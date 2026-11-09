حكاية الحاخام يوسف يائر في مدينة خان يونس

كان الحاخام يوسف يائر شخصية أبوية فريدة من نوعها، ذكيًا، مستقيمًا ومنصفًا. قدم إلى غزة من مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ويعود بأصله إلى البلقان ومنها إلى مراكش...

في 23 آب/أغسطس 1929، نشبت هبّة البراق التي أطلق عليها اليهود اسم حوادث واضطرابات. استمرت هذه الحوادث ثلاثة أيام، وشملت اشتباكات بين اليهود والعرب في كل من القدس ويافا والخليل وصفد. راح ضحية هذه الحوادث من اليهود 133 شخصًا، وجُرح 339، ومن العرب 116 شخصًا، وجُرح 232. قام قسم من العرب بإيواء عائلات يهودية ودافعوا عن جيرانهم اليهود. في بعض المدن، بقي اليهود يعيشون بسلام دون أن يمسّهم سوء.

في مدينة خان يونس، كان يعيش حاخام يهودي اسمه يوسف يائر. هذا الحاخام جاء إلى خان يونس قبل خمسة عشر عامًا وعاش فيها مع عائلته بسلام. وقد أرسل إلى المندوب السامي البريطاني تشانسلور رسالة يشيد فيها بسكان خان يونس أثناء الاضطرابات، ونشرت صحيفة "فلسطين" الخبر، وقالت إن العرب ليسوا متوحشين كما يدّعي المندوب السامي، وفيما يلي نص الرسالة المذكورة:

صورة الكتاب المتقدّم لفخامة المندوب السامي بالقدس

"فخامة المندوب السامي بالقدس الشريف المحترم

المعروض لفخامتكم هو أنني أُدعى الحاخام يوسف يائر الإسرائيلي، ومعي عائلتي المؤلفة من ثلاثة أشخاص، نسكن خان يونس أثناء الاضطرابات المنكرة أخيرًا بفلسطين، وقد بقينا عمومًا من أهالي البلدة خان يونس عامة وعائلة منها، وجد كل منا قرة وإكرام وطمأنينة، ولم يصبنا ضرر ما في الأنفس أو في الأموال. هذا وإن أهالي خان يونس التي مضى عليّ بينهم نحو خمسة عشر عامًا كانوا طوال هذه المدة مثالًا لحسن الرعاية معي وعائلتي، ولا أزال ساكنًا بينهم ولا أرغب في الرحيل عن هذه البلدة الطيبة، وعليه لا يسعني إلا أن أعلن شكري لأهالي خان يونس وكلهم عرب.

اقتضى عرض هذا الأمر على فخامتكم، مع قبول تحياتنا واحترامنا الوافرين.

الداعي

الحاخام يوسف يائر الإسرائيلي من خان يونس.

في 23/9/29".

كان الحاخام يوسف يائر شخصية أبوية فريدة من نوعها، ذكيًا، مستقيمًا ومنصفًا. قدم إلى غزة من مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ويعود بأصله إلى البلقان ومنها إلى مراكش. من غزة انتقل للسكن في خان يونس. عمل في تجارة الشعير والحنظل. صار من الأغنياء ووضع يده على أراضٍ كثيرة، كان يؤجرها للفلاحين على الربع، ولكنه لم يسجلها في دائرة الطابو، فخسرها. في عام 1948، أقيمت مستوطنات من نوع كيبوتس في الجنوب على أرضه، فلم تبقَ له أملاك.