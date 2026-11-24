لم يعد تشخيص ما تمرّ به الحالة الفلسطينية كافيًا للخروج من نفق التصفية الذي دُفعنا إليه، وبات يتهدد القضية الفلسطينية برمّتها؛ فما كُتب في هذا الشأن لا يكاد يُحصى، وبعضه قد استشرف مبكرًا ما وصلنا إليه، كما كثر الذين اقترحوا حلولًا وبدائل، ليس شرطًا أن تكون سحرية، فالواقع لا يعرف ولا يعترف إلا بالقدرة على الفعل؛ والحقيقة أن سؤال القدرة من أهم الأسئلة التي لم نحسن الإجابة عنها حتى اللحظة، وخصوصًا القدرة الشعبية قبل الدبلوماسية والحزبية. فليست أزمتنا في غياب مقوّمات هذه القدرة، بقدر ما هي في تراجع إمكانات تنظيمها وتحويلها إلى فعل مؤثر في القرار والمواجهة.

فالشعب الفلسطيني الذي شكّل تاريخيًّا أحد أهم مصادر قوة الحركة الوطنية، يبدو اليوم حاضرًا بقوة فقط لتحمّل نتائج الصراع، فيما تتراجع قدرته على التأثير المنظم في اتجاهاته وأولوياته؛ والمفارقة أن هذه المشكلة تتجاوز ضعف المشاركة الشعبية في مواجهة الاعتداءات التي نتعرض لها أفرادًا وجماعات، إلى طبيعة العلاقة بين المجتمع ومؤسساته الحزبية والسياسية.

ولعلّ فقدان الثقة بين المجتمع ومؤسساته السياسية من أشد العوامل فتكًا بهذه العلاقة؛ فهو يتغذى من ضعف المشاركة والمساءلة، ثم يعود ليعمّق العزوف عن الفعل العام، في دائرة يصعب كسرها بمجرد توجيه الدعوات إلى الناس لاستعادة دورهم؛ فحين ينحصر العمل السياسي في بعض المؤسسات والقيادات، يصبح من الطبيعي اختزال المشاركة العامة في التأييد أو الاعتراض، وتتراجع مع مرور الوقت المساحات التي يستطيع المواطن من خلالها أن يتحول إلى شريك في الفعل والقرار؛ ومع الزمن، يصبح الصمود نفسه واجبًا يُطلب من الناس أداؤه، أكثر مما يصبح مشروعًا وطنيًّا تتكامل فيه مسؤوليات المجتمع والمؤسسات.

غير أن تراجع الفاعلية الشعبية قد يعكس، بمعنى ما، ضعف الإرادة الجماعية، أو تغييبها عن دوائر صنع القرار، أو تراجع الأطر التي تتيح التعبير عنها وتنظيمها، لكنه لا يعني بالضرورة غياب القدرة على الفعل؛ ولذلك يصبح التمييز بين غياب الشعب وتغييبه وتعطيل قدرته ضروريًّا لفهم الأزمة، حتى لا نحمّل الناس وحدهم مسؤولية ما انتهت إليه الحالة الوطنية، أو نعفيهم تمامًا من مسؤولية استعادة دورهم؛ وهي أزمة تتداخل فيها سياسات الاحتلال مع اختلالات النظام السياسي الفلسطيني، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت المجتمع نفسه.

في المقابل، علينا ملاحظة ما يدور في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهذا ليس عيبًا بقدر ما هو حاجة ملحّة لفهم طبيعة المواجهة؛ فبينما تتعثر الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة، لا يبدو أن مشروع التطهير العرقي يعاني تعثرًا، وهو المشروع الذي تتكشف ملامحه في الممارسات الميدانية، كما في تصريحات عدد من القيادات الإسرائيلية الداعية إلى التهجير والضم؛ سواء ارتبط الأمر بسياسات السيطرة على الأرض والتحكم فيها، أو بفرض المزيد من القيود على النشاط الاقتصادي والحركة، أو بالتوسع الاستيطاني وما يرافقه من اعتداءات بات من المعيب السكوت عنها؛ وهي سياسات وممارسات تتضافر في إضعاف قدرة الفلسطينيين على الاستمرار في الحياة على أرض وطنهم.

وتكشف هذه الأزمة السياسية الإسرائيلية، بكل ما تنطوي عليه من انقسامات حادة، عن مفارقة تستحق التأمل؛ فالصراع بين الأحزاب والقوى الاجتماعية هناك يجري داخل مؤسسات تتيح لجمهورها المشاركة في إعادة توزيع السلطة وتحديد اتجاهاتها، في الحين الذي تتراجع لدى الفلسطينيين مساحات المشاركة المنظمة في تقرير أولويات مشروعهم الوطني، على الرغم من أن ما يواجهونه يتعلق بمصيرهم الجماعي نفسه.

