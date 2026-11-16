كيف وصل العالم إلى مرحلة يتصدر فيها قادة يحتفون بالقوة والعنف، ويستخفون بحياة البشر، فيما تتراكم الثروة والسلطة في أيدي قلة؟ وهل بدأت مؤشرات التغيير تظهر؟

في هذه اللحظة من التاريخ، يتملك المرء الشعور بأن ثمة شيئًا مرعبًا يحدث في العالم، يتجاوز الأزمات السياسية والحروب والنزاعات التي اعتاد عليها البشر على مر الزمن. إنه شعور عميق يسكننا بأن العالم يفقد بوصلته الأخلاقية، وأن البشرية تدخل مرحلة من القلق الوجودي وانعدام اليقين، فيما تتراجع قدرة المؤسسات الدولية والقواعد القانونية والأخلاقية على حماية الإنسان من العنف والافتراس.

في غزة وفلسطين، لا تتوقف طبول الحرب، ولا تنتهي معاناة الناس مع القتل والإبادة والجوع والتهجير وتدمير مقومات الحياة. وحتى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، تستمر إسرائيل بوحشيتها دون اكتراث بالكارثة الإنسانية. وفي الوقت نفسه، تتصاعد النزعات العسكرية والتوترات الدولية، ويبدو أن حياة الإنسان، وخصوصًا الإنسان الفلسطيني، أصبحت أمرًا هامشيًا في حسابات القوى التي تمتلك القرار والسلاح.

لكن الأمر لا يتوقف عند فلسطين، وإن كانت قضيتها قد أصبحت رمزًا عالميًا للظلم والمقاومة من أجل العدالة. فثمة عشرات البلدان التي تعيش جحيمًا من الحروب العدوانية والاقتتال الداخلي، وما يترتب على ذلك من ألم وجوع ودمار. بل إن الدول الأوروبية نفسها، التي اعتقدنا أنها تنعم بأمان المعيشة والخدمات الصحية والتعليمية الدائمة والديمقراطية، باتت تستيقظ وتثور على ظلم المنظومة الاقتصادية والسياسية الحاكمة، التي تهيمن عليها أوليغارشية تستند إلى حفنة من الأثرياء الجشعين الذين باتوا يتحكمون بمصير البشرية.

ما نشهده، إذن، ليس مجرد صعود قادة سلطويين أو عودة النزعات الذكورية المتطرفة، بل هو تضافر ثلاثة مستويات من الهيمنة. الأول، نفسي وثقافي، يتجلى في تمجيد القوة الغاشمة والنرجسية السياسية واحتقار الضعف والتعاطف، وتحويل القسوة إلى علامة على الحزم والقيادة. والثاني، اجتماعي وطبقي، يتمثل في تركز الثروة والسلطة والتكنولوجيا والإعلام في أيدي قلة، وتراجع الضوابط الديمقراطية، واستخدام الخوف والاستقطاب لتفكيك التضامن الاجتماعي. أما الثالث، فهو سياسي واستعماري، ويتجلى في تحويل العنف والحرب والإفلات من العقاب إلى أدوات لإدارة العالم، كما يظهر بصورة فادحة في التحالف الأميركي الإسرائيلي، وفي التعامل مع الفلسطينيين، ولا سيما في غزة.

في هذا السياق، أثارت اهتمامي مقالة الكاتبة والناشطة الأميركية V، المعروفة سابقًا باسم إيف إنسلر، المنشورة في صحيفة "الغارديان" في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026. فهي تحاول تقديم مفهوم يساعد على فهم ما يجري، وتسميه "الأبوية النفسية" (Psychopatriarchy).

من الأبوية التقليدية إلى الأبوية النفسية

لا تقصد الكاتبة بالأبوية النفسية مجرد استمرار هيمنة الرجال على النساء، أو عودة المحافظة الاجتماعية التقليدية. إنها تتحدث عن صيغة أكثر تطرفًا وعدوانية من السلطة، تتداخل فيها الذكورية المتوحشة والسلطوية والنرجسية السياسية واحتقار الضعف والتعاطف، وتتحول فيها القسوة إلى فضيلة، والعنف إلى وسيلة مشروعة للحكم والسيطرة.

وترى أن هذه الظاهرة تمثل رد فعل انتقاميًا على التقدم الذي أحرزته حركات النساء والحقوق المدنية والعمال والمهاجرين والفئات المهمشة. فكلما اتسعت المطالب بالمساواة والحقوق والعدالة، اشتدت مقاومة القوى التي ترى في هذه المكاسب تهديدًا لامتيازاتها التاريخية.

