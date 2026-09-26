إذا عدنا إلى خطابات بنيامين نتنياهو السابقة أمام الأمم المتحدة، ووضعنا خطابه في 24 أيلول/ سبتمبر 2026 إلى جانب ما قاله في السنوات الماضية، فسيكون السؤال الأهم: ما الذي تغير فعلًا؟ فالقاموس بقي مألوفًا إلى حد بعيد: إيران خطر يتجاوز إسرائيل، واليهود لا يستطيعون ترك أمنهم للآخرين، والعالم يتأخر في فهم التهديدات، والقوة هي الضمانة الأخيرة للبقاء، والحضارة، والانتصار، ولا خيار لدينا، كلها ظهرت بوضوح أيضًا في خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر 2024، حين قدم إسرائيل بقيادته على أنها دولة تقاتل أعداء يهددونها ويهددون ما سماه "الحضارة المشتركة".

في الواقع، الجديد لا يكمن في قاموس نتنياهو نفسه، وإنما في المهمة التي يريد لهذا القاموس أن يؤديها مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وهي أول انتخابات يخوضها بعدما هشّم هجوم 7 أكتوبر الصورة التي بناها لنفسه على مدى سنوات باعتباره السياسي الأكثر خبرة بالأمن والأقدر على استشراف تحدياته ومواجهتها، وفي وقت يعمل فيه على توحيد معسكر اليمين ومواجهة منافسين يجعلون مسؤولية الحكومة عن الإخفاق الأمني جزءًا من معركتهم معه.

من هنا يمكن قراءة الخطاب بوصفه موجهًا إلى قاعة الجمعية العامة وإلى الناخب الإسرائيلي في الوقت نفسه، فنتنياهو يريد أن يقدم نفسه صاحب مكانة دولية، وصاحب قدرة على التأثير في قرارات تتجاوز حدود إسرائيل، وصاحب سجل من الإنجازات العسكرية التي يقول إنها غيرت موازين القوى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر (2023)، لكي ينتقل النقاش من الرجل الذي كان في الحكم عندما وقع الهجوم، إلى الرجل الذي يريد أن يُحاسب على ما يقول إنه حققه بعده.

وقد ساعده مشهد القاعة على بناء هذه الصورة، فعندما صعد إلى المنصة غادر عشرات المندوبين احتجاجًا، ولم يحاول تجاهلهم أو استخدام لغة دبلوماسية مخففة، وافتتح خطابه بوصف المنسحبين بأنهم "جبناء أخلاقيون"، لتتحول صورة يمكن أن تُقرأ بوصفها مؤشرًا على اتساع الاعتراض الدولي عليه إلى أول دليل داخل روايته عن قائد يقف أمام العالم ولا يتراجع أمامه.

"نحن" التي تتسع وعالم ينقسم إلى معسكرين

يكشف تكرار بعض الكلمات في خطابه جانبًا واضحًا من الطريقة التي ينظم بها نتنياهو عالمه، فقد استخدم لفظة "نحن" قرابة 61 مرة، ولفظة "لنا" أو "خاصتنا" قرابة 43 مرة، ولا تكمن أهمية هذا التكرار في العدد وحده، وإنما في الحدود المتحركة لهذه الـ"نحن"، فهي تعني الإسرائيليين في مواضع، واليهود في مواضع أخرى، ثم تتسع عندما يتحدث عن الولايات المتحدة والغرب والحضارة، وهو ما يسمح له بالانتقال بسهولة من أمن إسرائيل إلى أمن الآخرين.

وفي الطرف المقابل يجمع خصومًا مختلفين سياسيًّا وتنظيميًّا داخل مساحة دلالية واحدة، إيران وحماس وحزب الله والحوثيون والجماعات المسلحة في العراق وسورية، ثم تظهر تركيا وقطر ووسائل إعلام وجامعات ومحتجون وشخصيات سياسية غربية في مستويات مختلفة من الرواية، ولا يقدم نتنياهو هذه الجهات باعتبارها تنظيمًا واحدًا، لكنه يربط بينها من خلال مفردات الإرهاب والطغيان والكذب ومعاداة السامية والتهديد، فتضيق المناطق الرمادية ويصبح العالم أقرب إلى معسكرين، من يواجهون الخطر ومن يترددون في مواجهته أو يهاجمون من يفعل ذلك.

