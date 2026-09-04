أثارت نتائج الانتخابات التمهيدية في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي موجة من الاحتجاج، بعدما آلت جميع المقاعد المضمونة إلى رجال، فيما طالت أحد الفائزين، جعفر فرح، ادعاءات بالتحرشات الجنسية. غير أن النقاش العام سرعان ما اختُزل في غياب النساء عن هذه المقاعد، وسارت وسائل الإعلام العربية في الاتجاه نفسه. تم توجيه الانتقادات للحزب باسم حقوق النساء من دون التطرّق إلى موضوع التحرشات الجنسية. وهكذا تم إسكات النقاش الضروري والمهم حول أهلية المرشّح لتولّي منصب عام.

ينبغي أن نعترف بصراحة بأن الاحتجاج على قائمة تخلو من النساء أسهل وأكثر راحة من مواجهة ادعاءات متعلقة بسلوكيّات تطال أحد ممثّليها. فإدانة غياب التمثيل النسائي موقف مبدئي وآمن نسبيًا؛ لا يقتضي تسمية أحد، ولا يحمّلنا كلفة مواجهة شخص قد يكون زميلًا أو نكون على معرفة شخصية به. وحين تتعلّق الادعاءات بسلوك شخص محدّد تجاه النساء خاصة، يبدأ التململ والشعور بالمضايقة وعدم الارتياح وصعوبة اتخاذ موقف أو قرار، وتصبح الأسئلة أكثر إرباكًا.

يشبه الأمر الاختبار الحقيقي الذي يواجهه طالب الحقوق حين ينتقل من حفظ القاعدة القانونية إلى تطبيقها على واقعة جديدة ومعقّدة. فالمبادئ سهلة ما دامت مجرّدة، لكن قيمتها تُختبر حين يفرض تطبيقها نتيجة لا تنسجم مع راحتنا أو حدسنا. ولعلّ هذا هو أصعب امتحان في دراسة القانون، كما في مدرسة الحياة. ففي قضايا التحرّش الجنسي، يسهل إعلان تصديق النساء ما دام الحديث مجرّدًا والمعتدي بلا اسم أو وجه. لكن الاختبار الحقيقي يبدأ حين تطال الادعاءات شخصًا ذا مكانة وأصدقاء وباع وعطاء مجتمعي وانتماء سياسي. عندها نضطر إلى أن نحسم فيما إذا كانت حقوق النساء مبدأً يحكم مواقفنا، أم شعارًا تنتهي صلاحيته حين تصبح الوقائع غير مريحة. وحين تصطدم الوقائع بما يريحنا، نتراجع عن النضال بطرق مختلفة. **فمنّا من يعترف بعدالة القضية، لكنه ينأى بنفسه عن خوض المعركة من أجلها؛ ومنّا من يهاجمها علنًا، مشكّكًا في دوافعها وساعيًا إلى تقويضها. وفي الحالتين، ثمة محاولة للتنصّل من كلفة النضال، وإن اختلفت الذرائع.

طغى الاحتجاج على غياب النساء عن المواقع المضمونة في قائمة الجبهة للكنيست على قضية التحرّش الجنسي، وأتاح لأنصار حقوق النساء تأجيل المواجهة المؤلمة مع انهيار البيت الأخلاقي الذي ينتمون إليه. واستمر الصمت إلى أن بادرت جمعيتا "السوار" و"نساء ضد العنف"، بشجاعة وجرأة، إلى وضع القضية على جدول الأعمال السياسي والاجتماعي، لنضطر جميعًا إلى التعامل معها ومناقشتها، كلّ من موقعه. وأبرز ما لاحظناه كرد فعل أولي كان وابلًا من المطالب المنادية بتقديم شكوى إلى الشرطة، وتحقيق رسمي، وأدلة قاطعة، وإجراءات أصولية، وحكم قضائي كشرط أولي لاتخاذ موقف واستخلاص العبر. رأينا أيضًا تساؤلات عن توقيت الحملة العامة التي قادتها الجمعيتان، ومطالبتهما بإثبات أنهما لا تخوضان ملاحقة سياسيّة عينيّة ضد الحزب أو تصفية حسابات شخصيّة مع المرشح. ترافق ذلك مع التشكيك في دوافع المشتكيات والجمعيّتين النسويتين، بعدما كانت، حتى تلك اللحظة، مهنيّتهما ووفاؤهما للرسالة التي أُسّستا من أجلها موضع ثقة. فالانتقادات التي وُجّهت إليهما سابقًا صدرت غالبًا عن تيارات دينية ومحافظة، أو عن تيارات نسوية اختلفت معهما في النهج، من دون أن تطعن في حسن نواياهما.

مال المعارضون لإثارة موضوع سلوكيات المرشّح في حالة السيد فرح العينية إلى رفع معيار الإثبات، واستدعاء "قرينة البراءة" والحق في "إجراء أصولي ومنصف" والامتناع عن إجراء المحاكم الميدانيّة. برأيي، فإن اللجوء إلى هذا النوع من الحجج تحديدًا عندما تُنسب الإساءة الجنسية إلى شخص نعرفه، قد لا يكون سوى وسيلة لحماية أنفسنا وانتمائنا والصورة الأخلاقية التي رسمناها لمعسكرنا. ويتجلّى ذلك في المعيار المختلف الذي نعتمده حين يُنسب الفعل نفسه إلى شخص من "المعسكر الآخر"، خاصة حينما نعتبره المعسكر المعادي.

