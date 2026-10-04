في هذه الأسطر، لن أدافع عن قرار التجمّع بالانسحاب، ولن أوجّه لومًا لطاقم الدفاع الذي ترافع أمام المحكمة، ولن أقف عند الطريقة التي انزلقت بها المحكمة العليا الإسرائيلية، طوعًا، إلى الحفرة التي حفرها لها اليمين الفاشي.

منذ سنوات، يعاني النقاش السياسي في الداخل الفلسطيني من متلازمة "ثنائية القطبية"؛ حالة انقسامية حادة تنفجر كلما وُضعنا أمام اختبار المواجهة مع المنظومة وحدود المواطنة. فما إن ينطلق السجال، حتى تتخندق الأطراف سريعًا: جبهة تدّعي احتكار "الكرامة" في مواجهة متهمين بـ"الخنوع"؛ وتيار يرى نفسه "مشتبكًا" يقابله توصيف بالانهزامية والارتهان لليسار الصهيوني؛ أو نخبة "براغماتية" تدّعي معرفة "من أين تُؤكل الكتف" في مواجهة أصوات تُرمى بالسذاجة والغرق في الشعارات.

وسرعان ما يُجهض الحوار السياسي الحقيقي ليرحل الخلاف إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتطوع الجميع لإطلاق بيانات موجهة إلى "الأمة"، دونما عناء تفكير أو قلق أو نقد. وفي ظل "خوارزميات" العزلة وجدرانها المصممة على مقاس أهوائنا، صرنا نعيش في فقاعات مغلقة نلتقي فيها فقط بمن يشبهوننا، فيما يقبع الآخرون، بدورهم، خلف جدرانهم الخاصة.

لم تكن قضية شطب التجمّع الوطني الديمقراطي والنائب السابق سامي أبو شحادة استثناءً من هذا النمط الخطابي الرتيب، فرغم إدراك الجميع لمصيرية اللحظة، اختُزل السجال مجددًا في السؤال الشعبوي المعتاد: "من هو البطل، ومن هو المهادن؟".

إن سامي أبو شحادة ليس المسيح المعلّق على الصليب ليكفّر بعذابه عن خطايانا، وطاقم "عدالة" ليس "دون كيشوت" يحارب طواحين الهواء، وجلسة "العليا" لم تكن بطبيعة الحال محاكمة عادلة أمام قاضي القضاة شُريح الكِندي. نحن أمام مشهد يندرج ضمن مسار سياسي وانتخابي مصيري لفلسطينيي الداخل، ولدولة إسرائيل، وللمنطقة برمتها؛ إذ لم يأتِ قرار الشطب كصاعقة في سماء صافية، بل هو هبّة ريح أولى تنذر بمدّ فاشي جارف يهدد بتفكيك الكيان السياسي والوطني لفلسطينيي الداخل.

وهذه، للمفارقة، تكاد تكون نقطة الإجماع الوحيدة بين مختلف الأطراف: الانتخابات الإسرائيلية تُجرى اليوم في ظل إجماع صهيوني قَبَلي تتآكل فيه مؤسسات الدولة، ويتلاشى الفصل بين سلطاتها، ويغدو المجتمع أشبه بقبيلة واحدة تخوض حروب وجود واستعلاء، تمطرنا بسهام العنصرية وأبواق التحريض. ولا يحتاج المرء إلى اختصاص في القانون الدستوري ليدرك أن قرار الشطب كان جاهزًاً ومحسومًاً سلفًا في أروقة السياسة قبل قاعات المحاكم.

تقول العرب في مأثورها: "لكل مقام مقال"، وإذا كانت للموسيقى مقاماتها، فإن للسياسة مقامات أيضًا، وحتى لا يتحول السجال السياسي إلى نشاز عقيم يُغني فيه كل طرف على ليلاه، يغدو لزاماً علينا أولًا الاتفاق على تشخيص "المقام".

ومقامنا الراهن هو أننا نقف أمام منظومة تنصلت من أدنى المعايير الأخلاقية، تخوض حرب إبادة بأشكالها العسكرية والسياسية، وتنظر إلى نفسها في المرآة باعتزاز ودون أدنى اكتراث بالمنظومة الدولية.

منظومة يتنازع فيها تيار خلاصي مسياني متطرف، وآخر يمثل النخبة "البيضاء" التي ترى خلاصها في استعادة الهدوء والارتباط بالغرب؛ وكلاهما يلتقي على نفي الحق السياسي الفلسطيني.

وضمن هذا المقام المأزوم، يملك من طالب بالاستمرار في المسار القضائي لكشف الوجه القبيح للأبارتهايد منطقًا وسندًا، كما يملك من رأى في الانسحاب خطوة ضرورية لحرمان المنظومة من تكريس سابقة قضائية تضفي شرعية على الإقصاء، وجاهةً ومنطقًا، غير أن كلا الطرحين يفقدان بوصلتهما تمامًا حين يتحول الاختلاف الإجرائي بينهما إلى جوهر الصراع.

فلنتذكر جميعًا أن مختلف القوى السياسية اضطرت إلى الوقوف أمام المحكمة، ودُفعت -بدرجات متفاوتة- إلى تقديم مرافعات اعتذارية وشهادات حُسن سيرة وسلوك لـ"الديمقراطية اليهودية"، ولم يشفع للقائمة العربية الموحدة تحالفها مع ضابط شرطة سابق ولا تصريحات التهدئة الموجهة للإعلام العبري؛ إذ لاحقتها طلبات الشطب والتحريض الشرس.

لقد كان أبو شحادة "الحلقة الأسهل" للاستهداف، وتمرير تحييده لن يفعل سوى فتح شهية الفاشية لتصفية التمثيل السياسي العربي برمته، واستعادة سياسات الحكم العسكري وآلياته الاستعمارية وإن بأشكال مستحدثة.

وفي ضوء ذلك، تغدو مسألة انسحاب سامي أبو شحادة حدثًا عينيًا ضمن مسار ممتد وتراكمي، وأزمة تكتيكية داخل أزمة إستراتيجية كبرى تحكم وجودنا وعلاقتنا بالدولة ومؤسساتها.

وعليه، فإن السؤال الذي يجب أن يتبقى بعد انقشاع غبار هذا الجدل ليس: "من انتصر ومن تراجع؟"، ولا "من كان أشد صلابة ومن كان أكثر حنكة؟"؛ بل السؤال الوجودي والسياسي الملحّ هو:

ما هي إستراتيجيتنا الجمعية لمواجهة هذا المسار المتصاعد من المحو السياسي، ولمنع المنظومة من إعادة تشكيل حدود التمثيل والقيادة الفلسطينية وفق المقاسات الأمنية والمزاج الصهيوني العام؟

أمل عُرابي

حقوقي وكاتب صحافي، وعضو طاقم إعداد برنامج "داخل الصندوق".