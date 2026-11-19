على إيقاع قرعات طبول الحرب ضد إيران والتحريض الدموي على الفلسطينيين في الداخل؛ يدير نتنياهو مرحلة ما بعد الانتخابات وعملية تشكيل أو إحباط تشكيل أي حكومة يكون خارجها، وتدوير اللعبة السياسية الداخلية نحو فرض حكومة صهيونية موسعة أو حكومة وحدة برئاسته أو بالتناوب مع "معسكر التغيير" أو أطراف منه، وهو يوظّف في سبيل ذلك أذرع إسرائيل الأمنية التي نجح في تطويعها وتسخير رؤسائها في خدمة أجندته الشخصية والحزبية، فبعد أن ورّط رئيس "الشاباك" في قضية "سرقة الانتخابات" من قبل "العرب" التي "زرعها" مقرّبوه، أرسل رئيس الموساد مزوّدا بمعلومات استخبارية مشكوك في مصداقيتها حول استئناف إيران تطوير برنامجها النووي، والعمل على تحضير سلاح كيميائي وبيولوجي لاستعماله ضد الولايات المتحدة.

وليس غريبا أن يحقق نتنياهو نجاحا على الجبهتين؛ فبعد أيام من زيارة رئيس الموساد للولايات المتحدة انطلقت التصريحات والتحركات الأميركية التي تحمل نذير مواجهة حربية جديدة، إذ وصلت حاملة طائرات ثالثة هي "ثيودور روزفلت"، واستقبلت إسرائيل بطارية صواريخ "باتريوت" إضافية، وأجرى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الذي زار إسرائيل مشاورات مع قيادة الأركان، وتغيرت لهجة الجيش والإعلام الإسرائيلي الرافضة لأي عمل عسكري قبل تشكيل حكومة جديدة.

وعلى جبهة الداخل انتقل التحريض على "العرب" من القول إلى الفعل من خلال عمليات إرهابية منظمة، تمثلت أمس وفجر اليوم في عملية دهس في كفر قاسم كان ضحيتها ثمانية مواطنين جراح أحدهم خطيرة، وإحراق مسجد قرية الدحي الواقعة قرب العفولة بتوقيع شعارات انتقامية ضد "العرب"، في ما يؤشر إلى أن تلك العمليات هي أول خطوة في حملة ترهيب وتوتير تهدف إلى خلق أجواء رافضة لأي شراكة مع "العرب" بعد تحويلهم من عدو محتمل إلى عدو فعلي.

وليس غريبا تحقيق نتائج على الجبهتين، ولكن الغريب هو سرعة استجابة معسكر التغيير لهذه "النداءات"، فقد تبدلت اللهجة الحاسمة التي كانت تعتبر أي مواجهة مع إيران في هذه الأيام حاجة في خدمة نتنياهو وليس في خدمة إسرائيل إلى حديث ناعم عن "هذه الأيام الحساسة التي نمر بها"، كما ورد في بيان آيزنكوت الذي أعقب اجتماعه مع نتنياهو، هذا فضلا عن اجتماعه مع بينيت الذي استمر ثلاث ساعات وخرج الأخير في أعقابه بخطة لإقامة ما يسمى حكومة وحدة وطنية، ما يعني أن نتنياهو نجح في خلق أجواء خارجية وداخلية ضاغطة باتجاه حكومة وحدة، وفي التأثير بواسطة ذلك في مواقف معسكر التغيير وأطراف منه.

وقد جاء تصويت "يهدوت هتوراة" (التي يبني عليها معسكر التغيير في تشكيل حكومة بديلة)، إلى جانب مرشح الليكود لرئاسة الكنيست أمير أوحانا، والذي تزامن مع اجتماع بينيت المفاجئ وغير المنسّق مع أطراف معسكره مع نتنياهو ليقلب المعادلة، ويقلب محاولة التفكيك التي بدأها معسكر التغيير عبر استمالة "يهدوت هتوراة" لصالح نتنياهو، من خلال استهداف أحد أضلاعه المركزية، نفتالي بينيت.

وفي غضون ذلك ما زال الاندفاع العربي الذي يقوده في هذه المرحلة أحمد الطيبي (وليس منصور عباس)، الذي حوّل الإنجاز الانتخابي إلى تريند إعلامي شخصي ورافعة لإنتاج حالات استعراضية شعاراتية، تعتمد الديماغوغيا وتهدف إلى تكريس الشخص "القائد الهُمام" الذي يطرد غوتليب وبن غفير من الحيّز السياسي الإسرائيلي وحتى من الكنيست أيضا، وهو أمر ينطوي على تضليل الذي يلوي رقبة الواقع ويقلبه رأسا على عقب، بالذات في وقت نواجه فيه نحن العرب الفلسطينيين أقسى محاولات الطرد والإقصاء من الحيّز العام السياسي وغير السياسي في هذه الدولة، هذا إضافة إلى ما يوفّره من وقود لحملات التحريض التي تتغذى على ادعاءات الخطر الداهم للعرب والتي يقودها هؤلاء وأمثالهم.

