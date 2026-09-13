لأهالي مجد الكروم أراضٍ خاصة في المنطقة المعروفة باسم "الرّوس"، الواقعة على قمة ظهر جبل كواليس بين مجد الكروم وشعب. وهي من الأراضي القليلة التي بقيت لأهالي البلدة في تلك المنطقة، وفيها أشجار زيتون وأشجار مثمرة أخرى. في الواقع، لا حاجة إلى مستوطنة جديدة هنالك، لأن هناك مستوطنتين، هما تسوريت وجيلون، أُقيمتا على أراضٍ كان جزء منها لأهل مجد الكروم، صودرت منذ عقود بمختلف القوانين، وجرت لبعضها صفقات بيع وشراء، أما ما تبقى لأهل القرية في منطقة نفوذ المستوطنتين فهو محاصر، ويجري تجنب إدخاله في مسطحات البناء، إلى جانب محاولات مستمرة لإقناع أصحابها ببيعها أو عقد صفقات تبادل مع دائرة أراضي إسرائيل.

يدعي المستوطنون أنهم يريدون إنشاء مزرعة لتربية الماعز، ولكن من السذاجة التعامل مع المسألة باعتبارها مجرد قصة رعاة وماعز ومرعى.

الحقيقة هي أن نقل النموذج الاستيطاني من الضفة الغربية إلى الجليل والنقب لم يعد تحليلًا أو تخوفًا عربيًا. وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، قال في تموز الماضي إن ثورة الاستيطان لن تبقى في الضفة الغربية، بل ستصل إلى النقب والجليل. ثم قدّم خطة أكثر وضوحًا تحت عنوان "نعم للتهويد"، معلنًا أن الثورة التي نُفذت في "يهودا والسامرة"، حسب تسميته للضفة الغربية المحتلة، ستُنقل إلى النقب والجليل وعلى نطاق واسع.

وخطته هي إقامة 40 بلدة جديدة، 20 منها في الجليل و20 في النقب، وإنشاء عشرات المزارع، وتوسيع البلدات القائمة، والعمل لجلب مليون مواطن يهودي إضافي إلى المنطقتين. كما تتضمن الخطة إزالة ما يسميه "العوائق التخطيطية" أمام الاستيطان، وفي المقابل تشديد العقوبات ضد "البناء العربي غير المرخص والسيطرة على أراضي الدولة".

المواطن العربي الذي يملك أرضًا ورثها عن أبيه وجده قد يجد نفسه عاجزًا عن إقامة مخزن صغير لأدواته الزراعية، أو سقيفة تحميه في الشتاء والصيف، أو إيصال الماء إلى أرضه، لأنه يحتاج إلى سلسلة طويلة من الموافقات.

أما عندما يصبح الهدف إقامة مزرعة استيطانية في موقع ذي أهمية جغرافية، فإن ما يُعتبر عند العربي مخالفة تخطيطية أو تعديًا على الأرض يتحول فجأة إلى مشروع يحمل عنوانًا قوميًا، وتُبحث له التسهيلات وسبل تقصير الإجراءات.

تجربة الضفة الغربية تعلمنا أن ما يبدأ بخيمة وحظيرة وبضع عنزات لا يلبث أن يصبح له وجود دائم وحراسة وطريق معبّد، ويُوصَل بالماء والكهرباء، وبعد ذلك يأتي الحديث عن شرعنته وتوسيعه، وعلى مدخله بوابة وحراسة تحول دون وصول العرب إلى أراضيهم بسهولة.

وقد وثّقت منظمات إسرائيلية في الضفة الغربية اتساع ظاهرة المزارع الاستيطانية التي تستخدم مساحات صغيرة من البناء للسيطرة الفعلية على مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بها.

لذلك، عندما يقول القادمون إلى منطقة "الرّوس" إن هدفهم رعي الماعز، فمن حق أصحاب الأراضي في المكان وحوله أن يقلقوا: لماذا هنا تحديدًا؟ ولماذا وسط أراضٍ عربية خاصة؟ ومن أعطى الترخيص؟ وما حدوده؟ وهل الترخيص للرعي يعني إقامة منشآت ثابتة؟ ومن يضمن ألا تتحول حظيرة اليوم إلى بؤرة الغد، والبؤرة إلى تجمع دائم بعد سنوات قليلة سيتمدد حتمًا على حساب ما بقي من أراضي العرب؟

هذه الأسئلة تصبح أكثر إلحاحًا عندما نضعها إلى جانب تصريح سموتريتش عن إقامة عشرات المزارع تحديدًا في النقب والجليل.

الخطاب السياسي الإسرائيلي يتعامل بمنطق المعركة الديمغرافية.

قبل نحو شهرين، قال رئيس اللجنة الخاصة لتعزيز وتطوير النقب والجليل في الكنيست، عوديد فورير، إنه إذا لم ينتقل الناس للسكن في الشمال فلن يبقى الشمال لنا. قد تختلف الصياغة عن صياغة سموتريتش، ولكن النظرة واحدة في جوهرها: ينبغي ضمان أكثرية يهودية في الجليل. والرد على هذه السياسة لا ينبغي أن يكون انفعاليًا.

المطلوب أولًا التعامل مع هذه المسألة باعتبارها قضية جماهيرية عامة، لا مشكلة تخص أصحاب الأرض وحدهم.

ثانيًا، المطلوب العمل القانوني المنظم والدائم، وتثبيت الملكيات، والاعتراض فورًا على أي منشآت تتجاوز الترخيص الذي يقولون إنه للرعي.

ثالثًا، أن تنتقل السلطات المحلية العربية من الدفاع إلى المبادرة: إعداد مخططات تفصيلية للأراضي الزراعية، وشق طرق زراعية مرخصة، وتثبيت الاستخدام العربي الفعلي للأرض. الأرض التي تُترك بلا تخطيط تصبح أكثر عرضة لأن يخطط الآخرون لها.

نحن لا نستطيع منع اليهود من السكن في الجليل، ولكننا نرفض سياسة تعتبر زيادة الوجود اليهودي هدفًا قوميًا، بينما تتعامل مع النمو الطبيعي العربي باعتباره مشكلة ديمغرافية وخطرًا.

التحرك الشعبي الذي جرى في منطقة الرّوس يوم أمس، ووصول عشرات الشبان إلى المكان، كان رسالة ضرورية تقول إن لهذه الأرض أصحابًا، وهم يعرفونها ويتمسكون بها. نحن هنا لسنا ضيوفًا، ونرفض قانونًا يجعل صاحب الأرض العربي غريبًا في أرضه، ويطالبه بعشرات الأختام كي يبني مخزنًا صغيرًا.

هذه معركة لا تُحسم بالصراخ وحده، بل بالبقاء في الأرض وزراعتها وتسجيلها وتخطيطها، والدفاع عنها قانونيًا وشعبيًا وسياسيًا، لأن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن نستيقظ يومًا فنكتشف أن ما قيل لنا إنه مرعى مؤقت أصبح نقطة على الخريطة، ثم اسمًا على لافتة، ثم بلدة يسأل سكانها الجدد بعد سنوات قليلة أصحابَ الأرض: ماذا تفعلون أنتم هنا؟