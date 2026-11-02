السجال حول نهج منصور عباس - كي لا أقول الموحّدة - سيستمرّ، ولو من قبيل ما يعنيه للفلسطينيين وتجربتهم، بصرف النظر عن مآلات علاقاته بمجتمع الثكنة أو نظرة هذا المجتمع له. فماذا يعني هذا النهج في جوهره بعيدًا عن تصفيق بعض الإعلاميين والليبراليين له، وبعيدًا عمّا حصّلته "الموحّدة" من أصوات؟

- هذا النهج يدأب على إنكار الواقع كما هو، ويُنتج مكانه واقعًا مجتزأ يبرّر الخيارات. بمعنى أن إنتاج الوهم يصير بديلًا لإنتاج الأمل وإيجاد المخارج. فهو لا يذكر الإبادة ولا استمرار الاقتلاع والتهجير والتهديم - في النقب أيضًا. ويُنكر العنصريّة والتحريض وملاحقة شعبنا في كل مكان. يُنكر أن المنظومة التي تطوّرت هنا في السنوات الأخيرة هي منظومة فاشيّة لليهود وكولونياليّة للفلسطينيين. يُنكر أن الصراع هو صراع وجود في جوهره، وهكذا أرادته النُخب في مجتمع الثكنة، ويصوّره مجرّد سوء فهم سيوضّحه منصور عبّاس من لقاء تلفزيوني إلى آخر. بدل هذا، يُحاول أن يجعله مسألة ميزانيات سنجلبها لمجتمعنا وتنتهي كل مشاكله. يصوّره على أنه خطأ مجتمعنا وقيادته في إدارة السياسة، وأنه ما إن يُصلح الخطأ حتى يستوي الكون ويعود الحقّ لأصحابه. تنتهي الفاشيّة والكولونياليّة والظلم والاحتلال وتصل الميزانيات للسلطات المحليّة وتكفّ المؤسّسة عن دعم وتغطية الجريمة المُنظّمة! في لغة السياسة، يُريد منصور عباس مقايضة القومي والوجودي باليومي والجاري، حتى لو بدا منقطعًا عن الواقع يهذي أكثر ممّا يقول.

- هذا النهج لا يُمكن أن يقوم إلّا بتوافر عاملين مجتمعيَّين، وهما تعمّد إنكار الواقع بالأضاليل والكذب الصريح، بما في ذلك تشويه مجتمع الانتماء واتّهامه باستفحال العنف مثلًا، واتّهام قياداته ونُخبه بأنها سبب الأزمة، لا مجتمع الثكنة وسياسات نُخبه العدوانية. ولن يتورّع هذا النهج عن الافتراء على الخصوم كما في كلّ حملة انتخابية للموحّدة. أمّا العامل الثاني فهو تحويل السياسة إلى مغامرة خروج من جماعة الانتماء عليها كجزء من إثبات الأهليّة في عيون مجتمع الثكنة. وقد رأينا هذه المسيرة المُعيبة لمنصور عبّاس بهذا الاتجاه: التسبّب في فكفكة "المُشتركة الأولى" بخراريف باطلة، ثم مفاوضة نتنياهو بشكل مباشر - وبن غفير وسموتريتش بشكل غير مباشر عبر الراب حاييم دروكمان - لتحصيل شهادة حسن سلوك، ثم الاستعداد لقطع كل صلة بين الموحّدة وبين الحركة الإسلامية - الجناح الجنوبيّ، ثم الاستعداد لقبول تجنيد الشبان والشابات العرب، ثم الاستعداد للخروج من محيط شعبه والاصطفاف إلى جانب مجتمع الثكنة، مسؤولًا كبقيّة المجتمع عمّا آلت إليه الأمور وصولًا إلى الإبادة. وهو يواصل مساره المعيب نفسه من خلال محاورة المعسكر المناهض لنتنياهو قبل أن ينسّق مع "المُشتركة"، ولو إرضاءً لشعبنا هنا الذي يُريد تنسيقًا وتعاونًا ووحدة موقف.

- علينا أن نضع هذا النهج - نهج منصور عبّاس وليس الموحّدة، ونعرف مواقف شخصيّات وازنة فيها تناهض هذا النهج وترفضه - في امتحان التجربة والواقع كي لا يظلّ "وعدًا من إبليس بالجنّة". لقد راهن منصور عباس على دخول ائتلاف حكومي برئاسة آيزنكوت، إلّا أن نتائج الانتخابات أبقت الأخير من دون العدد الكافي من المقاعد التي تمكّنه من إقامة ائتلاف فوق 61 نائبًا. يعني كلّ السموم التي بثّها تجاه "المُشتركة" وتجاه "القومي" لم تُسعفه. فها هو يجد نفسه - على اعتبار أنه مع آيزنكوت وغولان وليس مع شعبه - بحاجة إلى أصوات "المُشتركة" كي تقوم حكومة ضيّقة وتطفو على السطح. في امتحان سابق، كان منصور عبّاس جزءًا من ائتلاف حكومة لبيد - بينيت الذي حلّ نفسه بعد هروب ثلاثة من أعضائه إلى نتنياهو. في هذه الأثناء، لا شيء تغيّر في السياسات الإسرائيلية سوى لفظيًّا. استمرّت عمليات هدم البيوت في النقب وظلّ الاقتلاع والنهب والتهجير أساس السياسة في الضفة، وظلّ خنق بلداتنا وجعلها فريسة للجريمة المنظّمة على حاله. أمّا هو ونوّابه فقد صوّتوا لصالح قوانين وإجراءات تستهدف شعبنا هناك وهنا، وفي إحدى المرّات صوّت ضد اقتراح قانون إقامة مشفى في سخنين. والغريب أنه جعل مهاجمة نواب المُشتركة في الكنيست حينها شغله الشاغل. لكن سنفحص تجارب الآخرين ممن اقتربوا من قلب القاهرين طلبًا للأمان. هل تجربة يوسف حداد لا تعلّم منصور عبّاس؟ هل تجربة الدروز عبر 80 عامًا غير كافية؟ هل هو أشطر أو أكثر ذكاءً؟ هل تخاذل السلطة الوطنية حمى مواطنيها؟ وهل "التنسيق الأمني" شفع لعشرات آلاف العائلات التي هُجّرت؟

