كتب الباحث مهند مصطفى، في توصيفه لصعود حزب "القوة اليهودية" ورئيسه إيتمار بن غفير، في ورقة تحليلية بعنوان "من عتبة البيت إلى "صاحب البيت": "القوة اليهودية" وإيتمار بن غفير وسياسات الكراهية والعنف"، الصادرة عن مدى الكرمل في تموز/يوليو 2026: "يُمثل صعود إيتمار بن غفير وحزبه "قوة يهوديّة" نتاجًا لتقاطع سمات كل ما مرّ في تاريخ الأحزاب اليمينيّة المتطرفة في القرن العشرين والواحد والعشرين. فهو خليط من العنصريّة القديمة والحديثة، والشعبويّة، والضغينة، والفوقيّة المتخيّلة على الآخرين، ومُعاداة الليبراليّة الديمقراطيّة. كانت الكراهية هي المحرك لصعود هذا الحزب، الكراهيّة للفلسطينيين عمومًا، والفلسطينيين في إسرائيل خصوصًا، الذين نسوا من هم "أصحاب البيت"، ويجب تذكيرهم بأن "صاحب البيت" هو اليهوديّ ابن الشعب المختار، نقيّ العرق الذي لا يقبل - وإن كان فاشلًا، وجاهلًا، وفقيرًا - أن يكون الفلسطينيّ هو "صاحب البيت" حتى في وعيّه، بل إن اليهوديّ هو السيد بالمفهوم الحرفيّ للكلمة، وبمعناها الاصطلاحيّ والرمزيّ".

يمكن أن تساعد الفقرة السابقة في تفسير جانب مهم من المناخ السياسي والذهني العدائي تجاه التمثيل البرلماني العربي، والذي يقف خلف قرار لجنة الانتخابات المركزية يوم أمس شطب القائمتين العربيتين، القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، ومنع المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة من خوض الانتخابات المقبلة. فعلى ما يبدو، انتقلت عقدة "سيد البيت" إلى كافة الأحزاب الإسرائيلية.

"سيد البيت"... و"سيد الكنيست"

يمكن قراءة شطب الأحزاب العربية بوصفه امتدادًا لاتجاه متصاعد لدى أحزاب اليمين واليمين المتطرف، وبدرجة أقل لدى بقية المنظومة الحزبية، يسعى إلى تقليص حضور الأحزاب العربية والنواب العرب في الكنيست، أو حتى إلى إنتاج كنيست نقية من الأحزاب العربية، أو إلى حصر التمثيل العربي في أطر صهيونية تخضع لسقفها السياسي وخطابها. وبذلك ترمي أحزاب اليمين إلى إبادة التمثيل العربي العضوي في الكنيست، والقضاء على العمل السياسي العربي، وقمع الهوية والانتماء.

وهي ترجمة فعلية لعقلية "سيد البيت" لتمتد إلى "سيد الكنيست". وهي ذات العقلية التي أرسلت شبيبة التلال لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجد الكروم، في رسالة واضحة أن نوايا المشروع الصهيوني اليميني المتدين هي استبدال السكان هناك، لا تقييدهم ومحاصرتهم ومنع توسيع وتطور البلدات العربية، كما كانت أهداف المؤسسة الإسرائيلية منذ ستينيات القرن الماضي. وهي ذات العقلية التي ترى بأن اليهودي هو سيد البيت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تسعى لاستبدال السكان الأصليين عبر إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية. وهي ذات العقلية التي تعلن أن هدفها الأساسي هو تهجير سكان قطاع غزة وإقامة وزارة خاصة لهذا الغرض في حال فاز التحالف الحكومي في الانتخابات القادمة.

هذه هي أهداف ومعاني الشطب الجماعي للأحزاب العربية، وشطب المرشحين العرب. فالمبررات التي قُدمت في طلبات الشطب تبدو جزءًا من صراع أوسع حول حدود الشرعية السياسية المسموح بها للعرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي. والأخطر أن تأييد الشطب لم يقتصر على أحزاب الائتلاف، بل شمل أيضًا أحزابًا من المعارضة، سواء في التصويت على شطب القوائم العربية أو على شطب عوفر كسيف، فيما حظي شطب سامي أبو شحادة بإجماع المشاركين في التصويت. هذا يوضح أن الأحزاب في إسرائيل، وكذلك السلطة القضائية، تفسّر، بعد السابع من أكتوبر وتغلغل رغبة الانتقام من كل ما هو فلسطيني وعربي إلى كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، أي موقف أو تصريح أو مقال لا يتماشى وينسجم ويخضع لسقف الإجماع الإسرائيلي بأنه موقف معادٍ وداعم للنضال المسلح ضد إسرائيل.

فشل أحزاب المعارضة في قراءة مشروع اليمين المتطرف

تثبت مواقف أحزاب المعارضة التي أيدت الشطب، مرة أخرى، زيف ادعائها تمثيل بديل ديمقراطي وليبرالي عن اليمين الحاكم. وتؤكد أيضًا أنها، في القضايا الجوهرية المتعلقة بالفلسطينيين وبحدود الشرعية السياسية العربية، تتحرك إلى حد بعيد داخل الإطار الصهيوني نفسه.

