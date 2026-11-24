لم أتفاجأ وأنا أتتبع النقاش في إسرائيل بعد الانتخابات الأخيرة، بما كتبه الباحث الإسرائيلي والمسؤول السابق في جهاز الشاباك، دورون ماتسا، في صحيفة "ماكور ريشون" تحت عنوان "التدفق إلى صناديق الاقتراع، الانتفاضة البيضاء لعرب دولة إسرائيل". فقد قرأ ماتسا المشاركة الانتخابية للفلسطينيين داخل إسرائيل بوصفها امتدادًا لمواجهة قومية مستمرة منذ عام 1948، ورأى في استخدامهم الأدوات الديمقراطية محاولة لتغيير الترتيب السياسي والقومي القائم.

وما استوقفني في مقالته لم يكن اعترافه بقدرة الفلسطينيين على التأثير والتنظيم، وإنما تفسيره هذا التأثير باعتباره جزءًا من تهديد أمني أوسع. ومن هنا يبرز سؤال يتعلق بطبيعة المواطنة وحدودها، فهل يعترف النظام السياسي بحق الفلسطينيين في التصويت ثم يشكك في شرعية أصواتهم عندما تصبح قادرة على تغيير موازين السلطة؟

جاءت مقالة ماتسا بعد انتخابات صادمة لليمين في إسرائيل، وبعدما أعادت المشاركة العربية الواسعة ترتيب الحسابات البرلمانية، إذ ظهر أثر ذلك بوضوح في انتخاب متان كاهانا رئيسًا للكنيست في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، حين حصل على 66 صوتًا بدعم من الأحزاب العربية. وقد تجاوزت الاعتراضات اليمينية الخلاف على هوية المرشح، عندما طلب مرشح الليكود أوفير كاتس من النواب العرب عدم التصويت له، معلنًا رفضه الوصول إلى المنصب بأصوات من وصفهم بـ"مؤيدي الإرهاب".

وتكشف هذه الواقعة عن محاولة لنزع الشرعية السياسية عن أصوات يقر النظام الانتخابي بمساواتها القانونية مع سائر الأصوات، فالمشكلة هنا لا تتعلق بمنع النواب العرب من التصويت، وإنما برفض الاعتراف بشرعية تأثيرهم عندما تتعارض خياراتهم مع مصالح معسكر سياسي إسرائيلي.

يقدم ماتسا تفسيرًا لهذا التأثير من خلال الربط بين يوم الأرض عام 1976، وأحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000، ووثائق الرؤية العربية لعامي 2006-2007، وأحداث أيار/ مايو 2021، وصولًا إلى الانتخابات الأخيرة. ويعدّ هذه المحطات تعبيرات مختلفة عن مواجهة فلسطينية واحدة تستهدف تغيير طبيعة الدولة، كما يستعين بأفكار جيمس سكوت حول المقاومة لتفسير استخدام الجماعات الخاضعة للسلطة الأدوات التي يتيحها النظام السياسي لمواجهته. ولكنه يذهب أبعد من ذلك عندما يدرج الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي في السياق نفسه، ويربط المشاركة الانتخابية بمواجهة أوسع تشمل غزة والضفة الغربية، ويثير احتمال تعاون القيادة العربية مع عناصر من "محور الشر".

إن مشكلة هذا التفسير تكمن في جمعه ظواهر تختلف في أسبابها وأهدافها، ومنحها معنى أمنيًّا واحدًا. فالمطالبة بالمساواة والاحتجاج الشعبي والمشاركة الانتخابية لا تفترض وجود مشروع منظم يجمع أصحابها، كما أن الجريمة التي يعاني منها المجتمع العربي لا تتحول إلى مقاومة سياسية لمجرد وقوعها داخله.

ويمكن قراءة هذه المقاربة من خلال مفهوم الأمننة في الدراسات الأمنية النقدية، حين يعيد خطاب سياسي تعريف قضايا مدنية باعتبارها تهديدات أمنية. ويظهر ذلك بوضوح عندما ينتقل ماتسا من مناقشة حق المواطنين الفلسطينيين في استخدام أدوات النظام السياسي إلى تفسير هذا الاستخدام باعتباره جزءًا من مواجهة تستهدف الدولة، وتكشف مقالته منطقًا خطابيًّا قد يمنح محاولات نزع الشرعية عن هذه المشاركة مبررًا أمنيًّا.

