لا أعرف إذا كان بالإمكان أن أعتبر ما سأورده هنا "موديلًا" متكاملًا لتحليل أداء القيادة في أوضاع القهر، وأقصد القيادة في أوساط المقهورين. أنطلق في وضع هذا الموديل من تأمّل وقراءة هادئة لحالنا كفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيليّة، ومن رصد أداء القيادات عبر العقود ومن مختلف التيارات والإيديولوجيّات، فقد خبرت بالدراسة والتأمّل أننا حيال مشهد تتكرّر فيها نماذج "القياديّ".

أقول هذا وقد دخلتُ الحياة العامّة في بداية الثمانينيّات من القرن الفائت محرّرًا في صحيفة "الاتحاد"، وهو موقع جيّد لأطلّ منه على المشهد وعلى الفاعلين فيه. وعلاوة على ذلك فقد ربطتني ببعض القيادات من مختلف الأجيال علاقات شخصيّة مستمرّة إلى هذا اليوم، أو أنني كنتُ في موقع تقديم الاستشارة عن قُرب للبعض الآخر ومتابعته بهذه الصفة.

سأعتبرها أربعة عقود بالتمام والكمال أتأمّل خلالها النماذج القياديّة وأدائها على مهل وتؤدة، لعلّني أدرك ما تعنيه الشخصيّات والنماذج. وآمل أن أكون مُنصفًا في قراءتي هذه وإن كنتُ أضع ما أضعه ببرود المتأمّل الراغب في الفهم -وهي غايتي- وليس السجال أو التقريع. وهذا بالذات ما جعلني أنتقي المفردات بحذر، كي لا أقع في الحكم المسبق على "نماذجي" في الموديل.

أمّا "القيادة" فهي اسم نوع لشخصيّات من مختلف حقول الحياة تنشط في مواقع صنع القرار والسياسات، وهي مُلزمة بحكم موقعها بمواجهة المؤسسة الإسرائيليّة ودوائرها. فالقائد هو النائب في البرمان، وهو رئيس البلدية، ومدير المدرسة، والمركز الثقافيّ، ورئيس قسم في مشفى، وصاحب الشركة، ومدير الجمعيّة ومؤسّسة المجتمع المدني وأمثالهم. فأي القيادات وجدنا في هذه المساحة بيننا كجماعة قومية أصلانيّة وبين المؤسّسة الرسمية على أجهزتها وسياساتها وخطابها؟ بمعنى أن للقيادات أوجهًا أخرى، خاصة تلك التي تتصل بالعلاقة بينها وبين مجتمعها أو بينها وبين معايير الإدارة العامة وإدارة الموارد والأزمات، بيد أنني أحصر حديثي هنا في المساحة الأولى، مقابل السلطة ومبنى القوّة الذي أنشأته على الدوام بقصد الإقصاء والسيطرة والتحكّم.

يقوم الموديل على فرضيّة وجود ثلاثة نماذج للقيادة عندنا مع إمكانيات التنقّل بينها، والتنقّل بين النماذج الأساس يخلق نماذج أخرى. وللقول إن النماذج في حركة وأن الذين يدخلونها يُمكن أن يغادروها، فالتصنيف ليس مُغلقًا وإن كان يمنحنا مفتاحًا للفهم. ويُمكننا التعامل معه كمسطرة قياس أو معيار تُقاس القيادة بحسبه، ومع هذا يظلّ ناقصًا لأن للقيادة أوجهًا أخرى لا أتناولها هنا.

سأحاول تدريج النماذج وفق السيرورة التي أفضت إلى نشوئها، وأفترض أن حضور النماذج تغيّر من مرحلة إلى أخرى. صحيح أن سِمات القيادة وصفات القائد قد تولد مع صاحبها، ورغم هذا يظلّ للسياق دوره في حضور النموذج.

المتعاون: هو ذاك القياديّ في مجتمعنا الذي تعاون مع الحُكم العسكريّ ومع المؤسّسة الإسرائيليّة فور الإعلان عنها ونشوء الدولة. هو ذاك القياديّ الذي يسّر لها مشاريعها وسياستها تجاه الباقين في وطنهم، في هذه العائلة وهذه البلدة وهذه الجماعة/الطائفة. هو الوكيل الذي مثّل المؤسّسة أو تصرّف بدعم وتغطية منها في تدبّره شؤون مجتمعه. وقد وجدناه يُدافع عنها أو يحارب بسيفها كجزء من وظيفته ودوره كما تحدّدا بأيدي المؤسّسة وسياساتها.

والمفارقة أنك ستجد ضمن هذا النموذج من كان على استعداد لأن يبزّ المؤسّسة ويتجاوزها في فكرها وإيدولوجيتها وقهرها لمجتمعنا. هناك قصّة التقطتها في صباي عن مختار كان يشي بالناس أنها تهرّب بعضا من محصول التبغ، ولمّا كانت الوشاية تذهب أدراج الرياح كان ينزل إلى دائرة البوليس ليشتكي الضابط الذي لم يُرسل رجاله للتفتيش، ومما يزيد من المفارقة أن شرطيًّا شابًّا كان يعرف بالوشاية فيسرع إلى بلدة المختار ليحذّر الناس من "كبسة" يُمكن أن تحصل!

