"السيادة" هو الاسم الذي اختاره منظمو المسيرة التي جابت أحد الأحياء العربية في اللد مساء الأحد الماضي، والاسم يكشف وحده عن غايتها. فالمسيرة لم تأتِ لتطالب بحق وإنما جاءت لتعلن السيطرة على المكان وتثبتها أمام أهله، وقد جاءت ثمرة لقراءة يمينية صريحة لنتائج الانتخابات عبّر عنها بلا مواربة أحد منظميها حين قال: "إن المقاعد العربية التسعة عشر فتحت شهية العرب في اللد"، وإن المسيرة جاءت لتُريهم "مَن صاحب البيت"

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وفي الليلة نفسها، كان آيزنكوت يتسلّم من الرئيس الإسرائيلي كتاب التكليف بتشكيل الحكومة بتوصية 67 عضو كنيست، بينهم نواب الأحزاب العربية. وأرى في تزامن المشهدين خلاصة اللحظة كلها، إذ كلما اقترب الفلسطينيون من التأثير والتنظيم، تقدّم اليمين الاستيطاني خطوة إلى داخل أحيائهم.

وتطرح المسيرة سؤالًا بسيطًا ومحرجًا في آن واحد، فما الذي يحتاج اليمين إلى استعادته في مدينة لم تخرج يومًا من سلطة الدولة بمعناها السياسي؟ إذ لم تغيّر الانتخابات شيئًا في صلاحيات الشرطة والبلدية ودوائر التخطيط، وهو ما يعني أن "السيادة" التي يهتف بها هؤلاء ليست سيادة الدولة على أرضها، فهي سيادة جماعة على جماعة أخرى داخل المدينة الواحدة. إنها حق تقرير هوية المكان، وتحديد من يقيم فيه صاحبًا ومن يقيم ضيفًا. ومن هذا الموقع، لا يُقرأ الصوت العربي بكونه حقًا ديمقراطيًّا، فهو يبدو تعدّيًا على ملكية متوهمة وهذا ما تختصره عبارة "صاحب البيت".

ولم تنشأ هذه العقلية في الشارع، فهي نتاج مشروع منظم عمره عقدان، تقوده "الأنوية التوراتية" التي نقلت جماعات من الصهيونية الدينية إلى المدن ذات الحضور الفلسطيني، وفي مقدمتها اللد. وهذا بالضبط ما يصفه الباحث أحمد أمارة بـ"استدارة المستوطنة من تلال الضفة إلى مدن الساحل"، إذ لم تعد المستوطنة تُبنى على تلة معزولة؛ فقد صارت تُبنى داخل المدينة نفسها بالعائلات والمدارس الدينية والجمعيات والمشاريع السكنية، وبدعم حكومي وبلدي متواصل. وتختلف الأدوات هنا عنها في الضفة كما يختلف الإطار القانوني، غير أن الغاية واحدة؛ وهي إعادة بناء ميزان القوة في المكان بحيث يُحسم مستقبله لجماعة قومية واحدة.

ومن يظن أن الخط الأخضر يفصل بين المجالين، يكفيه أن يتذكر أحداث أيار/ مايو 2021، حين جاءت مجموعات من مستوطنات الضفة إلى اللد، ورشق بعض القادمين، ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم من مستوطنة "يتسهار"، خيمة عزاء موسى حسونة بالحجارة.

غير أن الفرق بين الأمس واليوم هو ما يلفتني أكثر، فقبل خمس سنوات جاء المستوطنون في ذروة مواجهة مشتعلة، أما اليوم فلم تسبق المسيرة أي مواجهة، وكان دافعها المعلن نتيجة انتخابية، ولم تعد التعبئة الميدانية ردًّا على حدث في الشارع فقد باتت ردًّا على السياسة نفسها.

وليس هذا شأن هامش متطرف وحده، ففي آب/ أغسطس الماضي عرض بتسلئيل سموتريتش خطة حزبه لتهويد الجليل والنقب، وهي تقوم على توطين مليون يهودي، وإقامة أربعين بلدة جديدة وعشرات المزارع، وإلغاء مخططات أُقرّت في البلدات العربية والمطالبة بالسيطرة على مديرية التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل. وكان حزبه واضحًا في أن ما "نجح" في الضفة يجب أن يُنقل إلى الداخل، وصحيح أنها خطة حزبية لم تصبح قرارًا حكوميًّا، غير أن صاحبها ما زال فاعلًا سياسيًّا مؤثرًا حتى اللحظة. وبعد أسابيع، أقام شبان من مستوطنات الضفة بؤرة على أرض قرب مجد الكروم، التي لم تُفكَّك إلا بعد أن تحرك الأهالي.

ولا حاجة إلى نظرية مؤامرة لربط هذه الوقائع، إذ لا دليل على غرفة عمليات واحدة تجمع النواة التوراتية في اللد والشبان الذين ساروا في أحيائها، فالرابط بينهم أعمق من التنسيق، وهو تصور مشترك يرى في كل حي عربي ساحة لإثبات السيطرة، ويعدّ كل أداة وسيلة مشروعة لذلك، من المدرسة الدينية إلى المسيرة إلى قرار التخطيط.

وهنا أصل إلى ما أراه الدرس الأهم من الأسبوع الماضي، فقد حقق الفلسطينيون في الداخل إنجازًا انتخابيًّا حقيقيًّا بنسبة مشاركة لم نعرف مثلها منذ ثلاثة عقود، وبتسعة عشر مقعدًا جعلت صوتهم حاسمًا في المشهد السياسي، وأكدت مكانتهم وقدرتهم على التأثير. غير أن الخطأ الأكبر أن نتعامل مع هذا الإنجاز بوصفه نهاية الطريق، فما بنته الأنوية التوراتية خلال عشرين عامًا لن يتفكك بتغيّر الحكومة، وسياسات الأرض والتخطيط التي تحسم مصير مدننا وقرانا لا تُدار من على منبر الكنيست، والمسيرة نفسها تنبّهنا إلى أن هناك من سيقرأ كل تقدم سياسي عربي ذريعة للتقدم داخل أحيائنا.

وما جرى في اللد مرشح للتكرار في كل مدينة يقطنها فلسطينيون، ولن يأتي بالضرورة في هيئة مسيرة تجوب الأحياء، فقد يأتي في صورة نواة توراتية تستقر في حي عربي، أو مشروع سكني يُخطَّط لغير أهله، أو مدرسة دينية تُقام على أرض كانت مخصصة لحاجات السكان، أو تشريع يُسنّ، أو حملة اتهام في الإعلام.

وتتعدد الذرائع بتعدد الأشكال غير أن السؤال يبقى واحدًا في كل مرة، وهو مَن يملك المكان.