غير أن قراءة المشاركة الانتخابية من زاوية المواجهة القومية وحدها تحجب جانبًا مهمًّا من الواقع الذي دفع الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع؛ فقد ارتفعت نسبة التصويت في القرى البدوية غير المعترف بها في النقب من نحو 38% عام 2022 إلى 74% عام 2026، وفق معهد الديمقراطية الإسرائيلي. وأظهر استطلاع أجراه المعهد قبل الانتخابات أن 44% من المستطلعين العرب اعتبروا معالجة غلاء المعيشة معيارًا أساسيًّا لاختيار الحزب الذي سيصوتون له، فيما احتلت مكافحة الجريمة والعنف وقضايا السكن وهدم المنازل مكانًا مهمًّا في الحملات الانتخابية. ولا تثبت هذه المعطيات أن جميع الناخبين تحركوا بدوافع مدنية، لكنها تقدم تفسيرًا لا يمكن تجاهله؛ وهو أن قطاعات واسعة سعت إلى استخدام وزنها الانتخابي للتأثير في السياسات التي تمس حياتها اليومية.

وهنا تظهر المسألة التي يغفلها تفسير ماتسا؛ فالفلسطيني الذي يطالب بحماية منزله من الهدم أو بمكافحة الجريمة في بلدته أو بتوزيع عادل للموارد، لا يتخلى بالضرورة عن هويته الوطنية عندما يستخدم الأدوات القانونية والبرلمانية المتاحة. وقد تحمل هذه المطالب مضمونًا وطنيًّا يرتبط بحماية الوجود الفلسطيني واستمراره؛ ولذلك فإن تفسير المشاركة باعتبارها تهديدًا أمنيًّا يتجاهل طبيعة المطالب نفسها، ويعامل محاولة تغيير السياسات من داخل المؤسسات كما لو أنها دليل على وجود مشروع يستهدف النظام السياسي برمته.

ولكن الاعتراف بمشروعية التأثير السياسي الفلسطيني لا يحسم سؤالًا آخر، يتعلق بمضمون هذا التأثير والغاية منه. وفي هذا المقام تطرح مقالة حنين زعبي "انتقام غزة" التي نشرها موقع "عرب 48" في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، نقاشًا مختلفًا من داخل المجتمع العربي حول العلاقة بين المواطنة والهوية الوطنية. وبين الموقفين تبرز مسألة تستحق النقاش، وهي كيفية استخدام الحقوق البرلمانية لتحقيق مطالب مدنية ملموسة دون اختزال الدور السياسي الفلسطيني إلى ترجيح كفة معسكر إسرائيلي على آخر، أو فصل هذه المشاركة عن القضية الفلسطينية.

وتنطلق زعبي من نقد سياسات المواطنة التي تفصل المطالبة بالمساواة عن مواجهة الصهيونية، وتستعيد مشروع "دولة المواطنين" الذي ربط الحقوق المدنية بتحدي البنية القومية للدولة، وترى أن هذا الارتباط منح مطلب المساواة مضمونًا وطنيًّا وحماه من التحول الى أداة للأسرلة. وتمنح الحرب على غزة موقعًا مركزيًّا في نقدها، إذ تعتبر أن ما جرى يفرض إعادة التفكير في الأسس السياسية والأخلاقية التي تستند إليها المطالبة بالمواطنة. ومن هذا المنطلق، تنتقد خطاب نواب القائمة المشتركة خلال مشاوراتهم مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وخصوصًا حديثهم عن الرغبة في الشعور بالمواطنة دون أن يمنحوا الحرب على غزة المكانة التي تراها ضرورية في مساءلة الدولة وتحديد شروط العلاقة معها.