هذه الثنائية تفسر واحدة من أكثر أفكار الخطاب ثباتًا، أنّ إسرائيل لا تقاتل عن نفسها فقط بل تقوم بعمل يحتاج إليه آخرون، فعندما يتحدث نتنياهو عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية يقول إن إسرائيل دافعت حتى عن الدول التي غادر ممثلوها القاعة، ويضيف أن بعض قادتها يشكرونها سرًّا، ثم يقول في موضع آخر إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحركتا معًا "لإنقاذ الحضارة".

بهذه الصياغة يقدم نتنياهو إسرائيل قوة تقوم بما يتردد الآخرون في القيام به، ويضع نفسه في موقع القائد الذي يرى الخطر مبكرًا ويتخذ قرارات يزعم أن أثرها يمتد إلى أمن دول أخرى، حتى عندما تختلف هذه الدول معه، وهو معنًى يحمل قيمة انتخابية واضحة؛ لأنه يربط خبرته الأمنية بالمكانة الدولية ويحول اعتراض الخارج من دليل على ضعف التأثير إلى فرصة لإظهار استقلال القرار.

ويؤدي تكرار كلمة "الحقيقة" التي ظهرت 8 مرات وظيفة مشابهة؛ إذ لا يستخدمها لإثبات واقعة محددة فقط، بل يعلن وجود "حرب من أجل الحقيقة" ويضع الإعلام والجامعات وشبكات التواصل ضمن هذه الجبهة. وهنا يتحول الخلاف على تفسير الحرب من خلاف سياسي وقانوني إلى مواجهة بين حقيقة يقول نتنياهو إنه يمثلها وروايات يصفها بالكذب والتضليل، وهو إطار يمنحه مساحة أوسع لنزع الشرعية عن النقد بدل الاكتفاء بالرد عليه.

من سؤال الفشل إلى سجل الإنجازات

وأصعب سؤال يواجه صورة نتنياهو قبل الانتخابات هو 7 أكتوبر نفسه، لأن الذي بنى جانبًا كبيرًا من مكانته على الأمن والردع شهد في عهده أكبر هجوم أصاب هذه الصورة في مركزها، ولهذا لا يستطيع العودة بسهولة إلى الرواية القديمة التي قدم نفسه فيها بوصفه الرجل الذي يمنع الخطر قبل وقوعه.

وبالتالي، فإن الحل الذي يقدمه الخطاب يقوم على تغيير معيار التقييم، فهو يتحدث مطولًا عن 7 أكتوبر ويصفه بأنه أحلك يوم في تاريخ إسرائيل، ثم لا يجعل مسؤولية الحكومة أو التصورات التي سبقت الهجوم محور حديثه، وينتقل إلى ما حدث بعد ذلك؛ إيران تعرضت لضربات واسعة، وحزب الله فقد قيادات وقدرات، وقادة من حماس قتلوا وإسرائيل خاضت ما يسميه حربًا على 7 جبهات ولم تنهَر.

هنا يتغير السؤال من "كيف وقع 7 أكتوبر في عهدك؟" إلى "ماذا حققت بعد 7 أكتوبر؟"، وهذا التحول يمثل جوهر إعادة بناء صورة "سيد الأمن"، فالصورة القديمة ارتبطت بالردع ومنع الحرب وإدارة التهديدات، أما الصورة الجديدة فتقوم على قيادة الحرب بعد وقوعها، وضرب الخصوم في أكثر من ساحة، ثم تقديم حصيلة المواجهة باعتبارها استعادة للقوة وتغييرًا في موازين المنطقة.

وتعزز الكلمات المتكررة هذا البناء، فقد ظهرت صيغ الانتصار قرابة 9 مرات، وتكررت عبارة "ليس لدينا خيار آخر" قرابة 6 مرات، منذ القصة التي يرويها نتنياهو عن شقيقه يوني عشية حرب 1967 وحتى العبارة التي أنهى بها خطابه. والعبارة الأخيرة تؤدي وظيفة تتجاوز التعبئة العاطفية؛ لأنها تحول القرار السياسي إلى ضرورة وجودية، فإذا لم يوجد بديل تصبح الأسئلة المتعلقة بمدة الحرب واتساعها وكلفتها وبدائلها السياسية أقل حضورًا، ويظهر القائد في موقع من ينفذ ما يفرضه الواقع أكثر من ظهوره في موقع من اختار بين مسارات مختلفة.

