لشطب "المُشتركة" و"الموحّدة" في لجنة الانتخابات أكثر من دلالة في العلاقات بين مجتمع الثكنة الإسرائيلي وبين المجتمع الفلسطيني المُقيم (الأمر سيُحسم نهائيًّا في المحكمة العليا في وقت لاحق). يُمكننا، مثلًا، أن نأخذه من الزاوية القانونيّة الدستوريّة ونُلخّص بالقول إن قانون أساس الكنيست حدّد، عبر التعديلات التي أُدخلت إليه، سقف السياسة وحدودها بالنسبة للفلسطينيّ المُقيم. في هذه النُقطة يبدو الشطب تحصيل حاصل، خاصة مع انتقال كل السياسة الإسرائيليّة من الأبرتهايد المقنّع والخفيّ إلى أبرتهايد سافر، ومن دولة بموجب قرار التقسيم إلى دولة تُلغي القرار وأحكامه وأحكام الشرعيّة الدوليّة. وأقترح أن نقرأ الشطب وتداعياته من هذه الزاوية تحديدًا ـ زاوية سيولة الدولة من إطارها الشرعيّ (في نظر القانون الدوليّ) إلى ما هو غير شرعيّ، خاصة بعد الإبادة في غزة والاقتلاع في الضفّة والنقب.

في عمليّة الشطب التي حصلت مفارقة منافية للمنطق الأخلاقي الذي من المفترض أن يقول إن ضحايا الإبادة هم الذين يملكون حقّ الشطب وإلغاء مشاركة كل مَن كان ضالعًا فيها على نحو ما، بالفعل أو بالكلام أو بالامتناع عن العمل. وعليه، سنصنّف عملية الشطب كما جرت على أنها حلقة في محنة فلسطين التي بدأت قبل أكثر من مئة عام. شيء ما في ذلك يزيد من الثقل على القلب ويُنهك الروح. ومن هنا بالتحديد تأتي تساؤلات البعض وتفكيرهم في مقاطعة الانتخابات ما دامت الأمور على هذا النحو. نشير هنا إلى أن الشطب في المستوى العملي أراد أن يُحقّق ثلاثة أهداف عمليّة خاصة بهذه الانتخابات وبالعلاقة بين مجتمع الثكنة والمجتمع المُقيم: أولًا ـ هناك رغبة في اليمين لتحييد الصوت العربي من معادلة المعسكرين المتنافسين من خلال قمعه وتيئيسه كي يظلّ هذا اليمين صاحب حظّ في الفوز أو في منع تفوّق المعسكر بقيادة آيزنكوت. ثانيًا ـ ترسيم حدود السياسة ـ الإجماع في مجتمع الثكنة ـ وحدود مكانة الفلسطينيّين المُقيمين الذين نُزعت شرعيتهم وإنسانيتهم واستُثنوا من "الجماعة السياسيّة"، تمهيدًا لتحويلهم إلى رعايا بدون حقوق سياسيّة. وهو ما يدفع دفعًا إلى الانتظام وتشكيل الإرادة السياسيّة في مجتمع المُقيمين من جديد. ثالثًا ـ ضرب النُخب الفلسطينيّة المُقيمة في انتظامها وتشكّلاتها من خلال ضرب اصطفافها الانتخابيّ، وهو اصطفاف أسهم في بلورة نوع من إرادة سياسيّة لا تزال تشكّل مصدر قلق لمجتمع الثكنة.

لكن يُمكننا أن نأخذ فعل الشطب من زاوية رمزيّته الدالّة على نفسيّة القاهرين في مجتمع الثكنة. فالشطب هنا يرمز إلى رغبتهم في الترحيل أو في النهوض يومًا ما ليجدوا البلاد بدون أهلها. وعادة ما يسبق الترحيل عن السياسة الترحيل عن المكان. وأنا لا أجدّد هنا بل أقرأ الشطب بروح مشاريع اليمين والنُخب في إسرائيل. وهي مشاريع يُعبّر عنها بالكلام وبالأفعال على حدّ سواء. وقد سبق كل هذا في العقود الأخيرة ترحيل الفلسطينيين من الذهنية ومن اللغة السياسية وتحويلهم إلى موضوعٍ تتحرّك السياسة الإسرائيليّة على متنه إلى مبتغاها، وفي صلبه الاستحواذ على كامل المساحة بين البحر والنهر كمقدّمة للانقضاض على الأرض العربية شمالًا وشرقًا. فهذه هي طبيعة المشروع بعد أن تجاوز إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. فمجتمع الثكنة يُريد تجاوز هذه الغاية إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

تعتقد غالبيّة الإسرائيليين كمجتمع ثكنة أن العقد والنصف الأخيرين أفضيا إلى حالة تفوّق شبه مُطلقة لهذا المجتمع على دول الجوار، خاصة بعد انهيارات في مراكزها بسبب الثورة المُضادة للربيع العربي. الشعور الإسرائيلي العام هو أنهم انتصروا في مئة سنة من التاريخ وأن القومية العربية هُزمت من الداخل وتقوّضت أركانها. يعزّز هذا الشعور الحقيقة القائلة بأن إسرائيل تموضعت دائمًا في محور أميركا بوصفها إمبراطورية، وهي لا تزال الإمبراطوريّة الوازنة النافذة بسياساتها وقوتها وتدخّلاتها. صحيح أن الرأي العام في أميركا الشمالية تغيّر في عكس ما تريده إسرائيل، إلّا أن الإدارة الحالية في البيت الأبيض لا تزال في موقع الانقضاض على مناطق وشعوب وموارد تسعى إلى الهيمنة والإخضاع والحسم العسكريّ. ولأن إسرائيل شريكة في هذا المحور كقوة ضاربة ومستفيدة، فإن الكثير من الإسرائيليين يشعرون بنشوة انتصار مضاعف، وأن الإقليم خاضع لهم، وأنهم في الجهة الصحيحة من التاريخ الحاضر.

في أجواء إسرائيلية داخليّة كهذه وأوضاع جيوسياسيّة كالتي تعتقدها النُخب في إسرائيل، يبدو الشطب نتيجة حتميّة. ولو لم يكن سامي أبو شحادة مرشّحًا لأوجدوا "سامي" آخر وشطبوه. فالقاهرون يسعون إلى "تعليم" ضحاياهم من خلال إيلامهم والتنكيل بهم. هكذا تبدو حركة الشطب ـ كأنها خطوة يُقصد بها كيّ وعي الفلسطينيين المُقيمين بأنهم تحت رحمة القاهرين، وأنهم ـ القاهرون ـ يستطيعون سدّ كلّ الطُرق والمنافذ أمام المُقيمين على نسق كل المجتمعات الاستعماريّة من قبل. فهي تأشير مؤلم إلى أن مجتمع الثكنة هو صاحب القرار الأخير في كل تفاصيل حياة ضحاياه، بما في ذلك الجانب السياسيّ منها، وأنه لن يتردّد في إيذاء الضحايا المرّة تلو المرة وفي كل منعطف. وهذا بالتحديد ما ينبغي أن يدفع المزيد من المقيمين إلى صناديق الاقتراع كي يردّوا بدعم المُشتركة بوصفها حاملة الهويّة والسرديّة الفلسطينيّة.