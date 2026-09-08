لا يحتاج بنيامين نتنياهو إلى الانتخابات كي يرى في إيران تهديدًا إستراتيجيًا طويل الأمد لإسرائيل، كما لا يحتاج دونالد ترامب إلى إقناع مؤسسات الدولة الأميركية بأن طهران خصم يجب تقييد قدراته النووية والصاروخية والإقليمية، غير أن الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على طبيعة التهديد لا يلغي الخلاف المتزايد بينهما حول معنى النصر، والحد الذي يصبح عنده ما تحقق عسكريًا كافيًا للانتقال إلى السياسة، وما إذا كان بقاء النظام الإيراني ضعيفًا ومقيدًا يمثل نتيجة مقبولة، أم أن إسرائيل تحتاج إلى ضمانات تمنع طهران من إعادة بناء قدرتها على تهديدها.

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تكشف هذه المسألة عن رؤيتين مختلفتين لنهاية الحرب، إذ يريد ترامب استخدام التفوق العسكري والعقوبات والضغط الاقتصادي لإجبار إيران على قبول قيود أشد على برنامجها النووي والصاروخي، ثم تحويل هذا الضغط إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بخفض كلفة المواجهة، فيما يتعامل نتنياهو مع بقاء النظام الإيراني وقدرته على إعادة بناء القوة باعتبارهما مشكلة استراتيجية لم تُحسم بعد، ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2026 وانتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 نوفمبر، يتحول هذا الاختلاف في الأهداف إلى خلاف على الزمن نفسه.

خلاف على معنى النصر

تقوم مقاربة ترامب على فكرة أن القوة العسكرية تكتسب قيمتها عندما تحسن شروط التسوية وتدفع الخصم إلى تعديل سلوكه، ولذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تعتبر الحرب ناجحة إذا خرجت إيران منها أضعف وقبلت ترتيبات أكثر صرامة بشأن البرنامج النووي والصواريخ، وتراجعت قدرتها على تهديد المصالح الأميركية وحلفاء واشنطن من دون أن يكون إسقاط النظام الإيراني الحالي شرطًا ضروريًّا؛ لأن الهدف الأميركي يتركز على ضبط السلوك الإيراني وتقليص هامش الحركة الذي تتمتع به طهران، لا الدخول في مشروع مفتوح لتغيير النظام.

أما نتنياهو، فيرفع معيار النجاح إلى مستوى مختلف؛ لأن المشكلة من وجهة النظر الإسرائيلية لا تتعلق فقط بالقدرات الإيرانية القائمة في اللحظة الراهنة، وإنما بالقدرة على إعادة إنتاجها بعد انتهاء الحرب الحالية، إذ تستطيع إيران أن تخسر دفاعات جوية ومنشآت صاروخية وقيادات عسكرية ثم تستخدم فترة من الهدوء وتخفيف العقوبات واستعادة الموارد الاقتصادية لإعادة بناء جزء من هذه القدرات. وبالتالي، تنظر إسرائيل إلى أي اتفاق لا يحد من عملية إعادة البناء بوصفه ترتيبًا مؤقتًا يؤجل المواجهة أكثر مما ينهي أسبابها.

ويفسر هذا الاختلاف التباين في قراءة النجاح العسكري، فقد يرى ترامب في الضربة الناجحة لحظة مناسبة للانتقال إلى التفاوض؛ لأنها ترفع كلفة الرفض الإيراني وتحسن موقع واشنطن، فيما قد يرى نتنياهو في النجاح نفسه دليلًا على أن إيران أصبحت أكثر انكشافًا، وأن مواصلة الضغط أقل كلفة من انتظار تعافيها، وهنا يصبح ما يدفع أحد الطرفين إلى التوقف سببًا يدفع الطرف الآخر إلى الاستمرار.

ولا يقتصر الخلاف على البرنامج النووي؛ لأن إسرائيل تنظر إلى إيران باعتبارها منظومة مترابطة من القدرات النووية والصاروخية والحرس الثوري وحزب الله والشبكات الإقليمية والموارد الاقتصادية التي تسمح بتمويل هذه البنية واستعادتها، ولذلك لا تسأل القيادة الإسرائيلية عما تستطيع إيران فعله الآن فقط، بل عما إذا كانت ستتمكن خلال سنوات من إعادة بناء الأدوات التي فقدتها، الأمر الذي يجعل معيار النجاح الإسرائيلي مرتبطًا بمسار طويل الأمد.

نافذة ما قبل 27 تشرين الأول/ أكتوبر

تدخل الانتخابات في هذا السياق بوصفها عاملًا يضغط على الزمن أكثر من كونها تفسيرًا مستقلًّا للحرب، فالملف الإيراني يحتل موقعًا مركزيًّا في رؤية نتنياهو وطروحاته، لكن انتخابات 27 تشرين الأول/ أكتوبر تقلص الوقت المتاح أمامه لاتخاذ قرارات يراها جزءًا من مشروعه الإستراتيجي، وتضعه أمام سؤال داخلي يتعلق بحصيلة الحروب التي خاضتها إسرائيل وبقدرتها على تحويل النجاحات العملياتية إلى نتائج يصعب عكسها.

