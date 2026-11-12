كشف خطاب نتنياهو التحريضي ضد المجتمع العربي والأحزاب العربية، في حفل افتتاح دورة الكنيست السادسة والعشرين، مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مأزق سياسي جدّي يواجهه، وعن قناعات راسخة لديه بشأن مكانة المواطنين العرب في إسرائيل. فقد سخّر نتنياهو هذا القدر من الحقد والكذب والتحريض العنصري لنزع الشرعية عن تصويت المجتمع العربي وتمثيله في الكنيست، ولإحباط إمكانية تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، تستند إلى دعم القائمة العربية الموحدة وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت على منحها الثقة.

وتعكس حدّة الخطاب إدراك نتنياهو واليمين المتطرف أن تصويت المواطنين العرب، الذي جاء ردًا على سياسات الحكومة، حرم معسكره من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، وأفشل محاولته حسم الصراع السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي لصالح مشروع اليمين المتطرف.

ويكشف الخطاب عن تراتبية المواطنة في رؤية نتنياهو؛ فالمواطنة التي تمنح أصحابها حق المشاركة في حسم الصراع السياسي وتحديد هوية الحكومة هي، في نظره، مواطنة اليهود وحدهم، فيما تظل مواطنة العرب شكلية وهشّة، ويُطعن في شرعية تصويتهم وتمثيلهم حين يصبح لهما أثر حاسم في تشكيل الحكومة.

أخفق اليمين المتطرف الجديد في حسم الصراع السياسي مع معسكر المعارضة، الذي يمثّل، إلى حدّ بعيد، اليمين التقليدي في إسرائيل. وكان للسلوك الانتخابي للمجتمع العربي دور حاسم في ذلك. فقد حالت المشاركة العربية الكثيفة، وحصول القائمتين العربيتين على تسعة عشر مقعدًا في الكنيست، دون حصول معسكر اليمين المتطرف على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة. وفي نظر هذا المعسكر، يمثّل ذلك تدخّلًا من خارج الجماعة اليهودية، التي يعتبرها صاحبة الحق الحصري في حسم الصراع السياسي وتحديد هوية الدولة وطبيعة نظامها.

وينسجم هذا الموقف مع طبيعة اليمين المتطرف الجديد في إسرائيل، الذي تعاظم نفوذه خلال العقد ونصف العقد الأخيرين. فقد كان اليمين المتطرف التقليدي، حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، علمانيًا في غالبيته، وتركّز مشروعه على الاحتلال والاستيطان والمطالبة بـ"أرض إسرائيل الكبرى". وظلّ تعزيز الطابع اليهودي للدولة ونظامها السياسي أقلّ حضورًا في برنامجه وفي صراعه مع الأحزاب والتيارات الأخرى. أمّا اليمين المتطرف الجديد، فيحمل سمات اليمين الشعبوي، إذ يرى نفسه الممثّل الحقيقي والوحيد للشعب، وينزع هذه الصفة عن خصومه مهما بلغت قوتهم الانتخابية. وهو يعادي النخب التقليدية، التي يتّهمها بالفساد واستغلال الشعب لخدمة مصالحها، كما يعادي الديمقراطية التي تحدّ من سلطته. ومن هنا ينبع عداؤه للسلطة القضائية ومحاولاته تقييد عملها والحدّ من صلاحياتها. ويضمّ هذا اليمين أيضًا تيارات دينية ذات نزعة خلاصية، ترى في مشروعها السياسي سبيلًا إلى تحقيق النبوءات التوراتية.

فشل نتنياهو، إذًا، في تحقيق الحسم السياسي الذي سعى إليه عبر تحالفه الإستراتيجي مع الأحزاب الدينية الاستيطانية والأحزاب الحريدية. وكان اليمين المتطرف قد رأى في الظروف التي أعقبت أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والحروب التي شنّتها إسرائيل وما اعتبره إنجازات عسكرية وأمنية، فرصةً لتنفيذ مشروعه السياسي. لكن نتائج الانتخابات أظهرت استمرار الانقسام العمودي داخل المجتمع اليهودي. فقد أيّد ما يزيد قليلًا على نصف الناخبين اليهود معسكر نتنياهو واليمين المتطرف، فيما أيّد ما يقلّ قليلًا عن النصف معسكر المعارضة. وجاء التصويت العربي ليحول دون ترجمة هذه الأكثرية بين الناخبين اليهود إلى أغلبية برلمانية تتيح لنتنياهو مواصلة الحكم.

