الـ"شطب" مفردة رائجة صارت في القاموس الانتخابي للكنيست الإسرائيلي تجاه العرب تحديدًا، إذ صار شطب مرشحين عرب متلازمة نتوقعها مع كل جولة انتخابية للكنيست الإسرائيلي. وذلك إلى أن بات الشطب مفهومًا سياسيًا متجاوزًا لدلالة المفردة بمعناها الإجرائي، كمنع مرشح أو حزب بعينه من خوض انتخابات الكنيست، وهذا ما يثبته لنا الشطب كجرد حساب أقرته لجنة الانتخابات المركزية بشطبها كلًّا من القائمتين، المشتركة والموحدة، ومرشحي القائمة المشتركة سامي أبو شحادة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعوفير كسيف عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

للشطب سيرة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شطبت لجنة الانتخابات المركزية لأول مرة قائمة "الاشتراكيين" عام 1965، بذريعة أن القائمة تنتمي إلى جمعية غير مشروعة، "حركة الأرض"، وأن مرشحيها اتُّهموا بعدم اعترافهم بدولة إسرائيل و"رفضهم" سلامة أراضيها. وأقرت المحكمة العليا الشطب في حينه. أما أول مرة ألغت فيها المحكمة العليا شطبًا قامت به لجنة الانتخابات، فكانت سنة 1984، عندما ألغت شطب كلّ من قائمة كاخ كهانا الإسرائيلية والقائمة التقدمية للسلام. غير أن قائمة كاخ كهانا شُطبت للمرة الثانية سنة 1988 دون تدخل المحكمة العليا في قرار الشطب. ففي الوقت الذي كانت تُشطب فيه كاخ كهانا لتطرفها، صار ورثة تلك الحركة اليوم يهيمنون على قرار الشطب، ليس في لجنة الانتخابات المركزية فقط، إنما على المناخ السياسي عمومًا في إسرائيل! نقول ذلك فقط لتذكير القارئ بسخرية تبدّل أحوال العنصرية في إسرائيل.

حسنًا، لن يمر شطب لجنة الانتخابات للقائمتين العربيتين، المشتركة والموحدة، في المحكمة العليا، بينما يواجه مرشح ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة تحديًا هذه المرة باحتمال إقرار المحكمة قرار لجنة الانتخابات بشطبه. لكن قبل ذلك ثمة سؤال: إذا كان سامي أبو شحادة يُشطب لمواقفه المناهضة للعنصرية الإسرائيلية، وهو ابن التجمع الوطني، الحزب الذي تكثفت عليه متلازمة الشطب في العقود الأخيرة، فلِمَ تُشطب القائمة الموحدة، وقد شقت هذه الأخيرة في السنوات الأخيرة طريقًا سياسيًا بدت فيه أكثر تصالحًا مع واقع يهودية الدولة؟

ليس الشطب على الموقف فقط، إنما على الموقع كذلك، فرسالة لجنة الانتخابات المركزية في شطب الجميع، بما فيها القائمة الموحدة، واضحة: كل عربي متهم سياسيًا حتى يثبت العكس. وهذا إذا ظلت المحكمة العليا مرجعًا لإثبات العكس، لأن امتحانها سيكون في قرارها في قضية شطب سامي أبو شحادة الأسبوع القادم.

تظل أجندة لجنة الانتخابات المركزية سياسية، لأن أعضاء اللجنة محسوبون على أحزاب وقوى حزبية، منها صهيونية يمينية - فاشية، هذا صحيح. لكن خطورة هذا المنحى الفاشي ليست في هيمنته على قرار لجنة الانتخابات والجهاز الحزبي في إسرائيل، إنما في هيمنته على المناخ السياسي برمته في إسرائيل. بمعنى أن خطورة الفاشية ليست في أن فاشييها في الحكم، إنما في قدرتها على تحويل الفاشية إلى بنية تُمارَس من الأسفل، لا من الأعلى فقط، من جانب، ومن جانب آخر تعميم الفاشية على المناخ السياسي سقفًا ينضوي تحته كل الجهاز الحزبي الإسرائيلي في ممارسته تجاه العرب. وإلا، كيف لنا أن نفسر تصويت مُدّعي اليسارية مثل يائير جولان - رئيس حزب "الديمقراطيين" - على شطب سامي أبو شحادة؟!