إلا أنني كثيرًا ما أقف أمام ضعف استجابة الجمهور للدعوات المتكررة إلى استعادة الفاعلية الشعبية، على الرغم من وصول الخطر إلى حياة كل واحد منا وأسرته؛ وهو ما يدعونا إلى مساءلة جدوى العمل الفصائلي والحزبي بصورته الراهنة؛ فالتنظيم الشعبي يحتاج إلى بنى اجتماعية قادرة على الحضور والاستمرار، وإلى استعادة الثقة المفقودة بين الناس وفصائلهم، تمامًا كما تحتاج المؤسسات الرسمية إلى معالجة جرح الثقة الذي بات غائرًا في علاقتها بالمجتمع. وإلى جانب ذلك، يحتاج الناس إلى موارد اقتصادية واجتماعية تحمي المشاركين في الفعل الوطني، عوضًا عن أن يتحملوا وحدهم كلفة المواجهة.

غير أن استعادة الفاعلية الشعبية ربما تبدأ بإعادة الاعتبار للمبادرة المحلية، بما تملكه من قدرة على تحديد الاحتياجات وتنظيم الموارد، وفتح المجال أمام المؤسسات والنقابات والاتحادات لتؤدي دورًا يتجاوز حدود الخدمات والتمثيل الشكلي؛ فالمجتمع الذي لا يشارك في تحديد أولوياته اليومية يصعب أن يتحول فجأة إلى فاعل جماعي حين تتعرض أرضه ووجوده للخطر، وقد يدفعه تراكم الضغوط إلى انفجار غير منظم، لا تُحمد عقباه على المجتمع والقضية معًا؛ ومن هنا تكتسب المشاركة الجماعية معناها بوصفها من أهم شروط بناء القدرة الاجتماعية على الفعل.

وفي هذا السياق أستعيد ما كتبه الدكتور حسن أبو لبده في مقالته الأخيرة "الاستيطان... وبعدين؟"، التي تجاوز فيها عرض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالاستيطان واعتداءات المستوطنين، إلى مساءلة المؤسسات الفلسطينية والقوى السياسية والمجتمعية عن مسؤوليتها في المواجهة؛ وأجد في هذا الانتقال مدخلًا مهمًّا لتوسيع النقاش نحو موقع الشعب الفلسطيني نفسه في الفعل الوطني؛ فإذا كانت مواجهة الاستيطان تحتاج إلى قرارات سياسية نافذة ومؤسسات قادرة على التنفيذ، وهذا دور المؤسسة الرسمية بلا شك، فإنها تحتاج أيضًا إلى مجتمع يمتلك أدوات التنظيم والمبادرة، ويشارك في صياغة السياسات التي تتعلق بحياته ومستقبله. فكيف لشعب شكّل رافدًا أساسيًّا للحركة الوطنية أن تتراجع فاعليته في رسم مستقبله، في حين يتزايد الخطر الذي يهدد وجوده؟

وهنا تحديدًا نعود إلى مسؤولية الفصائل الفلسطينية؛ إذ يصعب الحديث عن استعادة الفاعلية الشعبية من دون مراجعة دور القوى التي يفترض أنها تنظم هذه الفاعلية وتمثلها، كما يصعب الحديث عن ضرورة معالجة التراجع في الأداء العام للسلطة ومؤسساتها من دون مساءلة الفصائل عن موقعها من هذا الأداء، سواء كانت شريكة فيه، أو صامتة عنه، أو متفرجة عليه. فالفصيل الذي يكتفي بالبيانات السياسية، أو يستحضر تاريخه بوصفه مصدرًا دائمًا وكافيًا للشرعية، من دون أن يكون حاضرًا في حياة الناس واحتياجاتهم اليومية، يفقد تدريجيًّا قدرته على التأثير في المجتمع الذي يتحدث باسمه.

ولذلك فإن استعادة الفاعلية الشعبية تحتاج إلى مساحات جامعة تتجاوز الاصطفافات الفصائلية، وتتيح لمكونات المجتمع العمل على أولويات مشتركة، حتى في ظل استمرار الخلاف السياسي؛ فالتحدي يكمن في تشتت المبادرات والخبرات والموارد البشرية، وفي ضعف الأطر القادرة على جمعها ضمن مشروع وطني قابل للاستمرار والمساءلة.

فإذا كان المشروع الاستيطاني يعمل على تفكيك الجغرافيا الفلسطينية، فإن مواجهته تستدعي إعادة بناء الروابط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحفظ تماسك المجتمع وقدرته على البقاء. وهي مهمة تتجاوز حماية الأرض بوصفها مساحة جغرافية، إلى حماية الإنسان الذي يمنح هذه الأرض حياتها ومعناها؛ ولعلّ أول شروط استعادة القدرة الوطنية على الفعل أن يستعيد هذا الإنسان موقعه في صناعة القرار الذي يتصل بمصيره.