في إسرائيل الثكنة، لا شيء يمنع نشوب الحرب من ليلة إلى ضحاها. الليلة مثلًا أو غدًا. لكن ألف شيء وشيء يمنع حصول ولو نوع من الانفراج، إذا لم نقل السلام. أو أن مجتمع الثكنة مستعدّ للحرب كأنها حفلة جنس جماعيّة، بينما هو يتطيّر من فكرة التسويات أو اتفاقيّات سلام مع الشعب الفلسطينيّ المُقيم أو مع الإقليم، وينأى بنفسه عنها كمن ينأى عن كارثة. للتذكير، لقد رفضت إسرائيل الثكنة/إسبرطة مبادرة السلام العربيّة التي اقترحت سلامًا شاملًا وعميقًا، بما فيه التطبيع الكامل معها دبلوماسيًّا واقتصاديًّا وسواهما. ورفضتها إسرائيل عندما تحوّلت إلى مبادرة سلام إسلامية وقّعت عليها جميع الدول الأعضاء في منظّمة التعاون الإسلامي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بما فيها إيران، شرط تسوية المسألة الفلسطينية على نحو ما.

بإمكاننا أن نقول دون أن يرفّ لنا جفن إن إسرائيل، كمجتمع ودولة، تقوم على الحرب. فقد قامت في إطار حرب، ثم شنّت نحو 20 حربًا وعمليّة عسكرية في 78 سنة، ناهيك عن عمليات احتلال متكرّرة لمناطق فلسطينية محتلّة! حروب وعمليّات لا تتوقّف ضدّ الإقليم أو ضدّ دول أو شعوب. رقم قياسيّ دون شكّ يعكس طبيعة هذه الدولة وحمضها النوويّ. سيقول الإسرائيليّ المتوسّط إن الأمر مفروض على إسرائيل فرضًا، وسنردّ بكثير من الحزم إن إسرائيل اختارت بنفسها هذا الطريق وأضاعت ألف فرصة لتحقيق انفراج وتسويات. فالذي لا يُريد أن يُنهي الاحتلال عليه ألّا يتوقّع من ضحاياه أن يرشّوا عليه الأزاهير، والدولة التي تريد فرض هيمنتها بالقوّة على الإقليم لا تستطيع الادّعاء أنها تسعى إلى السلام.

بالنسبة لفلسطين، من الواضح أن كلّ النُخب في مجتمع الثكنة، ما عدا هامشًا ضيّقًا، تعتمد خيار حسم المسألة الفلسطينيّة بالقوة والإخضاع والاستحواذ على كامل فلسطين التاريخيّة بين البحر والنهر. بل رأينا في منعطف قبل عقد ونصف العقد أن القرار الاستراتيجي هو استثمار الانهيارات في المراكز العربية في الجوار نتيجة الثورة المضادة للربيع العربي من أجل فرض هيمنة تامة على الأقاليم العربية من المُحيط إلى الخليج. قراران استراتيجيان اتخذهما مجتمع الثكنة يجعلان من الحرب ترجمة حرفيّة شبه يوميّة لشعور الإسرائيليين بالتفوّق على العرب جميعًا بعد مئة سنة أو أكثر قليلًا من التاريخ. إنه فائض القوّة الذي ينبغي أن يتجسّد على الأرض.

في الخلفية عاملان يشدّان نحو الحرب بقوة. الأول، الاعتقاد الإسرائيليّ الغربيّ عمومًا بحتميّة التكنولوجيا واعتبارها قدرًا يُمكن لإسرائيل أن تفرضه على جيرانها وعلى الفلسطينيين. والثاني، الدور الرئيسي لإسرائيل الرسمية ضمن "حكومة القلّة" العالميّة الممسكة بمفاصل الاقتصاد والسياسة الكونية فوق القوميّة، والتي تستخدم الدول والجيوش فيها لإخضاع مواقع المقاومة والمعارضة لسياساتها ضمن الصراع على الموارد وعلى التحكّم بالمستقبل. تستند إسرائيل الرسمية إلى هذين العاملين مطمئنّة إلى أن أسلحتها قادرة على الفتك، وأن لا مفرّ للأعداء، بما فيهم إيران، من الخضوع، وأن هناك مَن سيغطّيها سياسيًّا واقتصاديًّا في كلّ الحالات. من هنا يأتي مشروع إسرائيل للسيطرة على الإقليم وموارده، وهو مشروع تنحسر في إطاره مسألة فلسطين وتصبح جزئيّة، وفق وجهة النظر الإسرائيليّة.

الجولات الانتخابيّة الأخيرة كشفت الكثير من الأمور في صلب مجتمع الثكنة. منها أن الذهنيّة العسكريّة فيه طغت على الذهنية المدنيّة التي نعتبرها سقطت مع اغتيال رابين في العام 1995. ومنها أنه يشعر بالتفوّق على الفلسطينيين والعرب عمومًا بما يمكّنه من عدم رؤيتهم أو أخذهم بالحسبان أو محوهم أو نزع إنسانيتهم. لا أقبح من الشعور بالتفوّق عسكريًّا مقرونًا بنظريات التفوّق العرقي العنصريّ. ومنها أيضًا الشعور بغياب الشرعيّة وبالخوف الوجودي الشخصيّ والجماعيّ. وعندما يخاف الناس يُمكن أن تركلهم الدولة في كلّ اتجاه وأن تأمرهم بما تُريد فيمتثلوا! ستأمرهم بأن الحرب على إيران الآن فُرصة للإخضاع أو إلحاق المزيد من الأذى، وعليهم أن يتركوا حياتهم ويذهبوا إلى الموت في الحرب. سنجد المناهضين لنتنياهو يسبقون الآخرين في الامتثال! سيتبجّحون بأنهم الأفضل في إدارة الحرب/الموت وأنهم أكثر دراية من شلّة نتنياهو في أمور الحروب!

لم يكن نتنياهو بحاجة إلى الكثير كي يُقنع ويُخضع الإسرائيليين والإدارة الأميركية بأنه بحاجة إلى أربعة أو خمسة أيّام لتحقيق غاية ما في إيران. ولم يكن نفتالي بينيت الغيّ الأرعن بحاجة إلى ثلاث ساعات مع نتنياهو كي يطّلع على معلومات سريّة تجعله متحمّسًا للمغامرة. الحرب هي الذهنيّة العامّة والخاصة في إسرائيل، ولها ما يُماثلها في "حكومة القلّة" العالمية. من هنا طبيعيّة جدًا جُملة "إلى الحرب سِر". لكن هناك حروبًا لا رجعة منها، وهذه هي الكارثة. أو كما قيل، إن الذي يبدأ الحرب لا يعرف عادة كيف يُنهيها. يعرف كل الإسرائيليين لماذا يُريد نتنياهو الحرب، لكنهم سيذهبون إليها مرّة تلو المرّة كأنها حفلة جنس جماعية!