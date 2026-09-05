ما لا تحسمه المحكمة لا يجوز أن تتجاهله المؤسسة: عن مسؤولية المؤسسة في مراجعة التفويض السياسي

الموقع العام ليس ملكا لمن يشغله، والترشيح ليس حقا شخصيا تلتزم المؤسسة بصيانته حتى صدور حكم قضائي. إنه تفويض تمنحه مؤسسة باسم جمهورها، وتبقى مسؤولة عنه بعد الاقتراع كما كانت مسؤولة عنه قبله. لذلك، عندما تصل إليها معلومات جدية تمس أهلية أحد ممثليها، لا يكفي أن تسأل إن كانت تصلح لإدانته أمام المحكمة؛ عليها أن تسأل أيضا إن كانت تستطيع، في ضوئها، الاستمرار في منحه الثقة والسلطة باسمها.

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هذا هو السؤال الذي تضعه أمامنا حملة "متحرّش، اعتزل"، والادعاءات المثارة بشأن جعفر فرح، مدير مركز مساواة الذي انتُخب للمكان الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة. فالقضية لا تتعلق فقط بإمكان إثبات الوقائع جنائيا، بل بما يتعيّن على المؤسسة السياسية فعله عندما تكون أمام شهادات جدية، مودعة منذ سنوات لدى جمعيات نسوية، في حين لا ترغب صاحباتها في خوض مواجهة أو إعادة سرد تجاربهن أمام لجان حزبية.

في النقاش العام، جرى التعامل مع غياب الشكوى الجنائية أو الإدانة القضائية كما لو أنه يحسم المسألة السياسية أيضا، لكنّ هذا الانتقال ليس قانونيا ولا منطقيا. فقرينة البراءة تجيب عن سؤال محدد: متى يجوز للدولة أن تدين إنسانا وتعاقبه؟ أما المؤسسة السياسية فتواجه سؤالًا آخر: متى يصبح استمرارها في منح شخص موقعا عاما قرارا تتحمل هي مسؤوليته؟

ليس مطلوبا من الحزب أن يتحول إلى محكمة، ولا أن يصدر حكما جنائيا خارج منظومة القضاء. لكنّه ليس معفيا، لهذا السبب، من ممارسة مسؤوليته السياسية. فحين تختار المؤسسة ممثليها، لا يكفي أن تسأل عمّن لم تثبت إدانته؛ عليها أن تقرر مَن تمنحه ثقتها، ومَن تجده أهلا لحمل سلطتها وصورتها والتحدث باسم جمهورها.

عدم ثبوت الجريمة لا يساوي ثبوت الأهلية للمنصب، وبين الحكمين مساحة من المسؤولية السياسية والأخلاقية لا تستطيع المؤسسة أن تملأها بالصمت، أو أن تحيلها برمتها إلى القضاء، أو أن تلقي عبء حسمها على النساء.

بين قرينة البراءة واستحقاق الثقة

في الإجراء الجنائي، تتحمل سلطة الاتهام عبء إثبات الوقائع وفق معيار صارم، لأن النتيجة قد تكون إدانة الإنسان وسلب حريته ووصمه كمجرم. ولهذا تُعد قرينة البراءة ركنا أساسيا من أركان العدالة، ولا يجوز الانتقاص منها حتى في أكثر القضايا إيلاما.

لكنّ اختيار شخص لموقع عام ليس محاكمة جنائية معكوسة، فالمؤسسة لا تقرر إن كان يستحق العقاب، بل إن كانت مستعدة لمنحه النفوذ والثقة والقدرة على تمثيلها. وهذا القرار لا يقوم على الحد الأدنى اللازم لتجنب الإدانة، بل على تقدير أوسع للأهلية والنزاهة والثقة العامة. قد لا نملك ما يكفي للقول إن إنسانا ارتكب مخالفة جنائية، لكنّ ذلك لا يعني أننا نملك ما يكفي لنمنحه السلطة، فغياب الدليل الكافي للإدانة لا يتحول، بقوة المنطق، إلى دليل كافٍ على استحقاق التفويض.

ولا يبرر هذا التمييز إقصاء الأشخاص بناء على إشاعة، ولا يسمح بتحويل الادعاء المجرد إلى حكم، لكنّه يرفض أيضا أن تصبح الإدانة الجنائية الشرط الوحيد الذي يتيح للمؤسسة اتخاذ موقف، قبين الإشاعة والحكم القضائي توجد مساحة من المعرفة والتقييم وإدارة المخاطر، وهي المساحة التي تميل المؤسسات إلى الهرب منها، لأنها تفرض عليها اتخاذ قرار لا يمنحها اليقين، لكنّه لا يعفيها من المسؤولية.

