تُبرز جلّ التحليلات في إسرائيل، لدى تناول جديد التطورات المتعلقة بالموقف من إيران، وجود استعدادات إسرائيلية وأميركية لاحتمال تجدّد الحرب من جهة، ووجود تقاطع إستراتيجي واسع بين الطرفين، لكنه لا يخفي اختلافاً مهماً في طبيعة المصالح والأهداف والنتائج التي يريد كل منهما الوصول إليها، من جهة أخرى. فبينما تنظر إسرائيل إلى إيران باعتبارها تهديداً إستراتيجياً طويل الأمد وينبغي تقليص قدراتها ومنعها من استعادة قوتها، تنظر الولايات المتحدة إلى المواجهة من زاوية تبدو أوسع، تتداخل فيها الاعتبارات النووية والأمنية والاقتصادية والإقليمية، فضلاً عن حسابات الرئيس دونالد ترامب السياسية.

وبالنسبة إلى إسرائيل لا تتمثل المشكلة في المنشآت النووية الإيرانية وحدها، بل في قدرة طهران على إعادة بناء منظومتها العسكرية والصاروخية، واستعادة قدرتها على إنتاج التهديدات التي تواجهها إسرائيل. ولذا يعكس توسيع بنك الأهداف المحتملة، ليشمل إلى جانب المنشآت النووية البنى العسكرية والاقتصادية والحيوية ومراكز صنع القرار، توجّهاً نحو إضعاف قدرة الدولة الإيرانية على التعافي وإعادة إنتاج قوتها. وبمعنى آخر، لا تريد إسرائيل الاكتفاء بتأخير البرنامج النووي، وإنما تسعى إلى تغيير البيئة الإستراتيجية التي تسمح لإيران بمواصلة تشكيل تهديد لها في المستقبل.

وهنا الفارق بين تدمير قدرات محدّدة وتقليص القوة الإستراتيجية لدولة بأكملها، فإسرائيل تدرك أن الضربات العسكرية، مهما تكن مؤثرة، لن تمنع إيران بالضرورة من إعادة بناء ما دُمّر، ما لم تقترن بإضعاف أوسع لمقومات قوتها وقدرتها على استعادة مواردها العسكرية والاقتصادية. ومن هذه الزاوية، يمكن تأطير اهتمامها باستهداف مراكز القيادة والقدرات الإنتاجية والبنى التحتية المرتبطة بإدارة المواجهة.

وفي المقابل توجد الولايات المتحدة، التي على الرغم من اشتراكها مع إسرائيل في هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لا تتطابق حساباتها بالضرورة مع الحسابات الإسرائيلية، فواشنطن لا تستطيع التعامل مع إيران باعتبارها هدفاً عسكرياً منفصلاً عن شبكة المصالح الأميركية في الشرق الأوسط والعالم. فهي معنية بحماية قواتها وقواعدها، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومنع اضطراب أسواق الطاقة، والحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج، وتجنّب الانجرار إلى حرب إقليمية طويلة تستنزف مواردها العسكرية والسياسية.

ولذلك يبدو أن ترامب يريد الاحتفاظ بالخيار العسكري أداة ضغط قصوى على طهران، لكنه يفضّل، إذا أمكن، الوصول إلى اتفاق يحقق الأهداف الأميركية الأساسية من دون تحمّل كلفة حرب مفتوحة. وبالنسبة إليه، لا تكمن قيمة القوة العسكرية في استخدامها بالضرورة، بل أيضاً في القدرة على توظيف التهديد بها لانتزاع تنازلات سياسية وإستراتيجية.

وهنا تتقاطع الإستراتيجيتان الإسرائيلية والأميركية، لكنهما لا تتطابقان. إذ يتفق الطرفان على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وعلى أهمية إضعاف قدراتها الصاروخية والعسكرية، وعلى أن استمرار إيران في إعادة بناء قدراتها بعد الضربات السابقة يمثل تحدياً لا يمكن تجاهله.

كذلك يتفقان على استخدام العقوبات والضغط الاقتصادي والعزلة السياسية بالتوازي مع الاستعداد العسكري، لزيادة كلفة رفض طهران للشروط المطروحة. ولكن الاختلاف يظهر عند الانتقال من سؤال ما الذي ينبغي تدميره؟ إلى سؤال ما الذي ينبغي أن تكون عليه إيران بعد انتهاء المواجهة؟ فإسرائيل قد ترى في إضعاف إيران عسكرياً واقتصادياً، وتقليص قدرتها على استعادة نفوذها الإقليمي هدفاً إستراتيجياً بحد ذاته، حتى إذا لم يؤدِّ هذا إلى اتفاق سياسي شامل.

أما الولايات المتحدة فقد تفضّل تسوية تضمن منع امتلاك إيران السلاح النووي وتقييد قدراتها الأكثر تهديداً، مع تجنب انهيار الدولة أو الدخول في مواجهة مفتوحة لا يمكن التحكم بنتائجها، وهذا التباين يحمل أهمية خاصة؛ فإسرائيل قد تكون مستعدة للمضي أبعد بالضغط العسكري إذا اعتبرت أن الاتفاق لا يعالج جذور التهديد الإيراني، في حين قد ترى واشنطن أن مواصلة الحرب بعد تحقيق أهدافها النووية والأمنية الأساسية تنطوي على مخاطر تفوق المكاسب المتوقعة.

وبين الهدفين مساحة تقاطع واسعة، لكنها تحمل أيضاً بذور خلاف قد يظهر بوضوح أكبر بعد انتهاء العمليات العسكرية.