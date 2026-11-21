القسم الأول: أربعة ادعاءات

الادعاء الأول: لا وجود لصمود وطني ولا إمكانية لهوية وطنية ضمن حالة سياسية تطالب بحقوقها عبر التنصل من الإبادة، بالتالي تنتقم السرديات الوطنية القديمة لغزة، وتحول وطنية ما قبل 7 أكتوبر إلى أسرلة جديدة، وبالتالي فإن أي فاعلية سياسية فلسطينية تنطلق أو تؤسس ذاتها على التنصل من الإبادة، ستؤدي حتما إلى تعريفات متنصلة من "الوطنية" كمفهوم يحمل في جوهره بعدا فلسطينيا، وبالتالي الوفاء لغزة هو شرط لسردية العدالة والمساواة كسردية غير مؤسرلة.

الادعاء الثاني: حمت سردية العدالة والمساواة ضمن "دولة المواطنين" التي نشأت في التسعينيات نفسها من الأسرلة منذ نشأتها، بواسطة بوصلة أخلاقية واضحة: "تحدي الصهيونية"، ضمن تشخيص الصهيونية بوصفها تهديدا للوجود الوطني الفلسطيني. وأسس هذا الوضوح لحالة اغتراب من المواطنة ومن الحيز الإسرائيلي، الذي تعاملت معه بنية المشاعر تلك بكونه حالة وحيزا مفروضين وقسريين، وحمت حالة الرفض الوجداني تلك من إغراءات الاندماج، وإغراءات التطبيع التي يحملها واقع فاقد للاستقلالية المؤسساتية الفلسطينية، وفاقد للقوة، ومخترق بشبكة من علاقات القوة مع الإسرائيلي.

بنية المشاعر تلك استطاعت أن تصون حالة وفاء عميق لشعبها الذي لا يجمعها به لا الجغرافيا ولا السياسة، بل الذاكرة والخيال، واستطاعت أن تطور تصورا مشروطا للشراكة، ومنطلقا من تصورات العدالة وليس من تجسدات القوة. إذن العمق الإستراتيجي لمطلب العدالة والمساواة كان رفض الصهيونية ومناهضتها، والعمق النفسي والوجداني لمطلب المساواة والعدالة كان حالة الاغتراب عن المجتمع الإسرائيلي، وحالة الوفاء للشعب الفلسطيني.

إن فصل مطلب العدالة والمساواة عن عمقها الإستراتيجي الذي يتضمن الرفض والمناهضة لكل ما يعزز البنية والقوة والشرعية الصهيونية، وفصلها عن بنية مشاعر الاغتراب عن المجتمع الإسرائيلي واضح العداء لنا، يؤدي إلى أسرلة مطلب العدالة والمساواة. وهذا تماما ما فعله التجمع طيلة مسيرته؛ اتهام مطلب المساواة الذي حملته قوة وطنية تنادي بالمساواة، بالأسرلة. وهذا تماما ما رآه التجمع الوطني الديمقراطي مبررا لوجوده، وهذا تماما ما حاول الآخرون سياسيا وحتى أكاديميا تمييعه وتسخيفه لمحو تميز التجمع، ولمحاربة مبرر وجوده وقوته، متهمين التجمع ومشروعه الفكري الذي بلوره عزمي بشارة بأنه لم يأت بالجديد، وبأنه يحمل كمن سبقه، مشروعا ليبراليا قائما على المساواة لا أكثر. وهذه التهمة هي أيضا التهمة الموجهة للتجمع من قبل تيارات من شعبنا خارج مناطق الـ48، التي ترى نفسها أنها تقود مشروعا تحرريا وليس مجرد مشروع "إصلاح ديمقراطي ليبرالي" لإسرائيل.

الادعاء الثالث: سار المشروع الصهيوني نحو إغلاق تدريجي ومستمر ومثابر لإمكانية تحويل مناهضته إلى أساس السياسة، وفعل ذلك بأسلوب معلن ورسمي من قبل الدولة والمجتمع الإسرائيليين، منذ الرد على التصورات المستقبلية 2007 وتصريح رئيس الشاباك الإسرائيلي حينها، يوفال ديسكين، بأن الدولة ستحارب كل من لا يعترف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية. وعلى رغم ذلك يستمر الداخل في اللعبة القديمة حتى تأتي لحظة غزة التي تعيد تشكيل الواقع، وهذه حقيقة تسري على من يحب غزة ومن يكرهها، من يعدّها بوصلة ومن يعتبرها عبئا، ومن ينطلق منها ومن يهرب منها. اللحظة تتطلب منا إعادة التفكير في العمق الإستراتيجي الوطني "لسياسات المواطنة". فما سيكون بعد لحظة غزة ليس ما كان قبلها، وبالتالي ما هو الشرط الجديد الذي "تمنحنا إياه الإبادة" لمنع سياسات المواطنة من أن تتثبت وتشرعن ذاتها مرة أخرى كسياسات أسرلة؟ إذ لا يمكن ترك مطلب المساواة في ظل انغلاق أفق سياسات المواطنة القديمة، دون حماية بديلة تنتجها اللحظة التاريخية الجديدة التي نعيشها، لحظة غزة.

