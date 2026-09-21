صورة من اجتماع الاتفاق على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب برعاية أميركية في نيويورك، 16 أيلول/ سبتمبر 2026 (الشبكة)

تتفنن الأنظمة العربية في أشكال التخاذل والتنكر لمصالح شعوبها وأوطانها، وكأنها باتت تتلذذ في ساديتها واصطفافها إلى جانب جلادها ضد أبناء جلدتها، وثمة موبقات سياسية وأخلاقية تبلغ أحيانًا درجة يصعب معها العثور على الكلمات المناسبة لوصفها.

ولعل أحدث هذه الموبقات أن يتزامن تصعيد إسرائيل لحربها الإبادية على الشعب الفلسطيني والمنطقة كلها، واستمرار سياساتها الاستيطانية والتهجيرية والعدوانية، مع إقدام النظام المغربي على خطوة جديدة خطيرة في اتجاه تعميق علاقاته وتحالفاته مع إسرائيل، ومنظومتها الإبادية، في الوقت الذي تتخذ فيه دول وشعوب من خارج العالم العربي والإسلامي مواقف أكثر تقدمًا وأخلاقية ونبلًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقيم الإنسانية.

كيف يمكن أن يستقيم هذا المشهد؟ وكيف يمكن أن يجتمع لقب "أمير المؤمنين"، الذي يوصف به ملك المغرب، مع رئاسة لجنة القدس، مع المضي في مسار يجعل العلاقات مع الدولة الإسرائيلية، ومنظومتها الإجرامية، تنتقل من التطبيع السياسي إلى التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي؟ إنها أكثر من مهزلة، إنها بمثابة ضربة خنجر جديدة في ظهر الأمة.

للمتابعين، وكبار السن مثلنا، ليس الأمر مفاجئًا تمامًا، وإن كان صادمًا بالفعل، نظرًا إلى الجريمة المهولة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة على مدار الساعة. وقد تندّر رجل مسن مؤمن، متعب مما خبره في حياته ومواكبته لمسلسل الانحطاط العربي الرسمي، بالقول في أثناء لقاء اجتماعي عفوي، ساخرًا ومتألمًا: الحمد لله أن إسبانيا لم تبقَ عربية أو إسلامية، لكانت حذت حذو النظام المغربي.

في 16 أيلول/ سبتمبر 2026، أعلنت إسرائيل والنظام المغربي اتفاقًا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهما، بما يشمل فتح السفارات وتعيين السفراء. وهذا ليس حدثًا منفصلًا أو مفاجئًا، بل حلقة جديدة في مسار بدأ رسميًا باتفاق التطبيع في كانون الأول/ ديسمبر 2020، ثم انتقل سريعًا إلى المجال العسكري والأمني. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقّع البلدان على مذكرة تفاهم دفاعية فتحت الطريق أمام التعاون العسكري والاستخباراتي وتبادل المعلومات والتدريب وصفقات السلاح، ثم وقّع الطرفان في آذار/ مارس 2022 على مذكرة للتعاون العسكري.

ليس المغرب دولة عادية في المعادلة الفلسطينية؛ فملكه هو "أمير المؤمنين"، والمغرب يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ولذلك فإن المسألة لا تتعلق فقط بعلاقة ثنائية بين دولتين، ولا بمصالح اقتصادية أو أمنية يمكن عزلها عن السياق التاريخي وعن البعد الأخلاقي، فإنها تتعلق بالمعنى السياسي والأخلاقي لدور دولة تتولى رسميًا مسؤولية الدفاع عن القدس، في الوقت الذي تعمّق علاقاتها مع الدولة التي تواصل احتلال القدس، وتمزيقها بالاستيطان، ومواصلة استباحة الضفة الغربية، والاستيطان المكثف فيها، وتخوض حرب إبادة همجية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وتعتدي يوميًا على القدس والأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، بل هو حكم فاشي مسياني يرتكب عنفًا كولونياليًا همجيًا، وينفذ توسعًا في المحيط العربي والإسلامي في إطار "إسرائيل الكبرى".

