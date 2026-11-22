يعيد تقرير "تزايد خطر الضربات الأميركية على إيران مع تصعيد الطرفين الاشتباكات" (نشرته قبل أيام منصّة بلومبيرغ) احتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران إلى الواجهة، مع تصاعد الاشتباكات وتعثر الوساطة وضغط نتنياهو لاستئناف الحرب. لكن ترامب يقول، في تصريحات نشرتها رويترز في اليوم نفسه، إنه غير مستعجل، ويرحّل الحديث عن القرار إلى ما بعد بداية العام المقبل، فنعود إلى السؤال الذي أصبح يستعصي على الإجابة: هل تتجه المنطقة إلى الحرب أم إلى التسوية؟

تتجاوز المشكلة تناقض التصريحات إلى صعوبة معرفة ما الذي يحكم القرار الأميركي، فحساب المصالح وموازين القوى يعيدنا إلى سؤال بسيط: ماذا تستطيع جولة جديدة تحقيقه؟ إجبار إيران على تقديم تنازلات، بينما تصعّد ردودها؟ إسقاط النظام، بعدما أخفقت الضربات السابقة في ذلك؟ تغيير المعادلة في مضيق هرمز، مع تجنّب التورّط البرّي؟ القدرة على إيقاع خسائر إضافية لا تجيب وحدها عن سؤال النتيجة السياسية.

قد يكون التهديد محاولة لإجبار الخصم على التراجع، في لعبة يتقدم فيها الطرفان نحو الاصطدام، منتظرين أن ينحرف الآخر أولًا، لكن إيران تمارس اللعبة نفسها، وتحاول رفع كلفة الحرب على ترامب. وهذا يفسّر جانبًا من تعثر التسوية، لكنه لا يكفي لفهم انتقال الرئيس بين استبعاد الضربة والتلويح بها، وبين الحديث عن الصفقة والتقليل من الحاجة إليها.

هنا يصبح ضروريًا الانتقال من المواجهة مع إيران إلى النقاش داخل الإدارة نفسها، إذ ترسم تقارير "أكسيوس" و"رويترز" ثلاثة اتجاهات: وزير الحرب بيت هيغسيث يدفع نحو استئناف الضربات، ووزير الخارجية ماركو روبيو يراهن على تشديد الضغط الاقتصادي، فيما يفضّل نائب الرئيس جي دي فانس عقد صفقة. أي إن الرئيس يستمع إلى قراءات مختلفة للمصلحة الأميركية، ولكل منها تصوّر للنجاح وكلفته.

يتقاطع هذا الانقسام مع ضغوط الحلفاء، فنتنياهو يدفع نحو التصعيد، بينما يحذّر قادة إقليميون من نتائجه، لكن هذه المواقف تجد امتدادات داخل الفريق المحيط بالرئيس. وهنا، بتقديري، تزداد أهمية من يستطيع الوصول إليه، وطريقة تقديم المعلومات له، إذ يمكن عرض الضربة بوصفها فرصة لإنهاء الأزمة، أو مغامرة تستنزف الولايات المتحدة، وتقديم الصفقة بوصفها إنجازًا أو تنازلًا يكافئ إيران.

الاختلاف بين المستشارين أمر معتاد، وقد يساعد على اتخاذ قرار أفضل، لكن السؤال هو: كيف يُحسم هذا الاختلاف، وهل تتحوّل هذه الآراء إلى سياسة واضحة الأهداف، أم تبقى خيارات متنافسة يتغير وزنها بحسب اقتناع الرئيس بمن يعرضها؟ كلما ضعفت المراجعة المؤسسية المنتظمة، اتسعت مساحة العلاقة الشخصية، وأصبح فهم تأثير المحيطين بالرئيس ضروريًا لفهم الطريق الذي قد يسلكه، حتى لو بقيت موازين القوى الخارجية على حالها. وفي حالة مثل حالة الرئيس ترامب، حيث تطغى الأبعاد السيكولوجية على الجوانب الأخرى في التحكم بمفاصل القرار، يصبح التنافس ليس بين مؤسّسات بيروقراطية وسياسات وسيناريوهات منطقية، كما في العادة، بل بين من يستطيعون فكّ شيفرته النفسية في هذا المجال!

تساعدنا قراءة خطاب ترامب على فهم هذه الحركة، فهو يريد أن يبدو قويًا، وأن يخرج منتصرًا، وأن تُنسب النتيجة إليه، لكن هذه الرغبة تستوعب خيارات متعارضة؛ إذ يستطيع تصوير القصف دليلًا على الحزم، والاتفاق ثمرةً لقدرته على التفاوض، بل قد يسوّق لنفسه قبل غيره أنّ الانتظار برهان على نجاح الحصار. لذلك تبدو صورته عن نفسه أكثر ثباتًا من الوسيلة، ويصبح مؤثرًا من يقنعه بأن اقتراحه يمنحه الانتصار الذي يبحث عنه.

صحيحٌ أنّ هنالك خيارات ومسارات متعددة وعوامل شخصية تتحكّم في قرارات الزعماء، عادةً، في الحروب، حتى داخل الدول الديمقراطية العتيدة، لكن الحالة الراهنة أكثر تعقيدًا وارتباطًا بهذا الجانب السيكولوجي، إذ لا تكفي معرفة كلفة الحرب أو شروط الصفقة لتوقّع ما سيحدث، ما دامت أوزان هذه الحسابات تتغيّر في ذهن صاحب القرار. وهذه إحدى مشكلات الترامبية: أن مستقبل أزمة بهذا الحجم يصبح مرتبطًا بمن يستطيع إقناع رجل واحد بأن الحرب أو الصفقة أو الانتظار سيجعله يبدو منتصرًا.

* محمد أبو رمان؛ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية والمستشار الأكاديمي في معهد السياسة والمجتمع.

* نُشِر المقال في موقع "العربي الجديد".