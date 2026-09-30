أصبحت منهجية الإقصاء والشيطنة إحدى السمات البارزة في الممارسة السياسية الإسرائيلية، حتى باتت الاستثناءات تتكرر، والممارسات العرضية تتحول تدريجيًا إلى أعراف راسخة.

وليس طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إلا حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من محاولات التأثير في طبيعة التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل، ووضعه ضمن حدود إيديولوجية ضيقة.

إن قراءة محاولة الشطب الراهنة بمعزل عن السياق الأوسع لملاحقة قيادات فلسطينية في السابق، تعني الاكتفاء بمعالجة العَرَض وإغفال الجوهر. فالمعركة الممتدة منذ أواخر التسعينيات ليست نتاج خصومة انتخابية عابرة، بل ترتبط بإشكال بنيوي يتصل بتعريف الدولة وحدود ما يُسمح بطرحه في الفضاء العام.

وعند مقاربة الأدبيات الفكرية والقانونية التي واكبت ملاحقة قيادات سياسية في السابق، يتضح أن الخلاف لم يكن محصورًا في مخالفة نص قانوني بعينه، بل ارتبط أيضًا بتفسير النصوص القانونية وتوسيع نطاق تطبيقها على الخطاب السياسي. وقد شكّل بروز طرح "دولة جميع مواطنيها" تحديًا مفاهيميًا للتركيبة الصهيونية السائدة، وأسهم في النقاشات التي رافقت توسيع نطاق المادة 7أ من "قانون أساس: الكنيست".

إن قراءة محاولة الشطب الراهنة بمعزل عن السياق الأوسع لملاحقة قيادات فلسطينية في السابق، تعني الاكتفاء بمعالجة العَرَض وإغفال الجوهر

وتمنح المادة 7أ، بصيغتها الحالية، أساسًا لاستبعاد قائمة أو مرشح إذا تضمنت أهدافهم أو أفعالهم أو تصريحاتهم، ضمن شروط القانون، إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح لدولة معادية أو لمنظمة إرهابية ضد إسرائيل.

وفي الحالة الراهنة، استند طلب شطب أبو شحادة إلى ادعاءات تتعلق بدعم الكفاح المسلح، وهو ما رفضه أبو شحادة ومركز عدالة، الذي يمثله أمام لجنة الانتخابات، مؤكدين أن هذه الادعاءات لا تنسجم، بحسب موقفهما، مع مواقفه وتصريحاته ونشاطه السياسي، بما في ذلك مواقفه بعد السابع من أكتوبر.

إذ تُنتزع تصريحات ومقالات صحافية من سياقها السياسي والفكري، وتُؤطّر ضمن خانات قانونية مثل "دعم الكفاح المسلح" أو "نفي يهودية الدولة"، فإن السؤال لا يعود متعلقًا بالتصريح منفردًا فحسب، بل بكيفية تفسير الخطاب السياسي وحدود إدخاله في نطاق المادة 7أ.

وتُظهر القراءة للمسار القانوني مفارقة بين هيئتين؛ فلجنة الانتخابات المركزية ذات تركيبة حزبية، إذ يمثل فيها أعضاء الكتل المختلفة في الكنيست، فيما يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا. ولذلك يمكن لقراراتها في قضايا الشطب أن تعكس، بدرجات متفاوتة، التوازنات السياسية القائمة داخل اللجنة. وفي المقابل، تبقى قرارات الشطب خاضعة للمراجعة القضائية، ولا تصبح نهائية قبل نظر المحكمة العليا فيها.

وفي الحالة الراهنة، صوّت 31 عضوًا في اللجنة لصالح شطب ترشح أبو شحادة، مقابل أربعة أعضاء عارضوا القرار، فيما صوّت رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، لصالح الشطب. وقد أثارت مشاركته في التصويت اهتمامًا واسعًا، باعتبارها خروجًا عن الممارسة التي درج عليها رؤساء سابقون للجنة في قضايا مماثلة، وفق تقارير إعلامية.