غير أنّ معسكر المعارضة، الذي بات يمثّل، إلى حدّ بعيد، اليمين التقليدي، لم يستخلص بعدُ النتائج السياسية لهذا الواقع. فما زال يضع قيودًا على التعاون مع الأحزاب العربية، تصل إلى حدّ رفض التواصل والتفاوض معها. كما أنه لا يطرح مشروعًا سياسيًا يعترف بالمواطنين العرب وأحزابهم بوصفهم جزءًا شرعيًا وطبيعيًا من الحياة السياسية والحزبية. وبهذا المعنى، سعى معسكر المعارضة هو الآخر إلى حسم الصراع داخل المجتمع اليهودي وحده، لكنه عجز عن ذلك. ومع أنّ التصويت العربي حال دون حصول نتنياهو وحلفائه على أغلبية برلمانية، فإن المعارضة لم تستوعب بعدُ أن تحويل هذه النتيجة إلى بديل حكومي يقتضي الاعتراف بالدور السياسي للأحزاب العربية.

ويتجاوز رفض معسكر المعارضة التعاون مع الأحزاب العربية حسابات تشكيل الحكومة، إذ يرتبط بتصوّره لهوية الدولة وطبيعة نظامها السياسي. فالاعتراف بشرعية هذه الأحزاب وبحقها في التأثير في تشكيل الحكومة قد يفتح، على المدى البعيد، الباب أمام إعادة النظر في حصر حق حسم الصراع السياسي داخل المجتمع اليهودي، وفي مكانة المواطنين العرب في تقرير وجهة الدولة ونظامها السياسي.

بهذا المعنى، يقف معسكر المعارضة أمام خيار سياسي يتجاوز توزيع الحقائب الوزارية وصياغة الاتفاقات الائتلافية: فإمّا أن يصرّ على حسم الصراع داخل المجتمع اليهودي وحده، بما قد يؤدّي إلى فشل آيزنكوت في تشكيل حكومة، ويتيح لليمين المتطرف البقاء في الحكم، وإمّا أن يقبل بدور للأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، بما قد يحدّ من الاحتكار اليهودي للسلطة. وهنا تكمن أزمة المعارضة: فهي تسعى إلى إنهاء حكم اليمين المتطرف، فيما تواصل رفض الاعتراف بشرعية الدور السياسي للمجتمع العربي وأحزابه، وهو الدور الذي يمكن أن يمكّنها من تحقيق هذا الهدف.

تآكل الدعم الأميركي

تتراكم مآزق نتنياهو تباعًا. فبعد إخفاقه في حسم الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر لصالح معسكره، جاءت نتائج انتخابات الكونغرس النصفية لتعمّق أزمته. فقد حقّق الحزب الديمقراطي فوزًا واضحًا، وفاز عدد من المرشحين الذين جاهروا بمعارضتهم لسياسات الإبادة والاحتلال الإسرائيلية. وهكذا، يواجه نتنياهو ومعسكره تحدّيًا مزدوجًا يمسّ قدرتهما على مواصلة مشروعهما السياسي، ويضع مستقبل الدعم الأميركي لهذا المشروع موضع تساؤل.

وترى تحليلات في الإعلام الإسرائيلي أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية ستجعل البيئة السياسية في واشنطن أكثر صعوبة بالنسبة إلى إسرائيل، وأن استمرار الدعم الأميركي بصيغته السابقة لم يعد مضمونًا. ويعتبر بعض هذه التحليلات أن النتائج تشكّل ضربة استراتيجية لإسرائيل ونتنياهو، خصوصًا بعدما ربط نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خسارة الجمهوريين بالحرب على إيران وبالدعم الأميركي لإسرائيل، فيما ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى أن الحرب كانت لها كلفة انتخابية. وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من صدورها عن قيادة الحزب الجمهوري نفسه، إذ باتت كلفة الحرب وطبيعة العلاقة مع إسرائيل موضع نقاش علني داخل المعسكر الذي راهن عليه نتنياهو.

وتطرح هذه التطورات أسئلة جدية بشأن مستقبل نتنياهو السياسي، في وقت أخفق فيه معسكره في حسم الانتخابات الإسرائيلية لصالحه. ويمكن قراءة ما حمله خطابه، مساء الثلاثاء، في حفل افتتاح الكنيست، من غضب وكراهية وتحريض عنصري ضد المجتمع العربي وأحزابه، بوصفه تعبيرًا عن إدراكه، على ما يبدو، لعمق المأزق الذي يواجهه في إسرائيل والولايات المتحدة معًا.