيّة وفي مخاطبة دول ومحافل أجنبيّة ودوليّة.

إن انتخاب قيادة لنا هنا، في وجهه الآخر، يُعبّر عن إرادة سياسيّة وعن تطلّع. وهذا من أهمّ الأدوات السياسيّة لجماعة تتعرّض لنزع شرعية ولجرائم يوميّة. أن يكون للجماعة إرادة معبّر عنها في انتخابات هو أهمّ شيء في حفظ وجودها. فالجماعات بدون إرادة سياسيّة جمعيّة لا تعدو كونها فولكلورًا شعبيًّا، وعادة ما يتمّ محوها إذا توفّرت إرادة المحو للدولة أو جماعة كبيرة فيها، كما هو حاصل الآن هنا. أمّا هذه الإرادة فتصير أقوى في العادة إذا اقترنت بمشروع وطني وهويّة وسرديّة. وهو ما ينبغي أن يتطوّر هنا بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. من المهم أن نحضر في وجه المحو وأن نكون في وجه الإنكار الذي في سياسات المؤسّسة وأحزابها.

وما دمنا في موضوع الحضور في وجه الغياب والمحو والشطب والترحيل، فإنه من المهمّ جدًّا لنا كجماعة أن نُمسك فرصة الانتخابات من عنقها ونستثمرها حتى آخر ثانية فيها. فأنا لا أفهم أولئك الذين ينسحبون من الفُرصة ويمنحون قاهريهم "شرف" أن يقهروهم بأن يُقرّروا ـ بما أنهم فاشيون فلن نشارك في الانتخابات ـ وكأن السياسة في الحالة الفاشية هي برنامج "ما يطلبه المستمعون أو المشاهدون".

إذا كان القاهرون أصحاب قانون القوميّة خططوا ويُخططون لي أن أغيب وأرحل وأيأس، فأبسط ما يُمكن أن أفعله هو أن أحضر وأن أقول: أنا مع شعبي ولن أرحل! إنها ليست شعارًا، بل هي فعل بسيط آخر يؤكّد أننا هنا وأن البلاد بلادنا وأننا لن نهون. ومرّة أخرى ألفت النظر إلى حقيقة أن الاقتراع فعل قليل الكُلفة، يبدو فعلًا "إسرائيليًّا"، لكنّه في جوهره فعل يتمّ استثماره في خدمة نفسي وجماعة انتمائي.

الانتخابات هي فعل قانونيّ تحاول النُخب الفاشيّة أن تركّب عليه صراع وجود. والانتخابات هي استمرار لسياسات الاقتلاع والإبادة، فلماذا أتغافل وأتجاهل ذلك؟ لو جاءت على نيّتهم الطيّبة لما ذهبوا إلى انتخابات وواصلوا حروبهم على مختلف الجبهات. لكن ما داموا ذهبوا إليها، فمن واجبي أن أردّها إلى صدورهم.

فأنا ذاهب إلى صندوق الاقتراع لأنه من غير الأخلاقيّ ألّا أكون مع شعبي وسعيه إلى إسقاط الفاشيّة المتغوّلة في دمنا وحقوقنا. وأنا ذاهب كي يكون لنا قيادة مُنتخبة تدير المواجهة القادمة. وأنا هناك كي أحضر وكي أقول "لا" لأصحاب قانون القوميّة. أشارك لأن في المشاركة ردًّا، ولو رمزيًّا، على محاولات التيئيس والإخضاع والمحو.

هي ردّ اعتبار الذات المُضطَهَدة لنفسها، وهي ردّ على الفاشيين، أيضًا. أقول ما أقول دون أن أقلّل من أهميّة اعتقاد البعض بأن الصوت العربيّ، إذا ما كان عاليًا وبمعدّلات عالية، قد يصدّ طريق الحكومة الفاشيّة من العودة إلى الحكم. فالحسابات النظريّة والعمليّة تُفضي بنا إلى نتيجة كهذه. فلِمَ لا؟