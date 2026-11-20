ردد الصحافي والرفيق عبد أبو شحادة بعد إطلاق سراحه من الاعتقال التعسفي لمدة خمسة أيام جملة "مش لازم نخاف… ممنوع نخاف"؛ ولعل هذه الرسالة هي أهم وأقوى رسالة خرجت من هذا الاعتداء على حرية عبد الشخصية وعلى حرية الصحافة والحق في التعبير. وقد حفزتني هذه الرسالة التي رددها عبد على العودة إلى مقال كتبته قبل الانتخابات واخترت عدم نشره، وذلك حفاظًا على أجواء الإجماع الواسع على الذهاب إلى الصناديق والتصويت.

إن أكثر ما يجب أن ننتبه إليه في هذه الأيام التي تلتبس فيها المفاهيم وتتداخل فيها المعاني، هو ذلك الميل الطبيعي أو الغريزي لدى المثقفين عمومًا، وأخص بالذكر أولئك المشتبكين في الشأن العام ممن لا يشكك في مواقفهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية، للدعوة إلى الحفاظ على الوضع القائم من باب أن المحافظة عليه أسلم وأجدى وأقل مخاطرة، وأن "اللي منعرفه أحسن من اللي ما منعرفه".

ومن الطبيعي أن تزداد هذه النزعة صخبًا حين تتردى الأوضاع السياسية، وحين يبدو أنه لا يوجد أي ضوء في نهاية النفق، ويختلط الحابل في النابل ويتزاحم المنظّرون في خلط الأوراق وتركيب المصطلحات وتشويه المفاهيم. وقد قادني التأمل في خلط المفاهيم ومحاولة تربيع الدائرة إلى العودة إلى التفكير في أصل تلك النزعة الإنسانية في المجتمعات ولدى الشعوب للتحرر، ومن ثم للثورة والربط العضوي بينهما. وأول نتيجة من هذا التأمل والتي لا يختلف بشأنها اثنان، أنه لا حرية من دون نضال من أجل إحداث التغيير وتحقيق الأهداف برفع الظلم وتحقيق العدالة، وأنه لا نضال من دون تضحيات ودفع أثمان شخصية وجماعية باهظة في كثير من الحالات.

وفي كل الأحوال، هذا لا يعني المخاطرة والتهور من دون حساب للأثمان والعواقب.

يكفي أن يتذكر الإنسان وخصوصًا المثقف هذه الحقيقة ويستبطنها كقيمة إنسانية عليا، حتى تستقيم المفاهيم وتتوضح الصورة من دون أي غموض. أي أن معرفة المكان الذي تقف فيه والتمسك به وامتلاك البوصلة التي لا تتغاضى أو تتنازل أو تحيد عنها قيد شعرة مهما تلبدت الأحوال والظروف، هما الضمان للأخذ بالرأي السديد. والأهم ألا يتطوع المثقف بما يراه تفكيرًا خارج الصندوق أو ضرورة للتفكير "الإبداعي" أن يقوم هو بالترويج لتقديم تنازلات أو أفكار تشوش المشهد العام، وبهذا يسهم في خلق ضبابية نحن في غنى عنها.

وثمّة مفارقة تاريخية وبنيوية عند مثقفي الضحية ونخبها، تتمثل بذلك الدافع الذي يبدو وكأنه القدر المحتوم بالسعي لإثبات الاعتدال وعدم التطرف، وتجميل الصورة في أعين الطرف الظالم، أي المستعمر والمحتل، وسرعان ما يكتشف هؤلاء أنه لا يمكن القفز فوق هوة الخلاف بين الضحية الواقعة تحت الاستعمار والمستعمر نفسه، وأنه لا يمكن حل الخلاف بالكلام المنمق والاستماتة بإظهار الاعتدال، إذ يعتبر الاستعمار المثقفين خطرًا إستراتيجيًّا ومصدرًا للقلق، على الرغم من نزعتهم الاعتدالية.