إن هذا المسار لم يبدأ مع حرب الإبادة في غزة، بل إن جذوره أقدم بكثير، فالعلاقات المغربية - الإسرائيلية السرية تعود إلى ستينيات القرن الماضي. وأكدت دراسات وشهادات تاريخية وجود تعاون أمني واستخباراتي مبكر بين نظام الحسن الثاني وإسرائيل، وإلى دور للموساد في المغرب، وتعاون في مجالات التدريب والأمن والاستخبارات. كما وثقت مصادر تاريخية رواية قيام المغرب بتوفير معلومات لإسرائيل حول اجتماع القمة العربية في الدار البيضاء عام 1965، حين كان المشروع القومي العربي بقيادة جمال عبد الناصر يواجه بعدوانية استعمارية متواصلة، وهي واقعة كشف تفاصيلها لاحقًا مسؤولون إسرائيليون سابقون.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، انتقلت العلاقة السرية إلى اتصالات سياسية أكثر وضوحًا، وصولًا إلى لقاء الحسن الثاني، والد الملك الحالي محمد السادس، بشمعون بيرس في الرباط عام 1986. ثم أقيمت علاقات رسمية محدودة في أعقاب اتفاق أوسلو، قبل أن يعلّق المغرب هذه العلاقات عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكن القطيعة لم تكن نهاية العلاقة، بل استمرت قنوات الاتصال والتعاون في مجالات مختلفة.

ثم جاءت لحظة 2020 لتكشف طبيعة التحول بصورة أكثر سفورًا، إذ أعلن النظام المغربي وإسرائيل تطبيع العلاقات بوساطة أميركية في إطار "اتفاقات أبراهام" التطبيعية، بالتزامن مع اعتراف إدارة دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ومنذ ذلك الوقت، لم يعد الأمر مجرد "تطبيع" وتعاون استخباراتي، بل أصبح تعاونًا دفاعيًا وأمنيًا واستخباراتيًا، بما يجعل الحديث عن مجرد علاقات دبلوماسية أو تجارية مضللًا. وهذا هو الجانب الأكثر خطورة في المسار الحالي: تحويل العلاقة مع منظومة الإبادة الإسرائيلية إلى جزء من البنية الأمنية والعسكرية للنظام المغربي، على نحو يذكّر بالمسار الذي اتخذته علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين بعد "اتفاقات أبراهام".

لكن المفارقة تصبح أكثر قسوة عندما نضع المغرب إلى جانب إسبانيا، التي لا تبعد عنها حدودها سوى كيلومترات معدودة.

فإسبانيا ليست دولة عربية، ولا دولة مسلمة، ولا تتولى رئاسة لجنة القدس. ومع ذلك، اتخذت حكومتها خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات الجريئة تجاه منظومة الإبادة الإسرائيلية، من بينها الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ووقف بيع المعدات العسكرية لإسرائيل، ثم إقرار حظر قانوني على تصدير واستيراد السلاح مع إسرائيل، ومنع استيراد منتجات المستوطنات، واتخاذ إجراءات أخرى مرتبطة بالوضع في غزة والضفة الغربية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة الإسبانية تسع خطوات إضافية لمواجهة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، بينها ترسيخ حظر الأسلحة، ومنع عبور الوقود المتجه للاستخدام العسكري الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية، ومنع دخول أشخاص متهمين بالمشاركة المباشرة في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

هكذا، عندما تتعارض المصالح السياسية مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، اختارت إسبانيا أن تتحمل جزءًا من الكلفة السياسية لمواقفها.

