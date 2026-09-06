بينما يشتد الخناق على أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل كجماعة، يخوض أفراد من أبناء ذات المجتمع من ذوي المحدوديات معارك اجتماعية - سياسية خارج مجتمعهم وداخله، والتي لا تقتصر حدودها على المطالبة بموقف سيارة متاح ومدخل بناية مهيأ لكرسي متحرك. أنماط المحدودية عديدة ومتباينة، ويمكن إدراجها تحت نمطين رئيسيين: محدوديات مرئية، والتي تشمل الصعوبات الحركية والجسدية، واستخدام الكراسي المتحركة ووسائل المساعدة. ومحدوديات غير مرئية، والتي تشمل الصعوبات النفسية والمعرفية والذهنية، واضطرابات التواصل وبعض الحالات الصحية المزمنة. وفي النمط الأخير، تبرز إشكالية إغفالها وتجاهل احتياجات أصحابها.

في ظل الحرمان من الفرص ووصمة عدم الكفاءة، عادة ما يلجأ الفلسطينيون من ذوي المحدوديات في الداخل إلى مؤسسات إسرائيلية، محاولين خلق مساحة، ولو كانت ضيقة الأفق مقارنة بفرد يهودي من ذات الفئة، لتمكينهم وتعزيز انخراطهم في المجتمع. وفي هذا الصدد، تبرز مسألة الهوية وعلاقة البقاء التي تربط ذوي المحدوديات بالمنظومة الإسرائيلية، ويقتضي ذلك التطرق إلى مواجهة الوصمة المجتمعية بحق أفراد هذه الفئة، ورفع الوعي المجتمعي لمكافحة الاندماج القسري.

يُعدّ التمكين المجتمعي أحد مرتكزات النهوض بأي مجتمع، ولا يتحقق ذلك بمعزل عن قدرته على تطوير أدواته وأطره الخاصة والحد من ارتباطه بأطر خارجية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية مراعاة البُعد المجتمعي والهويّاتي فيما يتعلق بطبيعة الأطر التي تُقدّم من خلالها المبادرات لذوي المحدوديات، إيمانًا بأن الاعتماد على مؤسسات الدولة أو المبادرات المشتركة (اليهودية - العربية) يعزز التبعية والاتكالية، كما أن التحرر هو فعل داخلي يُصنع ولا يُمنح من الخارج.

لفهم هذه المعضلة وأبعاد تهميش ذوي المحدوديات، علينا أن نفرق بين حاجة أي مواطن إلى الخدمات البنيوية، وهي كل ما يتطلب تدخل الدولة مثل الميزانيات، والمؤسسات الرسمية والقوانين، وبين الدعم المجتمعي وكل ما يندرج تحته من مبادرات وما يمكن أن يقدمه الفرد أو الجماعة لتعزيز المشاركة والاندماج.

يشير تقرير قدمه معهد مايرس-جوينت-بروكديل في العام 2024، عن الأشخاص ذوي المحدوديات في المجتمع العربي في إسرائيل إلى أن نسبة ذوي المحدوديات في المجتمع العربي ترتفع مقارنة بقرينه في المجتمع اليهودي عند الاعتماد على التشخيص الذاتي للمحدودية، كما أشارت التقارير إلى الاختلاف في أنماط المحدوديات بين المجتمعين، فالمجتمع العربي يشهد نسبًا أعلى من الإعاقات المرئية. إضافة إلى ذلك، تظهر المعطيات تدني نسبة الحصول على التعليم العالي والتشغيل في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي.

إضافة إلى ذلك، نجد التمييز الجندري يقف كعقبة أخرى، خالقًا إقصاءً ثلاثيًا بحق النساء الفلسطينيات من ذوي المحدودية. ليس ذلك فحسب، فقد أشارت الإحصائيات أيضًا إلى أن ذوي المحدودية من المجتمع البدوي هم الأكثر تهميشًا في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.