وتوضح مرة تلو أخرى بأنها لم ولن تفهم ماهية ومضمون مشروع اليمين المتطرف الجديد في إسرائيل. تصرفها هذا يفقدها أي مصداقية حتى عندما تتحدث عن موقفها الداعم "للديموقراطية اليهودية"، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وعلى الحريات الشخصية ورفض سيطرة الدين على الدولة. فأحزاب المعارضة لم تستبطن بعد أن تقييد الديموقراطية تجاه المواطنين العرب والأحزاب العربية، وسياسات القمع والإخراس المعمول بها تجاههم، سوف تنتقل إلى المجتمع الإسرائيلي لا محالة، وأن هدف اليمين المتطرف الجديد هو إلغاء حتى الديموقراطية الإجرائية في المجتمع الإسرائيلي. فاليمين المتطرف الجديد معادٍ بنيويًا للديموقراطية ولليبرالية وللحقوق والحريات، وللسلطة القضائية. وهو مشروع شعبوي معادٍ للنخب ويريد استبدالها بحكم الشعب الذي يمثله هو فقط وليس آخرين. اليمين المتطرف يريد قائدًا قويًا لا يعير القانون والديموقراطية أي اعتبار، وهو قومي ويستسهل استعمال العنف.

نموذج مصغر لهذه الحالة ظهر عبر طرح الحكومة الحالية خطة تقييد القضاء، التي أوضحت نوايا هذا التيار الحقيقية، ومن ضمنها إخضاع السلطة القضائية والسيطرة عليها، تمهيدًا لفرض هيمنة اليمين المتطرف الديني ومشروعه على الدولة والسلطة والمجتمع، وليس فقط على المجتمع العربي ولا فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبذلك أثبت اليمين المتطرف أن فرض معادلة الدولة "اليهودية والديموقراطية"، وفقًا لمفاهيم اليمين المتطرف الجديد على الأقل، أي تكثيف المعاني اليهودية وتقليص حتى الديموقراطية الإجرائية الشكلية إلى أبعد حدود، لا يمكن إلا أن يأتي عبر أدوات غير ديموقراطية وربما عنيفة.

هذا ما فشلت أحزاب المعارضة في فهمه، أو أنها لا تريد فهمه، أو أنها داعمة له. ولذلك خرجت بموجة احتجاج للدفاع عن الديموقراطية الإجرائية الشكلية لا عن الجوهر، ورفضت الربط بين المعاني الحقيقية الجوهرية للديموقراطية مع حقوق ومكانة المواطنين العرب ومع إنهاء الاحتلال. ولذلك فشلت في منع تطبيق الخطة الحكومية لتقييد القضاء، حتى لو تأجلت بعض الشيء نتيجة إقالة وزير الأمن السابق يوآف غالانت في أوج موجة الاحتجاج، ونتيجة أحداث السابع من أكتوبر وشن إسرائيل الحروب في المنطقة. لكن الحكومة عادت بعد ذلك لتطبيق الخطة، ولو بجرعات ووتيرة أبطأ.

بديل ديموقراطي حقيقي

المعارضة الإسرائيلية لا تطرح بديلًا ديموقراطيًا ولا مشروعًا سياسيًا جديًا منافسًا لمشروع اليمين الحاكم، وتعمل وفقًا لحدود المشروع الصهيوني. صحيح أن إسقاط حكومة ومشروع اليمين المتطرف يشكّل هدفًا استراتيجيًا وأخلاقيًا في هذه المرحلة، لكنه لن يكتمل دون طرح مشروع سياسي ديموقراطي أخلاقي شامل مناهض. ويجب أن يكون هذا من أهداف العمل السياسي العربي في هذه المرحلة.

شطب كافة القوائم العربية وشطب مرشحين في القائمة المشتركة يبرز، مرة أخرى، الحاجة إلى بلورة مشروع سياسي عربي جامع ديموقراطي إنساني مناهض للمشروع الصهيوني بمختلف تياراته، ولا سيما في مرحلة الانتخابات، ويتعامل مع واقع الإبادة ومعانيها ويأخذ في الحسبان التحولات العميقة في الواقع السياسي الإسرائيلي الجديد. فمن الصعب التعامل مع انتخابات 2026 بالأدوات والشعارات والأهداف نفسها التي استُخدمت في انتخابات 2015.

وفي هذا السياق، يمكن أن يسهما في بناء إطار سياسي عربي أوسع: تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، حتى وإن بقيت في صورتها الحالية أقرب إلى تحالف انتخابي تقني، ودعوة القائمة الموحدة إلى العودة للعمل الجماعي المشترك، إلى جانب مختلف الأطر السياسية والحزبية الفاعلة في المجتمع العربي، ضمن مظلة لجنة المتابعة العليا.

فالتحدي الأساسي يتجاوز مجرد توحيد القوائم أو ضمان التمثيل البرلماني، إلى بلورة مشروع سياسي مشترك يحدد موقع المجتمع العربي في مواجهة التحولات الجارية، ويعيد تعريف أهداف العمل السياسي وأدواته وأولوياته في المرحلة المقبلة، بما يوفّر إطارًا جامعًا يتجاوز الحسابات الانتخابية الآنية.