إن هذه المواقف الرسمية لم تأتِ من فراغ، فإسبانيا شهدت أيضًا حركات تضامن واسعة مع فلسطين، ضمن موجة أوسع تمتد في أنحاء أوروبا والعالم الغربي. وهنا يصبح الأمر أكثر إيلامًا: شعوب وحركات مدنية في الغرب، وفي مقدمتها قطاعات واسعة من التضامن مع فلسطين، تتحرك ضد الإبادة والاحتلال والتواطؤ العربي والدولي، فيما تنخرط أنظمة عربية يُفترض أنها أقرب إلى فلسطين، بل ويتبنى بعضها خطابًا دينيًا وقوميًا يجعل فلسطين في صلب شرعيتها الرمزية، في السقوط الوطني والأخلاقي. وأنظمة أخرى تعجز، أو لا تتجرأ، عن اتخاذ حتى الحد الأدنى من المواقف التي تفرضها المسؤولية الأخلاقية.

ومن المفيد استدعاء الآية القرآنية الأخيرة من سورة محمد، عليه الصلاة والسلام، لا باعتبارها حكمًا سياسيًا على دولة بعينها فحسب، وإنما باعتبارها تحذيرًا بالغ الدلالة من أن تتحول الهوية والانتساب والشعارات إلى بديل عن الفعل:

﴿هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

أما النادرة الأخرى، ففي لحظة ما كنت أستمع لقناة عربية تستطلع آراء المواطنين في أنحاء العالم العربي، فتواصل مع القناة رجل من المدينة المنورة، غاضبًا، قائلًا: "هل ما زال هناك من يقول إن شعوب الغرب كافرة، وإننا مسلمون؟ يبدو أننا نحن الكفار وهم المؤمنون"، ورأى هذا الرجل أن يشدد على تمييزه بين الشعوب والحكومات في معظم الغرب والعالم.

في سياق هذه الآية الكريمة، يتحدث المفسرون عن التولي عن طاعة الله واستبدال قوم بآخرين لا يكونون مثل المتولين. ويمكن، في قراءة أخلاقية معاصرة، أن نستحضر هذا المعنى للتحذير من وهم احتكار الحق والفضل بسبب الانتساب الديني أو القومي. فإذا تخلى أصحاب القضية المباشرون عن مسؤوليتهم، فإن القضية لا تموت بتخليهم عنها؛ بل قد يحملها آخرون لم يكونوا، في الأصل، جزءًا من دائرتها الدينية أو القومية. وهذا ما نشهده، بدرجات متفاوتة، في قضية فلسطين اليوم.

لقد تحولت فلسطين من قضية عربية وإسلامية في الخطاب التقليدي إلى قضية إنسانية وعالمية بصورة غير مسبوقة. وفي جامعات وشوارع وعواصم غربية، خرج ملايين الناس احتجاجًا على الحرب، ورفضًا للتجويع والتهجير والاحتلال، وطالبوا حكوماتهم باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وفي إسبانيا تحديدًا، اتخذت الدولة إجراءات تتجاوز مجرد البيانات السياسية إلى خطوات قانونية واقتصادية وعسكرية ملموسة.

وهنا السؤال الذي ينبغي أن نواجهه: ماذا بقي من معنى العروبة إذا أصبحت قضية عربية كبرى تجد في بعض المجتمعات الغربية من يدافع عنها أخلاقيًا وقانونيًا بصورة أشد مما تجده لدى أنظمة عربية؟ وماذا بقي من معنى المسؤولية الإسلامية إذا كان النظام الذي يحمل أحد أكثر الألقاب الدينية رمزية في العالم الإسلامي يواصل تعميق علاقاته مع الدولة التي تمارس هذه السياسات تجاه الشعب الفلسطيني؟ وماذا بقي من المسؤولية العربية والإسلامية عندما تجد أنظمة عربية إما متفرجة وإما متواطئة مع الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل والإمبريالية الأميركية لتدمير بلد إسلامي كبير، هو إيران؟ إنها مفارقة مؤلمة أن تظل القواعد الأميركية في دول عربية لحماية منظومة الإبادة والعدوان، وتدفع الأموال الطائلة مقابل ذلك.

إنها ليست تنكرا لفلسطين وحدها، ولا للقضية العربية وحدها، ولا حتى للشعوب العربية والإسلامية وحدها. إنها، في معناها الأوسع، تنكر للقيم الإنسانية التي يفترض أن تشكل أساسًا للأخلاق السياسية: العدالة، والحرية، ورفض الاحتلال والاستعمار، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض قتل المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم.

