تقف الأحزاب العربية أمام امتحان سياسي بالغ التعقيد. الإنجاز العددي الذي حققته لا يتحول تلقائيًا إلى إنجاز سياسي. العدد يمنح القوة، أما استعمال هذه القوة فيحتاج إلى شركاء وإلى رؤية واضحة وبرنامج وتحديد الأولويات والقدرة على اتخاذ قرارات.

لقد أبدت الكتلتان العربيتان مرونة كبيرة لأجل مساعدة كتلة "التغيير" على تحقيق هذا التغيير، ولكن قادة "التغيير" يعرفون أن الأحزاب العربية (تُتكتك) ولا تتفق معهم في المواضيع السياسية الأساسية، رغم التمايز بين هذا الحزب أو ذاك من الكتلتين العربيتين في بعض المواقف.

كان ليبرمان صادقًا مع نفسه حين أكد أنه لن يقبل بحكومة تعتمد على العرب، ودعا العرب للتصويت للأحزاب الصهيونية في جولات قادمة!

أي أن ليبرمان يدعو العرب إلى التصهين لقبولهم شركاء في لعبة السياسة، وفي الوقت ذاته أعرب عن استعداده لتقديم تنازلات للأحزاب الحريدية - غير الصهيونية - كي تقبل بدخول ائتلاف يميني من غير نتنياهو ومن غير العرب، وهذا يعني أن رفضه للشراكة مع العرب يقوم على أساس عنصري ومنهجي، ويحمل فكرًا واستراتيجية معادية للمواطنين العرب أصلًا وفصلًا.

من جهة أخرى، فإن ما قاله ليبرمان صحيح جدًا، بأن حكومة تعتمد على العرب قد تعيد نتنياهو إلى الحكم بسبعين عضوًا، لأن التحريض على العرب وتصويرهم المستمر كأعداء و"داعمين للإرهاب" سوف يُحدث ردة فعل لصالح معسكر نتنياهو. هذا صحيح ما دامت المعارضة هي لنتنياهو كفرد فاسد وفاشل في إدارة الصراع، وليس للخطوط الأساسية لسياسته العدوانية.

حاولت الأحزاب العربية التغاضي في هذه المرحلة عن القضية الأساسية، وصاغت مواقفها من الاحتلال بحنكة وبطرق دبلوماسية، لكن كتلة التغيير لم تتقبل هذا، وذهبت أبعد إلى محاولة إحراج ممثلي العرب في الموقف من غزة ومن حماس ومن يهودية الدولة والخدمة الوطنية.

في مراحل سابقة، ادعت السلطات أن النواب العرب منشغلون في السياسة الخارجية (القضية الفلسطينية) ومهملون لقضايا جمهورهم، والآن لا مجال لهذا الادعاء، فالجمهور العربي في أكثريته يتخذ موقف ممثليه في الكنيست، وهو الذي أوصلهم إلى هناك.

أما التمييز ضد العرب فهو جزء من سياسة عامة وعريضة جارفة، وهو ما يصرّح بشرعيته أكثر الساسة من اليمين والوسط وبقية أطياف الخارطة السياسية في إسرائيل، بشكل أو بآخر.

هنالك استراتيجية في السياسة الرسمية الإسرائيلية، هي منع العرب من التأثير ومن التطور والتقدم الطبيعي، للمحافظة على يهودية الدولة، بل إن هناك قلقًا معلنًا من تزايد العرب في المدن المختلطة، وهنالك طروحات وخطط مستقبلية حول كيفية الحد من تأثيرهم، وهذا سوف يكون من خلال وضع شروط مستحيلة تحرمهم من حق التصويت والترشح في المستقبل غير البعيد.

بدأ التطبيق بمنع سامي أبو شحادة من الترشح بسبب مقال وموقف سياسي، رغم تراجعه عنه. هذا المنع سوف يتسع أكثر لتصبح شروط الحصول على حق التصويت والترشح أصعب بكثير، ولا تتوافق مع أساسيات ومعايير وأخلاقيات شعب يتعرض للعنصرية والتمييز، وجزء كبير منه للإبادة.

