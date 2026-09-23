يمثل يوم الغفران أقدس المناسبات وأكثرها أهمية في التقاليد اليهودية وإسرائيل، إذ يتقاطع فيه البعد الديني والروحي مع أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية. وينطوي ذلك البعد، بخاصّة، على التكفير عن الذنوب، ومراجعة النفس، وطلب المغفرة بين الإنسان وربه، وبين الشخص والآخرين.

ولدى توجيه دلالات يوم الغفران هذه، عند الاحتفال به قبل أيام، نحو بنيامين نتنياهو خلصت تحليلات كثيرة إلى أن إصراره الدائم على التملص من تحمّل المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات السياسية والأمنية، وفي مقدمها إخفاق "7 أكتوبر" (2023)، أو محاكمات الفساد التي يواجهها، يعكس شخصا يرفض الاعتراف بأخطائه، وبالتالي لا يمكنه تقديس فكرة التكفير عن الذنب أو التوبة التي يجسّدها هذا اليوم.

وأكثر من هذا، فإنه في سياق خطابه بمناسبة إطلاق الحملة الانتخابية لحزب الليكود، عشية يوم الغفران، قال نتنياهو إن "دولة إسرائيل نجت من الإبادة"، وهذا زعم غير صحيح، إذ لا توجد أدلة على أن أيّا من خصوم إسرائيل امتلك القدرة على تدميرها أو اقترب منها، وأضاف محلل عسكري أنّه من الضروري أن نسأل: من كان رئيس الحكومة، خلال العقد ونصف العقد اللذين سبقا الحرب، وسمح لأعداء إسرائيل بالوصول إلى مسافة قريبة جدا من امتلاك مثل هذه القدرة؟

وفضلا عن هذا، تمثلت أبرز محاور الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو في التحليلات الإسرائيلية في: الانشغال بالبقاء السياسي الشخصي على حساب المصالح القومية والأمنية؛ وإهمال تقارير الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قبل الأزمة الأخيرة وانضاف أخيرا إهمال إنذارات من الخارج؛ وتدمير العلاقات الخارجية.

وفي المحور الأخير يجري التركيز على مستقبل ما يوصف بأنه التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، والذي ينبغي أن يشار بشأنه إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم"، الناطقة بلسان نتنياهو واليمين الإسرائيلي الحاكم، كشفت النقاب عشية يوم الغفران عن ما وصفته بأنه "السلوك غير المستقر لواشنطن"، وحقيقة أنها تضع مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، بالإضافة إلى التحوّلات الكبرى التي شهدها الشرق الأوسط خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي أدّت إلى إدراك جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة أنها لا تستطيع إيداع أمنها في عهدة جهة واحدة فقط.

وينسحب هذا على إسرائيل التي تحرص، كما هو معروف، على مواصلة الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة باعتبارها سندها الأساسي، بل تكاد تكون سندها الوحيد، وقد بدأت أخيرا تبحث عن اتجاهات مختلفة لتعزيز التحالفات مع دول قوية بالعالم.

ووفقا للصحيفة، عملت وزارة الدفاع الإسرائيلية أخيرا على بلورة إستراتيجية جديدة في ضوء تغيّر الواقع، عنوانها: تعزيز المرتكزات والعلاقات مع القوى العظمى الإقليمية، كما ذكرت أنه جرى، أخيرا، داخل المؤسسة الأمنية تحديد الهند وألمانيا دولتين ينبغي تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية معهما، على غرار توثيق العلاقات مع اليونان في مواجهة المحور التركي.