فعندما يُنشر خبر عن اعتداء جنسي على أسيرات فلسطينيات، قلّما يعترض أحد بحجة براءة السجّان، أو غياب شكوى لدى الشرطة، أو عدم صدور حكم بالإدانة، أو الحق في إجراء أصولي ومنصف. فالمعتدي المزعوم ينتمي هنا إلى مؤسسة نراها أصلًا معادية، ولذلك تنسجم شهادة الأسيرة مع تصوّرنا القائم ولا تهدّد عالمنا. يسهل تصديقها لأن ذلك لا يفرض علينا مراجعة موقفنا من شخص قريب، أو مواجهة معسكرنا، أو دفع ثمن اجتماعي وسياسي. هذا ما قد يفسّر أيضًا الخطوة السبّاقة لسكان مدينة قلنسوة، قبل قرابة شهر، بالمطالبة بإقالة موظف تحرش جنسيًا بامرأة لجأت لطلب خدمة اجتماعية. ومن دون التقليل من أهمية هذه الخطوة التي تجاوزت الخجل من التعاطي العلني مع موضوع التحرشات الجنسية من قبل مجموعات تُعرف بأنها محافظة، فلا شك في أن هوية المتحرش، كونه لا ينتمي إلى البلدة أو إلى هوية سكانها، سهّلت تلقائيًا تبنّي أقوال المرأة، وترجمة الغضب إلى فعل احتجاج، من دون الانتظار إلى نتائج المحاكمة. وهكذا تتشكّل لدينا المعايير المزدوجة: تكفينا شهادة امرأة لاتخاذ موقف حين يكون المشتبه به من المعسكر الآخر، لكننا نطالب بحكم إدانة قطعي حين يكون واحدًا "منّا".

أدّت مبادرة جمعيتي "السوار" و"نساء ضد العنف" إلى فرض قضية التحرّش الجنسي على النقاش العام، ومطالبتهما بتنحّي كلّ صاحب منصب عام تطاله ادعاءات من هذا النوع - من دون أن يقتصر الموقف على فرح - وإلى تشكيل لحظة تاريخيّة فارقة نقلت فيها النساء العمل النسوي من حيّز الشعارات والمواقف المجرّدة إلى حيّز الفعل والممارسة. (من أجل الشفافية: كاتبة هذه السطور تعمل كمستشارة قانونية لجمعية السوار). ففي حيّز عام صغير ومتشابك، قد يبدو اتخاذ موقف علني ضد مرشح يحظى بتأييد سياسي واسع ضربًا من الانتحار الجماهيري والتنظيمي؛ إذ قد تتحول الجمعيات، في نظر الجمهور، من مؤسسات تدافع عن النساء إلى جهات متهمة بالإضرار بالمعسكر كله. والناشطات يدركن أن المنظومة قد لا تحميهن، وأن الغضب قد يوجّه إليهن، وأن حتى من يصدّقهن قد يختار الصمت والتفرّج، أو الاصطفاف الحزبي والفئوي، وهذا ما حدث بالفعل. لكن حين ائتمنت ست نساء الجمعيات، ولا سيما "السوار"، على قصصهن وثقتهن، غدت المسؤولية الأخلاقية أسبق من كل حساب سياسي.

لا شكّ في أن تجاوب حزب الجبهة، بفضل مبادرة مجموعة صغيرة من النساء الشجاعات والمبدئيات في صفوفه، يستحق التقدير؛ كان هذا التجاوب دلالة على تبني الموقف المبدئي بأن سلوك أصحاب المناصب العامة تجاه النساء وجب أن يكون معيارًا للحكم على أهليتهم لتولّي المنصب. ورغم أن الحزب تحرّك متأخرًا وحاول إبقاء خطوته بعيدًا عن العلن، فإن المسار الذي بدأه يعكس ثقة بالجمعيات النسوية، وعدم التشكيك المسبق في شهادات النساء، ومنحها الوزن الذي تستحقه. مع كل الانتقادات التي قد توجّه لأداء الجبهة، فلا أظن أن هنالك نقاشًا في أن ما حدث ويحدث يبشّر بمرحلة تقاس فيها المواقف السياسية بمعايير أخلاقية، لا بحسابات الولاء والاصطفاف الحزبي الضيّق.

لذا فإنّ النضال من أجل تمثيل النساء ومناهضة التحرّش الجنسي مساران متكاملان في معركة واحدة. أولهما يفتح أمام النساء أبواب مواقع القوة، وثانيهما يضمن ألّا يتعرّضن داخلها للأذى أو الإسكات أو الإقصاء. أمّا الفصل بينهما فيختزل التمثيل في مجرّد حضور عددي، ويفرغه من جوهره بوصفه مشروعًا للمساواة ومناهضة مختلف أشكال القمع.

كشفت إثارة قضية التحرّش الجنسي اتساع الفجوة بين الشعارات التي ردّدناها، أحزابًا وناشطين وناشطات وحتى وسائل إعلام، وبين استعدادنا لتجسيدها في مواقفنا وسلوكنا حين وُضعنا أمام اختبار حقيقي. ولا يزال من المبكر استخلاص العبر أو رفع سقف التوقّعات. وثمة سؤال جوهري تعمّدنا تجاهله حتى الآن، وهو: إلى أي مدى يمكن توقّع موقف جادّ من قضايا النساء من أحزاب أوكلت أصلًا قرارًا مصيريًا، كخوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، إلى لجنة مؤلّفة من 10 رجال حصرًا؟ سؤال أتركه، في هذه المرحلة، مفتوحًا ليجيب عليه آخرون.

المحامية عبير بكر ناشطة حقوقية تترافع في مجال حقوق الإنسان