هذا يعني أن التنازلات العربية، مهما كانت "ذكية" وتحاول تبريد محرك العنصرية الضخم، فهي تصطدم بجوهر الفكر الصهيوني القائم على تحقيق حلم دولة لليهود مع أقل ما يمكن من العرب غير المؤثرين في السياسة العامة.

يزداد الوضع خطورة كلما ظهرت قوة العرب أكثر. فهل على العرب أن يصمتوا ويتركوا ميدان السياسة لغيرهم؟

في الواقع والمنطق، إن ما يحتاج إلى تغيير هو العنصرية والنظرة الفوقية والأطماع المحلية والإقليمية. يحتاج الشعب الإسرائيلي إلى تغيير في العدّادات، وإلى أن يتقبّل وجود الشعب الفلسطيني الذي لا مفر من التعايش معه باحترام وسلام، والتخلي عن فكر الإبادة والتهجير إلى الأبد.

في النهاية، حتى لو صوّت العرب كلهم لأحزاب صهيونية، فالنتيجة لن تتغير، لأن الأيديولوجيا والهدف واضحان. العكس هو الصحيح، فإن الذهاب إلى أحزاب صهيونية سوف يُفهَم كمصادقة وموافقة على العنصرية والقبول بها، والاستسلام لاحتلال يرفضه معظم سكان الكرة الأرضية، والقبول بمجرد البقاء والعيش على فتات السلطة.

ما يسعى إليه معسكر التغيير الآن هو محاولة إقامة حكومة وحدة تضم الليكود أو جزءًا منه من غير نتنياهو، وتستبعد الأحزاب العربية.

يمكن لنشوء حكومة وحدة من غير نتنياهو أن ينهي أزمة تشكيل الائتلاف، لكنها تطرح سؤالًا حول طبيعة التغيير، فهو ليس تغييرًا جوهريًا، بل خلاف على سبل إدارة الصراع.

نجاح الأحزاب العربية في الانتخابات كشف مشكلة أساسية وقديمة في بنية النظام السياسي الإسرائيلي. فالمواطن العربي يتمتع بحق الاقتراع والترشح، لكن ممنوع أن يتجاوز المظهر الديمقراطي الذي سعت دولة إسرائيل إلى بثه للعالم، أي أنهم أرادوا العرب واجهة للديمقراطية الإسرائيلية من غير تأثير حقيقي.

المعارضة الإسرائيلية تريد التغيير من دون أن تتفق على معناه وحدوده، وورطة الأحزاب العربية أنها تملك قوة انتخابية مؤثرة يمكن أن ترتفع إلى أكثر من عشرين عضوًا، ولكنها قد تواجه شبه إجماع على رفض مشاركتها، وشروطًا تعجيزية أمامها ترغمها على البقاء خارج التأثير.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع ليس فقط من سيشكل الحكومة القادمة، بل ما الذي تحمله الأيام والسنوات القادمة للجماهير العربية إذا ما استمر رفض ترجمة قوتها إلى تأثير سياسي؟ وهل هذا سيُحبط الجمهور العربي ويدفعه إلى النأي عن هذه الساحة الأساسية حيث مصنع السياسات؟ باعتقادي أن على العرب مواصلة ما أنجزوه وتعزيزه والتمسك به، وما على الإسرائيليين في النهاية إلا أن يتقبلوا وجوده كحقيقة تاريخية، وأن يبدأوا بتغيير التفكير من غير خشية من مواجهة الحقائق التاريخية التي تخص الصراع، وإلا فهم يمضون في طريق الأبرتهايد والعنصرية ذات النتائج الوخيمة.

دعوة العرب للتصويت للأحزاب الصهيونية محاولة للتهرب من حقيقة أن النظام العنصري لا يريد تقبّل العرب بحقيقتهم كجزء من الشعب الفلسطيني، ويسعى لتشتيت قوّتهم، وحقيقة أنه يرفض ممثليهم في الكنيست لأنه يرفضهم كشركاء في الوطن وليس في الكنيست فقط.