ما تفرزه صناديق الاقتراع لن يكون ما نحلم به، ولا أقول إن السياسة هي فن الممكن، بل أقول إن بيدنا ورقةً، وواجبنا أن نستغلها، وليس من الحكمة أن نلقي بها جانبًا استياءً أو يأسًا.

علينا أن نصوّت، لأن ما نمر به لا يحتمل ترف مقولة "فخار يكسر بعضه". نحن أول الفخّار الذي سيتلقى الضربات، وواجبنا ألّا نترك الآخرين يقررون عنا، ولا أن نسهّل استلام القوى الأكثر تطرفًا للسلطة، وقد كان بمقدورنا عرقلتها أو إفشالها، وألّا نتركها حجّة علينا.

هناك من يردد مقولة قديمة، مفادها أن ندع الأمور تزداد سوءًا؛ فكلما اشتد القمع وانكشفت سياسات الاحتلال والفاشية بصورتها الأكثر فجاجة، ازداد وعي الناس واقترب التغيير. هذه ليست قاعدة؛ فالتجارب تقول إن تدهور الأوضاع وزيادة القمع يدفعان الناس في اتجاهات متناقضة. قد يذهب بعضهم إلى مقاومة الفاشية من جهة، لكن هنالك شرائح يسيطر عليها الخوف، فتنضوي أكثر لرغبات الفاشيين، وتتحول إلى سياط بيد الفاشية لقمع أبناء جلدتها.

ليس المطلوب أن نتخلى عن أفكارنا، ولا أن نقول إن هذا "اليسار" هو يسارنا، أو إن "الوسط – مركز" يمثل بالضرورة مصالحنا وطموحنا، أو أن كل من يقف في مواجهة نتنياهو وحكومته أصبح داعية سلام. وليس المطلوب أن ندفن مطالبنا الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، بل إن المطلوب أكثر تواضعًا وواقعية، وهو أن نحاول عرقلة نجاح الخطر الأكبر، وبعدها أن نواصل النضال من أجل ما هو أبعد من مجرد إسقاط نتنياهو وحلفائه.

أمامنا عصابة شديدة التطرف، لا تخفي نوايا التصعيد في القمع والاستيطان والضغط على العرب في إسرائيل في مختلف مجالات الحياة، وخصوصًا في مجال البناء والأرض.

فهل ننتظر حتى يصبح "الوجه الحقيقي" أكثر وضوحًا؟ لقد رأيناه، ورآه العالم، وخبرناه بأبشع صوره.

هنالك قوى خيّرة في العالم تنتظر نتيجة الانتخابات، مثلما نهتم نحن بنتائج انتخابات في السويد وألمانيا وتركيا وغيرها.

بلا شك، أن نسبة تصويت العرب ستكون موضوعًا مهمًا في هذه الانتخابات، بل ويرى مراقبون أنها حاسمة بالنسبة إلى اليمين الأكثر فاشية. وتقع على الناخب العربي مسؤولية مضاعفة عن غيره تجاه نفسه؛ فكلما ارتفعت نسبة التصويت عند العرب، تراجعت قدرة اليمين الفاشي على تشكيل الحكومة القادمة.

شئنا أم أبينا، سنكون مضطرين إلى مواجهة الفاشية والعنصرية والعنف، ولن نستطيع أن نكون حياديين في معركة مفروضة علينا.

علينا واجب احترام الأصوات اليهودية الديمقراطية والإنسانية التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الشعبين، وأن نجد ما هو مشترك معها، مهما كانت ضعيفة أو بعيدة عن رؤيتنا، ولكن من الخطأ أن نضع كل الأحزاب الصهيونية في بطاقة واحدة، هي التطرف والفاشية.

نفعل ذلك من دون أوهام، ومن دون تنازل عن مبادئنا الأساسية وهويتنا القومية، ولا عن مطلب دولة المواطنة والمساواة التامة.

كذلك، لا ينبغي أن نبيع للناس وهمًا بأن أربعة عشر نائبًا عربيًا قادرون على تغيير الواقع بصورة جذرية، ولكن من الصحيح أيضًا أن نؤكد أن وجود تمثيل عربي أكبر وديمقراطي داخل الكنيست يمنح المواطنين العرب ثقلًا أكبر، ويجعل من تجاهلهم أمرًا أصعب، ويزيد من قدرتهم على التأثير في تشكيل المواقف والائتلافات والقرارات، حتى من خلال وجودهم في المعارضة. فهنالك كثير من القرارات التي يستطيعون المشاركة فيها أو منع إقرارها، لدرء المساوئ أو لجلب بعض الحقوق لمجتمعنا.

المشاركة ليست مجرد واجب ديمقراطي بالمعنى المجرد، إنها أيضًا وسيلة أخرى لحماية الذات، ولعدم ترك مصيرنا لمن يقررون التصويت ويتحمسون للقوانين العدائية والعنصرية، بينما نبقى نحن في البيوت محبطين وعاجزين.

التوجه إلى صناديق الاقتراع هو أقل الواجب، والسياسة ليست دائمًا معركة بين ما نريد وما لا نريد؛ أحيانًا تكون معركة بين ما هو أقرب إلى ما نريد وبين ما نخشى أن يحدث إذا لم نفعل شيئًا.

نحتاج إلى قوة سياسية منظمة، وتمثيل، وقدرة على الصمود، وشعور بوحدة المصير، ومرونة في العمل.

لا نريد أن نضع معاركنا المستقبلية كلها في حزمة واحدة: يا أبيض يا أسود. نريد أولًا أن نسهم في إسقاط الطغمة الفاشية، ولنختلف بعد الانتخابات.

يجب ألّا نقدم هدية مجانية للفاشيين الذين يدفعون إلى مزيد من العنصرية والقمع والحروب.

لذلك، نخرج ونصوّت وبنسبة عالية، ونحن مدركون أن التصويت ليس نهاية الطريق، وليس التعويذة السحرية لحل أزمتنا، ولكنه خطوة عملية لحماية أنفسنا. قد ننجح وقد نفشل، لكنها محاولة، وعلينا ألّا نهملها.

بعد أن نعرقل تقدم الفاشية الممثلة بغلاة العنصريين ونسقطها، نعود إلى معاركنا من أجل العدالة والحقوق القومية والمدنية، والسلام القائم على الحرية والكرامة ورفض الاحتلال وإنهائه، وإلى دولة جميع المواطنين.