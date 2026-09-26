في معظم دول العالم، وبخاصة تلك التي فيها هوامش معقولة من الحريات والديمقراطية، يمكن لبطاقة الصحافي أن تكون وسيلة لتسهيل مهمة من يحملها، فتمكنه من دخول أماكن يصعب دخولها على العموم. وأحيانا توفر له خصومات مالية في الفنادق ووسائل النقل، فضلا عن الاحترام الذي يحظى به حامل البطاقة سواء كانت صادرة عن مؤسسة، أو نقابة صحافيين، أو اتحاد إقليمي كاتحاد الصحافيين العرب أو الاتحاد الدولي للصحافيين.

لكن الحال لشديد الأسف ليست كذلك في معظم بلاد العرب، فبطاقة الصحافي دلالة على أنك مشبوه أمام السلطات والأجهزة الأمنية، ويمكن لها أن تحرمك من دخول البلد وخاصة إذا كانت مثبتة في خانة المهنة، كما يمكن أن تدفع إلى تأخيرك واحتجازك بضع ساعات على الحدود، وأن تدخلك في سين وجيم وكأنك قادم في مهمة أمنية، وعليك أن تثبت أنك قادم في زيارة عادية: سياحة أو زيارة الأقارب أو غيرها من الأسباب ما عدا الصحافة.

وتزداد القيود أكثر على الصحافي الفلسطيني، فهو يجمع الحُسنَيَين معا: الهوية الفلسطينية ومهنة الصحافة، وكلاهما جريمة يجب أن يعاقب عليها. وتزداد حراجة الموقف وتعقيداته إن كانت لهذا الصحافي سجلات أمنية في بلد ما، أو كان معروفا وله آراء نقدية ومواقف إشكالية.

لذلك لا تصدقوا كل الخطابات والمزاعم التي تتغنى بالصحافي الفلسطيني وتشيد به، والتي ستتكثف في يوم التضامن الدولي مع الصحافيين الفلسطينيين، الذي يوافق السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر كل عام.

وكان الاتحاد الدولي للصحافيين أقرّ هذا اليوم عام 1996 في أعقاب هبّة النفق، وما تعرّض له الصحافيون من بطش دولة الاحتلال؛ تضامنا مع الصحافيين الفلسطينيين الذين عادة ما يكونون في مقدمة الاستهدافات من قِبَل قوات الاحتلال، وهم في الغالب أشخاص غير مرغوب في دخولهم لدى معظم السلطات الأمنية العربية، فالصحافي مشبوه ومتهم حتى يثبت براءته، أو حتى يستعين بواسطة ثقيلة تعينه على دخول البلد المعني.

إذا كانت الصحافة توصف في كل بلاد العالم بأنها "مهنة المتاعب"، فهي في فلسطين "مهنة المخاطر"، وهذا ليس كلاما مجازيا بل هو ما تؤكده لغة الأرقام والإحصائيات. فقبل الحرب على غزة كان عدد الشهداء الصحافيين الموثّق بين عامي 2000 و2023 يصل إلى 55 صحافيا، وهؤلاء لم يُقتلوا في ساحات المعارك كـ"أضرار جانبية" وفق تعبير الجيش الإسرائيلي وما رواه فيلم "نازا"، بل استُهدِفوا لأنهم صحافيون كما هو حال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، رمز الصحافة الفلسطينية والعالمية، خلافا لمئات حالات الإصابة والاعتقالات (يوجد الآن نحو 40 معتقلا من الصحافيين) والضرب المبرح، وتحطيم الأدوات والكاميرات وأجهزة التسجيل، مما يتعرض له الصحافيون يوميا على أيدي قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية.

يمكن لنا أن نعدد مجموعة أسباب لاستهداف الصحافيين، من بينها طبيعة فلسطين بكونها بقعة توتر ساخنة ومستمرة، واضطرار الصحافيين إلى الحضور في ساحة الحدث من أجل التغطية المباشرة، لكنّ السبب الأهم كان وما يزال هو استهداف الصحافيين من أجل طمس الحقيقة، وحجب ما يجري عن أنظار العالم وأسماعهم، واحتكار الرواية باقتصارها على ماكينة الكذب والدعاية الإسرائيلية، وعلى الصحافيين الذين يرافقون جنود الاحتلال في عرباتهم المدرعة، فتتوحد الصورة التي ينقلونها مع ما يراه المنظار المركّب على الرشاش والمدفع والدبابة.

وخلال الحرب على غزة، حصل التحول النوعي الذي لا سابق له في كل حروب العالم، إذ أصبح استهداف الصحافيين سياسة منهجية ثابتة لا يتورع الناطقون باسم الاحتلال عن الاعتراف بها؛ فيبررونها ويدّعون بأن الصحافيين كانوا يغطون نشاطات الجيش الإسرائيلي، أو أنهم ينتمون إلى بعض فصائل المقاومة، أو أنهم مقاتلون متنكرون في هيئة صحافيين، وهكذا قتلت إسرائيل خلال الحرب على غزة أكثر من 262 صحافيا، وهو ما يساوي نحو 20% من مجموع الجسم الصحافي في قطاع غزة، وهي نسبة هائلة ومخيفة تصل إلى نحو 5 أضعاف نسبة عدد شهداء القطاع إلى عدد السكان من منظور عام، مستندين إلى تقدير أن عدد الشهداء بلغ 80 ألف شهيد من أصل مليوني نسمة موجودين في القطاع خلال حرب الإبادة.

ويمكن لنا بمزيد من البحث والتدقيق أن نعثر على نسب مُروّعة أخرى لاستهداف فئات معينة من السكان مثل الطواقم الطبية، وعناصر الدفاع المدني، وأساتذة الجامعات والأكاديميين، وعناصر الشرطة، وهي استهدافات تشير إلى الأهداف البعيدة لهذه الحرب، ومن ضمنها القضاء على عناصر الوعي وركائز بناء المجتمع وصحته وعافيته، وبقائه ضمن خطة تهيئة غزة للمخطط الأبعد، وهو التهجير.

ما كان لإسرائيل أن تتمادى في هذا القتل المنهجي لولا الصمت على جرائمها السابقة، وتسامح العالم (غير) المتحضر مع جرائم قتل الصحافيين، والتماس الأعذار والمبررات لكل ما تفعله إسرائيل التي ما زال بعض القادة الأوروبيين ينظرون إليها بوصفها "زهرة تتفتح وسط الصحراء"، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وكلامها هذا جاء خلال زيارتها لإسرائيل بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة، وما ردده القادة الأوروبيون مرارا وتكرارا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبعد كل ذلك نجد من هؤلاء أدعياء الحضارة والتقدم من يصفق ويهلل لبنيامين نتنياهو، حين ألقى خطاب الأكاذيب والردح في قاعة شبه فارغة.