سنرى ضمن نموذج المتعاون من يعمل وفق التعليمات والأوامر، ومن يزايد على المؤسسة ومبعوثيها فيتمادى في قهر أهله والتنكيل بهم، ربّما لأن نفسيّة المتعاون مبنية على الفرضيّة بأن المؤسّسة لا تصدّقه ولا تثق به، فيدأب على إثبات ذلك في كل مرّة من جديد، وهي في الحقيقة لا تثق به لكّنها تستخدمه وسيلة قمع أولى تختبئ هي من ورائها. هذا النموذج قد يختار التعاون مع المؤسسة من تلقائه ونتيجة لحسابات الربح والخسارة والمصالح، لكن قد يجري زجّه في وظيفة التعاون من خلال ابتزازه أو من خلال مكافأته، فقد واجه البعض إمكانية أن يُحاكم بسبب "جريمة" قام بها قبل العام 1948 ضد يهود أو مستوطنة، وبين أن يتعاون فيتمّ لإغلاق الملفّ بحقّه.

الوسيط: هو القياديّ الذي عمل في التواسط بين مجتمعنا والدولة ناقلا "الرسائل" بين جهتي المتراس. احتاجت الدولة إلى خدماته في الأزمات وحالات التوتّر، واحتاج إليه الناس بديلًا عن المتعاون الذي بدا أكثر قسوة من وكلاء الدولة وممثّليها المباشرين. عادة ما كان يتحدّث الوسيط بلغة الواقعية والحرص على القانون الوضعي، مقرونًا بالحديث عن ضرورة تدبير شؤون الناس ومساعدتهم في مواجهة التحدّي المتمثّل بسيادة جديدة على وطن قديم. بمعنى أن الوسيط كان يُحاول التوفيق بين السيادة الجديدة التي قامت هنا، والمُقيمين أصحاب هذه البلاد في وطنهم. لنعترف للوسيط بأن مهمّته أصعب من تلك التي قام بها النموذج المتعاون، فالأخير حسم أمره واصطفّ مع القاهرين يأكل من خبزهم ويضرب بسيفهم ويوجِع، في حين كان على الوسيط أن يُناور ويُداور كي يتدبّر الأمور. نفترض أن شخصيّة الوسيط كانت أكثر تعقيدًا وذكاء اجتماعيًّا من شخصيّة المتعاون.

عادة ما عمل الوسيط باستقلاليّة وإن احتكّ بممثّلي المؤسّسة ومسؤوليها، بل هذه الاستقلاليّة النسبيّة هي التي منحته شرعيّة للقيام بمهمّاته، وأكسبته ثقة الناس وثقة المؤسّسة على السواء. كان الناس يُدركون عادة حدود "صلاحيّاته" وطاقته على تدبّر الأمور لدى المؤسّسة، وقد اهتمّت المؤسّسة بأن يظلّ قادرًا على تدبير هذا الشأن أو ذاك كي تمنحه الفرصة أن يُثبت للناس إخلاصه وموثوقيّته في حلّ المشاكل مقابل هذه الدائرة أو تلك، واهتمّت بأن تمكّنه من إنجاز بعض المعاملات لصالح الناس كي تكرّس حاجة الناس إليه.

الممثّل: هو الذي قام ويقوم بمهمّة تمثيل مجتمعنا قبالة المؤسّسة منطلقًا من رواية شعبنا للأحداث التي أفضت إلى إقامة إسرائيل على أنقاض شعب ووطنه. لم يتردّد في مواجهة الحكم العسكري وقيوده، ولا من استحضار رواية شعبه إلى الحيّز العام. وفرض تحدّيًا على المؤسّسة التي أرادت للناس أن ينسوا وينخرطوا في أدوار رسمتها لهم، "حطّابين وسُقاة ماء" مثلًا، وهي "وظائف" مطلوبة في بناء الدولة حديثة العهد. أرادت تسخيرهم في هذه العملية و"دمجهم" ضمن دواليبها بأقلّ ما يُمكن من ثمن، ولفرض نوع من الهدوء على بلداتنا ومجتمعنا.

من هنا فقد رأت في القائد الممثّل عقبة في ترسيم "الوظائف" لمجتمعنا وضبطه والتحكّم به. بدأ النموذج بالظهور منذ أيّام الحكم العسكريّ وإن لم يكن شائعًا كثيرًا في تلك الحقبة، ولو من قبيل حضور القمع والإجراءات التعسّفيّة بحق كل صوت مُغاير يقول بفلسطين وقضيّتها، أو بأحقيّة أهل البلاد ومطالبهم ولو في صورتها الأبسط.