يستطيع نتنياهو أن يقدم للناخب سلسلة من الإنجازات العسكرية، تشمل إضعاف حزب الله وتوسيع حرية العمل الإسرائيلي، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية غير أن خصومه يستطيعون أن يسألوا عما تغير فعليًّا على المستوى الإستراتيجي، فإذا بقي النظام الإيراني قائمًا، واستمرت قدرته على إعادة بناء الصواريخ والبنية العسكرية وظلت إسرائيل بحاجة إلى جولات متكررة لمنع عودة التهديد فإن الإنجاز التكتيكي لا يتحول تلقائيًّا إلى نتيجة مستقرة.

وفي المقابل، يعمل ترامب وفق توقيت سياسي مختلف؛ لأن انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر تمنحه حافزًا قويًّا لخفض مستوى الاشتباك خلال الأسابيع السابقة لها، إذ يمكن لارتفاع أسعار النفط، أو سقوط قتلى أميركيين، أو توسيع الحرب في الخليج، أن يحول إيران إلى عبء انتخابي على الجمهوريين، ولذلك تميل الإدارة الأميركية إلى الجمع بين العقوبات، والضغط العسكري المحدود، والحفاظ على إمكانية العودة إلى التفاوض.

وينتج عن ذلك اختلاف واضح في قيمة الأسابيع المقبلة، إذ يريد ترامب الوصول إلى أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر من دون انفجار عسكري كبير، في حين قد ينظر نتنياهو إلى الفترة السابقة لـ27 تشرين الأول/ أكتوبر بوصفها نافذة يمكن خلالها تحويل الضعف الإيراني الحالي إلى نتيجة يصعب على طهران عكسها، خاصة إذا اعتقد أن أي تسوية أميركية لاحقة ستمنح إيران وقتًا لإعادة البناء، أو ستفرض قيودًا على حرية العمل الإسرائيلي.

لكن هذا الاختلاف لا يعني أن نتنياهو يملك حافزًا مباشرًا لشن حرب شاملة؛ لأن الاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة يزداد كلما توسعت المواجهة، خصوصًا في الدفاع الصاروخي والذخائر والاستخبارات والغطاء السياسي، كما أن حربًا طويلة قبل الانتخابات تحمل مخاطر داخلية كبيرة؛ فإذا تمكنت إيران من إلحاق خسائر بالمدن والبنية التحتية الإسرائيلية، أو أدت المواجهة إلى تعطيل الاقتصاد فقد يتحول القرار العسكري من عنصر قوة انتخابي إلى مادة تستخدمها المعارضة ضد الحكومة.

ويبدو السيناريو الأكثر انسجامًا مع القيود الحالية عملية عسكرية محدودة أو متوسطة الحجم، تكون كبيرة بما يكفي لإحداث أثر إستراتيجي واضح ومقيّدة بما يكفي لتجنب حرب مفتوحة، وقد تستهدف إسرائيل قدرات نووية أو صاروخية أعيد بناؤها أو مراكز قيادة أو بنى دفاعية، كما تستطيع مواصلة العمليات السرية والضغط الاستخباري لإبطاء إعادة البناء من دون الدخول في مواجهة واسعة مع واشنطن.

وعليه، فإن انتخابات 27 تشرين الأول/ أكتوبر لا تصنع الدافع الإسرائيلي لمواجهة إيران، لكنها تقلص مساحة الانتظار أمام نتنياهو، فإذا اعتقد أن اللحظة الحالية تمثل نافذة استثنائية لإضعاف إيران، وأن تسوية أميركية لاحقة قد تمنح طهران وقتًا لإعادة بناء القوة أو تحد من حرية العمل الإسرائيلي فقد يرتفع ميله إلى تغيير الوقائع قبل الاقتراع، أما إذا ضمن أن الترتيب الذي تسعى إليه واشنطن سيبقي إيران ضعيفة ويترك لإسرائيل مجالًا للعمل عند الحاجة فستصبح المحافظة على التنسيق مع ترامب أكثر قيمة من المغامرة بعملية واسعة.

ولهذا، فإن السؤال الذي سيحدد الأسابيع السابقة للانتخابات لا يتعلق بما إذا كان نتنياهو يريد حربًا جديدة مع إيران بل بما إذا كان يعتقد أن إسرائيل تستطيع الانتظار إلى ما بعد 27 تشرين الأول/ أكتوبر من دون أن تخسر أفضلية إستراتيجية تراها مؤقتة، وبما إذا كان ترامب يستطيع في المقابل إقناع نتنياهو بأن التسوية التي يريدها لن تعيد إنتاج التهديد الإيراني.