وتلخص إيف إنسلر فكرتها بعبارة لافتة: "الأبوية النفسية هي وقود الطائرات النفاثة لكل أشكال الهيمنة الأخرى: العنصرية والاستعمار والإمبريالية والرأسمالية". وتصف جوهر هذه المرحلة بأنه "الموت العلني، ومن دون خجل، للتعاطف".

تكمن أهمية هذا التحليل في أنه لا يفصل بين البنية النفسية والثقافية للسلطة وبين المصالح الاقتصادية والسياسية التي تقف خلفها. فالقسوة ليست مجرد سلوك فردي، بل يمكن أن تتحول إلى ثقافة سياسية، وإلى أداة لإدارة المجتمعات وإخضاعها، خصوصًا عندما تترافق مع تركيز غير مسبوق للثروة والتكنولوجيا وأدوات الاتصال والمراقبة والعنف في أيدي قلة من أصحاب النفوذ.

كيف وصل هؤلاء الأوباش إلى قمة السلطة؟

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف وصلت شخصيات تتبنى هذا النمط من الخطاب والممارسة إلى إدارة دول كبرى، والتحكم بمصائر ملايين البشر، بل بمصير العالم أحيانًا؟

لا تكفي الإجابة بالإشارة إلى شخصيات القادة وطباعهم الفردية، ولا يصح اختزال المسألة في تشخيص نفسي لهم عن بُعد. فالمسألة أعمق من ذلك، وتتعلق بشروط اجتماعية وطبقية وسياسية وثقافية أتاحت صعودهم، وبمؤسسات ومصالح تستفيد من وجودهم أو تتعايش معه.

أول هذه الشروط هو التفاوت الطبقي الهائل وتراكم الثروة والسلطة. فعندما تتسع الهوة بين قلة تملك الموارد والتكنولوجيا ووسائل التأثير، وبين أغلبية تواجه تراجعًا في مستوى المعيشة والأمان الاجتماعي، تتآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية. وفي هذا الفراغ، يجد الخطاب الشعبوي السلطوي أرضًا خصبة، إذ يقدم نفسه بوصفه تعبيرًا عن غضب المهمشين، بينما قد ينتهي إلى خدمة مصالح القوى الاقتصادية الأكثر ثراءً ونفوذًا.

وثانيها أزمة التمثيل السياسي وتراجع البدائل. فحين تعجز الأحزاب التقليدية، بما فيها أحزاب اليسار، عن تقديم إجابات مقنعة عن البطالة والسكن والصحة وتراجع الخدمات العامة، وحين يشعر الناس بأن المؤسسات لا تستجيب لمطالبهم، يصبح من الممكن تسويق القائد الذي يعد بالخلاص السريع، ويقدم نفسه باعتباره أقوى من المؤسسات والقوانين والتقاليد السياسية.

أما الشرط الثالث، فيتعلق بالتحولات الثقافية والإعلامية. فقد أتاحت وسائل التواصل والمنصات الرقمية، في ظل الاستقطاب، هيمنة الخطاب الصدامي والعدواني. وأصبح الاستفزاز والإهانة والتخويف وسائل فعالة لجذب الجمهور وحشد الأنصار. وهكذا لم تعد القسوة عيبًا يتعين على السياسي إخفاؤه، بل أصبحت لدى بعض القادة جزءًا من صورتهم العامة وأداة لإظهار القوة.

وثمة عامل رابع لا يقل أهمية: الارتداد على المكاسب الاجتماعية والحقوقية. فالتقدم في حقوق النساء والأقليات والمهاجرين والعمال لم يُلغِ البنى القديمة للامتياز والهيمنة، بل ولّد مقاومات منظمة تسعى إلى استعادة السيطرة، مستخدمة الخوف من التغيير، والقومية المتطرفة، والتعصب الديني والعرقي، وتمجيد الذكورة السلطوية.

من هنا، لا ينبغي النظر إلى صعود هؤلاء القادة باعتباره حادثًا بلا سياق أو خللًا في الاختيار الانتخابي وحده. إنه تعبير عن أزمة أوسع في النظام الاجتماعي والسياسي، وعن تحالف بين مصالح اقتصادية وقوى محافظة ومؤسسات أمنية وإعلامية، يجد في السلطوية والعسكرة والاستقطاب أدوات لحماية امتيازاته.

التحالف الإمبريالي الأميركي الإسرائيلي: القسوة حين تتحول إلى سياسة دولة

ربما تتجلى هذه الظاهرة بأوضح صورها في العلاقة بين الإمبريالية الأميركية ونظام الأبارتهايد الإبادي، وفي التحالف السياسي والعسكري الذي يجمع قيادتي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

ليس المقصود هنا الادعاء بأن الشخصيتين متطابقتان، أو اختزال السياسات الأميركية والإسرائيلية في مزاج قائديهما. بل المقصود فهم كيفية التقاء نزعات سياسية تقوم على تمجيد القوة العسكرية، وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، وتهميش الضوابط القانونية، مع مشروع استعماري استيطاني يواصل التمهيد لتهجير وإخفاء الشعب الفلسطيني.