فالتطبيع لم يعد استثناءً، والعجز لم يعد موقفًا مؤقتًا، والصمت لم يعد مجرد تردد سياسي. لقد أصبحنا أمام ذروة تحول تاريخي في علاقة عدد من الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية وبالقضايا القومية العربية عمومًا. فالأولوية لم تعد دائمًا مواجهة الاحتلال والعدوان وصون الكرامة، بل الحفاظ على علاقات إستراتيجية مع القوى الكبرى، والحصول على الحماية الأمنية، وتعزيز المواقع الإقليمية، حتى عندما تأتي هذه المصالح على حساب قضية كانت لعقود قضية مركزية في الوعي العربي، كما أنها تأتي على حساب رفاهية وكرامة الشعوب، والمواطن العربي الذي انتفض عام 2011 فسُحقت ثورته بصورة وحشية، ولكن هذه الشعوب لا يمكن أن تصبر إلى ما لا نهاية على هذا الظلم الفاحش.

خيبات من المعارضة

والأكثر إيلامًا أن هذا التحول نحو التحالف الأمني مع نظام الإبادة لا يجد معارضة كافية من التيارات السياسية التي يُفترض أنها تحمل مشروعًا بديلًا، بل إن بعضها تكيف مع واقع هذه الأنظمة.

خذوا مثالًا حزب العدالة والتنمية المغربي، وهو حزب إسلامي. لقد قاد الحزب الحكومة المغربية لسنوات؛ كان عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة بين 2011 و2017، ثم خلفه سعد الدين العثماني، الذي رأس الحكومة من 2017 إلى 2021.

والأهم أن العثماني، بصفته رئيسًا للحكومة والأمين العام للحزب، وقّع في كانون الأول/ ديسمبر 2020 الإعلان المشترك الذي دشّن التطبيع الرسمي المغربي مع إسرائيل. حدث ذلك رغم التاريخ المعلن للحزب في معارضة التطبيع، ورغم أن رئيس الحكومة نفسه كان قد أعلن قبل أشهر فقط رفض التطبيع مع إسرائيل.

هذه الواقعة ليست مجرد تناقض شخصي، إنها تكشف حدود قدرة التيارات الإسلامية، أو غالبيتها، التي تدخل مؤسسات الحكم، على تحويل خطابها الأخلاقي تجاه فلسطين إلى سياسة عملية عندما تصطدم بموازين السلطة ومقتضيات النظام السياسي.

وهنا ينبغي أن يكون النقد شاملًا

ليس المطلوب تحميل التيار الإسلامي وحده مسؤولية المأزق، رغم أنه توسع جماهيريًا بصورة كبيرة بعد إخفاق القوميين واليساريين في إحداث النهوض. فاليسار العربي والقوميون والتيارات الإسلامية، بمختلف مدارسها، تحتاج كلها إلى مراجعة عميقة لمساراتها؛ لقد أخفقت التيارات القومية واليسارية في بناء مشروع عربي ديمقراطي قادر على مواجهة الاستبداد والتجزئة والتبعية والاستعمار وهزيمته. وأخفقت قطاعات واسعة من التيار الإسلامي في تجاوز الحسابات المذهبية والتنظيمية والسلطوية، وفي بناء تصور للتحرر يتسع لكل مكونات الأمة، كما عجزت قوى كثيرة عن بناء جبهة أخلاقية وسياسية مشتركة تتعامل مع فلسطين بوصفها قضية تحرر إنساني، لا ساحة لتصفية الحسابات بين التيارات.