وأعتقد أن أهمية نقد زعبي تكمن في رفض التعامل مع المشاركة الانتخابية بوصفها إنجازًا مستقلًّا عن مضمونها السياسي. فإزاحة نتنياهو لا تكفي وحدها لتقييم نجاح الأحزاب العربية، كما أن حاجة معسكر آيزنكوت إلى أصواتها لا تعني بالضرورة استعداده لتبني مطالبها أو مراجعة سياساته تجاه الفلسطينيين.

وتصبح قيمة التأثير مرتبطة بما تستطيع الأحزاب تحقيقه، وبشروط تعاونها مع القوى الإسرائيلية، وبمدى احتفاظها باستقلاليتها وقدرتها على مساءلة أي حكومة تدعمها. وفي هذا السياق، يصعب فصل النقاش حول مستقبل المشاركة عن غزة، خصوصًا عندما تتعلق المسألة بدعم حكومة قد تختلف مع نتنياهو في إدارة الحكم دون أن تقدم تصورًا مختلفًا بصورة جوهرية بشأن القضية الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن نقد خطاب المشاركة لا يستدعي اعتبار المطالبة بالمواطنة مؤشرًا على الأسرلة، فثمة فرق بين المطالبة بحقوق المواطنة والتماثل مع الهوية القومية للدولة. وقد يطالب الفلسطيني بالمساواة انطلاقًا من رفضه للتمييز، دون أن يتبنى تعريف الدولة لنفسها أو يتخلى عن انتمائه الوطني. كما أن الحقوق المدنية لا تقتصر على تحسين مستوى المعيشة، فالأرض والمسكن وحرية التنظيم والتعبير والمشاركة في اتخاذ القرار تتصل مباشرة بقدرة المجتمع الفلسطيني على المحافظة على وجوده الجماعي وتطوير مؤسساته وحياته السياسية. ومن هنا، أرى أن الفصل الحاد بين المدني والوطني قد يضعف فهم العلاقة بينهما، خصوصًا عندما تصبح الحقوق اليومية نفسها مجالًا للصراع على الأرض والموارد والمكانة السياسية.

وتظهر أهمية هذا التمييز عند النظر إلى الإطار القانوني الذي يحكم المواطنة في إسرائيل؛ فقد حصر قانون القومية لعام 2018 حق تقرير المصير القومي في الدولة بالشعب اليهودي، ولم ينصّ على المساواة بين جميع المواطنين؛ ويعني ذلك أن امتلاك الحقوق الفردية والمشاركة في الانتخابات لا يعالجان وحدهما التفاوت القومي الذي يكرسه القانون.

ومع ذلك، تظل الحقوق القانونية والمؤسساتية أدوات يستطيع الفلسطينيون استخدامها لمواجهة التمييز، والمطالبة بتغيير السياسات. ولا يوجد تناقض ضروري بين الدفاع عن هذه الحقوق والتمسك بالهوية الوطنية، ما دام العمل السياسي يربط المطالب المدنية بالمساواة الجماعية، ويحافظ على حق الفلسطينيين في تعريف مصالحهم ومستقبلهم السياسي بصورة مستقلة.

وربما تقتضي المرحلة الحالية إعطاء الحقوق المدنية أولوية أكثر وضوحًا في برنامج العمل السياسي للمجتمع العربي، مع الحفاظ على مضمونها الوطني وصلتها بالقضية الفلسطينية. فالمشاركة الانتخابية الواسعة منحت الأحزاب العربية وزنًا برلمانيًّا أكبر، لكنها وضعتها أيضًا أمام مسؤولية تحويل هذا الوزن إلى نتائج يمكن قياسها ومحاسبتها عليها. ويشمل ذلك مكافحة الجريمة والعنف، وحماية الأرض والمسكن، والمساواة في توزيع الموارد، وضمان الحريات العامة، والتصدي للتمييز في مؤسسات الدولة.

وتتطلب هذه المطالب عملًا برلمانيًّا وقانونيًّا ومجتمعيًّا متكاملًا، وبرنامجًا واضحًا يحدد ما تريد الأحزاب تحقيقه، وما تقبل به أو ما ترفضه.