وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يشارك حشودا من اليهود المتطرفين في مسيرة "يوم القدس"، حيث اقتحموا القدس القديمة وأنشدوا شعارات "الموت للعرب" و"سنحرق قريتكم" (Getty Images)

تتفق تشخيصات إسرائيلية عدّة على أن إسرائيل سارت نحو الفاشية بوتائر سريعة منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى سدّة الحكم عام 2009، والأدوات الظاهرة للعيان المستخدمة في هذا المسار تتمثل في مجموعة ما تسمى "قوانين قومية"، وأبرزها قانون تعريف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وقبله "قانون المواطنة" على سبيل المثال، وتشكيل حركة فوقية لليمين الإسرائيلي هي حركة "إم ترتسو" (الإرادة)، وإقامة مؤسسات قومية جديدة مثل "معهد مسغاف للأمن القومي والإستراتيجيا الصهيونية" (يضم زعماء المستوطنين وكبار الوزراء الإسرائيليين).

وهناك أيضا ما يحدث في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي يشترك كثيرون من صحافييها في الحملة اليمينية ضد العرب والليبراليين اليهود، وفي الوقت عينه هناك أدوات ليست ظاهرة للعيان، وتجري بلورتها على ما يبدو بالخفاء، وهي أدوات أمنية.

ولتوضيح جوهر هذه التشخيصات، أستعيد جانبا من الجدل الذي جرى ويجري بين أكاديميين إسرائيليين منذ عام 2010 حول طبيعة النظام الناشئ في إسرائيل، في ضوء الهجمة المُمأسسة على المواطنين العرب، ومشاريع القوانين العنصرية التي تتغطى بـ"المصلحة القومية".

ومن هؤلاء الأكاديميين عضو الكنيست السابقة وعميدة "مدرسة الحكم والمجتمع" في الكلية الأكاديمية تل أبيب- يافا، البروفيسور نعومي حزان، التي أكدت في عام 2010 أن بالإمكان القول بكل تأكيد إنه توجد في إسرائيل توجهات فاشية مقلقة، والتعبير المركزي عنها يتمثل أكثر شيء بعدم وجود جدل عام مفتوح، وإنما عكس هذا، إذ هناك قوى تعمل طول الوقت على تقليصه، وتدفع نحو الحديث عمّن هو وطني أكثر ومن هو وطني أقل، وينعدم أي جدل في المضامين والأفكار، وينحصر حول الولاء والإخلاص لإسرائيل.

وأضافت أن الدولة تمر بتغيير جوهري، ولا أحد ينتبه إلى هذا، فحملة انتخابية يكون شعارها "لا مواطنة من دون ولاء" (حملة حزب أفيغدور ليبرمان، إسرائيل بيتنا، في انتخابات 2009) هي حملة عنصرية، وعندما تمر حملة كهذه بهدوء نصل بسهولة إلى سنّ قوانين عنصرية... وعندما تتدهور الأمور لن يتمكن أحد من وقفها.

وقالت حزان أيضا "في البداية، هوجم العرب، ولأنني لست عربية التزمت الصمت. وبعد ذلك هاجموا ناشطي حقوق الإنسان، ولأنني لست كذلك صمتّ! وبعد ذلك هاجموا الأكاديميين... وهكذا دواليك. وفي نهاية المطاف، ستصل التهجمات إلينا جميعا، لكن الوقت سيكون متأخرا، ولن يتمكّن أحد من النهوض والتحدّث ورفع صوته من أجلنا، وهذه هي الفاشية بالضبط".

ورأى البروفيسور روبرت باكستون، وهو من كبار الباحثين في موضوع الفاشية، أن هناك تصاعدا كبيرا للنزعات اليمينية والقومية المتطرّفة في إسرائيل، ويجري تسويغها بأنها في إطار "ردات الفعل الإسرائيلية على الانتفاضتين الفلسطينيتين".

وأضاف أن التوجّه الإسرائيلي المرتبط باحترام حقوق الإنسان آخذ في الاندثار، وبرأيه يعود هذا إلى سببين هما التشدّد في المواقف في مقابل التعنت الفلسطيني، وانتقال مركز الثقل بين السكان من اليهود الأوروبيين الذين كانوا حاملي راية تراث ديمقراطي إلى اليهود من شمال إفريقيا وأماكن أخرى في الشرق الأدنى، الذين لا يبالون بهذا التراث. وهو يعتقد أن نموذج الفاشية المحتمل أن ينشأ في إسرائيل هو الفاشية الدينية، إذ إن الفاشية الكلاسيكية تنفر من الدين وتتطلع إلى أخذ مكانه مركز قوة وحيدا.

وكان المؤرخ البروفيسور زئيف شتيرنهل الأكثر وضوحا، إذ شدّد على أن اليمين المتطرّف في إسرائيل موجود في الطريق إلى الفاشية، وحتى لو لم يتماش ما تقوم به إسرائيل مع معايير الفاشية فإن ما تفعله لا يقل وحشية عما فعلته أنظمة فاشية.

وبالإضافة إلى هذا، تظهر استطلاعات الرأي العام في الأعوام الأخيرة أن المجتمع اليهودي في إسرائيل ضد السلام والديمقراطية والتنوّر عموما، وأكثر ميلا نحو التطرّف القومي وتبنّي المواقف العنصرية، وتأييد التمييز بين اليهود والعرب، ومحاربة حرية التعبير، وملاحقة ليس كل من يحمل فكرا فحسب، بل من يحمل مجرّد رأي تُشتم منه رائحة ليبرالية.