تعادل المعسكرات المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية، الذي أبرزته استطلاعات الرأي الأخيرة، القناة 11: 52-52، والقناة 13: 53-53، يحوّل فرضية تشكيل حكومة "وحدة وطنية" إلى إمكانية واقعية، خاصة في ضوء عدم قدرة أي من المعسكرين على تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على 61 عضو كنيست، كما أنه يُسقط احتمالية استعمال القائمة العربية الموحدة، بعد تبييضها بواسطة سجالوفيتش، كتكملة عدد للوصول إلى الأغلبية البرلمانية في حكومة "تغيير" بقيادة آيزنكوت.

كما أن تضاؤل الفوارق السياسية وصولًا إلى الغياب التام، الذي ظهر بوضوح بعد عملية تقديم القوائم الانتخابية والكشف عن هوية المرشحين، خاصة في أحزاب "معسكر التغيير" بقيادة حزب "يشار"، الذي ركّب قائمة يمين بالكامل، أو كما وصفها بلسان أحد المعلقين الإسرائيليين بأنها قائمة "مرصعة بثلة من الشخصيات المنتمية لليمين الصلب واليمين اللين والصهيونية الدينية، الذين يصعب تصور مدى استطاعتهم، أو حتى رغبتهم، بأن يشكلوا بديلًا لنتنياهو وسموتريتش".

آيزنكوت ترجم، بتركيبة القائمة التي ضمت ثمانية مرشحين من قطاع الصهيونية الدينية، تصريحاته المرتبطة بمعارضته الجارفة لإقامة دولة فلسطينية، ووصف من يؤيدها بأنه يعاني من هلوسات، واعتبر الفلسطينيين أعداء أشداء لليهود منذ 175 سنة. وبالنظر إلى صورة آيزنكوت الجماهيرية، التي تستند إلى الاستقامة والمصداقية وليس إلى الرياء والاحتيال مثل نتنياهو، كما يقول محرر "هآرتس" ألوف بن، يبدو من الصعب اعتبار مثل هذه التصريحات مجرد تكتيكات انتخابية تسعى إلى جذب أصوات من اليمين، بل هي تشكل قاعدة التقاء مع نتنياهو أكثر صلابة من القاعدة التي كانت تجمع شمعون بيرس ويتسحاق شمير في حينه.

ويرى بن أن حالة عدم الحسم، التي تشير إليها استطلاعات الرأي بوضوح بعدم حصول أحد المرشحين على 61 عضوًا تمكنه من إقامة حكومة ثابتة، لا تترك لهما خيارًا سوى حكومة الوحدة. فنتنياهو يستطيع أن يسعى إلى تعادل يبقيه رئيسًا لحكومة انتقالية، وآيزنكوت بمقدوره إقامة حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة من الخارج، ولكن كلا السيناريوهين سيجران إسرائيل إلى انتخابات جديدة خلال فترة قريبة.

لذلك سيتم تفضيل حكومة وحدة متساوية بين نتنياهو وآيزنكوت، يتم تسويغها، كما يقول، بوصفها "حكومة صهيونية"، تهتم بالأمن وتُخرج خارج الجدار "المتطرفين" يائير غولان وإيتمار بن غفير، والأحزاب العربية طبعًا، فيفرح بها أتباع نتنياهو لأن زعيمهم بقي في الحكم حتى لو ضعف بعض الشيء، والمعسكر المناوئ له يعزّي نفسه بائتلاف يجمّد "الانقلاب القضائي" ويكفّ باقي فظائع الحكومة المنصرفة.

في هذا السياق، يقول الكاتب أوري مسغاف إنه، في ضوء القائمة التي ركّبها آيزنكوت والمليئة بالشخصيات اليمينية الدينية، وفي ضوء شعار حملته الانتخابية "آيزنكوت سيوحد إسرائيل"، فإنه لا يستبعد سيناريو تنتهي فيه كل هذه الزوبعة بحكومة وحدة تضم نتنياهو وآيزنكوت، وأن من الصعب عليه أن يستوعب، بعد كل ما جرى ولم يجرِ هنا، وتحذير الإماراتيين والمصريين وكل رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاولتهم إيقاظ نتنياهو، أن يستوي كل ذلك مع تأتأة زعيم المعسكر العقلاني أمام معسكر الكهانية والبيبية الحريدية.

السيناريو الآخر، وهذا ترجيحنا، هو إقامة حكومة "وحدة وطنية" برئاسة آيزنكوت، ضمن صفقة يخرج نتنياهو بموجبها من الحياة السياسية، مقابل منحه العفو العام في كل ملفاته الجنائية ودعم ترشحه وانتخابه لمنصب رئيس الدولة بعد انتهاء فترة ولاية يتسحاق هرتسوغ.

أما بالنسبة إلينا نحن، فيبدو أن الرياح الإسرائيلية تسير بعكس ما تشتهيه سفينة منصور عباس و"تيار التغيير" العربي، بعد أن كسر توازن المعسكرات "بيضة القبان" التي حلم بها، وأصبح الأمر يحتاج إلى أكثر من بيضة عربية واحدة، وربما يكفينا عزاءً بإزاحة بن غفير وسموتريتش إلى زاوية الملعب السياسي الإسرائيلي.