عند معاينة هذه المعطيات ومعطيات من أبحاث أخرى، نجد أن الهوة بين المجتمعين العربي واليهودي كبيرة. التمييز المؤسسي والمواطنة غير المتكافئة والعنف البنيوي الذي يعانيه ذوو المحدودية من المجتمع الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي، والتي تتمثل بتدني جودة الخدمات، وفي بعض الحالات انعدامها بشكل كلي، تؤدي بمتلقي الخدمة إلى عدم التوجه لتلقي الدعم اللازم والإحجام عن المطالبة بمستحقاته والخدمات الضرورية له. وفي سياق الإقصاء الداخلي، وليس القومي فحسب، يبرز غياب شبه تام للدعم والوعي المجتمعي في المجتمع العربي، إذ لا تزال الاستجابة لقضايا ذوي المحدوديات تقتصر، في كثير من الأحيان، على إبداء مشاعر الرحمة والشفقة. وينعكس هذا الغياب أيضًا على أجندة العمل المدني، حيث لا تحظى قضايا ذوي المحدوديات بمساحة كافية، كما يغيب، إلى حد كبير، الخطاب الموجه إليهم من قِبل جمعيات العمل المدني والمبادرات المجتمعية. وفي ظل هذا الواقع، تتركز محاولات تمكينهم غالبًا في إنشاء جمعيات تُعنى بقضاياهم وإقامة نشاطات متخصصة، تبقى بمعزل عن سائر المجتمع، بدلًا من دمج قضاياهم في العمل المجتمعي العام.

العزل المجتمعي في جميع سياقاته يؤدي إلى الحاجة إلى الانتماء، والتي بدورها قد تصل إلى ما يسمى في علم النفس الاجتماعي بالامتثال الاجتماعي، أو في سياقه السياسي "الاندماج القسري"، ويأتي التطرق إلى هذا المفهوم في إطار فهم العوامل التي تحيط بقضية ذوي المحدودية من المجتمع الفلسطيني في الداخل، لا في محاولة تفسيره كمؤشر على موقف وطني بعينه، وبهدف طرح معضلة تواجه شريحة لا بأس بها والتي تُظهر ترددًا في التوجه للمؤسسة الإسرائيلية تحت تهديد الهوية، ما قد يخلق فجوة تهدد استقلاليته وجودة حياته، في ظل الإقصاء الداخلي.

"غسيل الإعاقة"

يُستخدم مصطلح "غسيل الإعاقة" لفهم التناقض بين الخطاب المتعلق بقضية ذوي المحدوديات والممارسات السياسية الفعلية، في إشارة إلى محاولة بناء صورة إيجابية وإنسانية لدولة أو لمؤسسة ما. ويمكن إسقاط هذا المفهوم على الحالة الإسرائيلية كدولة منددة باضطهاد ذوي المحدوديات ومصادقة منذ قرابة العقد ونصف العقد من الزمن على معاهدة الأمم المتحدة لحقوق ذوي المحدوديات، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول الفجوة بين الخطاب الحقوقي والسياق السياسي الأوسع.

يمكن النظر إلى هذه الممارسات باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع من الممارسات لسلخ فلسطينيي الداخل عن بقية أبناء شعبهم، مستغلين حاجتهم إلى الاندماج والفرص، دون منحهم المساواة في الحقوق كما المواطن اليهودي، ودون الاعتراف بهويتهم الثقافية والقومية. ومن هذا المنظور، لا يمكن فصل الخطاب المتعلق بالمساواة الاجتماعية عن السياق السياسي والاجتماعي الأوسع الذي تُقدّم فيه هذه الخدمات، وحول إسهامها في خدمة البروباغندا الإسرائيلية.

ومن هنا، فإن التمكين الحقيقي للمجتمع لا يأتي عبر خلق تبعية جديدة، ولا يمكن أن يتحقق دون إدراج قضية ذوي المحدودية ضمن أجندة العمل المدني، والحد من حصرها في أطر متخصصة ومبادرات تطوعية. وعليه، لا يمكن اختزال القضية في توفير الخدمات أو تهيئة الحيز العام، بل هي قضية تقع عند تقاطع الهوية والإقصاء المزدوج، أو حتى الثلاثي. فالنهوض بالمجتمع يبدأ من رفض إقصاء الفرد ودفعه إلى الهامش بسبب اختلافه، وعندما لا تعود قضية ذوي المحدودية قضية تخص فئة دون سواها، وإنما جزء من قضية مجتمعية أوسع تتعلق بالعدالة والمشاركة والانتماء.

فرح غنايم؛ معالجة وظيفية مختصّة في مجال إعادة التأهيل واضطرابات الأكل لدى الاطفال.