أقلّ من شهرين على الانتخابات ـ إذا جرت في موعدها ـ ولا يزال اعتقادي على حاله أن قطار القائمة الوحدويّة الثلاثيّة لم ينطلق من محطّته بعد. تأخير لا يُمكن تعويض كلّ خسائره إلّا إذا خرجت "القائمة" بسرعة الحدّ الأقصى، فتبلغ المحطّة الأخيرة ـ يوم الانتخابات ـ من خلال تقصير المسافة وتعظيم الإنجاز. بمعنى أن خسارة الوقت الحاصلة، المصحوبة بنزف وإهدار للطاقات، خاصة النفسيّة، ينبغي أن تتمّ معادلتها من خلال تثمير عوامل مساعدة قائمة حتى آخر قطرة فيها. وأقصد عامل التنظيم حتى يوم الانتخابات، وخاصة خلال يوم الانتخابات نفسه. وأقصد، أيضًا، تحريك جمهور الناخبين من البيوت إلى الصناديق. وأقصد استثمار مناخ ما بعد الإبادة والاقتلاع والتهديم، وترجمة مشاعر الناس حيال قُبح السياسة الإسرائيليّة ذات الطابع الفاشيّ العنيف. والأهمّ، تجسيد إرادة الجمهور العربيّ في هذه البلاد في أن يرى جسمًا سياسيًّا عربيًّا موحّدًا كبيرًا في الكنيست وخارجها، كنتيجة للانتخابات وكنتيجة لتوازن القوة مع مجتمع الثكنة.

وقد رأيت أن أخصّص هذه المادة لمقاربة الطريقة المُثلى لإدارة الجولة الانتخابية و"كسبها"، إذا كان هناك مجال للكسب.

ـ على القائمة الثلاثيّة أن تحسم قضيّة جعفر فرح فورًا ـ أمس وليس اليوم ـ كي تصل إلى يوم تسجيل القائمة خفيفة ورشيقة قدر الإمكان. وسيكون من دواعي سروري ومن أسباب زيادة الفاعليّة إذا تمّ تعويض الناخبين بشخصيّة نسائيّة في مرتبة متقدّمة. سنعتبر النقاش الذي رافق القضيّة صحّيًا في وجهه الأول، وكاشفًا لثغراتنا و"شخصيّاتنا" وثقافتنا السياسيّة واجتماعنا في وجهه الثاني. انسحابه أو اضطراره إلى فعل ذلك سيكون تحريرًا لـ"القطار" من محطّته وتيسيرًا لانطلاقه.

ـ سيكون من الانفتاح والشجاعة والنُبل السياسيّ أن يتمّ إشراك "لكلّنا مكان" بطريقة ما في القائمة الثلاثيّة. ليس بفضل قوتها التنظيمية وفاعليتها المثبتة في تحريك الجمهور وقيادته فقط، بل بسبب رسالتها والرسائل المترتّبة على إشراكها في هذه الجولة الحاسمة. التأسيس لشراكات جديدة في ظلّ الفاشية هو غاية في حدّ ذاته وليس وسيلة. ستنتهي الانتخابات ويبدأ العمل، وأظنّ الحركة قادرة على تقديم إسهام لا يُستهان به في محاربة الفاشية وتعزيز الصمود الإيجابي لضحاياها.

ـ سيكون من الناجع والمفيد الاستعانة، بالتنسيق والمشاركة، بجمعيّات مسجّلة مهمتها تشجيع الناخبين على ممارسة حقّهم في الاقتراع لتحقيق أعلى نسبة مشاركة للمواطنين العرب. سأشير هنا إلى أن الأحزاب لم تُحسن دائمًا التعاطي مع هذه المسألة. الانفتاح هنا هو كلمة السرّ.

ـ عرفت من مشاهداتي وتجاربي أن بعض الفاعلين في الأحزاب يميلون إلى "البُخل" في إدارتهم للمال الانتخابيّ بحجج مختلفة. سأوصي بأن تعطوا المزوّدين حقوقهم كاملة وفق ما يُتفق عليه. كونوا كُرماء. السياسة تحتاج إلى الكرم. ولا أقترح على أحد أن يزايد في هذه المسألة وأن يقلّل من أهميّة الاستثمار الصحيح للموارد المالية في السياسة والانتخابات حصرًا. البُخلاء هم أكبر الخاسرين في السياسة.