وبهذا الأسلوب يبني نتنياهو لنفسه 3 أدوار متداخلة؛ الشاهد الذي يروي لقاءه بأخيه يوني قبل حرب 1967، والمنذر الذي يقول إنه رأى خطر إيران قبل الآخرين، والقائد الذي اتخذ القرارات في ضرب إيران عندما تردد غيره، وتسمح له هذه الأدوار بدمج التاريخ الشخصي والتاريخ الإسرائيلي والحرب الحالية في قصة واحدة يكون هو أحد فاعليها المركزيين.

وتكتسب هذه الشخصنة قيمة انتخابية مباشرة؛ لأنها تقول للناخب إن الإنجازات التي يعددها لا تنفصل بسهولة عن الرجل الذي قاد الحكومة في أثناء تحقيقها، وإن استبداله لا يعني فقط تغيير رئيس حكومة؛ بل تغيير قائد يقدم نفسه بوصفه صاحب خبرة وعلاقات وقدرة على اتخاذ قرارات تتجاوز حدود إسرائيل.

المكانة الدولية كرصيد انتخابي

ولا يحتاج نتنياهو في هذا الخطاب إلى إظهار أن العالم يوافقه؛ لأن الصورة التي يريد بناءها تعتمد بدرجة كبيرة على قدرته على الوقوف أمام الضغط الخارجي، ولهذا يستطيع تحويل الاعتراض الدولي إلى جزء من رصيده السياسي الداخلي، خاصة في حملة يعمل فيها على حشد معسكر اليمين وتقديم نفسه باعتباره الشخصية الأكثر قدرة على حماية مصالح إسرائيل في مواجهة الضغوط الخارجية.

ومن هنا نفهم حدّة هجومه على دول وشخصيات خارجية، فهو يسخر من بريطانيا وفرنسا عندما يناقش اتهام إسرائيل بالاستعمار ويستحضر تاريخهما الاستعماري، ويهاجم دولة قطر والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بصورة شخصية، ثم يتهم قادة أوروبيين بالضعف والاسترضاء، ولا يتعامل مع هذه الخلافات بوصفها عائقًا ينبغي تخفيفه دائمًا، وإنما يستخدمها لإظهار أنه لا يسمح للآخرين بتحديد الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها.

وفي بيئة سياسية إسرائيلية يزداد فيها حضور خطاب السيادة ورفض الضغوط الخارجية داخل اليمين، يستطيع نتنياهو أن يقدم الصدام مع الخارج كدليل على القيادة أكثر من كونه دليلًا على العزلة، فالرجل الذي يتحدث مباشرة عن ترامب وإيران وإردوغان وفرنسا وبريطانيا ويقف أمام الجمعية العامة مهاجمًا منتقديه، يقدم نفسه أيضًا باعتباره سياسيًّا يعمل في مستوى دولي لا يملكه بسهولة منافسوه في الداخل.

وهنا تظهر واحدة من أكثر تقنيات الخطاب ثباتًا، وهي تغيير السؤال بدل البقاء داخل الإطار الذي يفرضه الخصوم، فعندما تطرح قضية عنف المستوطنين يعترف بوجود حالات يرفضها ثم يقارنها بما يصفه بآلاف الهجمات الفلسطينية، لينقل النقاش من مسؤولية الدولة عن الظاهرة إلى سبب تركيز العالم عليها. وعندما تواجه إسرائيل اتهامات بشأن حرب غزة، ينتقل من مناقشة السلوك الإسرائيلي نفسه إلى صدقيّة من يوجهون الاتهامات، ويستدل بالتطعيمات والمساعدات والتحذيرات للمدنيين ويستشهد بخبير عسكري أميركي لدعم روايته.

في النهاية، بدا الخطاب فارغًا من الجديد؛ لأن أزمة إسرائيل اليوم لم تعد أزمة رواية يمكن إصلاحها بخطاب أفضل، إذ بات العالم أكثر اطلاعًا على الحرب ونتائجها، وأكثر قدرة على مقارنة الخطاب الإسرائيلي بما يجري على الأرض، ولهذا لم تعد المشكلة في ضعف التفسير أو سوء التسويق، بل في الصورة التي تبلورت عن إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومن هنا بدت كلمات نتنياهو أقل قدرة على الإقناع؛ لأن المسافة بين الرواية التي يقدمها والواقع الذي يراه الخارج أصبحت أوسع من أن يعالجها خطاب آخر أمام الأمم المتحدة.