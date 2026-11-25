في حين تنشغل "المشتركة" و"الموحدة" بطريقة التموضع الأفضل في البرلمان، في هيئاته ولجانه، يقع على عاتق النخب المفكرة أن تنشغل بالطريقة المثلى التي يمكن فيها استعادة السياسة من قبضة الفاشية. والسياسة هنا ليست بمفهوم تسجيل الموقف أو المناورة؛ بل هي في سياق الفلسطينيين هنا مورد واقتدار. لقد فتحت الانتخابات فرصة لاستعادة السياسة ورد الاعتبار لها كجملة من الفرضيات والأفعال والخطط التي تمكّن شعبنا وتعزز قدراته ومنعته الداخلية.

وأعتقد أنه من الضروري، مثلًا، عدم حصر السياسة العربية في إطار البرلمان؛ ففي هذا الفعل -حال استمراره- اختزال للطاقات والإمكانات التي جسدتها المشاركة الفاعلة للناس في الانتخابات. ومن ناحيتي أعدّ المشاركة الفاعلة هذه أمرًا يتجاوز تفويض القائمتين لتمثيل أهلنا، فهي تعبير عن جملة من المعاني؛ أولها دفاع عن النفس في وجه المحو؛ وثانيها استعادة الكرامة من بين يدي الفاشية؛ وثالثها محاسبة المسؤولين عن حرب الإبادة والتوحش والغطرسة؛ ورابعها قول ما لم نقله في السنوات الأخيرة بسبب القمع؛ وخامسها وسادسها...

وفي هذه الحالة سيكون من الخسارة السياسية الفادحة أن نكتفي باستعادة الحضور في البرلمان وحده، إذ هناك حاجة إلى استعادة الحضور في الحيز العام وفي طول البلاد وعرضها. وشيء من هذا بدأ يحدث، لا سيما بمبادرة من نواب المشتركة ومن خلال حضورهم وخطابهم، وأقل من طرف النائب منصور عباس الذي لا يزال حضوره مقرونًا من ناحيته بخفض القامة حد الزحف، أو بتحميل العرب ونوابهم مسبقًا مسؤولية فشل حكومة برئاسة آيزنكوت!

سأقترح على فروع الحركات والأحزاب أن تعود إلى قواعدها في بلداتنا لتلخيص جولة الانتخابات، والعمل بوحي من الشعور العام بأن الفلسطينيين هنا استعادوا بعض العافية السياسية، وقدرًا كبيرًا من الشعور بالاقتدار. يمكن البناء على هذا في تنظيم الناس وإعدادهم لمرحلة جديدة، يكون الأساس فيها أننا أصحاب البيت وأصحاب حق، وأننا لسنا أغنامًا تساق إلى الذبح بأيدي الفاشية. وعلى هذه الفرضية يمكن التأسيس لتحالفات واسعة في البلدات تتعامل مع واقعها وتنشئ خطابها، وما يقال في هذا الصدد عن الأحزاب يمكن أن نقوله عن النخب في مؤسسات المجتمع المدني، أو تلك الفاعلة في الحيز العام، وعن المثقفين والمثقفات؛ إنها فرصة النخب للإمساك بالتاريخ إذا صح التعبير.

لقد مرت علينا سنوات عجاف من السياسة بسبب وهن عام في المركز الفلسطيني والمراكز العربية حولنا، وبسبب سياسات عدوانية من مجتمع الثكنة وصلت حد الإبادة، ومصادرة حقنا في السياسة من خلال إدانتنا ودمغنا ونزع إنسانيتنا منا. لقد أفضى الخطاب السياسي اليميني القائم على فرضيات مطلقة تتلخص في "إما نحن وإما هم"، و"إما معنا وإما ضدنا" إلى تضييق السياسة، وحصرها في ممارسة الفاشية بكل ما تعنيه، وتحويلنا إلى ضحاياها.

وصحيح أن نتائج الانتخابات على تفاصيلها لا تعني منعطفًا في حالة مجتمع الثكنة، لكنها وضعت في أيدي الفلسطينيين هنا بعض أوراق اللعب، على رأسها القول أو الحضور بعد سنوات من التغييب والحصار. وصحيح أن فرضيات مجتمع الثكنة بشأن فلسطين أو الإقليم لم تتغير، بيد أن هناك بعض الصدوع في فرضياته تجاه الفلسطينيين هنا، وعلينا أن نستثمر هذه الصدوع.

وأما الأمر الأساس فهو الثقة بالنفس التي عادت بقدر ما إلى الناس، أفرادًا وجماعة. هو هدم جدار الخوف الذي أنشأته الفاشية هنا على مدار السنوات الأخيرة، أو فتح ثغرات واسعة فيه. هذا "المزاج" السياسي الاجتماعي النفسي ينبغي أن يُستثمر في بناء السياسة العربية من جديد، وسيتسنّى هذا من خلال قراءة جريئة للواقع وتفاصيله وتسميته والانتظام من جديد.

وستُحسن "المشتركة" و"الموحدة" إذا نسقتا بينهما الخطوات المتصلة بالبرلمان ومشاورات تشكيل الحكومة، وستزيدان من قوتيهما ومن اقتدار شعبنا إذا استقطبتا في تنظيمهما كفاءات وقدرات بشرية من الجنسين واستفادتا من طاقتها. وأما التغيير فسوف يحصل في حال نقلنا "الطاقة" التي ولدتها الجولة الانتخابية إلى ساحات بلداتنا وحاراتها. شيء ما ينبغي أن يحصل هناك، حيث يعيش الناس ويواجهون شرطهم السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي.

الاقتدار الذي يعبر عنه يوسف جبارين والطيبي ومها كركبي وبكر عواودة ونهاية وشاحي، للتمثيل لا للحصر، ينبغي أن ينعكس في اقتدار أهلنا في بلداتهم. وهنا بالتحديد يأتي دور رؤساء المجالس البلدية وأعضائها، إذ ينبغي أن تكون المعادلة "نثق بنوابنا في الكنيست ونتابع عملهم، لكننا نقوم بعمل مواز من التنظيم وإعادة بناء السياسة في بلداتنا".

السياسة حق، لا سيما لسكان البلاد وأصحابها، وعلينا أن نقبل هذا التحدي وعدم التفريط به كما يمارس ذلك منصور عباس؛ فهو عقب أخيل في السياسة العربية هنا.