من يتحمل مخاطر الخطأ؟

في كثير من قضايا التحرش الجنسي قد يظل الوصول إلى اليقين بعيدا، بسبب طبيعة الأفعال، ومرور الزمن، وغياب الشهود، وصعوبة التبليغ، والأثمان الاجتماعية والنفسية التي تتحملها المرأة حين تفصح.

وفي مجتمع فلسطيني صغير ومتشابك عائليا وحزبيا ومهنيا، لا يحدث الكلام في فراغ، فقد تخسر المرأة صداقات وعلاقات عمل وشبكات حماية وانتماء، وقد تُتهم بالإضرار بالمؤسسة أو بالحزب أو بالمشروع السياسي كله. لذلك، لا يمكن قياس صدقية شهادتها بمدى استعدادها لتحمّل المزيد من الانكشاف، كما لا يجوز التعامل مع عزوفها عن المواجهة بوصفه نقصا أخلاقيا أو دليلا ضدها.

فعندما يتعذر الوصول إلى اليقين، يصبح السؤال: كيف نوزع تبعات الشك؟ أي قرار تتخذه المؤسسة ينطوي على احتمال للخطأ. فإذا أبقت المرشح في موقعه، فهي تتحمل خطر أن تكون الشهادات صحيحة، فيما يحتفظ هو بكامل السلطة والثقة العامة، وتتحمل النساء والجمهور تبعات ذلك. وإذا أعادت النظر في ترشيحه، فقد تحمّله خسارة سياسية رغم عدم صدور إدانة بحقه.

لكنّ الاحتمالين لا يُعرضان عادة على قدم المساواة، إذ تُقدّم الخسارة المحتملة للرجل بوصفها ظلما ملموسا يستوجب أقصى درجات الحذر، في حين يُعامل الخطر الذي تتحمله النساء باعتباره احتمالا مجردا يمكن التعايش معه. وهكذا لا يزيل موقف المؤسسة الشك، بل يقرر من سيدفع ثمنه، فيبقى صاحب الموقع محتفظا بكامل مكاسب التفويض، فيما تتحمل النساء والجمهور مخاطر أن تكون الشهادات صحيحة.

والحذر من ظلم الرجل مشروع وضروري، لكنّه يصبح منحازا عندما لا يقابله حذر مماثل من ظلم النساء، أو من أثر منح السلطة في ظل معلومات جدية لم تُعالج بطريقة مسؤولة. وعدم اتخاذ القرار لا يُخرج المؤسسة من هذه المعادلة؛ فالإبقاء على الوضع القائم قرار أيضا، لكنّه يخفي نفسه في صورة حياد، ويوزع مخاطر الخطأ لمصلحة الطرف الذي يملك القوة أصلا.

السؤال الذي يبقى بعد كسر الصمت

كشفت المحامية عبير بكر قي مقالها كيف يرتفع سقف الإثبات عندما تتعلق الشهادات بشخص من داخل المعسكر السياسي، فيما طرحت بروفيسور نهاية داوود في مقالها الحاجة إلى مرجعية نسوية فلسطينية مستقلة، تتعامل مع قضايا النساء بعيدا عن الولاءات والمصالح. لكن حتى بعد مواجهة الانتقائية وبناء المرجعية، يبقى سؤال لم يُحسم: ماذا تفعل المؤسسة عندما تكون المعلومات جدية لكنّها لا تبلغ مستوى الإثبات الجنائي؟

لا يكفي أن نعرف من الذي يفحص، ولا أن نطالب بثبات المعيار؛ علينا أيضا أن نحدد المعيار الذي يحكم منح السلطة في ظل الشك.

هذا المعيار لا يسأل إن كانت المؤسسة قادرة على إثبات الذنب، بل إن كانت قادرة على تحمّل مسؤولية استمرار التفويض، إذ عليها أن تزن جدية المعلومات ومصدرها، وتعدد الشهادات واستقلالها، وخطورة السلوك المدعى به وتكراره، وعلاقات القوة بين الأطراف، وطبيعة الموقع ومقدار النفوذ الملازم له، ورد الشخص المعني على جوهر الادعاءات، ومخاطر القرار في الاتجاهين.