لا أريد أن أسقط على الممثّل في تلك الحقبة خطاب هذه الأيّام، وأرجّح أن الخطاب السياسيّ يومها كان مقيّدًا بالشرط الجديد وبالصدمة التي حصلت، فكان التمثيل متواضعًا في مداه ولغته. لكنني أفترض أنه كان يقوم على الوعي التام بما حصل، وعلى الشعور بالانتماء للشعب الذي غبن حقّه التاريخ والإقليم. هذه الحقيقة لم تمنع المؤسّسة من محاولة الحدّ من انتشار هذا النموذج، باعتقاله وسجنه أو بتأليب المجتمع ضدّه والافتراء عليه، أو بنفيه من مكان سكنه إلى مواقع نائية أو قرى لن يكون فيها ما يبيعه للناس، وعادة ما كان النفي إلى القُرى المعروفيّة التي استقبلت المنفيين وأكرمت وفادتهم ووفّرت لهم بيئة آمنة.

إلّا أن المؤسّسة كانت تحاول، أيضًا، رشوتهم وإغراءهم لقبول خاطرهم. وكثيرًا ما قدّمت لهذا النموذج الإغراءات الماليّة والمنفعيّة والامتيازات لثنيه أو تحييده، وقد نجحت في بعض الأحيان في نقل الممثّل من موقعه إلى موقع الوسيط أو المتعاون كجزء من حالة الاستعمار، وما تعنيه من مبنى قوة وقُدرات متنوّعة للمؤسّسة على إخضاع ضحاياها.

وهذا ما جعل حياة الممثّل صعبة للغاية أحيانًا كثيرة، خاصة إذا عاقبته المؤسّسة بفصل قريب له من إدارة مدرسة، أو بمنع توظيف أقاربه أو تشغيلهم. في أساس تعامل المؤسّسة معهم هو خوفها من تأثيرهم في إنشاء خطاب بديل لخطابها، إذ كانت تعرف أنهم أقوياء وقادرون على الإقناع أو تجنيد الناس إلى جانبهم. وهذا بالتحديد ما ردع المؤسّسة في حقب معيّنة أو في حال شخصيّات معيّنة عن إلحاق الأذى بهم أو مواجهتهم، كما أن المؤسّسة بدت واثقة بهم أكثر من أي نموذج آخر بوصفه تجسيدًا لردّ الفعل الطبيعي على التطهير العرقي والقمع والقهر في أعقابه.

هذه هي النماذج الثلاثة في القيادة العربيّة في حالتنا قائمة إلى يومنا هذا، بيد أن الصورة الكاملة لهذه النماذج تكتمل كلّما رأينا الحركة التي كانت تحصل بينها، والتفاعلات التي كانت تنتهي بانتقالات الشخص القيادي من نموذج إلى آخر. فهناك من بدأ حياته متعاونًا لكنه صار مع الوقت وسيطًا أو ممثّلا. إلّا أن النماذج كانت تشهد حركة باتجاه معاكس، من الممثل إلى المتعاون. وعليه، جدير بنا أن نرى الحركة والانتقالات التي حصلت إذا ما شئنا أن نحكم ونحاسب. أقول هذا في ضوء ميلنا كمستضعفين إلى تصوير النماذج على أنها إما أسود وإما أبيض وإما بين هذا وذاك، متعاون، وسيط، ممثّل! هذا فيما الحقيقة تقول إن بين كلّ لونين لون ثالث له حضوره الخاص.

للقول إن النماذج تداخلت وتقاطعت في سيرة أشخاص نعرفهم في السابق والآن، هذا يقينًا يُصعّب عملية الفرز ولا يلغيها، أو يدفعنا إلى الحذر وتصنيف الأفعال والأداء أكثر من تصنيفنا للأشخاص، خاصّة وأن السيرة الذاتيّة للقيادات قد تكون مرّت على أكثر من نموذج وأقامت فيه، هذا مع التأكيد على أن لكلّ نموذج رموزه في حياتنا العامّة.

سأوصي بإعمال موديل القياس هذا برفق من خلال رؤية السيولة بين نموذج وآخر، لدى محاولتنا تقييم أداء هذا القياديّ أو ذاك. فالقضيّة ليست في بندقيّة صيد حصّلها المتعاون لأحدهم، ولا في تصريح بالسفر حصّله الوسيط، وهذه مسائل في غاية الأهميّة لأصحابها، بل هي في نهاية المطاف مدى إسهام القائد معنويًّا وفعليًّا وسياسيًّا في إعادة بناء مجتمعنا على هويّته وانتمائه وكبريائه.

وربّما هذه كلمة المفتاح في الراهن، من هو القائد الذي يعمل على حفظ كرامة الجماعة وتعزيز صمودها في شرط سياسيّ في غاية الحساسيّة؟ فالناس لديها احتياجات، لكن للجماعة عزّة نفس، تكون أهمّ في ظروف معيّنة من المكاسب الاقتصاديّة الماديّة، ولم تكن هذه الحقيقة غائبة عن أجيال من القيادات التي ربطت اليوميّ بالقوميّ ربطًّا خلّاقًا ولم يبدّلوا تبديلا.