الادعاء الرابع: هذا الالتحام مع اللحظة هو التحام منطقي، وطبيعي، وعقلاني، لكنه أيضا عملية وفاء؛ لحظة غزة هي اللحظة التي تلتحم فيها السياسة مع الأخلاق ومع المنطق، وينكشف عندها الوفاء للإبادة كالعمق الإستراتيجي الجديد الذي يمنع مطلب المساواة من الأسرلة، الوفاء "للحظة غزة" هو امتحان اللحظة، وهو حاميها الأخلاقي، وهو أفق فاعليتها السياسية، ولا إمكانية لأي فاعلية سياسية وطنية ولو حملت قائمة المطالب الطويلة العدالة والمساواة والإنصاف وما شئتم، أن تتنصل من اللحظة وتبقى وطنية. إذن "الالتقاء مع المواطنة خارج الأسرلة"، سيكون فقط عبر الوفاء لغزة، تماما كما كان "اللقاء" الأول مع المواطنة خارج سياسات تتيح الأسرلة هو لقاء ضمن حالة وفاء للنكبة، أي ضمن حالة التحام بين النكبة بكونها سردية وسياسات المواطنة، وهو ما أسماه نديم روحانا وأريج صباغ-خوري بعودة التاريخ، أي عودته إلى السياسة. وهذا هو المطلوب اليوم تماما، إذا كانت الإبادة تذكيرا بالنكبة، وهي كذلك، فلتكن تذكيرا ليس لمعاناتها فقط، بل لدروسها السياسية غير المؤسرلة، ولدروس الالتحام معها.

القسم الثاني: غزة و3 مشاهد للانتقام

المشهد الأول: "بينما تقتلون شعبنا... ربما تتفرغون قليلا لإعطائنا مساواة"

تنتقم غزة لنفسها من إصرار الداخل على حمل سردياته القديمة دون عمقها الإستراتيجي-الوطني، أو بصياغة أخرى لنفس الفكرة تماما، تنتقم غزة لنفسها من إصرار الداخل على تعريف جديد للوطنية متنصل من لحظة لم ولن يستطيع العالم التنصل منها، لحظة تشكل العالم من جديد، فيما يعتقد الداخل أن لديه قدرات خارقة ومسوغات استثنائية للقفز فوقها.

بدا خطاب المشتركة خارجا عن المرحلة، وعن اللحظة، وعن الواقع، وعن الإبادة، وعن اللحظة التي تشكل الواقع والصراع من جديد. وتجلى ذلك في أعمق صورة خلال 90 دقيقة من اجتماع المشتركة مع رئيس الدولة اليهودية، يتسحاق هرتسوغ. إذ شدد أعضاء المشتركة على المواطنة وعلى المساواة بمعزل عن الإبادة التي تذوتها إسرائيل كجزء من حتمية إمكانيات بقائها، بكل ما يتضمنه الأمر من معنى للمجتمع الإسرائيلي الذي يعيد تشكيل ذاته من جديد وفق هذه الحقيقة، أي مجتمع لا يطبع فقط مع الإبادة، بل يعرّفها -ويعرّف استمرارها وتكرارها- كجزء من إمكانية استمراره. وفي عز اكتشاف العالم لضرورة مراجعة "إسرائيل كفكرة"، وفي عز اهتزاز عميق وجذري عالمي لإمكانية إسرائيل كدولة طبيعية، تتمركز سردية الداخل على "المطالبة بمواطنة متساوية"، وعلى هضم الحقوق المتواصل. وكان لسان حالهم يقول: "فهمنا أنكم تحتاجون إلى الإبادة، لكن ما حاجتكم إلى التمييز ضدنا؟"، وعبرت المشتركة عن دهشتها: "لماذا تلك السهولة التي تُسحب بها الشرعية من ’كولكتيف شاليم’" (دقيقة 20:00). عرض سردية المواطنة هذه كسردية ألم يشعر بها العربي من الكيفية التي تعامله بها "دولته"، دون أن تفكر هذه السردية بمعنى قدرة هذه الدهشة وهذا الألم على الحفاظ على حيويتهما في ظل حرب إبادة تشنها هذه الدولة علينا، ودون أن تعبر المشتركة عن جملة دهشة أو ألم أو غضب أو استنكار أو مساءلة أو محاسبة واحدة لما تعرضّت له غزة. الغضب والاستنكار والألم حضرا قسرا وحصرا للتعبير عن شعور عاطفي حميم تجاه المواطنة، (الفيديو متاح عبر اليوتيوب).