وهذا في حين جاءت ترجمات الإنجاز الانتخابي حتى الآن مخيبة للآمال، خاصة في ضوء انقسام الآراء بين أقطاب معسكر التغيير، بين من يسعى لحكومة وحدة وطنية مع الليكود، بينيت، ومن يريد حكومة مع الحريديين، ليبرمان، ومن يعمل على إقامة حكومة أقلية بامتناع "يهدوت هتوراة" ومنصور عباس والمشتركة، آيزنكوت، فيما يتفقون على رفض إقامة حكومة تعتمد على أصوات العرب دون التمييز في هذا السياق بين الموحدة والمشتركة.

وعلما بأنّ الخطوة المتقدمة الوحيدة التي خطاها هذا المعسكر، والمتمثلة بتغيير رئيس الكنيست وانتخاب لجانها، تمت بأصوات أعضاء الكنيست العرب من القائمتين، وما كانت لتنجز دون دعم قائمة واحدة من القائمتين على الأقل، خاصة في ضوء دعم "يهدوت هتوراة" لليكود بعكس التوقعات، وتمخضت نتائجها عن انتخاب شخصيات مغرقة في تطرفها الديني والسياسي على غرار متان كهانا الذي تولى رئاسة الكنيست، وليبرمان الذي انتخب لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.

ليبرمان المعروف بتاريخه الأسود منذ أن كان طالبا في الجامعة العبرية، وشارك فيما عرف بـ"ليلة الجنازير" على الطلاب العرب مع أصدقائه يسرائيل كاتس وتساحي هنغبي، وصولا إلى مخططه حول الترانسفير ومبادلة سكان المثلث، وانتهاء بتصريحاته المتعلقة بقصف السد العالي وإغراق مصر على سكانها وإبادة غزة، إلا أن ما يهم في سياقنا هو رفضه القاطع لأي حكومة تعتمد بشكل أو بآخر على أصوات العرب، وحمله لمشروع قانون التجنيد للجميع الذي يروج له والذي يسعى فيه إلى تجنيد الحريديين والعرب في الخدمة العسكرية/ الوطنية.

أما متان كهانا الذي يعتبر على حد وصف غدعون ليفي "رئيس يهودي لكنيست يهودي في دولة يهودية إلى الأبد"، فهو ليس عنصريا سيئا بل يتمنى لنا نحن الفلسطينيين والعرب كل خير ويريدنا أن نعيش في سويسرا أحسن حياة، فقد فتش قبل أربع سنوات فقط عن زر يمكن إذا ما ضغط عليه أن يخفي كل العرب من هنا ويرسلهم في قطار سريع إلى سويسرا ليعيشوا بسعادة وهناء فلم يجد، وهو بعد أن انتخب بأصوات العرب لم يذكرهم بكلمة في خطابه، بل دعا إلى وحدة المعسكرات الصهيونية المتنافسة.

لكن السؤال لماذا كان على أعضاء الكنيست العرب التصويت لهذه الأنماط من العنصريين على شاكلة ليبرمان وكهانا، ودون مقابل؟ وحتى لو أسقطنا منصور عباس من حساباتنا، فما الفائدة التي جنتها أو سوف تجنيها المشتركة من هذا التصويت، خاصة أن أصوات أعضائها ليست هي من تحسم النتيجة، إلا إذا اقنعونا أن حصول الطيبي على منصب نائب رئيس كنيست هو المقابل؟ ثم لماذا ينصاع التجمع وهو الذي استثني من المنافع التي حصل عليها الآخرون لهذا القرار، وهو المفترض أنه يستند إلى برنامج يتميز فيه عن الآخرين؟

لقد لفتني مقال نشره كوبي نيف، في "هآرتس" عشية انتخاب رئيس الكنيست، وجه فيه نداء حارا إلى أعضاء الكنيست العرب بأن لا يصوتوا لكهانا دون مقابل، داعيا إياهم إلى عدم التعاون مع هذا الرجس (ويقصد معسكر التغيير الذي يجري وراء "يهدوت هتوراة" وحتى الليكود ويهمل العرب، رغم أنهم الذين وفّروا الأغلبية العددية لانتصاره)، وتساءل نيف باستغراب، لماذا توفرون لمعسكر التغيير البضاعة التي لن تقوم له قائمة دونها بلا أي مقابل وأنتم تعرفون أنهم سيقذفونكم بعد الوصول إلى السلطة؟ لديكم القوة التي حصلتم عليها ببطولة فاستعملوها.

ويضيف نيف، في ندائه إلى أعضاء الكنيست العرب قائلا، إذا ما صوتتم غدا مع انتخاب متان كهانا لرئاسة الكنيست فإنكم تمنحون معسكر التغيير، وبالمجان، مفتاح السجن الذي يخططون صراحة لسجنكم فيه.

وإن كنت لا أذهب إلى حيث يذهب نيف إلى اشتراط أي تصويت بتوقيع اتفاق ائتلافي رسمي مع الأحزاب العربية، إلا أن أضعف الإيمان هو التأثير في هوية المرشحين لرئاسة الكنيست ورئيس لجنة الخارجية والأمن، كي لا يثقل على الضمير العربي التصويت لمتطرف عنصري مثل ليبرمان أو قائد طيران نفذ مجازر بأبناء شعبنا، كما يقول غدعون ليفي، مثل متان كهانا.