وكلما ازدادت جدية المعلومات، واتسعت سلطة الموقع، وتعاظمت علاقات القوة ومخاطر الضرر، ارتفع واجب المؤسسة في مراجعة التفويض واتخاذ إجراء متناسب. ليست النتيجة آلية، ولا يعني وجود ادعاء أن الإقصاء يصبح واجبا في كل حالة، لكنّ غياب الحكم القضائي لا يعيد المؤسسة إلى نقطة الصفر، ولا يتيح لها معاملة المعلومات الجدية كما لو أنها غير موجودة.

إن واجب المؤسسة ليس أن تدّعي يقينا لا تملكه، بل أن تتخذ، في حدود معرفتها وصلاحياتها، قرارا تستطيع تسويغه أمام النساء والجمهور معا.

النساء لسن وسيلة لحل أزمة المؤسسة

تكشف الحالة الراهنة عن مأزق إضافي: ماذا يحدث عندما تحوّل المؤسسة عجزها عن اتخاذ القرار إلى عبء جديد تضعه على النساء أنفسهن؟

فبحسب ما أعلنته الجمعيات، لم تظهر الشهادات بالتزامن مع الانتخابات، بل كانت مودعة لديها منذ سنوات. كما أن صاحباتها غير معنيات بالمواجهة، أو بالمثول أمام لجان حزبية، أو بإعادة عرض تجاربهن كلما أصبح الشخص الذي تتعلق به الشهادات مرشحا لموقع جديد.

واحترام إرادتهن ليس خللا في الإجراء، ولا يجوز تفسيره باعتباره تراجعا عن الشهادات. فالمرأة التي اختارت أن تضع تجربتها لدى جمعية نسوية لم تمنح بذلك تفويضا مفتوحا لاستدعائها متى احتاجت مؤسسة سياسية إلى اتخاذ قرار، ولم تتعهد بأن تعيد سرد ما تعرضت له أمام كل لجنة جديدة، أو أن تواجه الشخص المعني حتى تتمكن المؤسسة من حسم أزمتها.

الشهادة ليست ملكا للمؤسسة، وتجربة المرأة ليست موردا إجرائيا متاحا تحت الطلب، والاستماع إلى النساء لا يعني مصادرة حقهن في تحديد حدود انكشافهن، ولا إلزامهن بدفع ثمن نفسي واجتماعي جديد حتى تثبت المؤسسة جديتها.

قد تكون المواجهة وسيلة مشروعة في بعض الإجراءات، لكنّها ليست شرطا لازما لإنتاج كل معرفة موثوقة، كما أن حق الشخص المعني في معرفة جوهر الادعاءات والرد عليها لا يعني بالضرورة حقه في مواجهة النساء شخصيا، ولا حق المؤسسة في كشف هوياتهن أو انتزاع مشاركتهن رغما عن إرادتهن.

من الممكن بناء إجراء يحفظ السرية، ويفحص كيفية تلقي الشهادات وتوثيقها، ويتحقق من تعددها واستقلالها واتساقها، ويقيّم المعرفة المهنية المتراكمة لدى الجمعيات، ويتيح للشخص المعني الرد على جوهر ما نتعرض له، من دون تحويل النساء إلى موضوع لتحقيق حزبي جديد.

وفي المقابل، يجب الاعتراف بحدود هذا المسار، فامتناع صاحبات الشهادات عن المشاركة في فحص جديد قد يقيّد ما يمكن التحقق منه، ولا يجوز ملء الفراغ بالافتراضات أو تقديم ما لم يُفحص باعتباره حقيقة محسومة. لكنّ محدودية الإثبات لا تمحو المعرفة الموجودة، ولا تعفي المؤسسة من تقدير وزنها وحدودها. فثمة فرق بين القول إن المعلومات لا تكفي للإدانة، والقول إنها لا تستحق أي أثر مؤسسي.

الانتخاب لا يمنح حصانة

انتخاب شخص داخل هيئة حزبية يمنحه شرعية تنظيمية لا يجوز تجاهلها، ولا يحق لقيادة حزبية أن تنقض، بقرار فوقي، إرادة الهيئة التي انتخبته، ما لم يمنحها النظام الداخلي صلاحية واضحة للقيام بذلك. فالمسؤولية تجاه النساء لا تبرر تجاوز القواعد الديمقراطية، تماما كما أن القواعد الديمقراطية لا تبرر تجاهل شهاداتهن.

