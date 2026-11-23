حرق مسجد، جرائم قتل مروّعة بشكل يومي، تحريض منفلت ومتواصل في الإعلام الإسرائيلي، وشعور بالفوضى في كل مكان تقريبًا. وبموازاة كل هذا، في كل مرة نتابع فيها مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لنا على الشاشة فيديوهات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، مع موسيقى درامية في الخلفية، وعضو كنيست عربي يوجّه إهانات لعضو كنيست من اليمين، مع عناوين بارزة ومونتاج "احترافي". فيديوهات تحصد آلاف "الإعجابات" والمشاركات، رغم أنها على المستوى السياسي لا قيمة لها، بل بالعكس، لأن عضو الكنيست اليميني العنصري يقوم بفعل الشيء ذاته أمام جمهوره، ويستغل الإهانات للتحريض. لكن كل هذا مسلٍّ جدًا!

هذه الظاهرة تذكّرنا بكتاب الباحث والإعلامي الشهير نيل بوستمان، "تسلية أنفسنا حتى الموت"، الصادر عام 1985، الذي قدّم فيه نقدًا لتأثير التلفزيون، وكيف حوّل السياسة والأخبار والقضايا الجدية، مثل التعليم، إلى شكل من أشكال الترفيه. فالتلفزيون قائم على صور بصرية سريعة ومتغيّرة، وليس مصمّمًا لنقل الحجج والأفكار المجرّدة والمعقّدة، بقدر ما هو مصمّم لخلق انطباع عاطفي وفوري.

اليوم، في عصر الذكاء الاصطناعي، الوضع صار أسوأ بكثير. كثير منّا يقضي ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعرّض بشكل متواصل لفيديوهات الإهانات والسخرية. ومع مرور الوقت، تصبح استثارة المشاعر هدفًا سياسيًا بحد ذاته، بينما نتجاهل كل الفوضى والمآسي التي شهدناها خلال السنوات الثلاث الأخيرة على أرض الواقع.

وفي المقابل، من الصعب أن نقلّل من الإنجاز غير المسبوق للأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة، التي نجحت تقريبًا في مضاعفة قوتها في الكنيست، من 10 مقاعد إلى 19 مقعدًا.

وفي الوقت الذي يفحص فيه العالم ويراقب كل تصريح وكل كلمة يقولها أي عضو كنيست عربي، يواجه المجتمع الفلسطيني في إسرائيل والأحزاب العربية في هذه اللحظات سؤالًا مصيريًا: هل إسرائيل بصدد تغيير قواعد اللعبة الآن تجاه المواطنين الفلسطينيين أيضًا؟ وهل اللحظة التاريخية اللي طالما حذّرنا منها صارت هي حاضرنا؟

طبعًا، ليس بمقدورنا أن نتجاهل وجود خلاف أيديولوجي عميق بين القائمة المشتركة والقائمة الموحّدة، خصوصًا حول مسألة الدخول إلى الائتلاف الحكومي من عدمه، وحول الخطوط الحمراء الوطنية في العلاقة بين الأحزاب العربية والأحزاب اليهودية.

لكن على جميع الأحزاب اليوم واجب أخلاقي بالعمل من أجل حماية الجمهور الذي خرج وصوّت لها يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر. والخلافات بينها، في هذه المرحلة، يجب أن تبقى داخل أروقة الكنيست.

من المهم أن نذكّر بأن العمل السياسي ليس محصورًا في العمل البرلماني. تاريخيًا، جميع الأحزاب العربية نشطت على الأرض، وفتحت فروعًا، وأسّست صحفًا وحركات شبابية، وقامت بنشاطات شعبية واسعة بين الناس.

بل أكثر من ذلك، اليوم هناك فرصة حقيقية لمعالجة حالة التراجع والضعف اللي أصابت الأحزاب العربية في الشارع العربي، وخصوصًا بين الأجيال الشابة. ففي الوقت الذي نشهد فيه "جيل زد" (Gen Z) يخرج للتظاهر في أنحاء العالم، فهذه فرصة مهمة لتسييس الشباب، وإشراك أكبر عدد ممكن منهم في الأطر والتنظيمات السياسية.

