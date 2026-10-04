حين صعد بنيامين نتنياهو إلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر، غادر عشرات المندوبين القاعة. جاء هذا المشهد في سياق تحولات أوسع نراها منذ مدة في الشوارع والجامعات والملاعب والمسارح والمهرجانات، وفي مواقف فنانين وكتاب ونقابات وحركات طلابية في مختلف أنحاء العالم.

هل هي صحوة بعد غيبوبة طويلة؟ وهل تستمر هذه الاحتجاجات والضغوط حتى تُرغم إسرائيل على الانصياع للقانون والشرعية الدولية، أم تنجح مرة أخرى في تجاوز العاصفة وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، واستعادة صورتها القديمة باعتبارها الضحية التي تقوم بما هو شرعي وهو الدفاع عن نفسها؟

ما حدث خلال السنوات الأخيرة وخصوصًا بعد أكتوبر 2023 جعل من الصعب على قطاعات متزايدة من الرأي العام العالمي الاستمرار في تجاهل ما يجري، أو الاكتفاء بالرواية الرسمية التي تقدمها إسرائيل وحلفاؤها.

لقد عرفنا تحولًا عالميًا كبيرًا آخر قبل أكثر من نصف قرن.

بعد حرب أكتوبر 1973، وقرار الدول العربية المنتجة للنفط استخدام سلاح البترول، تعرض العالم لهزة اقتصادية وسياسية كبيرة، ووجدت حكومات غربية نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في بعض مواقفها من الصراع العربي الإسرائيلي. وكان هناك معسكر اشتراكي قوي يقوده الاتحاد السوفييتي، وكانت القضية الفلسطينية جزءًا من صراع دولي أوسع، وفي حينه بدا لبعض الوقت أن العالم يتحرك باتجاه إنهاء الاحتلال وتسوية القضية الفلسطينية.

ثم جاء هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي بما سُمي "دبلوماسية الخطوة خطوة" والجولات المكوكية، وانتهى المسار باتفاقات كامب دايفيد وما تبعها من تداعيات على القضية والمنطقة.

لكن ثمة فارقًا جوهريًا بين تلك المرحلة وما يحدث اليوم.

في عام 1973 تحركت الحكومات تحت ضغط النفط والتحالفات والحرب الباردة والمصالح الاقتصادية، أما اليوم فإن قطاعات واسعة من الشعوب هي التي تتحرك وتحاول جر حكوماتها خلفها.

فلسطين اليوم ليست فقط قضية تناقشها وزارات الخارجية والأمم المتحدة، إنها حاضرة في الجامعات والنقابات والمسارح والحفلات الموسيقية ومهرجانات السينما والملاعب الرياضية.

لم تعد إسرائيل تواجه فقط بيانًا تصدره حكومة يمكن تخفيفه بمكالمة هاتفية أو صفقة سياسية أو ضغط دبلوماسي؛ إنها تواجه تغيرًا في المزاج الشعبي، وخصوصًا لدى الأجيال الشابة التي تحصل على معلوماتها وصورها مباشرة من هواتفها، ولا تنتظر نشرة أخبار مسائية كي تخبرها بما يجري.

ولعل هذا هو أحد أكبر التحولات التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي، بكل ما لها وما عليها.

لقد فقد الإعلام التقليدي احتكاره للصورة، هنا تكمن مشكلة إسرائيل الإعلامية الحقيقية.

فلسنوات طويلة نجحت في ترسيخ صورة الدولة الصغيرة المحاصرة التي تدافع عن نفسها أمام محيط يريد القضاء عليها، أما اليوم، فإن صور غزة والضفة الغربية والمستوطنين والدمار والنزوح والجوع، تصل إلى الناس قبل أن يصل إليها التفسير الرسمي.

وفي هذه الأجواء يحاول نتنياهو إعادة إسرائيل إلى موقع الضحية، وهنا تأتي حادثة طائرة "فلاي دبي".

اللافت أن نتنياهو زار الإمارات في السابع والعشرين من سبتمبر، والتقى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ورافقه مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار بينهم رئيس الموساد. وبعد يومين.. في التاسع والعشرين من الشهر، تحدث نتنياهو عن مؤشرات إلى احتمال أن يحاول أعداء إسرائيل تنفيذ هجوم قبل الانتخابات.

وفي صباح اليوم التالي، الثلاثين من أيلول، وقعت حادثة طائرة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب.

نتنياهو سارع إلى مقارنتها بأحداث الحادي عشر من سبتمبر2001 التي لم تحل ألغازها حتى اليوم.

تلك الهجمات التي دشنت مرحلة سُميت "الحرب على الإرهاب" بدءًا من غزو أفغانستان، ثم ساهم المناخ الذي أعقبها في تمهيد الطريق لغزو العراق عام 2003، وما ترتب على ذلك من حروب ودمار وملايين الضحايا.

نتنياهو يحتاج اليوم إلى إعادة الإسرائيلي من صورة الجندي المسلح في غزة الذي ينسف مدرسة ويضحك، والمستوطن في الضفة الذي يحرق البيوت إلى صورة المدني المهدد في الطائرة، كي يراها العالم، ويريد أن يظهر داخليًا بمظهر المنقذ من خطر وجودي الذي لا يصلح غيره للعب هذا الدور.

غير أن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لم تعد سهلة، بل وتبدو مستحيلة، بل إن قصة الطائرة كلها وطريقة السيطرة عليها تثير تساؤلات كبيرة وحتى خطيرة، ولا يبدو أن الحقائق ممكن أن تظهر في المستقبل القريب.

الهواتف المحمولة والمنصات الاجتماعية كسرت احتكار المعلومات، وقد تخضع الحكومات للمصالح والتحالفات وصفقات السلاح والضغوط السياسية، ولكن حسابات الشعوب تختلف، فالشعوب في طبيعتها وغريزتها تقف إلى جانب المظلوم المعتدى عليه من غير حسابات سياسية.

هذا لا يعني أن العالم أصبح أكثر عدلًا، ولا أن ازدواجية المعايير انتهت، ولا أن الفلسطينيين أصبحوا قاب قوسين من نيل حقوقهم، ولكن شيئًا تغير بالفعل، إسرائيل التي كانت تخشى قرارات الحكومات فتهددها وتضغط عليها، باتت تخشى أيضًا المدرج الرياضي، والحرم الجامعي، والمسرح، والفنان، والنقابة، والهاتف المحمول في يد شاب لا تربطه بفلسطين لغة ولا دين ولا قومية، لكنه يرى إنسانًا تحت الأنقاض فيسأل ببساطة: لماذا يحدث هذا؟

ربما لم يستعد العالم أخلاقه بعد، وربما تكون الحكومات آخر من يستعيدها، لكن يبدو أن الشعوب قد بدأت تسبق حكوماتها إليها.