والأخطر من ذلك هو أن أوساطًا ذات مرجعية إسلامية تنخرط في التصدي للمشروع الإمبريالي، وإن كانت تتعثر على المستوى الداخلي، فإن أوساطًا أخرى محسوبة على التيار الإسلامي الوسطي تنخرط، في الوقت الذي تُرتكب فيه الجرائم بحق الفلسطينيين، في معارك عبثية لتكفير أو تخوين قامات فكرية وسياسية عربية، لمجرد اختلافها معها في مسائل فكرية أو سياسية، رغم أن هذه الشخصيات كرست جانبًا كبيرًا من مشروعها للدفاع عن فلسطين والتحرر العربي والنهوض الحضاري.

كيف يمكن لأمة تواجه احتلالًا وعدوانًا خارجيًا عاتيًا أن تبدد طاقتها في صراعات داخلية حول المذهب والتيار والهوية، ثم تنتهي إلى استبعاد أي قوة مقاومة تختار كسر حائط العجز، أو أي دولة تتصدى للعدوان لأنها لا تنتمي إلى المذهب نفسه؟

هذه ليست قوة فكرية؛ إنها علامة على هشاشة عميقة، فالأمة التي لا تستطيع التمييز بين الاختلاف الفكري والمصلحة التاريخية المشتركة، وبين النقد المشروع والتكفير والإقصاء، ستظل عاجزة عن بناء مشروع نهضوي. والأمة التي تجعل الانتماء المذهبي معيارًا لتحديد من هو العدو ومن هو الصديق، بدلًا من النظر إلى الأفعال والمواقف والمصالح، ستجد نفسها في النهاية منقسمة أمام خصم أكثر تنظيمًا وتماسكًا.

لذلك، فإن مأساة فلسطين اليوم يجب أن تكون لحظة مراجعة شاملة.

مراجعة للأنظمة العربية التي جعلت من التطبيع والتحالف الأمني سياسة ودينًا جديدًا، ومن الصمت إستراتيجية، ومن المصالح الضيقة بديلًا عن المسؤولية التاريخية.

ومراجعة لليسار الذي فقد، في أجزاء واسعة منه، قدرته على بناء مشروع تحرري عربي ديمقراطي، وعجز عن فهم بيئته الحضارية.

ومراجعة للقوميين الذين لم يستطيعوا تحويل فكرة الوحدة العربية إلى مؤسسات وحركات حية.

ومراجعة للإسلاميين الذين لم ينجحوا في تجاوز الانقسامات المذهبية والتنظيمية، ولم يستطيعوا دائمًا تحويل مرجعيتهم الأخلاقية إلى موقف سياسي مستقل، أو الانفتاح على مركبات المشهد السياسي والمجتمعي.

ومراجعة للمثقفين الذين يسمحون لأنفسهم بأن يتحولوا إلى أدوات في صراعات داخلية، فيما تتعرض قضية فلسطين لأكبر امتحان في تاريخها الحديث.

إن ما يجري ليس مجرد سقوط سياسي لنظام هنا أو حزب هناك، إنه امتحان حضاري وأخلاقي لأمة بأكملها.

والمفارقة أن جزءًا من الإجابة قد يأتي من خارج الدائرة التي اعتدنا أن ننتظرها منها.

قد يأتي الصوت الأخلاقي من مدريد، أو من جامعة في لندن، أو من شارع في نيويورك، أو من حركة طلابية في برلين، أو من ناشطين في جنوب أفريقيا، أو من يهود مناهضين للصهيونية في فلسطين وخارجها، أو من مواطنين غربيين لا تجمعهم بفلسطين رابطة قومية أو دينية، لكنهم يرون في قتل الأطفال وتجويع المدنيين واحتلال الأرض انتهاكًا لا يمكن تبريره.

هنا تصبح الآية أكثر إلحاحًا:

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

فلسطين ليست امتحانًا للفلسطينيين وحدهم، ولا للعرب وحدهم، ولا للمسلمين وحدهم، إنها امتحان للإنسانية كلها.

ومن ينجح في هذا الامتحان ليس بالضرورة من يرفع أعلى الشعارات، بل من يملك الشجاعة الأخلاقية لأن يترجم ما يؤمن به إلى موقف وفعل، وأن يتحلى بالحكمة والتسامح والانفتاح على كل الساعين إلى التحرر والبناء.