لكنّ احترام نتيجة الانتخاب لا يعني تأبيدها، خصوصا عندما تظهر معلومات تمس أهلية المنتخَب لأداء الدور الذي اختير من أجله، فالديمقراطية ليست لحظة تنتهي عند عدّ الأصوات؛ إنها أيضا قدرة المؤسسة على مراجعة قراراتها ومساءلة ممثليها، وتحديد متى وكيف يُعاد التفويض إلى الهيئة التي منحته.

لذلك، لا يكفي أن تقول المؤسسة إن الشخص قد انتُخب وإن يدها أصبحت مغلولة، فمسؤوليتها تقتضي أن تفحص ما يتيحه نظامها الداخلي: هل يمكن دعوة الهيئة المنتخِبة إلى الانعقاد؟ وهل توجد هيئة أخلاقية أو تأديبية مختصة؟ وهل يمكن إعادة عرض الترشيح قبل تثبيت القائمة رسميًا؟ وهل يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة تصون الثقة العامة وتحمي نزاهة الإجراء؟

الإجابة القانونية والتنظيمية تختلف بحسب بنية كل مؤسسة، والهيئة التي منحت التفويض، والمرحلة التي بلغها الترشيح، لكنّ المبدأ واضح: لا يجوز للقيادة أن تمارس صلاحية لا تملكها، كما لا يجوز لها أن تستخدم غياب صلاحيتها المباشرة ذريعة للامتناع عن تفعيل الهيئة التي تملكها.

مراجعة التفويض لا تعني أن تفرض القيادة النتيجة، بل أن تضمن وجود إجراء جدي تستطيع من خلاله الجهة المختصة اتخاذ قرارها في ضوء المعلومات التي أصبحت متاحة. وقد ينتهي ذلك إلى تثبيت الترشيح، أو سحبه، أو طلب الانسحاب، أو اتخاذ إجراء آخر متناسب، لكنّ نتيجة الانتخاب لا يمكن أن تكون جوابا نهائيا عن معلومات لم تكن جزءا من النقاش الذي مُنح التفويض على أساسه.

ما لا يُحسم لا يعني أنه غير موجود

قرارات المؤسسات لا تعالج الحالات الفردية فقط؛ إنها تنتج معايير يتعلم منها المجتمع، فعندما تشترط المؤسسة حكما جنائيا قبل أن ترى في شهادات النساء سببا لمراجعة أهلية صاحب موقع، فهي تقول لكل امرأة تفكر في الكلام إن شهادتها لن يكون لها أثر ما لم تكن مستعدة لدخول مسار طويل ومكلف، قد لا تريده أو لا تستطيع احتماله.

وفي المقابل، حين تضع المؤسسة إجراء مهنيا يحترم إرادة النساء ويضمن حق الشخص المعني في الرد، فإنها لا تتخلى عن العدالة، بل تضع كل مبدأ في مكانه الصحيح: تحمي قرينة البراءة من دون أن تحولها إلى حصانة سياسية، وتحترم الاختيار الديمقراطي من دون أن تجعله غير قابل للمراجعة، وتأخذ شهادات النساء بجدية من دون أن تدعي امتلاك يقين لا تملكه.

لا تستطيع المؤسسة أن تقف خارج القرار، فإذا تحركت فعليها أن تبيّن كيف تحركت وبأي صلاحية، وإذا لم تتحرك فعليها أن تعترف بأن امتناعها موقف له تبعات، وليس حيادا بريئا بين طرفين متساويين.

والمؤسسات لا تُسأل فقط عمّا ثبت لديها، بل عمّا فعلته في حدود ما عرفته، والمسؤولية لا تنتهي حين لا تبلغ المعرفة حد الإدانة؛ بل يتغير موضوعها. فلم يعد السؤال من يستحق العقاب، بل مَن نراه أهلا لأن نضع في يده سلطة باسمنا؟

قد لا تحسم المحكمة كل ما يحتاج المجتمع إلى معرفته، وقد لا تستطيع المؤسسة أن تبلغ يقين المحكمة. لكنّها لا تملك، لهذا السبب، أن تعامل ما لم يُحسم كأنه غير موجود. فقرينة البراءة حق لكل إنسان، أما التفويض السياسي فليس حقا لأحد؛ إنه أمانة تمنحها المؤسسة، وتظل مسؤولة عن مراجعتها عندما تصبح الثقة التي يقوم عليها موضع سؤال.

رغدة عوّاد - محامية وحقوقية