المعركة الحالية لا تتعلق بشخص أبو شحادة وحده، بل بالسؤال الأوسع حول حدود المشاركة السياسية للفلسطينيين في الداخل، وحدود الخطاب الذي يمكن طرحه ضمن النظام السياسي الإسرائيلي

ومن هنا، فإن المعركة الحالية لا تتعلق بشخص أبو شحادة وحده، بل بالسؤال الأوسع حول حدود المشاركة السياسية للفلسطينيين في الداخل، وحدود الخطاب الذي يمكن طرحه ضمن النظام السياسي الإسرائيلي. كما أن انتقال الملف إلى المحكمة العليا يجعل المسألة مرتبطة ليس فقط بقرار لجنة الانتخابات، وإنما أيضًا بالتفسير القضائي للمادة 7أ والمعايير التي ستُطبّق في هذه الحالة.

وتتجاوز أبعاد هذا الاستهداف، وفق القراءة السياسية التي يطرحها مؤيدو أبو شحادة، الشخص والحزب نحو سؤال أوسع يتعلق بمضمون الفضاء السياسي المتاح للفلسطينيين في الداخل. فحين تصبح المطالبة بالمساواة الجوهرية وإعادة تعريف علاقة الدولة بمواطنيها موضع مساءلة انتخابية، يبرز سؤال أساسي حول حدود المواطنة السياسية وحدود التمثيل المستقل.

كما أن تكرار محاولات الشطب يمكن أن يعمّق لدى قطاعات من الجمهور العربي شعورًا بالاغتراب السياسي، ويغذي الاعتقاد بأن مساحة المشاركة الانتخابية محدودة سلفًا. وفي المقابل، ترى الأطراف التي تطالب بالشطب أن الإجراءات تستند إلى أحكام قانونية قائمة، ولا سيما المادة 7أ، التي تضع شروطًا محددة لمشاركة القوائم والمرشحين في الانتخابات. ومن ثم، فإن جوهر الخلاف يتمحور حول تفسير هذه الشروط ومدى انطباقها على الحالات المطروحة.

أمام هذه المعطيات، يغدو من الضروري التأكيد على أن الشرعية السياسية لأي قائد أو حزب عربي تستمد أساسها من الناخبين والإرادة الشعبية، فيما تبقى شرعية الترشح والمشاركة الانتخابية محكومة أيضًا بالقواعد القانونية التي تنظم الانتخابات. والتوجه إلى المحكمة العليا في هذه القضية يعكس تمسك التجمع بحقه في خوض الانتخابات والطعن في قرار لجنة الانتخابات، وهو المسار الذي أعلن الحزب بالفعل أنه سيسلكه.

محاولة شطب ترشح أبو شحادة ليست حدثًا مقطوعًا عن سياقه، بل تأتي في امتداد تاريخي لمحاولات إقصاء قيادات وأحزاب عربية من المنافسة السياسية

وفي الوقت نفسه، تثير القضية أسئلة تتجاوز نتيجتها المباشرة؛ إذ يمكن لقرار المحكمة، أيًا كان اتجاهه، أن يشكل مرجعًا في قضايا لاحقة تتعلق بحدود الخطاب السياسي للمرشحين والأحزاب العربية، وبكيفية تطبيق المادة 7أ على مواقف وتصريحات سياسية مشابهة.

ختامًا، فإن محاولة شطب ترشح أبو شحادة ليست حدثًا مقطوعًا عن سياقه، بل تأتي في امتداد تاريخي لمحاولات إقصاء قيادات وأحزاب عربية من المنافسة السياسية. وتكشف القضية مجددًا عن الإشكال الذي ينشأ عندما تصطدم قواعد المشاركة السياسية بسؤال المواطنة والتمثيل القومي للفلسطينيين في الداخل.

وهنا يبرز دور القوى والأحزاب العربية كافة؛ إذ إن التعامل مع استهداف التجمع أو رئيسه بوصفه شأنًا حزبيًا داخليًا قد يفتح الباب أمام تكرار آليات الإقصاء بحق أطراف سياسية أخرى. ومن هذا المنظور، فإن الدفاع عن حق التمثيل السياسي لا يتعلق بحزب أو مرشح بعينه فحسب، بل بالسؤال الأوسع حول حدود المشاركة السياسية والمساواة والحقوق الأساسية للمواطنين العرب في النظام السياسي الإسرائيلي.