في الحالة الإسرائيلية، لا يمكن فصل العنف عن طبيعة المشروع الصهيوني الاستيطاني، ولا عن منظومة السيطرة والتمييز والاحتلال والاستيطان. فالمسألة ليست مجرد حكومة متطرفة جاءت وذهبت، وإنما بنية سياسية استعمارية شديدة التوحش راكمت أدوات السيطرة على الفلسطينيين، وتجد في الحروب والتهجير وتوسيع الاستيطان وسائل لإدامة تفوقها.

أما في الولايات المتحدة، فإن الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي لإسرائيل، بما في ذلك الحماية من المساءلة الدولية، يجعل هذه الإمبراطورية شريكًا أساسيًا في استمرار هذه المنظومة. وهنا تتجاوز المسألة مواقف رئيس أو إدارة بعينها، لتطرح سؤالًا عن المصالح الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، وعن طبيعة المؤسسات والتحالفات التي تجعل هذا الدعم مستمرًا.

في غزة، يصبح البعد النفسي والأخلاقي لهذا التحليل شديد الوضوح. كيف يمكن أن يستمر تدمير حياة مجتمع بأكمله، وأن يصبح قتل وإبادة المدنيين وحرمانهم من الغذاء والماء والدواء أمرًا قابلًا للتبرير أو التجاهل؟ وكيف يمكن أن تتعايش القوى التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان مع واقع كهذا؟

إن ما يحدث للفلسطينيين يكشف ليس فقط أزمة تطبيق القانون الدولي، بل أيضًا أزمة في الضمير السياسي العالمي. فحين يصبح الفلسطيني خارج دائرة التعاطف الإنساني، وحين يجري التعامل مع حياته باعتبارها أقل قيمة، فإننا لا نكون أمام مجرد ازدواجية معايير، بل أمام ثقافة سياسية تبرر التمييز بين البشر، وتمنح بعض الدول حصانة من المساءلة.

وهذا تحديدًا ما يجعل مفهوم "الأبوية النفسية"، بحسب إنسلر، قابلًا للربط بالاستعمار والعنصرية والإمبريالية؛ فاحتقار الآخر، وإنكار إنسانيته، والتعامل معه بوصفه مادة قابلة للإخضاع أو الإزالة، ليست ظواهر منفصلة عن تمجيد القوة ورفض التعاطف.

مع ذلك، من الضروري ألا نقع في فخ تفسير كل شيء من خلال شخصيات القادة. فترامب ونتنياهو لم يخترعا وحدهما هذه البنى، ولم يصنعا بمفردهما التحولات التي أوصلتهما إلى السلطة. إنهما يعملان داخل أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية لها تاريخها ومصالحها وتناقضاتها، وذات تاريخ دموي طويل.

والأخطر أن بعض هذه الأنظمة تستمر في إنتاج السياسات ذاتها حتى عندما يتغير القادة. فالمؤسسة العسكرية، ومصالح الصناعات الحربية، ورأس المال الكبير، وشبكات النفوذ، والأيديولوجيات القومية والاستعمارية، لا تختفي تلقائيًا برحيل رئيس أو سقوط حكومة.

لذلك، فإن مقاومة هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون مجرد معركة لإزاحة شخصيات بعينها، مهما كانت أهمية ذلك. إنها تتطلب مواجهة الشروط التي تجعل العنف مربحًا سياسيًا واقتصاديًا، وتجعل الحرب وسيلة لتوسيع النفوذ، وتجعل حياة الفئات المستضعفة أقل قيمة في الحسابات الرسمية.

هل بدأت مؤشرات التغيير؟

على الرغم من قتامة المشهد، فإن التطورات السياسية الأخيرة تفتح نافذة للنظر إلى إمكانات التغيير، من دون المبالغة في دلالاتها أو اعتبارها تحولًا حاسمًا.

في الولايات المتحدة، شكّلت انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 انتكاسة كبيرة لترامب والحزب الجمهوري، إذ تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. والأكثر أهمية أن عددًا من المرشحين التقدميين حققوا اختراقات انتخابية، من بينهم عبد الإله السيد في ميشيغان وتروي جاكسون في مين، في مؤشر على وجود قاعدة اجتماعية تطالب بتغيير يتجاوز مجرد التناوب بين الحزبين. هذا ناهيك عن تحولات الرأي داخل يهود أميركا، ضد الصهيونية والظلم.

