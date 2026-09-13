الحديث عن استثنائية انتخابات الكنيست الإسرائيلية القادمة ومصيريتها مقارنة بأي انتخابات سابقة، قد يبدو للبعض حديثًا مبالغًا فيه، خصوصًا إذا ما تبنت الأحزاب العربية خطاب "استثنائية ومصيرية الانتخابات القادمة" كأداة لتعبئة الناس ودفعهم للخروج إلى صناديق الاقتراع، وقد سبق أن فعلت الأحزاب العربية ذلك في غير انتخابات، في ظل إقامة القائمة المشتركة على وجه التحديد.

كل انتخابات إسرائيلية مهمة في إسرائيل، مهمة لكل من هو إسرائيلي أولًا، ما دامت الانتخابات مناسبة جدية لتداول السلطة وتغييرها في إسرائيل. وتلغي دورية الانتخابات – انتظامها بشكل دوري كل 4 سنوات - في إسرائيل كل محاولة للقول: "إن هذه الانتخابات استثناء عما سبقها".

ولما ظلت الأحزاب العربية تعتبر نفسها تاريخيًا أحزابًا غير سلطوية في دولة مثل إسرائيل، كان من الطبيعي أن نخلص فيما مضى إلى أن في الانتخابات بذاتها ليس ثمة ما يحتمل الاستثناء أو ما يحدّد مصير العرب في الداخل، ما دامت الانتخابات الإسرائيلية كانت وما زالت مناسبة لإعادة فرز ذات المنظومة ببنيتها الكولونيالية المتناقضة مع العرب.

حسنًا، ما الذي تغير؟ تغيرت إسرائيل ضدنا للأسوأ، في الوقت الذي بدأنا نحن نتغير نحوها نحو الأسلم، فلم تعد الأحزاب العربية، أو بعضها للدقة، كما كانت، "غير سلطوية". وذلك منذ أن اندفعت القائمة العربية الموحدة، "الحركة الإسلامية الجنوبية"، بقيادة النائب منصور عباس وعلى لسانه، نحو خطاب "دخول اللعبة" عبر ضرورة المشاركة بالائتلاف الحكومي، أي أن يصير العرب جزءًا من الجسم التنفيذي في إسرائيل.

ولكن هذا التحول لا يعني البتة أن تصبح الأحزاب العربية سلطوية بمجرد قرارها المشاركة في السلطة، فقد سبق أن شاركت القائمة العربية الموحدة في ائتلاف حكومة بينيت - لابيد، لكنها لم تكن شريكة في صنع القرار فيها، ولن تكون مستقبلًا. ما يعني أن كل انتخابات إسرائيلية هي استثناء بالنسبة للإسرائيليين، بما يترتب عليها من مبدأ لتداول السلطة بين الإسرائيليين أنفسهم كيهود. بينما العرب، فليس من استثناء مترتب على الانتخابات نحوهم بمجرد حلولها، خصوصًا في القضايا الجوهرية.

مع ذلك، أي مع رفضنا لخطاب "استثنائية الانتخابات القادمة ومصيريتها" على العرب في الداخل والفلسطينيين عمومًا، إلا أن ثمة أهمية متصلة بالانتخابات القادمة لا يمكن ولا يعقل إغفالها، من حيث أنها أول انتخابات للكنيست الإسرائيلية بعد الإبادة، وهذه الأخيرة باتت بمثابة تقويم جديد في خط زمن حياة الناس ويومياتها بين ما قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبعده.

الإبادة التي اتصل فعلها بالحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية، مما يجعل الانتخابات القادمة بالنسبة لكثيرين من أبناء وبنات مجتمعنا العربي في الداخل بمثابة موقف بذاته من الحكومة الحالية، بفاشيتها ووحشيتها. ليس بحثًا عن بديل، إذ يدرك مجتمعنا العربي إجماع القوى السياسية الإسرائيلية على الإبادة، وإن اختلفت فيما بينها على تعريف الإبادة ولغتها تحت سقفها.

إنما هو سعي لفعل أقل ما يمكن فعله، في الوقت الذي عجز فيه الناس عن مواجهة الإبادة التي تكثفت في غزة، بينما تمثل ارتدادها على العرب في الداخل بمزيد من العنصرية والترهيب والملاحقة، وهدم البيوت وتمكين الجريمة المنظمة.

ولِمَ الاستغراب من خطاب "استثنائية الانتخابات القادمة ومصيريتها"؟ وبعض قادة الأحزاب العربية اعتبروها مؤخرًا "انتخابات وجودية" في حياة فلسطينيي الداخل! فلِمَ الاستغراب من ذلك إذا كانت الانتخابات الإسرائيلية القادمة قد غدت مشروعًا عربيًا يعني كل العرب في المنطقة، وليس في الداخل الفلسطيني فقط؛ حيث عجزت الدول والحكومات العربية في الإقليم عن مواجهة إبادة غزة، وسياسة حكومة نتنياهو البلطجية فيه.

كان تطلع الناس في مجتمعنا العربي في الداخل لإقامة القائمة المشتركة بنسختها الرباعية، ينبع من هاجس زمن الإبادة أكثر مما هو سعيًا للتأثير أو بفعل خطاب "التأثير" في الخريطة السياسية الإسرائيلية. وتستثمر بعض الأحزاب العربية حاليًا في هاجس الناس لتحظى بمخاوفهم في صناديق الاقتراع، وليس بثقتهم بالضرورة.

ولما أُفشل مشروع إقامة القائمة المشتركة بنسختها الرباعية، ثم تعثر قيامها بنسختها الثلاثية على مدار الأسابيع الماضية إلى قيامها في الأسبوع الأخير، فإن ذلك يفترض أن يكون كفيلًا بدفع الناس للسؤال عن جدوى المشاركة بالانتخابات القادمة والنداء بمقاطعتها، إلا أن ذلك لم يحدث.

لقد وفرت سنوات الإبادة وعجز قوانا ونخبنا في الداخل إزاءها، وإزاء السياسات الفاشية للحكومة الحالية في الداخل، مناخًا للتعويل على الانتخابات القادمة إلى حد التهويل باستثنائيتها ومصيريتها.

ليست الانتخابات الإسرائيلية القادمة استثناءً، ولا هي بالمصيرية بذاتها، فنحن كعرب في الداخل بتنا بلا مصير في الوقت الذي صار يضيق فيه قميص إمكانياتنا على جسد همومنا ومشاكلنا في نواحٍ مختلفة من يوميات حياتنا في البلاد.

من هنا، لم تعد ضرورة المشاركة في الانتخابات خيارًا لنا فيها، بقدر ما صارت فرارًا منا إليها، في ظل واقع مأزوم ومهزوم ليس على مستوى الداخل وفلسطين فحسب، إنما على مستوى المنطقة برمتها.

والاستثناء في هذا، وليس في الانتخابات الإسرائيلية القادمة على أهميتها، حيث يبقى أقل الأضرار، إذا ما أردنا المشاركة فيها، في قطع الطريق على من يريد الاستثمار في مخاوفنا أو التسلل إلينا عبرها من أجل أسرلتنا سياسيًا.