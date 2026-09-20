على سيرة تهويد الجليل، فذلك للتذكير جارٍ منذ خمسينيات القرن الماضي، وإلا ما كان ليكون يوم الأرض الخالد في 30 آذار/ مارس 1976 ردا في حينه على مصادرة أراضي قرى الجليل العربية، وقد جاء في ردة شعرية أنشدها الأهالي وقتها يقول مطلعها:

"جلـيلـنا ما لك مثيل

وترابك أغلى من الذهب

ما نرضي بالعيش الذليل

لو صرنا لجهنم حطب..."

ومن وحي ذلك الزمن، استنفر الأسبوع الماضي أهالي قرية مجد الكروم الجليلية في الشاغور، ومعهم مؤسسات ولجان شعبية ونشطاء عرب ويهود أيضا ضد مستوطنين ممن يُعرفون بفتية التلال، الذين حاولوا إقامة بؤرة استيطانية يهودية في منطقة الروس من تلال مجد الكروم. حاول المستوطنون إقامة بؤرة استيطانهم في موقع حُرجي محاذ لحقول الأهالي، وهو مصادر أساسا من قبل الصندوق القومي اليهودي "كيرن كييمت"، لكنه يقع ضمن مسطح نفوذ بلدة مجد الكروم، الأمر الذي نبّه أهاليها إلى خطورة البؤرة.

ادعت "كيرن كييمت"، ماكينة ابتلاع الأرض واستيطانها تاريخيا، أنها منحت المستوطنين ترخيصا للرعي في المكان وليس للإقامة فيه. لم يشاهد أهالي مجد الكروم قطعانا من الغنم ولا الماعز، إنما قطيعا من المستوطنين بقمصانهم البيض، ينصبون الأعلام والخيام الموصولة بالحبال والأسلاك، وهذا منذ شهر في محاولة لزرع بؤرة استيطانية في أعالي تلال الشاغور. إن التذرع بترخيص للرعي يُعيدنا إلى تاريخ الأزمة بالمقلوب مع "كيرن كييمت"، عندما كانت هذه الأخيرة تمنع قطعان الرعاة العرب في الداخل منذ خمسينيات القرن العشرين من الوصول إلى مراعيهم التي سلبتها، محيطة إياها بالأسلاك. لا بل حظرت "كيرن كييمت" ولاحقت قطعانا بعينها التي اقتناها واقتات منها فلاحو الجليل مثل العنزة السوداء، عبر سن قانون يعود لسنة 1950 يمنع من العنزة رعيها في الحيز الذي صار تحت سلطة "كيرن كييمت".

انقلب حال اليوم، فصار الرعي تعبيرا متصلا بالاستيطان، والرعيان هم المستوطنون، "أنا وأنت لا نفهم بحياة الرعي..." هذا ما رد به شرطي إسرائيلي على محتج من أهالي مجد الكروم، عندما احتج هذا الأخير على الشرطة بأن المكان، يقصد منطقة الروس، لا عشب للرعي فيه، خلال مواجهة المستوطنين وبؤرتهم الاستيطانية خلال الأيام الماضية، بحسب ما ذكر في تقرير أعده موقع "سيحاه ميكوميت" العبري عن البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم. وذلك كما لو أن لم تعد من صلة تربط العربي الفلسطيني ببره الرعوي غير خيط وجداني رفيع، وقد شدّه أهالي مجد الكروم ومن ساندهم في فزعتهم المتوثبة الأخيرة.

أفشل أهالي مجد الكروم ومن ساندهم من جهات رسمية ولجان شعبية محاولة إقامة بؤرة استيطانية على أرضهم بوقفة ترفع الرأس، إلا أن علينا التذكر بأن محاولة المستوطنين هذه مُستجِدة صحيح، لكنها مُستمدة في الوقت نفسه من إرث استيطاني – كولونيالي قائم على قدم وساق في الجليل، وكل الأراضي المحتلة عام 48 منذ ما قبل النكبة. و"تهويد الجليل" ليس تهديدا فوجئنا به على لسان الوزير المتطرف، بتسليل سموتريتش، قبل أسابيع، وإن فوجئنا بمحاولة البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم، التي أسفر عنها تصريح سموتريتش نفسه حول "تهويد النقب والجليل"، إنما هذا الأخير هو تعبير ثاوٍ كسياسة وممارسة في تراب الجليل منذ ستينيات القرن العشرين.

إن مؤسسة "كيرن كييمت"، التي تذرعت بحجة "ترخيص للرعي وليس لبؤرة استيطانية" والتي حاولت أن تقترح نفسها وسيطا بين أهالي مجد الكروم والمستوطنين، هي بنفسها مؤسسة كولونيالية نظمت كل عملية مصادرة الأرض واستيطانها على مدار عقود من تاريخ استيطان البلاد. وكذلك "موشاف غيلون" في الشاغور الذي رفض بعض سكانه اليهود محاولة إقامة البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم، لأن البؤرة تعكر من صفو العلاقات بين السكان العرب واليهود في المنطقة، هو نفسه مستوطنة أقيمت في أواخر سبعينيات القرن الماضي ضمن خطة استيطانية حملت حرفية التسمية "تهويد الجليل".

كما تحولت كتل استيطانية ضخمة إلى كبرى المدن اليهودية في الجليل، مثل "مسغاف" و "نوف هغليل" (نتسيرت عيليت سابقا) أقيمت على أراضي قرى الجليل العربية، في أكبر عملية سلب وابتلاع للأرض، وتقطيع لأوصال العمق العربي خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. إذن، ما الجديد في محاولة استيطان منطقة الروس في مجد الكروم؟

لسنا الضفة الغربية!!