"نجحت"محاولات المشتركة في أن يقترب هرتسوغ من فهم هذه النفسية الفلسطينية -المحيّرة والحائرة بوصف سعيد زيداني قبل 40 عاما- التي تعرضها المشتركة أمامه، فأراد أن يتأكد من أنه استوعب الحالة تماما. مرة أخرى، كان واضحا لهرتسوغ أن المشتركة لا تعرض عليه مجرد سردية خوف وجزع وحماية، بل سردية مستقبل زاه، يستند إلى حالة تماه وهوية جماعية مرتبطة مع الإسرائيلي ليس في الواقع فقط، بل في المشاعر أيضا: "نريد أن نشعر بأننا مواطنون". ماذا يقول المنطق السياسي السليم في بنية شعور تتماهى وتتوق لتجربة المواطنة مع الإسرائيلي ضمن سياق إبادة؟ ماذا فهم هرتسوغ من هذا العرض للمشتركة؟ كان التوق للشعور بأننا مواطنون هو ما جسد منطق وروح ونَفَس الجلسة. وبالتالي كانت هذه هي الجملة التي جعلت هرتسوغ يقرر أن يكسر الصمت بمعنى النقاش "الحقيقي"، وعلى رغم أن تعابير وجهه الميتة لم تكن تنم عن دهشة أو انفعال، إلا أنه رمى للمشتركة (دقيقة 21:00) سؤالا يرفق عادة في الأفلام بموسيقى انفعالية تمهيدية لجذب الانتباه: "هل تستطيع -وجه سؤاله للذي تكلم عن ’الرغبة في الشعور بالمواطنة’- أن تقول إن الجمهور العربي بعد 7 أكتوبر مر بأسرلة؟".

كانت المشتركة جاهزة لدفع أي "تهمة": الإرهاب؛ دعم حماس؛ التحريض؛ القضاء على إسرائيل؛ الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وعزلها... لكن أن يقوم هرتسوغ ويتهم المشتركة بتهمة "ودودة" وفاضحة ومحرجة -هي تهمة فعلا بخلاف كل ما سبق- مثل "الأسرلة"، فهذا ما لم يكن بالحسبان، كيف انتقل هرتسوغ من التمسك بمواطنة تغيب عنها غزة إلى "الأسرلة"؟ أتكون المسافة قريبة فعلا ونحن لم ننتبه؟ أنكون لسنا بصدد تزكية آيزنكوت، ولا بصدد دفاع وحماية ونجاة، إنما بصدد تحولات سياسية أعمق، نحن عنها "غافلون"، أو منكرون، لكن السيد هرتسوغ التقطها؟ تحولات لم تنتجها الإبادة، لكنها كشفت عنها كلحظة كاشفة/ لحظة حقيقة؟

ما فهمه هرتسوغ هو أن المشتركة تعرض عليه حالة مواطنة "حقيقية"، غير اضطرارية ولا قسرية، حالة مواطنة لا اغتراب ولا عداء فيها، بل شعور بالتماهي والعاطفة الجماعية. "لا يمكن أن نقول إن الرغبة في أن نكون مواطنين تنبع من هدم البيوت فقط"، هرتسوغ يطالب بتفسير "أعمق" من مواطنة الحقوق والحماية، وهو يرى أن الرغبة الشديدة بالمواطنة، الرغبة المخلصة والمستميتة التي تعرضها المشتركة في ظل إبادة لا تترك لنا حيادا في المشاعر، لا بد أن تحمل ما هو أعمق من طلب الحماية والحقوق. لكي تكون الدهشة والألم -من أن إسرائيل تعتبرنا أعداء- صادقين، على المواطنة أن تكون "بنية مشاعر" من التماهي الذي ينجح في أصعب امتحان: "الإبادة". ولو استطاع هرتسوغ لقال لهم: "أنا لا أفهمكم، نحن نقتلكم وأنتم تريدوننا وتتألمون ولا تفهمون لماذا نعاديكم حين نقتل شعبكم"... ولو استطاع لصارحهم: "أنا لا أفهمكم، ربما.. ربما وأنتم تركزون في علاقتنا معكم وفي مستقبلنا معا متغافلين عن أكبر مأساة يتحدث عنها العالم، وأنتم تفكرون في مستقبلنا معا، وتفكرون في مستقبل نعيش فيه في وئام، فيما العالم يلاحقنا لكي يحاسبنا على ما نقترفه، ربما أنتم تشعرون بانتماء حقيقي وتماه حقيقي معنا أكبر حتى من انتمائكم إلى شعبكم الذي لم يبق حر في العالم إلا واعتبره قضيته؟".