ـ يجب على الرسائل الانتخابيّة أن تكون بسيطة وموحّدة وتتركّز في محور أو اثنين على الأكثر. أقترح أن نركّز على كون المنظومة فاشية ومُقدمة بقوة على خيار الاقتلاع والتهجير في كل فلسطين، وعلينا نحن العرب الفلسطينيين أن نعترض طريقها ونصدّها ونتفرّغ لتعزيز صمود الناس. علينا تحرير الناس من وهم "التأثير" و"الميزانيات" ـ الهدف الأساس التمسّك بوجودنا ومكاسبنا وهويتنا وسرديتنا ـ وهي مجتمعة تؤلّف الكرامة الفردية والجماعيّة. هذا مهم للكنيست، وبالأساس لوجودنا خارجها. كلّما كان التمثيل على هذه القاعدة، ارتدع الفاشيون، عكس ما يعتقد النائب منصور عباس.

ـ التعامل مع الموحّدة فيه شقّان. الأول ـ الشقّ الرسمي العملي، وهو البحث بجديّة عن صيغة علاقة تضمن توقيع اتفاق فائض أصوات وإدارة خصومة شريفة قدر الإمكان. هذا مع التأكيد أن الأمر لا يعني منح نهجها شرعيّة. افعلوا ذلك لمنع هدر الأصوات، ووضّحوا ذلك. الثاني ـ الشقّ الشعبيّ، وهو ما يراه الناس، وخاصة صنّاع الرأي وكل الذين سيؤيدون القائمة الثلاثيّة، في "معنى" الموحّدة بصيغة النائب منصور عباس. هنا، ينبغي أن يُترك للمستوى الشعبي حقّه في مخاصمة القائمة الموحّدة ونهجها حتّى العظم، لأن الناس تشعر بأن القائمة تخذلهم في عزّها وحماها، وأنها تفضّل قلب إسرائيل على قلب شعبها وكرامته.

ـ كلّ شيء يقوم على التنظيم، ليس الحزبيّ المنفصل، بل على التنظيم الثلاثيّ كلّه حتّى يوم الانتخابات. التنظيم ضروريّ لضمان سير الأمور حسب التخطيط وللردّ على مستجدّات. أما منهجية التنظيم فهي أيضًا هامّة ـ الهيئات وعملية اتخاذ القرار والمكلّفون بالمهمّات وجريان الأوامر والتعليمات ومتابعة التنفيذ وتقييم الإنجاز. كلّها قضايا ينبغي إحكامها منذ اليوم. أعرف الكثير من الكفاءات في الجبهة والتجمّع القادرة على القيام بالمهمّة. أمّا يوم الانتخابات فله ثقل معادل لكل الأيام التي تسبق الانتخابات.

ـ التخطيط هو أيضًا عامل مهمّ كي لا تحصل مفاجآت غير سارّة. لا على مستوى الداخل ولا على مستوى الخارج، كمحاولات المؤسسة التخريب أو قمع المصوّتين العرب أو الاعتداء على ناخبين عرب في مدن مشتركة أو تشويش سير الانتخاب في صناديق المدن الكبيرة وما إلى ذلك. التنظيم له وجهان ـ وجه لضمان سير العملية ووجه لمنع التخريب والتأثير القامع للمصوّتين.

ـ الرسائل الإعلاميّة ينبغي أن تُختزل في أهم القضايا وأهمّ التطلّعات لدى الناس. وهي قضيّتان في رأيي: الأولى ـ الفاشية وضرورة تعزيز قدرات الصمود والحفاظ على الموجود وعلى الكرامة، والثانية ـ مرتبطة بالأولى، وهي صدّ الجريمة المنظّمة وأذاها وأضرارها. هناك خطران ينبغي أن نتركّز فيهما. اتركوا قضية الشوارع أو البنية التحتّية الآن. في هذه الجولة رسالتنا موجزة ومحدّدة، وهي اعتراض مشروع اليمين الفاشي كمدخل لمواجهة الجريمة المنظّمة وآثارها المدمّرة.

أؤكّد هنا ضرورة تفادي أخطاء الحملات في الجولات السابقة.

الرسالة الأعمق التي تتأسس عليها هذه الحملة ينبغي أن تكون ثقتنا بقدراتنا على المواجهة والإمساك بمصيرنا كجماعة. فلتكن الرسالة المضمرة والمعلنة ـ نحن على استعداد لمواجهة مصيرنا بشرف والتعامل مع أي شرط سياسيّ ينشأ بعد الانتخابات، ليس كضحايا بل كشعب ثابت ومقتدر.

يصعب أن أتحرّر من حدود خانة نشطت فيها ردحًا غير قصير من الزمن، وهي خانة تقديم المشورة التنظيميّة والاستراتيجيّة. وها أنا أفعل بإخلاص لشعبي ومجتمعي ولعشرات الناشطين والناشطات في الهيئات والأحزاب الذين أقدّر زمالتي أو صداقتي أو شراكاتي معهم. وأراني مع مئات مثلي في خدمة الجهد الجماعي لعبور هذا الامتحان بنجاح.