المعنى أن منصور عباس إمّا أنه لا يفهم ماذا تعني الفاشية وماذا يعني أن تقرّر النُخب في مجتمع الثكنة حسم قضية فلسطين بالعنف، أو أن هذه الأمور لا تعنيه، أو أنه يؤمن بما يقوله القاهرون من أن صوته غير ذي أهميّة ولا يقدّم ولا يؤخّر، فالأفضل أن ينضوي ويضع ذيله بين رجليه ويطأطئ! في امتحان التاريخ، الفاشيون والكولونياليون لم يوفّروا أحدًا ممّن اعتبروهم عقبة في الطريق، لا الأستاذ اليهودي في جامعة هومبولد ولا الطبيب في مشفى برلين الكبير ولا التاجر في حي هكشر ماركت ولا مدبّر بيت الإذاعة الرسمية. الفارق الوحيد بين عبيد المنزل وعبيد الحقل أن الأوائل كانوا يشون بأشقائهم في الحقل، وهذا أيضًا لم يشفع لهم. في إسرائيل الفاشيّة التي تعتبر كلّ متحدّثي العربية مشتبهًا بهم وأعداء، وكلّ معتنقي الإسلام "إخوان مسلمين" أو "حماس"، وكلّ فلسطيني خطرًا داهمًا، حريّ بكل سياسيّ عربيّ ألّا يتذلّل ويُبرّر ويختبئ، وألّا يوهم شعبه أنه "بطل" و"نهج جديد" سيُعيد الأندلس بمجرّد أن ينفصل عن شعبه ويذهب مع القاهرين! في وضع كهذا يسمّيك فيه القاهرون باسمك الصريح ويقولون صراحة إنك مستهدف، سيكون من العار أن تختبئ وتؤشّر لهم أن يبدأوا بخصومك السياسيين ويتركوك للنهاية. وهو ما يحصل الآن. يسير منصور عباس في هذا المنزلق طلبًا للنجاة الموهومة وخلاصه الفرديّ المرتجى في ثكنة مصرّة على إخضاعه هو أيضًا.

في أوائل التسعينيات، وفّر خمسة من أعضاء الكنيست العرب الفلسطينيين دعمًا لحكومة رابين من خارجها كي تُنجز اتفاقيات أوسلو. لا أعرف أين كان منصور عباس يومها وبماذا كان يلهو. للقول إن الفطرة السياسيّة لشعبنا وقيادته في المنعطفات التاريخيّة تعمل بعافية واقتدار. واليوم أيضًا، عبّر شعبنا عن رفضه للغطرسة والذل وانتقم لكرامته عبر مشاركة غير مسبوقة في الاقتراع، وعبّرت القيادات في "المشتركة" عن الخطّ ذاته في التعامل مع الأمور. بينما يعمل منصور عباس الآن بوحي من نهج الوهم على تجنيد الشبان العرب والشابات، سيعرف نوّاب المُشتركة وسائر القوى الوطنيّة كيف يمنعون ذلك. وهذا فارق لصالحهم. بينما سيجتهد عباس في الاختباء من هويّته بطلب من الخواجة، ستصرّ المُشتركة على الحقوق والخدمات وعلى الهويّة والكرامة - وهذا فارق آخر لصالحهم. هم الواقعيّون في السياسة وفي الحياة، لا يهربون من الواقع على الأرض ولا من تسمية الحالة الإسرائيلية باسمها، وعباس هو الواهم والمغامر - وهذا فارق ثالث لصالحهم. في كلّ جماعة تتعرّض للظلم والطغيان هناك مَن يعتقد أنه سينجو بمجرّد أن يعلن أنه ليس منتميًا للجماعة، لكنه سيكون أوّل الضحايا لأنه لن يكسب الثقة والرضا وإن ربّت أحدهم على كتفه. وصحيح أن ضعف المركز الوطنيّ والإرادة الجامعة يُشجّعان البعض على تجريب "الخلاص الفرديّ"، ومع هذا فإن كل التجارب المشابهة لفرار الناس من هويّاتهم لم تشفع لهم، خاصة عندما تنجو الجماعة أو تنهض. عندها، سنجدهم وحيدين في القاع أو في الفناء الخلفيّ.