لم يقل هرتسوغ ذلك، لكن الجلسة صرخت كل دقيقة بذلك. وهنا يأتي الجواب القاطع والفصيح من المشتركة في هذا السياق الذي لا يحتمل تفسيرين، ولكي لا يكون هناك أي سوء تفاهم، حرص المجيب -بطل فيديوهات الشتائم وقاعات الرياضة- أن يطمئن هرتسوغ، واستعمل لغة كاملة الوضوح بأنك يا هرتسوغ لم تسئ فهمي، وأن دهشتك في محلها، وما فهمته صحيح، قائلا: "لقد كان هناك تعاطف مع هذا الألم –هذا الألم الإسرائيلي- مع الألم الجماعي" (يعني إنتو جماعتنا في هذه القصة).

لماذا نعتقد أن ما سنكسبه من هذه الأسرلة أهم مما سنخسره؟ إذا كنا نذهب للتوصية على آيزنكوت كمتأسرلين وليس كفلسطينيين يسندون أي موقف لهم على سؤال: "ما هو مخططكم تجاه غزة؟"، فلماذا تحسب لنا إسرائيل أي حساب؟ وإذا لم تخفنا فلماذا تعطينا شيئا؟

وهرتسوغ يصر على أن هذا ليس مفهوما ضمنا، وعلى أن حالة "هرب إسرائيل" تحتاج إلى وقفة وتوضيح، فهي فعلا بالنسبة إليه حالة محيّرة، الشعور "بالألم الجماعي كألم إسرائيلي وليس فلسطيني" هو كما قال هرتسوغ بالحرف الواحد عملية خداع للذات، وتنافر معرفي: "أسأل نفسي عن هذا التنافر المعرفي -ديسونانس-، ما نفعله ليس إقصاء لكم، لكن هذا اعتراف بالواقع، فمن الصعب جدا أن تكونوا جزءا في حكومة موجودة في حالة حرب"! هرتسوغ يريد أن يقنع المشتركة أنهم جزء من الشعب الفلسطيني ونحن في حالة حرب معكم، هرتسوغ يريد إرجاع المشتركة إلى الواقع، ليس لكي يصدقهم أو لكي يفك لغز خطابهم اللامعقول، بل لكي يفسر لهم أن حالة العداء التاريخي السياسي الإستراتيجي تفسر حالة الإقصاء المدني، وأنه ببساطة لا يمكن لـ"عرب إسرائيل" أن يفصلوا حالتهم المدنية عن حالة الصراع الصهيوني مع شعبهم.

وبالتالي، نحن لا نقصيكم، نحن في حالة عداء معكم. فاختاروا ماذا أنتم فاعلون: "كيف تجيبون على ذلك، إسرائيل موجودة في حرب وجودية على وجودها، ماذا تفعلون؟". وقد أتت الإجابة، أيضا واضحة لا لبس فيها، واختارت المشتركة موقفها من لحظة تاريخية لا مجال للحياد فيها، ولا مجال لجمع المدني مع الوطني، وانظروا مليا إلى الإجابة: "نحن لن نعطي شبكة أمان لكي نعود فنسقط الحكومة بعد شهر أو شهرين، ستكون هنالك خلافات".

ننهي المشهد البليغ لمشتركة تشعر أنها تحدد مصير إسرائيل، كتلة برلمانية قوية عدديا، حولتها لحظة الحقيقة، لحظة غزة، إلى إرث أثقل من وزنه الانتخابي.

تنتقم غزة منا.. ليس لأنها تكرهنا، بل لأنها أصبحت رغما عنها امتحانا للعالم.. ونحن لسنا استثناء.

يتبع...