وهذه المسؤولية ستكون أكبر على الأحزاب الوطنية، التي من واجبها تأطير كل الأحداث التي يمرّ بها الفلسطينيون في إسرائيل كجزء من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عمومًا، وتوضيح أن الجريمة وهدم البيوت والتحريض مرتبطة بكونهم جزءًا من الشعب الفلسطيني.

لكن للأسف الشديد، وأمام كل التحديات التي تواجهنا، ورغم مرور قرابة شهر على الانتخابات، فإن الأحزاب العربية لم تدخل فعليًا على "الحدث" أو تدرك حجم اللحظة التاريخية، وصار موضوع تنظيم المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، بما يشمله من عمل ميداني وتعاون بين الأحزاب والسلطات المحلية والمجموعات الشعبية، موضوعًا هامشيًا، بل يكاد يكون غائبًا تمامًا.

وهذا رغم وجود مئات، إن لم يكن آلاف الأشخاص، الذين يقومون بمبادرات محلية ويحاولون المبادرة في ظل غياب الأطر السياسية، التي من المفترض أن توفّر إطارًا فكريًا وموارد اقتصادية للعمل السياسي.

في الماضي، امتنعت عن توجيه هذا النقد للأحزاب العربية، انطلاقًا من معرفتي بوجود أشخاص جيدين فعلًا داخلها يجتهدون لتطوير سياسة قائمة على العمل الميداني.

لكن اليوم، وبعد النجاح الانتخابي وفي هذه اللحظة التاريخية، المسؤولية الملقاة على أكتافهم صارت أكبر بكثير، وخصوصًا في ظل المكاسب المالية اللي توفرها نتائج الانتخابات للأحزاب العربية، وتتيح لها العمل بشكل أكثر تنظيمًا في الميدان.

من نظرة واحدة إلى الإعلام الإسرائيلي، بمقدورنا أن ندرك أن خطوات نتنياهو الأخيرة هدفها تغيير قواعد اللعبة السياسية في إسرائيل بشكل جذري. تدخّله الفجّ في التعيينات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والخوف السائد داخل الجهاز القضائي الإسرائيلي من اليمين، واستعداد اليمين لفعل أي شيء حتى لا يخسر السلطة، كلها مؤشرات على طبيعة المرحلة.

هذه المرة، ليس الأمر مجرد خلاف سياسي بين اليمين واليسار الإسرائيلي، وإنما محاولة لتغيير نظام الحكم، مع مخاطر حقيقية ومباشرة على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل بأكمله، وعلى مكانته كمجتمع يحمل المواطنة الإسرائيلية، وكذلك على الأحزاب العربية وقياداتها.

التحريض ضد المجتمع العربي لا يأتي من فراغ، وليس مجرد نتيجة لتصريحات رئيس الحكومة، بل هو جزء من منظومة منظّمة ومموّلة، تستثمر ملايين الشواكل شهريًا، ويعمل فيها عشرات، إن لم يكن مئات الأشخاص، بهدف خلق الفوضى ونشر التحريض.

أمام هذه المنظومة، لا يكفي أن تكتفي الأحزاب العربية بردود الفعل والبيانات الصحافية. بالعكس تمامًا، المطلوب منها بناء منظومة إعلامية مهنية، توظّف مختصين في المجال، وتعمل على تقديم رواية مضادة للرواية التي يُروَّج لها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحاول التأثير على الوعي العربي واليهودي على حد سواء.

وفي الوقت اللي نشاهد فيه فيديوهات تيك توك وإهانات أعضاء الكنيست العرب لأعضاء الكنيست من اليمين، مهم أن نتذكّر إنه في الوضع الحالي، ما في مجال للتسلية.

المطلوب من أعضاء الكنيست العرب اليوم هو استغلال الموارد والإمكانيات التي توفرت لهم بسبب حجمهم السياسي في البرلمان لتنظيم المجتمع العربي.