وفي أحيان عديدة وفي ظل عدم التوازن المطلق في علاقات القوة القائمة، يستسهل المستعمر ضرب هذه الفئة بالذات وعزلها وحتى اتهامها بالتطرف، لمجرد أنها موجودة ويعرف مواطن الضعف عندها وسهولة ممارسة الضغوط عليها وابتزازها، من خلال مصادر الرزق والعمل ونيل الفرص للتقدم الشخصي. ومع مزيد من الأسف، يكون رد الفعل في الغالب عند هؤلاء هو الإمعان في نهج "البراغماتية السياسية"، والبحث بإصرار عن أبواب ونوافذ لطرقها والتهافت على إيجاد ولو موضع قدم خلف تلك الأبواب الموصدة والنوافذ المغلقة.

وحتى نستكمل فهم هذه الظاهرة علينا تناول قضية مهمة تُهمل عادة، ولا تجد لها مكانًا في التحليل مع أن لها وزنًا رمزيًّا استثنائيًّا حاسمًا أحيانًا؛ هذه القضية هي مسألة التحلي بالشجاعة عند القائد أو المثقف، أو عمومًا حتى عند الإنسان العادي. وينبغي أن نذكر أن الشجاعة ليست صفة مكتسبة عند الإنسان وليست عقلانية بالتعريف، ولا يمكن وضعها بقوالب جاهزة، ولا بمعادلات رياضية، خصوصًا كونها قضية شخصية أولًا وأخيرًا، فإما أن تكون شجاعًا وإما ألا تكون.

ونستذكر هنا قول أبي الطيب المتنبي:

"وكلُّ شجاعةٍ في المرءِ تُغني

ولا مِثلَ الشّجاعةِ في الحكيمِ"،

في رائعته التي مطلعها:

"إذا غامرتَ في شرفٍ مَرومٍ

فلا تَقنَع بِما دونَ النُّجومِ"

ولكنّ عبقرية المتنبي جعلته يستبق موقفًا يستخدم فيه هذا البيت لتبرير الضعف والعجز بقوله:

"يرى الجُبناءُ أنّ العجزَ عقلٌ

وتِلكَ خَديعةُ الطّبعِ اللئيمِ"

ولكن لعلّ أهم ما قاله أبو الطيب عن الشجاعة وكونها مطبوعة في النفس البشرية:

"وكلٌّ يرى طُرقَ الشّجاعةِ والنّدى

ولكنّ طَبعَ النّفسِ للنفسِ قائِدُ"

ولا بأس في أن نخرج عن سردية المقال ونستذكر أقوال كبار شعرائنا ومؤرخينا في كل العصور التي أصبحت إرثًا إنسانيًّا، وخاصة في فترة النهضة مثل قول بدوي الجمل:

"إذا ملكوا الدنيا على الحُرِّ عنوةً

ففي نَفْسهِ دنيا هي العِزُّ والكِبرُ

وإنْ حجبوا عن عينهِ الكونَ ضاحكًا

أضاءَ لهُ كونٌ بعيدٌ هو الفِكرُ"

ولا ننسى شوقي والجواهري الذي أثار ببلاغته النشوة عند طه حسين، حين قال في الذكرى الألفية للشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري:

"ولثورةِ الفكرِ تاريخٌ يعلّمنا

بأنّ ألفَ مسيحٍ دونَها صُلِبا"

وكذلك إرهاصات الثورة العربية ضد الحكم العثماني، وخصوصًا استبداد الحكم في عهد جمعية الاتحاد والترقي، وتعيين السفّاح جمال باشا حاكمًا مطلقًا على بلاد الشام، قادها مثقفون وأكاديميون عرب أعدم السفّاح العشرات منهم، وعلّق لهم المشانق في بيروت ودمشق يوم 6 أيار/ مايو 1916 الذي تحول إلى يوم الشهداء. ولم يسعف هؤلاء المثقفين الروّاد أنهم كانوا معتدلين جدًّا في أفكارهم، ومسالمين جدًّا في نهجهم، وأقصى مطالبهم كان الإصلاح في إطار الدولة العثمانية.