لكن من الخطأ اعتبار كل الانتصارات الديمقراطية انتصارًا لليسار التقدمي؛ فالائتلاف الانتخابي الذي حقق هذه النتائج متنوع، وتوجد داخله خلافات عميقة حول الاقتصاد والسياسة الخارجية وإسرائيل وفلسطين. والتحدي الحقيقي هو ما إذا كان التيار التقدمي قادرًا على تحويل هذه المكاسب الانتخابية إلى تغيير ملموس في السياسات، بما فيها سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين.

وفي دولة الإبادة، إسرائيل، تحققت انتكاسة لنتنياهو، لكنها لا تعني سقوطه السياسي النهائي، ولا تضمن أن تكون البدائل المطروحة مختلفة جذريًا في سياساتها تجاه الفلسطينيين. فالتغيير في رأس السلطة لا يعني تفكيك البنية الاستعمارية، أو إنهاء الاحتلال والاستيطان، أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

مع ذلك، فإن هذه النتائج، إلى جانب اتساع الحركات الاحتجاجية المناهضة للإبادة والعنصرية في الغرب ودول أخرى، وتنامي الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل، تشير إلى أن الهيمنة السياسية والأيديولوجية التي بدت راسخة ليست محصنة من التآكل.

إن صعود التيارات التقدمية في الولايات المتحدة، وفي بلدان أخرى، يحمل إمكانات مهمة، خصوصًا إذا استطاعت أن تربط العدالة الاجتماعية في الداخل بمناهضة الاستعمار والعنصرية والحروب في الخارج. لكن هذا الصعود ليس مضمون النتائج، ولا يكفي وحده لتغيير السياسات؛ فهو يحتاج إلى حركة اجتماعية واسعة، وتنظيم سياسي مستدام، وبرنامج يتجاوز الاحتجاج إلى إعادة بناء موازين القوى. وهذا بالتأكيد يدركه قادة الحراكات المستمرة.

استعادة الإنسان بوصفه أفقًا للمقاومة

إن السؤال الذي تطرحه مقالة إيف إنسلر يتجاوز مصير ترامب أو نتنياهو، ويتصل بنوع العالم الذي نريد أن نعيش فيه. هل نقبل عالمًا تصبح فيه القسوة معيارًا للقوة، واللامبالاة علامة على الواقعية السياسية، والحرب أداة طبيعية لحل الأزمات؟ أم يمكن استعادة السياسة بوصفها مجالًا لحماية الإنسان وكرامته وحقوقه؟

تدعو الكاتبة، أسوة بجمهرة واسعة من المثقفين والمفكرين والمناضلين، إلى مقاومة هذا الواقع بالاحتجاج والإضراب والعمل السياسي والفن والمحاسبة القانونية، وبناء مجتمعات بديلة تقوم على التضامن والرعاية والكرم الإنساني. وتقول، في جوهر دعوتها، إن مقاومة هذا النظام تقتضي ألا نصبح مثله: فاقدين للإحساس، وأنانيين وقساة.

لكن استعادة التعاطف، على أهميته، لا تكفي وحدها. فلا بد من تحويله إلى قوة سياسية واجتماعية منظمة، وإلى مواجهة فعلية لمصادر الهيمنة والاستغلال والعنصرية والاستعمار. وهذا ما نشهده على الساحة العالمية، ولا سيما في الغرب، من عمل دؤوب لإعادة تنظيم المقهورين في حركات مقاومة شعبية دائمة.

بالنسبة إلى الفلسطينيين، تكتسب هذه المسألة معنى وجوديًا. فمقاومة الاستعمار لا تتعلق فقط بوقف الحرب أو إنقاذ الناس من الموت والجوع، على أهميتهما القصوى، وإنما أيضًا باستعادة الحق في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وبناء مستقبل لا يقوم على الإخضاع.

إن الأمل لا يأتي من انتظار أن يتراجع قادة بعينهم، أو أن تصحح الأنظمة نفسها تلقائيًا. إنه ينشأ من قدرة المجتمعات على التنظيم واستعادة المبادرة، ومن بناء تحالفات تتجاوز الحدود والهويات الضيقة، وتربط النضال ضد العنصرية والاستعمار بالحركة الأوسع من أجل العدالة والمساواة.

قد تكون البشرية أمام واحدة من أكثر لحظاتها اضطرابًا وخطورة، لكن هذه اللحظة نفسها تكشف حدود النظام القائم وتناقضاته. والهزائم الانتخابية التي تلقاها بعض قادته، والاحتجاجات المتصاعدة ضد سياساتهم، ليست نهاية المعركة، لكنها تذكير بأن السلطة ليست قدرًا أبديًا، وأن الخوف ليس الحالة الوحيدة الممكنة، وأن التعاطف والعدالة والتضامن ما زالت قادرة على أن تتحول إلى قوة تغيير.