"نحن لسنا الضفة الغربية..." قول تداوله غير لسان من محتجي مجد الكروم على البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الماضي. وذلك في إشارة ليس إلى طبيعة الفعل الاستيطاني، لأن هذا قائم أساسا، إنما لطبيعة المستوطنين أنفسهم، "فتية التلال" الذين هيمنوا على المشهد الاستيطاني في تلال الضفة الغربية في السنوات الأخيرة. وقد قدموا إلى مجد الكروم من الضفة، بعد أن شرعن قدومهم وزراء فاشيون في الحكومة الإسرائيلية الحالية بتصريحهم وتلويحهم بتهويد الجليل والنقب على طريقة فتية التلال هذه المرة.

ما يعني أننا في الداخل بتنا أقرب بنظر إسرائيل بنسختها اليمينية الدينية إلى الضفة الغربية كفلسطينيين مما كنا عليه في السابق، فقد سعت إسرائيل في السابق إلى سلخنا وإبعادنا عن واقع أبناء شعبنا في الضفة والقدس والقطاع. والدليل في جملة سياسات وإجراءات غير مسبوقة تمارسها الحكومة الفاشية الحالية في ظل حرب الإبادة وبعدها على المجتمع العربي في الداخل، منها على سبيل المثال "الاعتقال الإداري" الذي طاول في السنوات الثلاث الأخيرة عشرات الناشطين من أبناء فلسطينيي الداخل، إسوة بالاعتقال الإداري كسياسة أمنية – عسكرية يتبعها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وهو ما لم يكن يمارس في الداخل قبل حرب إبادة غزة. وكذلك الإعدام الميداني لمواطنين عرب على يد الشرطة وقوى الأمن بمجرد الاشتباه بهم، كان آخرهم علاء محاميد ابن مدينة أم الفحم الذي أعدم برصاص الشرطة قبل أيام.

وإذا كانت محاولة "فتية التلال" الاستيطان في مجد الكروم هي الأولى، فإنها ليست الأخيرة بالتأكيد. لأن هذا النمط من الاستيطان الذي صار يطلق عليه اسم "الاستيطان الرعوي"، وإن كان متجاوز في خطابه وأدواته لاستيطان المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، فإنه لا يجر بمعزل عنها، بل مدعوم منها أيضا. بمعنى أنه استيطان يعمل من أسفل، تمارسه فئة اجتماعية – دينية متطرفة بغطاء من المؤسسة الرسمية والمنظومة ذاتها. وقد أثبتت التجربة في الضفة الغربية ذلك، بعد أن تحول جيش الاحتلال إلى غطاء يحمي فتية الاحتلال أو يغض الطرف عنهم في أحسن الأحوال.

وهذا تحول في مفهوم الاستيطان، متجاوز للمعنى الأمني للاستيطان نحو الديني "نحن نرث ولا نحتل..." يقول "فتية التلال"، وليس الداخل طبعا بمأمن من الظاهرة، فكثيرا ما يلوّح وزراء وساسة متطرفون في الحكومة بوجوب استكمال تهويد النقب والجليل.

والجدير التنبه إليه أن هذه الظاهرة وإن بدت متصلة ومدعومة من الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يدعم وزراء فيها الاستيطان الرعوي، إلا أن ذلك لا يعني لجمها بمجرد استبدال الحكومة الحالية بأخرى. خصوصا وأننا نسمع أصواتا من المعارضة للحكومة المحسوبة على ما يسمى المركز – وسط في إسرائيل تقول: "نعم للاستيطان لا للعنف" أي نعم لسلب أرض الفلسطيني دون تعنيفه، فيما الاستيطان هو فعل عنف بذاته، صار أكثر وضوحا مع "فتية التلال" من المستوطنين الرعويين.

وصحيح أن التجربة الاستيطانية في الداخل لها ما يمايزها عن الواقع الاستيطاني في الضفة الغربية، ليس لناحية أن فلسطينيي الداخل هم مواطنون في إسرائيل، بقدر ما يُثير الاستيطان على النمط الرعوي المتمثل بنهج "فتية التلال" من إشكالات تحرج المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، عمليا وقانونيا في الداخل. ومع ذلك، فالذي حسم مع محاولة البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم الأسبوع الماضي هو أهالي البلدة أنفسهم، بهبّتهم الصلبة، واستنفارهم الأصيل اللذين دفعا الأخير إلى طرد آخر مستوطن من الموقع، واقتلاع آخر وتد زرعه المستوطنون في الروس.

وفي ذلك العبرة والدرس، رغم كل حالة الإحباط السياسي الذي أسفر عنه مناخ الإبادة في السنوات الثلاث الأخيرة، والإرباك الاجتماعي من تفشي السلاح والجريمة المنظمة في الداخل، وسياسات الترهيب والملاحقة في ظل فاشية الحكومة الحالية، إلا أن المجتمع في الداخل ما يزال قادرا على مفاجئة نفسه في تحرك يولد من لحظة ما، مثلما ولد تحرك أهالي مجد الكروم من لحظة الروس ومحاولة استيطانها؛ مما يعني أن فطرة المجتمع الفلسطيني في الداخل ما يزال ممكن إيقاظها، فيما يبقى المطلوب تنظيمها، وعدم ترحيلها إلى سياق آخر لا صلة له بولادتها.