ولعل أطرف ما قرأت عن الجبن والشجاعة عند المثقفين والمتعلمين قصة إضراب معلمي المدارس في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين في أثناء الاضراب الكبير عام 1936، فتعبيرًا عن الغضب الشعبي والتمرد المدني المسالم، قرر المعلمون إطلاق لحاهم في تحد صارخ لإدارة المعارف البريطانية التي ردت بفرض العقوبات على المعلمين، وتهديد بفصل كل من لا يأتي للمدرسة حالقًا ذقنه وفي اللباس الرسمي المتمثل بالبدلة والطربوش. وكان شاعر فلسطين الكبير المعلم ناصر عيسى من هؤلاء المهددين بالفصل، وكتب قصيدته الفريدة (وغير المعروفة مع الأسف) فوقف أمام مرآته وأنشد:

"وقفتُ أمامَ مرآتي أُناجي بها وجهًا كثيفَ الشعرِ كاسفْ

وقُلتُ أيا مليحة أخبريني: أأحلقُ شعرَ ذقني أم أُجازِفْ؟

هنالك مبدآن: ثباتُ حرٍّ وحكمُ الظالمين من الزعانفْ

تجهَّمَ وجهُها الصافي وقالتْ: رأيتُكَ يا أخا الآدابِ خائفْ

ألستَ الشاعرَ المقدامَ تُلقي قصائدَ ثائراتٍ كالعواصفْ

وتُلهِبُ كلّ عقلٍ عبقريٍّ وتُحيي ما استماتَ من العواطفْ؟

فقلتُ بلى ولكنّي جبانٌ وإنَّ الجُبنَ في أهلِ المعارفْ".

وبالعودة إلى مقاربة متناقضات الخوف والشجاعة وإرادة التغيير والثورة مقابل الاستكانة للوضع القائم، فمن الواضح أنه بالإمكان تصنيف الناس عمومًا بمريد التغيير المستعد وبكل مثابرة وبإستراتيجية واضحة لتغيير الوضع القائم؛ وصنف ثان يضم السواد الأعظم من الناس، يفضل أن يستكين أو يتكيف مع الوضع، أو هو لا يبالي ولا يشغله الموضوع، وهناك أيضًا من هو معنيّ باستمرار الوضع القائم.

وبهذا المعنى فإن الغالبية الساحقة من الناس تنتمي إلى الصنف الثاني، بمن فيهم مئات آلاف العمال الذين يهمهم تأمين لقمة العيش لأطفالهم حتى لو بالعمل لدى الاحتلال والاستعمار، وبطبيعة الحال فهم يخشون من أي شيء قد يهدد لقمة عيش أبنائهم، وهذا ينسحب أيضًا على الموظفين بما فيهم شريحة المثقفين من الطبقة الوسطى، التي تنعم بأماكن وشروط عمل مستقرة، وكذلك على التجار وأصحاب المصالح.

وكل هؤلاء لا يُشكك بوطنيّتهم وبموقفهم المعارض للاحتلال وبالرغبة الصادقة بالتحرر منه، إلا أن واقع الحال أنهم يخشون لدرجة الخوف من أي مسّ بالوضع القائم قد يكون غير محسوب النتائج، وقد يقلب ظروف حياتهم رأسًا على عقب.

وختامًا، الحوار مطلوب، وتعريف المصطلحات وسياقات استخدامها مهمة جدًا لوضع الأسس لحوار مُجدٍ يستهدف التوصل إلى تغليب عوامل القوة والعمل الجماعي لدى الشعب الرازح تحت الاحتلال والاستعمار.

ومغزى الكلام أن وجودك في مجموعة الأكثرية غير المعنية في تغيير الوضع القائم لا يعني أن تعارض من يثور عليه، ولا يعني أن تؤدلج الموضوع ويصبح شغلك الشاغل أن تجتهد لإدانة من تجرأ وثار على ذلك الوضع القائم، وتصبح خبيرًا في حسابات الجدوى مقابل المخاطر متجاهلًا أن الوضع القائم كان واقعًا مريرًا ليس فيه خيط ضوء، يتغير كل يوم إلى الأسوأ بفعل الاستكانة، وعمليًّا الاستسلام له.