لقد أقرت لجنة الانتخابات المركزية شطب سامي أبو شحادة بأغلبية شبه مطلقة. ليست هذه المرة الأولى التي تشطب فيها اللجنة سامي أبو شحادة، فقد سبق أن شطبته وألغت المحكمة العليا الشطب. غير أن الشطب هذه المرة أكثر جدية، وقد تمرره المحكمة العليا، ليس لأن الشطب يأتي هذه المرة بعد السابع من أكتوبر، بل لأن تهمة شطب أبو شحادة متصلة به تحديدًا، أي بمقالة كتبها ونشرها أبو شحادة في اليوم التالي لحدث السابع من أكتوبر 2023، يُتهم كاتبها بـ"دعمه للعنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندة سياسية". لا تحمل مقالة أبو شحادة تلك أي دعم للعنف أو تحريضًا عليه، ولا تحيل إليهما، غير أن من سعوا وراء شطبه وجدوا أن مقالته حول الحدث الأكثر حساسية، إلى حد الهيستيريا في الوعي الجمعي الإسرائيلي، أي السابع من أكتوبر 2023، هي ما سيجعل الفاشية تتقاطع مع الحساسية في السياسة والقضاء، مما سيدفع إلى تصفية سامي أبو شحادة سياسيًا.

إن كان لشطب أبو شحادة من بد، فليأخذ الشطب مداه، وليكن على لسان المحكمة العليا نفسها، التي لطالما اعتُبرت المحكمة الجهاز المرجعي الحامي لـ"ديمقراطية إسرائيل". هذا ردًا على الرأي الذي يقول إن على أبي شحادة الاختصار والانسحاب وتفادي الذهاب إلى المحكمة، منعًا لمشهدية يبدو فيها شطب أبو شحادة في المحكمة أقرب إلى تسوية تعيد ترتيب الإجماع الصهيوني في إسرائيل. لن يكون الموقف من الشطب سياسيًا ما لم يتم الذهاب فيه إلى المحكمة العليا قضائيًا، وإلا فإن الانسحاب وتفادي المحكمة لن يعني إلا إذعانًا لقرار إجرائي - انتخابي يقف عند حد وحدود بيروقراطية لجنة الانتخابات المركزية.

إن خوض معركة الشطب سياسيًا ضرورة، سواء ترتب عليها شطب الشطب أو إقراره. ففي الحالة الأولى، فإن مواجهة شطب تمثيلنا في الكنيست وفق أجندتنا الوطنية والديمقراطية ضرورة، فقبولنا بشطب تمثيلنا السياسي في الكنيست سيؤسس لحظر أي فعل سياسي خارج الكنيست أيضًا؛ الشطب في الكنيست يؤسس للحظر خارجه. وفي الحالة الثانية، أي إذا ما أقرت المحكمة الشطب، فليكن كذلك وعلى لسانها، لنعرف إلى أين وصلت إسرائيل وأين نقف منها. لا نريد أن تضع إسرائيل لنا خطوطًا حمراء، لكننا نريد أن نعرفها في الوقت نفسه، كي نعرف كيف نواجهها سياسيًا. إن أخطر ما في فكرة "الخط الأحمر" ليس في أن تقوم المؤسسة الحاكمة بوضعه، بقدر ما أن تترك المجتمع يقوم ويتطوع بوضعه بنفسه لنفسه. وهذا يؤسس لثقافة تدريب المجتمع على تأديب نفسه بنفسه. لذا، لن نقوى على الشطب، أيًّا كان القرار فيه، إلا بالبكاء على رأس الميت، في المحكمة.