أستاذ جامعي ومحاضر في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، يُدعى شاحر نيفو، خطط منذ أكثر من ثلاث سنوات لعملية ذبح جماعي للعرب في غير قرية وبلدة عربية، لم تذكر التقارير منها غير طوبا الزنغرية، القرية العربية البدوية في شمال البلاد. لجنة المتابعة العليا، بدورها، اختارت عقد اجتماعها بعد ظهر الثلاثاء الماضي في طوبا الزنغرية، القرية إياها التي ورد ذكر محاولة تنفيذ العمل الإجرامي - الإرهابي بحق أهلها.

من تسنى له حضور اجتماع المتابعة في طوبا، انتبه إلى حالة القلق التي كان عليها أهالي القرية وشبابها، الذين أحاطوا اجتماع المتابعة ومبنى المجلس المحلي الذي أقيم فيه الاجتماع، في رسالة أراد الأهالي منها التنبيه إلى أن ورود اسم قريتهم، طوبا، في التقارير المتعلقة بالعملية الإرهابية التي كان يخطط لها الأستاذ الجامعي نيفو ليس صدفة. "نحن كفر قاسم محتملة"، يقول أهالي طوبا الزنغرية، مُذكّرين بمجزرة كفر قاسم التي نفذتها قوات من حرس الحدود الإسرائيلي يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء من أهالي كفر قاسم.

لحالة طوبا الزنغرية ومخاوف أهلها سياقان، الأول: متصل بالشأن العربي العام في البلاد، في ظل سياسات القمع والملاحقة والترهيب والتحريض التي تمارسها الحكومة الفاشية الحالية ضد المواطنين العرب. والثاني: خاص متعلق بطوبا الزنغرية نفسها، التي صار لها حكايتها الخاصة مع سياسة الاستهداف الصهيوني الممنهج للقرية في السنوات الأخيرة. فبمجرد أن عرف أهالي طوبا بورود اسم قريتهم في التقارير الإخبارية عن مخطط الأستاذ الجامعي من بار إيلان، من دون القرى والبلدات العربية الأخرى، سرعان ما استحضروا من ذاكرتهم شريط استهدافهم في السنوات الأخيرة، بدءًا بحرق مسجد طوبا الزنغرية، مسجد "النور"، على يد جماعة يهودية متطرفة عام 2011، وصولًا إلى الاقتحامات الاستفزازية للقرية، وكان آخرها اقتحام وزير الأمن إيتمار بن غفير، مدججًا بقوات من شرطته، في العام الماضي، اعتبره أهالي القرية استهدافًا للقرية بحجة البناء غير القانوني.

ثمة قلق جغرافي ينتاب أهالي طوبا الزنغرية في السنوات الأخيرة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن طوبا الزنغرية تكاد تكون القرية الوحيدة الباقية فيما كان يُعرف بمنطقة الغور الأعلى من شمال البلاد، ما بين طبريا جنوبًا والحدود مع لبنان شمالًا. وذلك بعد أن اقتلع الصهاينة كل القرى العربية في تلك المنطقة عام 1948 في النكبة. لتبقى طوبا يتيمة، كقرية شبه حدودية محاطة بمدن ومستوطنات يهودية - صهيونية، جعلت من طوبا العربية قرية شبه منسية على مدار النصف الثاني من القرن العشرين.

وهذا اليُتم الجغرافي، إذا ما صح تعبيرنا، يعيدنا في خط زمن القرية أبعد إلى الوراء، منذ نكبة عام 1948، يوم أن كانت طوبا مضربًا بدويًا ينتمي إلى عمق زنغري أكبر وأوسع في تلك المنطقة، جرى اقتلاعه بشكل ممنهج في النكبة. طوبا والهيب، وهذه الأخيرة عشيرة جرى فصلها ثم نقل سكانها إلى حيث قرية عرب الهيب اليوم، شمالي مدينة الناصرة، غرب - شمال قرية كفركنا. فيما قرى الزنغرية المهجرة الأربع: زحلق، والجيسي، وخاطي، وكراديا، التي كانت تربطها وحدة هَمّ ودم، هُجّر أهلها واقتُلعت في نكبة عام 1948. لتبقى طوبا الزنغرية من بواقي ذلك العمق الزنغري، استُفرد بها ضحية لسياسات النقل والترويض السكاني على مدار العقود الماضية.

وطوبا الزنغرية، في موقعها الجغرافي، تقع مقابل "روش بينا"، المدينة اليهودية التي انبثقت عن أول مستوطنة صهيونية أقيمت إلى جانب قرية الجاعونة العربية سنة 1879، ثم تمددت على أنقاض الجاعونة بعد تهجيرها في نكبة 1948. كانت روش بينا مستوطنة صهيونية يتيمة، أقيمت وحيدة محاطة بتشكيل عربي أصيل، فيما لم يبق من ذلك المحيط والتشكيل العربي غير طوبا الزنغرية، يتيمة على هامش روش بينا ومحيطها الاستيطاني الصهيوني، وذلك من مفارقات زمن فلسطين على مدار قرن ونصف القرن.

يتواطأ الواقع الجغرافي لطوبا الزنغرية مع حملة استهدافها الممنهج منذ سنوات، مما يجعل أهلها الزنغريين يتحسسون رؤوسهم في قلق يعزز من شعور الاستفراد بهم، إلى حد كانت فيه طوبا القرية الوحيدة التي ورد اسمها في مخطط الجامعي البار إيلاني المتطرف "شاحر نيفو"، في الأيام الأخيرة، كمرشحة للذبح الجماعي. ولأن طوبا الزنغرية قرية عربية ليست منزوعة من محيطها العربي فحسب، وإنما تقع في منطقة حدودية مع سورية شرقًا ولبنان شمالًا، فإن سيناريو الاقتلاع والتهجير قد بات هاجسًا ممكنًا في رؤوس أهالي القرية أكثر من أي وقت مضى.

لا نعني مما سبق نزع طوبا الزنغرية من سياق الوضع العربي العام الذي بات يطاول فلسطينيي الداخل، من النقب إلى الجليل، في السنوات الأخيرة، من سياسات وممارسات عنصرية وإقصائية وتحريض يومي على المواطنين العرب. والتقارير عن مخطط الإرهابي، الأستاذ الجامعي "نيفو"، تؤكد على وجهة صهيونية دينية - فاشية باتت أوضح في صعودها وتصعيدها ضد العرب عمومًا في البلاد. غير أن ذكر طوبا الزنغرية على وجه الخصوص في التقارير، فيه ما يؤخذ على محمل الجغرافيا غير السياسة والاجتماع، مما يجعل طوبا الزنغرية ضحية محتملة للاستفراد في أي وقت.

إن أكثر ما يثير قلق وحنق أهالي طوبا الزنغرية في الأيام الأخيرة، بحسب ما جاء على لسان وجهاء القرية وشبابها في اجتماع لجنة المتابعة الأخير، أنهم لم يسمعوا عن محاولة استهدافهم في مخطط الأستاذ الجامعي المتطرف شاحر نيفو إلا من الإعلام. بمعنى أن الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي كانت على دراية بمخطط "نيفو"، لم تنبه أهالي القرية ولا المعنيين منهم، مثل رئيس المجلس المحلي، إلى المخطط لأخذ الحذر والحيطة. الأمر الذي عزز لدى أهالي طوبا شعورهم بحقيقة الاستخفاف العنصري الممنهج الذي تتبعه الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية تجاه سكان القرية والمواطنين العرب عمومًا.