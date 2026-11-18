تشي أبرز التحليلات الإسرائيلية لنتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بخلاصة شبه إجماعية، أن الدعم الأميركي لإسرائيل لم يعد مضمونا بالدرجة التي اعتادتها، وأساسا بفعل تحوّلات سياسية وديمغرافية واجتماعية داخل الولايات المتحدة.

وكان من البديهي استشراف تداعيات هذه الانتخابات على الدعم المتعلق بالمواجهة مع إيران، حاضرا ومستقبلا، حيث تمثّل أبرز استنتاج في أن ثمة من الآن فصاعدا حدودا لقوة الرئيس دونالد ترامب، وفي أن خسارة الكونغرس وتراجع التأييد الشعبي قد يقيّدان قدرته على مواصلة حرب طويلة ضد إيران.

وفي الوسع إزاء هذا ملاحظة أن خطاب الأوساط المقربة من بنيامين نتنياهو وحكومته بدأ يشدّد على ضرورة عدم الاكتفاء بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني، واعتبار إسقاط النظام الحل الإستراتيجي المرغوب، كذلك ثمة تشديد على أن رفض المفاوضات لا يقدّم بديلا مضمونا، والحرب لا تضمن منع إيران من إعادة بناء قدراتها.

وبالإمكان أيضا ملاحظة وجود تحفظ إسرائيلي يتعلق بعدم الانتباه إلى وجود فجوة بين إضعاف الدولة وإسقاط النظام، فحتى لو نجح الحصار البحري والعقوبات في إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الإيراني، فذلك لا يعني بالضرورة أن النظام سيسقط أو أن قيادته ستفقد قدرتها على إدارة المواجهة. بل قد تمنحه قدرة النظام على تحمّل الضغوط وقتا إضافيا، فيما يظلّ هدف الحفاظ على بقائه أولوية قصوى بالنسبة إلى طهران.

وتنوّه تحليلات أخرى بوجود خشية إسرائيلية أساسية: أن تتحوّل المواجهة الأميركية الإيرانية من محاولة لفرض تغيير إستراتيجي على إيران إلى حرب استنزاف طويلة، تكون فيها قدرة طهران على الصمود وكسب الوقت أكبر من قدرة واشنطن على مواصلة الضغط، وتترتب عليها، وإن بشكل تدريجي، خشية أخرى من أن تنتهي المواجهة الأميركية الإيرانية من دون أن تنتهي المشكلة الإيرانية بالنسبة إلى إسرائيل من جهة، ومما قد يحدث إذا أعادت واشنطن تعريف مصالحها في الشرق الأوسط بصورة لا تتطابق مع الرؤية الإسرائيلية من جهة أخرى.

ويُشار هنا إلى أن المصالح الإسرائيلية والأميركية متقاطعة لكنها ليست متطابقة؛ فواشنطن تحسب كلفة الحرب وتداعياتها العالمية في حين تضع إسرائيل التهديد الإيراني في مقدّمة أولوياتها. وما تحاول تسويقه في الوقت الحالي هو تحويل المواجهة مع إيران من تهديد لأمنها إلى قضية تتصل مباشرة بالأمن القومي الأميركي.

ولدى العودة إلى الخشية الأكثر إلحاحا، يردّد مسؤولون إسرائيليون كبار، أمنيون وسياسيون، أن الصدام بين الولايات المتحدة وإيران يتحوّل تدريجيا إلى حرب استنزاف يحاول فيها كل طرف إنهاك قوة الطرف الآخر وإرادته، من دون الانجرار في هذه المرحلة إلى استئناف المواجهة العسكرية الواسعة. وبحسب هؤلاء، هذه مرحلة جديدة من الصراع، يتحوّل فيها الصبر إلى "أداة إستراتيجية".

ومن سمات هذه المرحلة الجديدة أن الرئيس ترامب لا يتعجل استئناف الحملة العسكرية، ويفضل مواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي والبحري على طهران، أملا في تحقيق ما لم ينجح في تحقيقه بالحرب من خلال هذه الوسائل. أما إيران فتحاول إثبات قدرتها على الصمود أمام الضغوط، والحفاظ على النظام، وتحسين موقعها التفاوضي.

وتسود تقديرات لدى الأوساط المسؤولة في إسرائيل بأن ترامب بات مقتنعا على نحو شبه تام بأن استئناف الحرب قد يجرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة طويلة الأمد، ذات تداعيات عسكرية واقتصادية ثقيلة. ومن وجهة نظره، تتيح مواصلة الضغط من دون حرب إضافية له محاولة تحقيق أهدافه من دون دفع ثمن إضافي يتمثّل في سقوط قتلى أميركيين، وارتفاع أسعار الطاقة، وحدوث اضطرابات في التجارة البحرية العالمية.

كما أن الوضع السياسي في الولايات المتحدة يعزّز هذه الاعتبارات، فالنتائج الصعبة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات منتصف الولاية، وفاز فيها الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس، تزيد الضغوط على ترامب لتجنّب خوض حرب أخرى في الشرق الأوسط.